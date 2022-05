Per chi gestisce un blog può essere interessante l'idea di trasformare il proprio spazio virtuale in un mestiere, quello del blogger freelance. Se da un lato, il mestiere del blogging è a dir poco affascinante, dall'altro, però, molte sono le difficoltà che si propongono ogni giorno. Ecco che in questo articolo illustriamo alcuni semplici consigli per fare in modo che la propria professione possa essere avviata al meglio.

Da un lato, come per tutti i lavori indipendenti, si ha la possibilità di gestire il proprio tempo e decidere con chi si voglia o non voglia collaborare. Di contro, però, bisogna pur trovarli questi clienti e si spende davvero molto tempo nel proprio personal branding.

Nel mondo del web sono infatti proliferati i siti web di esperti tuttologi, ed è sempre più difficile ricavarsi la propria nicchia di mercato.

Se però questa è la strada che si vuole compiere e si ha già un blog ben avviato (in questo articolo parliamo di come fare), allora questo è l'articolo giusto. Qui infatti daremo 5 utili consigli per riuscire ad avviare e promuovere al meglio la propria professione di blogger freelance, attraverso gli strumenti forniti dal marketing digitale.

Blogger freelance: da dove iniziare

Per poter iniziare a sviluppare la propria attività in modo professionale bisogna pur partire da qualcosa di ben più artigianale. Solitamente si comincia proprio da un blog personale.

Iniziando dalla registrazione del dominio, dalla ricerca dell'hosting e continuando poi con la costruzione del sito web tramite CMS (normalmente per il blogging si suggerisce Wordpress), si inizierà subito a mettere le mani in pasta con i ferri del mestiere.

Si vedranno subito le prime problematiche e si cercherà il modo di risolverle e si inizierà a lavorare con regolarità. Si impareranno le dinamiche che stanno alla base della ricerca di una parola chiave, dell'ottimizzazione ed indicizzazione di un contenuto: saranno tutte competenze indispensabili nel momento in cui si vuole proporre a qualcuno.

Si dovrà saper rispondere con scioltezza a domande come: con quanta frequenza pubblichi? sai indicizzare un contenuto? come cerchi le tue parole chiave? quanti utenti unici hai al mese?

Ancora più importante, nel momento in cui si lavora per il proprio sito web, è necessario ragionare come se si stesse lavorando per un cliente. Dato che vogliamo trasformare l'attività in una professione, non dobbiamo agire come se stessimo affrontando un hobby o qualcosa relegato al tempo libero.

Per riuscirci, sarà dunque necessario creare un calendario editoriale (se non si sa cosa sia, ne parla qui My Social Web) e rispettare tutte le scadenze prefissate.

Ragionare in questo modo permetterà di avere delle esperienze concrete da poter sottoporre ai primi potenziali clienti. Oltretutto, ogni cosa che verrà pubblicata all'interno del proprio sito costituirà la bozza del proprio portfolio lavori. Ed eccoci quindi giungere al primo importante consiglio.

1. Creare un portfolio digitale dei migliori lavori

Nel mondo del blogging freelance, il portfolio è quasi più importante di un curriculum vitae.

Molto spesso non si verrà considerati se non si hanno dei lavori da presentare. Ecco quindi che mostrare tutto ciò che si è stati in grado di fare autonomamente sul web varrà molto più di una sequela di programmi e competenze descritte nel CV.

Per chi non ha un sito web, o non lo vuole utilizzare, ci sono alcuni strumenti, spesso gratuiti, che permettono di realizzare meravigliosi siti one page in cui è possibile inserire tutti i dati e le informazioni che si reputano utili per le aziende.

Siti gratuiti che possono venire in nostro soccorso in questo caso (ma non sono certamente i soli) sono:

Naturalmente se si ha a disposizione un blog sarebbe molto più interessante creare una pagina interamente dedicata al portfolio all'interno del sito stesso. In questo modo si riesce a fare sfoggio di tutte le proprie abilità da un'unica pagina che poi rimanda alle altre pagine ed articoli del sito.

Mano a mano che la nostra professionalità crescerà, questa pagina si arricchirà di link esterni, a vantaggio non solo della nostra figura professionale ma anche del nostro sito web (se non hai mai sentito parlare di SEO offsite e link building, consulta questa guida).

2. Proporre alle aziende la propria attività di blogger

Una delle cose più difficili per un freelance, specialmente all'inizio della sua carriera, è sicuramente quella di proporsi ai suoi clienti. Ci sono comunque diverse opportunità che si possono valutare.

Registrarsi ai portali B2B.

In questi portali i professionisti incontrano altri professionisti ed aziende. C'è chi cerca un incarico e chi invece ne offre uno. Questi portali spesso offrono non soltanto la possibilità di essere conosciuti all'interno della piattaforma stessa, ma anche al di fuori. Spesso accade, infatti, che i propri profili professionali vengano indicizzati anche dai motori di ricerca.

Attenzione, però: all'interno di queste piattaforme la concorrenza è spesso spietata. Per farsi un nome o quantomeno avere un po' di visibilità, come si suol dire, è spesso necessario pagare una sorta di abbonamento mensile. Sarà a quel punto la scelta del blogger professionista stesso di decidere o meno di pagare.

Scrivere dei contenuti appositamente studiati per siti di una certa fama.

Per chi è agli inizi, sarà difficile che i propri contenuti raggiungano subito l'attenzione di grandi testate o redazioni digitali. Ecco che creare dei contenuti appositamente dedicati a loro potrebbe essere il modo migliore per farsi notare.

Anche qui, comunque, non è una strada semplice e c'è il rischio che il proprio lavoro non venga nemmeno mai consultato.

Proporsi direttamente ad aziende che hanno già un blog avviato.

Anche se l'azienda non ha posizioni aperte, può essere utile inviare una propria candidatura spontanea. Con un po' di fortuna si potrebbe essere contattati per qualche saltuaria collaborazione.

Nessuna di queste strade è la chiave perfetta: bisognerà fare tante prove e vedere cosa funziona di più. Sicuramente non si tratta di una strada senza intoppi.

3. Fare networking con altri blogger freelance

Su Trend Online parliamo molto spesso dell'importanza di fare networking. Collaborare con altri blogger, magari con carriere già avviate, contribuirà moltissimo alla costruzione della propria immagine online.

Da un lato, infatti, si aumenteranno le proprie competenze e si avrà una rete di contatti che, come ben sappiamo, sono una delle cose più preziose per la professionalità di ognuno (a prescindere dal mondo del blogging). Dall'altro lato, anche la visibilità e la popolarità del proprio sito web accresceranno.

Ad ogni modo, come si può collaborare con altri freelance? Uno dei modi più conosciuti e proficui è certamente il guest posting. Si tratta di un'attività fondamentale nel momento in cui si vuole incrementare la visibilità e le visite al proprio blog.

Fare un guest post significa scrivere un articolo in un sito web altrui. Si tratta di diventare ospiti di un'altra piattaforma.

Naturalmente si dovrà scegliere un blog che sia utile al nostro scopo, ovvero che tratti tematiche simili alle nostre e che sia ben posizionato online.

All'interno dell'articolo, verranno inseriti i link che rimandano al nostro sito. Insomma, ritorniamo al concetto precedente del valore dell'attività di link building, imprescindibile per chiunque si occupi di blogging.

4. Calendarizzare e pianificare la propria attività quotidiana

Uno dei rischi per chi si avvia al mestiere come freelance, che sia un blogger o meno, è proprio quello di disperdere le proprie ore di lavoro in attività inutili o poco redditizie.

Bisogna invece pensare che tutto ciò che facciamo, o non facciamo, influenzerà il nostro guadagno mensile. Non è possibile lavorare, quindi, senza calendarizzare le proprie attività quotidiane.

Benché il mondo del blogging faccia pensare a qualcosa di tranquillo nell'intimità e comfort della propria casa, bisogna rendersi conto che è comunque un lavoro. E soprattutto un lavoro impegnativo. Se non si riesce a rispettare il tempo di lavoro canonico, si dovrà lavorare di sera, di notte, nel weekend o nei giorni di festa.

Esistono un'infinità di applicazioni online che permettono di organizzare al meglio il proprio tempo, ma si può semplicemente iniziare dal calendario di Google.

Bisogna quindi crearsi una daily routine, in cui si fissano tutti i propri appuntamenti giornalieri e tutte le scadenze, onde evitare che qualcosa venga rimandato troppo a lungo.

Si dividano le proprie settimane tra il tempo da dedicare alla scrittura, il tempo da dedicare alla ricerca dei clienti, il tempo da dedicare al personal branding e, infine, il tempo da dedicare alla formazione.

Eccoci quindi giunti all'ultimo consiglio della nostra guida.

5. Non smettere di fare formazione sul blogging

Lavorando tutti i giorni come web writer e blogger può sembrare un consiglio scontato. Si è tutti i giorni immersi nella propria professione e quindi sembra abbastanza normale captarne novità e trend in corso.

In realtà, anche in questo mestiere, la regola d'oro è che non si smette mai di imparare.

Google cambia gli algoritmi con i quali si rende più o meno visibile un articolo, di conseguenza anche la SEO, la Search Engine Optimization, si aggiorna. I social network cambiano le regole e fanno aggiornamenti in continuazione. Gli stessi strumenti tramite i quali monitoriamo le nostre performance sul web si aggiornano (lo sai che Universal Analytics verrà sostituito a breve da Google Analytics 4?).

Insomma, chi lavora nel web non può pensare che le proprie conoscenze possano bastare per tutta la vita. Ecco quindi che tenersi aggiornati con corsi di formazione inerenti a tutto ciò che riguarda la scrittura per il web sarà una chiave fondamentale per ottenere un buon riscontro da parte del web stesso, ma anche dei nostri futuri clienti.

In conclusione, l'attività di freelance blogging è affascinante, ma non è certamente semplice. Inizialmente potrebbe sembrare impossibile trasformarla in un lavoro redditizio. Molte saranno le prove, e la maggior parte di esse saranno fallimentari. Solo con l'impegno e la costanza si riusciranno ad ottenere i risultati desiderati.