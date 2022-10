Il termine booktok deriva da un gioco di parole che unisce book, termine inglese per "libro", e tok, la seconda parte del nome della popolare app cinese che ospita questa community, TikTok. Ma di cosa si tratta? Vediamolo insieme

TikTok, si sa, è il social network più amato dai giovanissimi: con il suo piglio autentico e spontaneo, e le centinaia di comunità che raccolgono a sè persone dagli interessi più disparati, è impossibile non rimanere affascinati da questo fenomeno sociale.

Tra le community più brulicanti di followers troviamo certamente booktok. Ma di cosa si tratta? Vediamolo insieme

Cosa significa booktok e cos'è

Il termine booktok deriva da un gioco di parole che unisce book, termine inglese per "libro", e tok, la seconda parte del nome della popolare app cinese che ospita questa community, TikTok.

Si tratta quindi di una sottocommunity su TikTok che si concentra principalmente su libri e letteratura. Qui, i cosiddetti "creators", ovvero coloro che creano e condividono contenuti su booktok, recensiscono, discutono e creano sketch sui libri che hanno letto di recente.

Naturalmente esistono ulteriori sottocategorie per ogni genere letterario, sebbene i più prolifici siano romanzi d'amore e fantasy, nonché letteratura LGBTQIA+ e opere di autori appartenenti a minoranze.

Sebbene questa community venga dal basso, oggi ha il potere di influenzare l'industria dell'editoria, stabilendo tendenze e dettando le regole del mercato - almeno per quanto riguarda i libri rivolti ai giovani.

I creators più seguiti su booktok Italia

Gli influencers che operano su booktok vengono naturalmente chiamati booktokers. Ecco quali sono i più famosi in Italia.

@labibliotecadidaphne è forse la booktoker più popolare nel nostro paese, e tratta principalmente il genere fantasy.

@levv97 ha cominciato durante il lockdown, ed oggi vanta più di 200.000 followers appassionati di vari generi.

@libridifranci è un account più strutturato, che partecipa a challenge come "sette libri in sette giorni" e "reaction ogni 100 pagine".

@magsbook è consigliato agli appassionati di ASMR per la sua rubrica "letture in ASMR", dove l'influencer legge ad alta voce con un tono rilassante e quasi sussurrato. Si occupa anche di letteratura in lingua originale.

@timidalibreriadelriccio, un account gestito da un creator ironico che recensisce libri in chiave più divertente e scanzonata

Gli hashtag più utilizzati su BookTok

Secondo le ricerche di mercato, gli hashtag più efficaci utilizzati dai creators su booktok sono:

#booktok

#booktokitalia

#tbr - in inglese "to be read" che significa "da leggere"

#fantasybooktok

#readersoftiktok

La storia di booktok fino ad oggi

Booktok è nata ufficialmente come community nel 2020 - più o meno nello stesso periodo in cui l'intera app cominciava a guadagnare terreno, rendendola una delle comunità veterane sull'app.

Inizialmente, si trattava di un semplice hashtag che rimandava a video informali in cui alcuni creators condividevano la loro passione per i libri tramite video improvvisati e divertenti, diventando però in pochissimo tempo un fenomeno globale.

La popolarità di booktok - e delle sottocategorie per paese, come booktokitalia - ha attirato ben presto l'attenzione delle case editrici, che fiutando l'interesse degli utenti, hanno cominciato a contattare gli influencers con più followers per chiedere di collaborare e recensire libri specifici.

Da qui, l'impensabile impatto sull'industria dell'editoria, che osservava l'incremento delle vendite per specifici titoli d'impatto sulla community di booktok. Tra i titoli più popolari a livello globale troviamo:

Una vita come tante di Hanya Yanagihara

La canzone di Achille di Madeline Miller

Fabbricante di lacrime di Erin Doom

L'ultima notte della nostra vita di Adam Silvera