Vediamo perché dovresti sviluppare un blog per il tuo eCommerce, come trovare i contenuti migliori e come crearli per soddisfare le richieste dei tuoi clienti e potenziali tali!

Oggi, qualsiasi azienda che tiene alla propria presenza online dispone di un blog sul proprio sito web. Questo potentissimo strumento di marketing serve sia a rimanere in contatto con i propri clienti, che a dimostrare il proprio expertise soddisfando gli intenti di ricerca degli utenti su Google.

Un eCommerce non fa eccezione: anch’esso avrà bisogno di una piattaforma di questo tipo per diverse ragioni. Vediamo perché dovresti sviluppare un blog per il tuo eCommerce, come trovare i contenuti migliori e come crearli per soddisfare le richieste dei tuoi clienti e potenziali tali!

Cos’è e a cosa serve un blog per il tuo eCommerce

Un blog per eCommerce è una sezione del sito web in cui andrai a pubblicare tutta una serie di contenuti non promozionali che abbiano una componente informativa ed educativa per chi li visita.

Un esempio potrebbe essere “5 ricette con lo zafferano da leccarsi i baffi” su un e-commerce che vende utensili da cucina. Ma a cosa serve investire tempo e risorse per la creazione di contenuti?

Migliore ottimizzazione SEO

Qualsiasi contenuto sul web viene indicizzato dai motori di ricerca, e solo i contenuti davvero rilevanti per gli intenti dell’utente viene mostrato. Quindi, se andrai a rispondere alle domande degli utenti, avrai un’opportunità in più di figurare ai primi posti sui risultati!

Dimostra il tuo expertise

La pubblicazione di contenuti non promozionali ed educativi dimostra la tua conoscenza del settore, incrementando fiducia e credibilità agli occhi dei tuoi potenziali clienti. Il che, fa sì che una persona interessata ad acquistare uno specifico prodotto si rivolgerà a te, perché sai di cosa parli!

Sviluppo del brand

Qualsiasi tipo di business necessita di un’immagine e un tono consistente. Attraverso la pubblicazione di contenuti, consoliderai questo aspetto, mostrando ai tuoi utenti la tua unicità e rimanendo impresso nella loro memoria!

Utilizzare il blog del tuo eCommerce per aumentare le vendite

Naturalmente però non potrai improvvisare i contenuti e pubblicare tutto ciò che ti viene in mente. Questo risulterebbe in uno spreco di tempo e di risorse, e inoltre non influirebbe in nessun modo sulle vendite.

Per far sì che il tuo blog diventi uno strumento aggiuntivo per aumentare le vendite, dovrai quindi svilupparlo e gestirlo tenendo sempre a mente l’utente finale e i suoi bisogni. Ecco i passaggi per creare contenuti che convertono:

Conosci il tuo pubblico

Prima di tutto, dovrai conoscere il tuo pubblico. Immagina il tuo cliente tipo – anzi, costruiscici una buyer persona. Chiediti come passa il suo tempo, quali sono i suoi tratti distintivi, quali sono le sue piccole vittorie e i suoi problemi. Solo così potrai creare contenuti che incontrino perfettamente le sue esigenze.

Esempio: eCommerce su prodotti per bambini in silicone. Il mio cliente tipo è Carla, donna in carriera con due figli sempre in cerca di soluzioni per bilanciare la propria vita privata e lavorativa.

Scopri quali sono i loro pain points

Una volta che avrai delineato il profilo del tuo cliente tipo, sarà il momento di capire come puoi essergli d’aiuto con i tuoi contenuti. I pain points sono piccoli o grandi problemi della quotidianità a cui il tuo blog dovrà dare risposte.

Effettua una ricerca sulle keyword più comuni per il tuo settore, e scopri quali sono le domande poste più spesso ai motori di ricerca. Concentrati su tutte quelle domande che iniziano con “Come”, “Perché” e “Dove”.

Esempio: “Sopravvivere al ristorante: come rendere il momento della pappa facile e divertente anche fuori casa!”

Rispondi alle domande degli utenti

Nel rispondere alle domande dei tuoi potenziali clienti, stai soddisfando gratuitamente una loro richiesta, guadagnandoti la loro fiducia e gratitudine e nel contempo dimostrando il tuo expertise. Questa è la differenza tra il vendere e l’aiutare.

Aiutati con l’utilizzo di immagini, infografiche e video informativi, e non limitarti solo al testo.

Creare contenuti per un blog per eCommerce

L’arte del creare contenuti per un blog è un perfetto equilibrio tra la qualità del contenuto e l’ottimizzazione SEO. Ma ci sono tantissimi altri aspetti da tenere in considerazione. Eccone due.

Scrivi in parole, non in keyword

L’ottimizzazione SEO è importantissima, ma non dev’essere l’unico elemento da tenere a mente quando crei contenuti per il blog del tuo eCommerce. Anche perché potrebbe risultare molto più deleterio di quanto pensi, visto che Google sta sfavorendo sempre di più i contenuti “troppo ottimizzati”.

Nell’ottimizzare un articolo per una determinata keyword, ricorda che non lo stai facendo per i crawlers di Google, ma per rispondere all’intento di ricerca dell’utente. Sì, dovrai utilizzare le tecniche SEO migliori, ma ricorda che l’algoritmo di Google sta diventando sempre più umano e capace di comprendere il contesto.

Sii onesto e autentico

La comunicazione basata sulla trasparenza e l’autenticità è la risposta per incrementare la fiducia e la credibilità agli occhi dei tuoi clienti. Ovunque vediamo fake news, titoli sensazionalisti e contenuti commerciali spacciati per articoli informativi, e l’utente ne è saturo.

Se vuoi creare un contenuto informativo ed educativo per i tuoi utenti, dai loro esattamente ciò che vogliono. Ci sarà tempo successivamente per condurre campagne promozionali.