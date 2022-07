Si sente sempre più spesso parlare di brand journalism, che potremmo tradurre con "giornalismo d'impresa".

Il mondo del marketing è in continua evoluzione e una delle nuove frontiere è proprio rappresentata dal brand journalism. In effetti, in un'epoca in cui siamo sempre più bombardati di messaggi pubblicitari, è importante che le aziende si fermino a considerare che i propri clienti sono più interessati alla veridicità dei fatti che agli slogan.

Ecco quindi che molti professionisti del giornalismo si stanno spostando sempre di più dal mercato tradizionale dell'editoria, a quello delle imprese, portando risultati sorprendenti.

Di che cos'è e quali sono i suoi vantaggi faremo l'oggetto del nostro articolo.

Brand Journalism: cos'è e perchè è sempre più importante per le imprese

Il giornalismo d'impresa si basa sulle storie. Devono essere storie utili per il proprio pubblico di riferimento, ma anche storie che facciano innamorare dell'azienda stessa.

Le storie che vengono narrate, però, sono basate su fatti verificati, pena l'autorevolezza dell'azienda. Dunque, in tal senso, non possiamo confondere il brand journalism con lo storytelling.

Se vi ricordate, infatti, avevamo definito lo storytelling come "il raccontare storie per vendere". Le storie, quindi, potrebbero non essere basate su fatti verificati. Il loro intento è quello di inviare un messaggio al pubblico, più o meno manifesto, con l'intento finale di vendere.

Il giornalismo d'impresa, invece, è scevro da questa finalità di vendita.

Il giornalismo d'impresa vuole informare il proprio pubblico con contenuti utili e di qualità relativi all'impresa. Lo scopo, dunque, risulta essere quello di fidelizzare il pubblico, ma non l'acquisto del prodotto.

"Giornalismo d'impresa": quali sono i vantaggi

Dal momento che questo tipo di giornalismo non è finalizzato alla vendita, potrà essere davvero utile alle imprese? In realtà, sì. E ora ne vedremo i principali vantaggi.

Stimolare la brand awareness.

Scrivere articoli e contenuti di valore, ma anche utili al pubblico, permette all'impresa di raggiungere un target più ampio. Sempre più persone entreranno in contatto con l'azienda, con i suoi prodotti e servizi.

L'immagine del brand, del suo modo di esprimersi con il pubblico (tone of voice) rimarranno ben impressi nella mente del pubblico. In questo modo, una strategia di brand journalism può fare in modo che il proprio brand sia il primo a venire in mente ai clienti.

Aumentare la reputazione dell'azienda (brand reputation).

Se l'intento del giornalismo d'impresa resta quello di informare i clienti con contenuti di qualità, il nome del brand resterà impresso nella mente del potenziale consumatore come un brand esperto nel proprio settore.

In questo modo, sarà più portato, nel mondo dell'acquisto, a fidarsi dei suoi prodotti e servizi.

Creare relazioni significative e durature con il proprio pubblico.

Scrivendo contenuti utili al proprio pubblico non soltanto si attrae un pubblico potenzialmente interessato ma si fa acquisire al brand un volto umano. Un volto fatto di storie vere, di valori, competenze e obiettivi. In tal senso, il pubblico si sentirà molto più coinvolto nella crescita del brand.

Raggiungere un pubblico ben più ampio.

A differenza degli altri canali utilizzati per il marketing, il giornalismo d'impresa può spaziare su media diversi.

Uno dei primi canali che vengono in mente è senza dubbio quello del blog aziendale. Molto spesso organizzato all'interno di un sottodominio, è un'ottima strategia da considerare anche nel momento in cui si voglia fare inbound marketing (in altre parole, creando contenuti di valore che attraggano i clienti verso l'azienda).

In realtà, però, il blog non è l'unico mezzo.

Quando si parla di giornalismo, infatti, potremmo considerare anche magazine e riviste cartacee. Il pubblico cui vogliamo mirare, infatti, potrebbe non trovarsi esclusivamente online. Tramite il giornalismo d'impresa riusciamo ad intercettarlo più facilmente.

Un altro mezzo potente per fare questo tipo di attività è in recente ascesa e si tratta del podcast. Sempre più aziende, infatti, puntano a creare contenuti di valore puntando sul canale audio.

Naturalmente, prima di avviare qualsiasi tipo di attività, è bene focalizzarsi sulla propria strategia. Capire quali sono i propri obiettivi e comprendere qual è la nostra buyer persona di riferimento.

Leggi anche: Chora Media compra Will: 5,2 mil di euro per la nuova era podcast-news

A questo punto, però, potrebbe sovvenire un dubbio. Content marketing e brand journalism sono la stessa cosa?

Brand Journalism e Content Marketing: perché non bisogna confonderli

Come nel caso dello storytelling d'impresa, anche nel caso di questa tipologia di giornalismo e del content marketing, ciò che li distingue davvero è la finalità, ma non soltanto.

Il content marketing è mirato alla vendita, mentre quello del giornalismo è mirato all'informazione.

L'approccio del primo è infatti inquadrabile all'interno di una strategia basata sul processo di acquisto del cliente (il cosiddetto marketing funnel). Come abbiamo visto, il brand journalism ha invece un intento puramente informativo.

Gli strumenti della SEO (ottimizzazione per i motori di ricerca).

Nel caso del content marketing i contenuti sono pianificati in base ad un'attenta analisi delle parole chiave e degli intenti di ricerca. Si vuole dare ai clienti ciò di cui hanno bisogno e che richiedono al web. Nell'altro caso, invece, la SEO riveste una parte molto meno importante.

I mezzi di comunicazione adottati.

Come abbiamo visto, il giornalismo d'impresa può spaziare su canali molto più ampi. Nel caso di blog, addirittura, si costruisce un sottodominio e non si appoggiano i contenuti al dominio principale. Si usano video, podcast, Twitter e soprattutto magazine.

Il mondo del content marketing si basa su media diversi anche se talvolta combacianti, come nel caso di video e podcast.

Per queste ragioni, è importante che all'interno della propria strategia si delineino al meglio i propri obiettivi. L'utilizzo del brand journalism o del content marketing, o di entrambi, sarà una diretta conseguenza della propria strategia.