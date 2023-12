Chiara Ferragni, i social non perdonano il caso Pandoro Gate: 7 su 10 contro l'influencer

Non c'è pace in casa Ferragnez, il caso Pandoro Gate infiamma il web e fa scoppiare una polemica enorme: Chiara Ferragni si scusa pubblicamente con un video sui social, ma viene presa di mira da insulti e meme.

Ecco cosa sta succedendo a Chiara Ferragni e perché il web è contro l'influencer: i migliori meme sul caso e la perdita dei consensi.

Chiara Ferragni, il caso Pandoro Gate costa parecchi follower

Chiara Ferragni è stata multata dall'Antitrust per una pratica scorretta nella vendita del Pandoro in collaborazione con Balocco: 1 milione di euro di sanzione per l'imprenditrice digitale (che ha perso anche moltissimi followers), che inizialmente aveva deciso di impugnare il provvedimento ritenuto "ingiusto".

In pochissimi giorni, il caso è finito nel mirino del web e Chiara è stata attaccato da 7 persone su 10: alcuni hanno insultato l'influencer, altri hanno preferito sfogarsi con dei meme, diventati subito virali.

Mentre la Ferragni decide di scusarsi pubblicamente con un video sui social nel quale annuncia una donazione (reale) da 1 milione di euro all'ospedale Regina Margherita, il marito, Fedez, prende le difese della moglie e attacca Giorgia Meloni, elencando numerosi politici che pur avendo sbagliato non hanno mai pagato di tasca propria.

E nel frattempo Chiara Ferragni perde followers: il caso Pandoro Gate è costato parecchio all'imprenditrice digitale. Secondo un report di SocialDate, in esclusiva per Adnkronos, Chiara ha perso 6 milioni di interazioni.

Chiara Ferragni, quanto costa il caso Balocco sui social

Il sentiment sui social è assolutamente negativo sia per Chiara Ferragni (69%) sia per l'azienda dolciaria Balocco (62%), ma anche Fedez (62%) è inserito all'interno del cerchio.

I followers ritengono che la comunicazione dell'influencer sia stata ingannevole e che la "truffa" sia andata a beneficio della famiglia più amata del web.

E infatti, anche il numero di followers della coppia ha iniziato a scendere dopo il caso Pandoro Gate: Chiara registra una perdita di 15mila seguaci, mentre il marito si limita a -10mila. In leggero aumento invece i followers di Balocco (+0,34%).

Pandoro Gate, i meme virali sul caso Ferragni

Su Threads gli utenti hanno colto la palla al balzo per diffondere una serie di meme sul caso Pandoro Gate e Chiara Ferragni, che stanno facendo il giro del web: ecco i migliori.

Qualcuno ha rispolverato il passato, andando a recuperare il vestito indossato da Chiara Ferragni a Sanremo 2023, inserendo la scritta "Sentiti multata" al posto di "Sentiti libera".

Ma ci sono anche tante vignette divertenti sul caso della Ferragni, per esempio questa: "Comunque non serviva un pandoro per capire che Chiara Ferragni vive nel paese dei balocchi".

Infine, c'è anche chi ha ironizzato sull'outfit dell'influencer nel video di scuse: anziché il classico pigiama della sua linea, Chiara ha indossato un normalissimo pigiama neutro, e si è mostrata ai follower in lacrime, con i capelli raccolti in uno chignon disordinato. Un video che per molti è stato studiato a tavolino per rimediare alla situazione.