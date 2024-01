Chiara Ferragni, ecco l'agenzia di comunicazione che la sta aiutando a gestire la crisi

La bufera e l'ondata di polemiche sul caso Balocco-Ferragni non accenna a placarsi. Lo dimostrano i dati: stando all’analisi di Not Just Analytics, la celeberrima influencer starebbe perdendo in media più di 8.400 followers al giorno da metà dicembre fino a oggi, con un picco di unfollow nei giorni immediatamente successivi allo scoppio del caso.

Dalle stelle alle stalle per l'influencer che ha inventato gli influencer. Come potrà Ferragni uscire da una situazione così disastrosa e riacquistare la fiducia dei suoi followers? La soluzione è un’agenzia di reputation management: ecco qual è la società di comunicazione a cui si è affidata per ricostruire la sua reputazione, superare la crisi del momento e tornare sui social.

Caso Ferragni: ecco come l’influencer sta gestendo la crisi

Il danno d’immagine derivante dal caso Balocco e dalle successive indagini su altre iniziative di beneficienza portate avanti da Chiara Ferragni - tra cui quella della bambola Trudi - è incalcolabile.

Per una professionista la cui immagine pubblica è l'asset principale, essere vista come colei che ha “sfruttato i bambini malati per guadagnare l’ennesimo milione” è un disastro.

Tra brand come Safilo, che hanno interrotto di netto la collaborazione con l'influencer, e innumerevoli altre collaborazioni a rischio tenute in sospeso durante questo periodo di "silenzio social", è impossibile stimare le perdite economiche del brand Ferragni.

A niente è servito il video di scuse pubblicato sulla sua pagina Instagram il 18 dicembre, accolto con diffidenza e ostilità non solo dall’opinione pubblica, ma anche dai suoi stessi followers.

Il tutto è stato quindi messo nelle mani di “Community”, agenzia di reputation management con sedi a Treviso, Milano e Roma, già celebre per aver gestito i crac di Parmalat, Cirio, Barilla e persino del Ponte Morandi, dell’ex Ilva, dell’Ospedale San Raffaele, nonché dell’agenzia di rating Standard&Poor’s.

Cos’è e come funziona Community, l’agenzia di reputation management assoldata da Chiara Ferragni

Community nasce nel 2001 dall’idea di Auro Palomba, che ne è anche CEO. Ex giornalista economico e communication manager di alcune prestigiose istituzioni finanziarie, Palomba ha anche collaborato con Maurizio Costanzo e Alessandro Bennetton.

L’azienda è esperta nel gestire crisi come quella che ha travolto Ferragni, andando a lavorare con un piano strategico verso la riqualificazione della reputazione dei propri clienti.

Recandosi sul sito web di Community, è facile trovare la sezione “Comunicazione di Crisi e Litigation PR”, che spiega come “nella vita di un’azienda o di un’istituzione, i fatti negativi possano accadere” e come l’azienda abbia sviluppato “un’esperienza unica nel gestire (con successo) alcune delle più insidiose crisi italiane e internazionali”.

Su questa stessa pagina, vengono poi elencate le aziende che si sono affidate a Community per risolvere i propri crac. Tutti brand celebri e ancora operativi oggi.

Sarà da vedere se l’azienda sarà capace di fare il miracolo anche per Ferragni, che dopo un breve periodo di silenzio è tornata recentemente a postare su Instagram – sebbene si tratti solo di storie. L’ultimo post rimane infatti il video di scuse, nonché i relativi commenti negativi che l’hanno travolto.