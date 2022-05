Ti sei mai chiesto quali sono gli errori da non fare assolutamente su Business Manager Facebook? Sai già come prevenire eventuali sbagli? A volte potresti non avere i risultati sperati! Ecco perchè si dovrebbe stare molto attenti! Leggi tutto ciò che ti occorre conoscere in questo articolo.

Controllare, condividere, monitorare, pubblicizzare, sono solo alcune delle azioni e delle operazioni che si possono fare su Business Manager Facebook. Consente di gestire diverse pagine, account pubblicitari e anche profili Instagram. Come avere successo su Facebook Business Manager?

Nato per soddisfare le esigenze di marketing sui social, Business Manager Facebook è il punto di riferimento di tutti per organizzare la strategia digital in un unico posto. Lo strumento fornisce diverse schede di supporto per attività differenti e varie.

Realizzato per le aziende e soprattutto per i profili aziendali, permette di pubblicizzare e gestire più risorse legate alle pagine Facebook. Le parole d’ordine per Facebook business manager sono Controllo, privacy, sicurezza ed efficienza. Invece, quali sono gli errori da non fare assolutamente? Eccone 6 descritti in ogni aspetto.

Intanto, Wearemarketers.net, conferma il suo potenziale:

Questo strumento potentissimo permette di utilizzare il social network più famoso al mondo come una macchina di marketing capace di generare profitto, al fronte di investimenti pubblicitari mirati ed ottimizzati.

In questo articolo vedremo gli errori da non fare Business manager Facebook, ossia, quello riferito alla pubblicazione non riuscita, un altro legato alla notifica “si è verificato un errore” e quello relativo all’ account pubblicitario disabilitato.

Infine, gli ultimi errori più importanti da non fare assolutamente su business manager Facebook legati al budget, alla creatività e al target. Scoprili, insieme anche a che cos’è lo strumento e come funziona.

Business manager Facebook: cos’è e come funziona

Lo strumento di Meta, Business manager permette di implementare le strategie di marketing sulla piattaforma Facebook. Gratis, consente di pubblicare le inserzioni e misurare i risultati. Aiuta anche a gestire le risorse, varie pagine e profili e gli account pubblicitari.

Infatti, con business manager Facebook puoi usare un unico strumento e gestire vari lavori in maniera gratuita. Cos’è? Si tratta quindi di un tool gestionale fornito gratuitamente da Facebook, dove poter organizzare, programmare e analizzare le attività legati ai profili social e alle sponsorizzazioni.

Shopify.com aggiunge:

Facebook Business Manager è uno strumento integrato che racchiude tutte le proprietà del vostro brand o azienda su Facebook. Si tratta di un vero e proprio gestionale che permette di centralizzare pagine, account pubblicitari, account Instagram, WhatsApp, Pixel e in generale tutto ciò che può essere utile per le vostre attività nell'ecosistema blu.

Particolarmente, quando parliamo di business manager Facebook ci riferiamo alle pagine aziendali anche collegate ad Instagram. Come funziona? Facebook business manager si utilizza per diversi scopi: marketing, network, lead generation e non per azioni personali o per svago.

Anche Digital-coach parla del funzionamento:

Sarà così possibile definire quali account possano operare su ogni singolo cliente, a cosa possa accedere ognuno di loro: chi solo al servizio pubblicitario, chi solo alla pagina, chi potrà modificare i post o solo analizzare una pagina o ancora esclusivamente mettere online le campagne e così via.

Esiste una pagina apposita per gestire tutto questo, entrando direttamente da Facebook in modalità facile e sicura, senza dover scaricare nessuna applicazione. È rivolto soprattutto alle agenzie di comunicazione o a tutte le aziende che necessitano di pubblicizzare il proprio profilo aziendale su Facebook.

1.Perché Facebook Business Manager mi dice pubblicazione non riuscita?

Un primo errore che potrai verificare su Facebook business manager potrebbe portarti a non riuscire a pubblicare un post o un’inserzione. Come risolvere? Perché succede? La dicitura “pubblicazione non riuscita” è sicuramente la conseguenza di un errore da non fare in assoluto.

Lo stato di non pubblicato viene mostrato per vari motivi, essenzialmente e soprattutto, quando l’inserzione, la campagna pubblicitaria o il gruppo di inserzioni sono stati disattivati o hanno pubblicato il loro programma previsto di pubblicazione.

In questi casi dovrai controllare i ruoli e chi può modificare tali operazioni e gestire insieme il tutto per non insorgere in nuovi errori simili.

Il blocco temporaneo di un post per la condivisione su business manager Facebook può verificarsi anche perché hai condiviso troppi contenuti in poco tempo, oppure alcuni di questi post sono stati contrassegnati come indesiderati dagli utenti.

Semplicemente uno di queste inserzioni non ha rispettato le regole di Facebook business manager. Per questo la primissima cosa da fare è sempre controllare gli standard della community di Facebook.

2.Cosa significa si è verificato un errore su Business Manager Facebook?

Entriamo nel merito dei soliti errori comuni ma che comunque sono sempre da verificare e da prevenire in anteprima per poter far funzionare al meglio il tuo business manager Facebook e non affrontare criticità legate ad un blocco futuro della gestione.

In alcuni dispositivi iOS, come gli iPhone e gli IPad, si possono trovare errori di connessione ai server ed è normale. Non è normale quando l’errore è stato causato da te.

Vediamo come fare! In primis bisogna fare una verifica generale, quindi, controllare la connessione della rete, fare il ripristino, reinstallare l’app e infine, se non funziona nemmeno da computer online sarebbe bene contattare l’assistenza clienti. Cosa significa si è verificato un errore su Facebook business manager?

Vuol dire essenzialmente che l’errore è generale e che dovresti aspettare prima di provare a fare modifiche che possono portare ad altri errori. Per questo, consigliamo sempre di avere un profilo business manager Facebook di riserva mentre hai in atto una strategia di marketing digitale sui social media.

Quando generalmente dipende da te? Gli errori possono essere legati soprattutto al budget e ai pagamenti: fai un controllo. Oppure? Solitamente business manager Facebook riporta le notifiche legati agli errori sulla creatività e sui formati.

Invece, per quanto riguarda il target noterai gli errori, nel caso in cui, li hai fatti, solo dopo che il post è partito, durante le tue analisi di monitoraggio dei dati. Come sbloccare l'account pubblicitario di Facebook? Ecco cosa ha scritto syrus.blog:

Basta andare nella sezione Gestione inserzioni e cliccare successivamente sul link “Riattiva” presente in alto. A questo punto, segui i passaggi che appariranno sul tuo schermo da ora in poi ed in maniera veloce ed intuitiva avrai riattivato la tua pagina Facebook pubblicitaria in men che non si dica!

3.Business Manager Facebook: Cosa vuole dire account pubblicitario disabilitato?

Uno degli errori più comuni e che si sente di più è quello relativo agli account pubblicitari su business manager Facebook. Account pubblicitario disabilitato? Le cause degli errori possono essere per il pagamento o per altre questioni.

Meta, per garantire uno spazio sicuro procede con i controlli per garantire esperienze positive tra gli utenti. A volte potrebbe accadere anche a te che durante un intervento di Facebook si verifica un eventuale violazione delle norme pubblicitarie e delle condizioni d’uso.

La conseguenza? Porta ad individuare degli account pubblicitari non conformi e che quindi non rispettano le normative. Ecco perché potrebbe essere disattivato. Come vederne lo stato? Recati nelle impostazioni e poi nell’area riferita alla qualità dell’account.

Non hai notato niente di strano? Nel caso in cui non è arrivata un’e-mail da parte di business manager Facebook con la comunicazione di disattivazione dell’account pubblicitario va ancora tutto bene. Cosa vuol dire account pubblicitario disabilitato?

Significa aver commesso un errore, uno di quelli appena elencati, in sostanza. Per risolvere dovresti contattare l’assistenza di Facebook ads. Per prevenire tali errori, ecco cosa devi rispettare: non usare offerte ingannevoli o fuorvianti, linguaggio rischioso e soprattutto non ci devono essere termini volgari.

Le informazioni devono essere molto chiare e le violazioni assolutamente da non ripetere, altrimenti poi, il profilo diventa insalvabile.

Ultimi 3 errori da non fare assolutamente quando usi business manager Facebook

Gli ultimi 3 dei 6 errori da non fare in assoluto su business manager Facebook sono fondamentali. Ecco perché te ne parliamo! Quando usi business manager Facebook dovrai fare attenzione soprattutto alle inserzioni. Queste ultime prevedono solo 3 sezioni che dovrai curare in ogni dettaglio senza sbagliare.

Cosa potrebbe succedere? Se stai per pubblicare una sponsorizzazione di vendita implementata n una strategia di digital marketing non puoi fare errori, altrimenti, non avrai risultati. Per questo, sapere come usare lo strumento è di vitale importanza durante la progettazione della pubblicità.

Quali sono gli errori? Essi sono riferiti al target, al budget e alla creatività. Prima di ogni cosa dovrai ricordarti di non usare assolutamente bacino di pubblico troppo ampi e invece di segmentare il pubblico in base al post.

Tra l’altro, non affidarti al pubblico freddo, bensì, crea e personalizza il tuo pubblico caldo e attivo collegando il pixel di Facebook ai tuoi portali.

È essenziale non andare incontro ad un errore simile poiché potresti non generare vendite e profitto dato che se sbagli target vuol dire essere visibili a utenti sbagliati e non ai tuoi veri e propri attuali e futuri clienti.

Riguardo la creatività, fai attenzione ai formati e a tutto ciò che ti chiede business manager Facebook durante la pubblicazione guidata. Solitamente, prima di mandare in revisione la sponsorizzazione, ti viene segnalato l’eventuale errore e notificato in modo tale da poterlo aggiustare in anteprima.

In riferimento a budget, dovrai fare attenzione che la carta sia ricaricata e che non si va incontro a spiacevoli inconvenienti di pagamento.

Soprattutto, controlla l’asta e verifica che stai performando e che stai ottimizzando al massimo il budget, altrimenti andrai incontro ad un errore gravissimo: quello di non riuscire a guadagnare dal post, magari, come dall’obiettivo inserito. Ti è capitato uno di questi errori anche a te?