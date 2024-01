La strategia marketing di Chiara Ferragni: cosa deve fare per riprendersi dopo lo scandalo

Dopo lo scandalo Balocco e i primi tentativi di difendersi, Chiara Ferragni è sparita dai social per oltre due settimane. Ora che è tornata, le serve una strategia marketing efficace per riprendersi. Ecco qual è.

Lo scandalo Balocco ha messo in crisi Chiara Ferragni, che a seguito delle critiche ricevute ha scelto di accantonare i social per più di due settimane, godendosi le feste di Natale con la sua famiglia.

Gli esperti di comunicazione e marketing, però, sono concordi nel trovare questa sua risposta debole, criticabile e poco sostenibile a lungo termine. Quello di cui Chiara Ferragni ha bisogno è una strategia di marketing pensata per superare la crisi in cui si trova, riposizionandosi di conseguenza.

Ecco cosa dovrebbe fare l'influencer per rimettersi in carreggiata dopo il pandoro-gate.

Dallo scandalo al silenzio sui social: cos'ha fatto finora l'influencer

Allo scoppio dello scandalo Balocco, la risposta iniziale di Chiara Ferragni è stata mettersi sulla difensiva, pubblicando alcune stories in cui smentiva l'accaduto, annunciando l'intenzione di impugnare la decisione dell'Antitrust di multare l'influencer per pratica commerciale scorretta. Questo, però, ha generato la reazione negativa del suo pubblico, che l'ha sommersa di critiche e commenti delusi.

Con la beneficenza non si scherza e Chiara Ferragni l'ha capito a sue spese. Infatti, vedendo i suoi post presi d'assalto dai commenti dei fan arrabbiati e il numero dei followers su Instagram diminuire giorno dopo giorno, Ferragni ha deciso di allontanarsi per un po' dai social.

Il primo periodo di silenzio è durato poco meno di una settimana ed è stato interrotto dal video di scuse diventato subito virale in cui Ferragni, con aria distrutta, ammetteva di aver commesso un errore di comunicazione pubblicizzando il suo pandoro. Nel video, inoltre, ha promesso di fare una donazione da un milione di euro all'Ospedale Regina Margherita di Torino (la stessa cifra che l'influencer ha guadagnato dalla collaborazione con Balocco).

Quel video, però, non ha sortito l'effetto desiderato: Chiara Ferragni ha continuato a perdere followers e a ricevere critiche, perché le sue scuse sembravano studiate a tavolino.

Oltre al fatto che le scuse non sembravano poi così spontanee e convincenti, c'è un altro motivo per cui Ferragni questa volta non l'ha passata subito liscia. Infatti, l'indagine della Procura di Milano si è estesa anche alle uova di Pasqua che Chiara Ferragni per due anni di seguito ha venduto in collaborazione con Dolci Preziosi, anche in tal caso legando la vendita a una campagna di beneficenza per l'associazione I Bambini delle Fate. Secondo i pm, infatti, la sponsorizzazione delle uova di Pasqua avrebbe seguito lo stesso schema della pubblicità del pandoro Balocco.

A questo punto, è iniziato il secondo silenzio social. Chiara Ferragni è sparita da Instagram per due settimane e più, non comparendo neppure sul profilo del marito Fedez, che invece ha pubblicato diverse stories e post delle loro vacanze di Natale trascorse nella nuova casa. Il digiuno social si allontana drasticamente dalle abitudini della Ferragni, che di norma pubblica diversi post ogni giorno sul suo profilo Instagram. Per questo motivo, il suo silenzio ha fatto rumore, facendosi notare da tutti quelli che aspettavano sue notizie e novità sugli sviluppi della vicenda.

Nel frattempo, pare che Chiara Ferragni abbia deciso di affidarsi a un'agenzia di comunicazione per tirarsi fuori dalla bufera in cui si trova. Inoltre, una task force di avvocati di due studi legali differenti è stata messa insieme per difendere l'influencer e contenere i danni. Il marito Fedez, invece, pare abbia suggerito a Chiara Ferragni di licenziare il suo più stretto collaboratore, il manager Fabio Maria Damato, che da anni aiuta l'influencer a curare le sue campagne pubblicitarie. Per il momento però sembra non esserci nulla di fatto.

Tornando a Instagram, il silenzio di Ferragni è durato fino al 3 gennaio 2024, quando l'influencer, probabilmente consigliata dagli esperti a cui si è affidata, ha deciso di tornare sui social pubblicando alcune stories. La strategia utilizzata, però, non ha convinto molte persone.

La strategia marketing di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni ha deciso di rivolgersi esclusivamente a chi la sostiene ancora, evitando di menzionare l'accaduto. Infatti, ha scelto prima di sondare le acque con un box domande in cui ha chiesto ai suoi fan come stessero, poi ha voluto dedicare qualche parola a chi le è stato vicino in questi giorni difficili.

Tuttavia, c'è chi ha storto il naso, prevalentemente perché pubblicando solo stories, Chiara e il suo team sono gli unici ad avere accesso ai commenti e possono usarli per studiare l'entità del danno e capire come procedere.

Una mossa all'apparenza sensata, se non fosse che Ferragni è finita nell'occhio del ciclone proprio per non essere stata trasparente e aver calcolato ogni suo gesto. I suoi fan, ora, pretendono sincerità assoluta.

Cosa fare per tornare in carreggiata: ecco la strategia da seguire

In questo momento, quello che serve a Chiara Ferragni è una strategia forte che le consenta di ripartire e ricostruire la sua immagine, gravemente danneggiata dallo scandalo del pandoro-gate. È quello che sostengono gli esperti di crisis management che hanno analizzato il caso Ferragni-Balocco.

Secondo gli esperti, Ferragni non potrà nascondersi nella sua bolla molto a lungo. Una figura come la sua, che ha fatto di se stessa un brand, non può semplicemente nascondere la testa sotto la sabbia e aspettare che il pubblico dimentichi lo scandalo.

Ecco i consigli degli esperti che Chiara Ferragni dovrebbe seguire per tirarsi fuori dalla bufera e provare a riguadagnare la fiducia dei suoi fan.

1. Affidarsi a dei professionisti del settore

In molti concordano che uno degli errori più grandi di Chiara Ferragni sia aver scelto di affidare la cura della sua immagine ad amici e persone fidate, piuttosto che a un team di professionisti che avrebbe saputo consigliarla in un momento così delicato.

Dopo settimane di critiche e commenti negativi, tuttavia, pare che Chiara Ferragni se ne sia accorta e abbia effettivamente assunto un'agenzia di comunicazione, prendendo, almeno apparentemente, le distanze dal suo amico e collaboratore Fabio Maria Damato per gestire questa situazione.

2. Affinare la sua strategia perché rifletta il posizionamento

Chiara Ferragni è l'influencer italiana più seguita al mondo, non si può quindi pensare che un personaggio di questo calibro possa nascondere gli incidenti di percorso sotto il tappeto e pretendere che tutti se ne dimentichino. Anche perché questi "tutti" sono quasi 30 milioni di followers su Instagram.

Per questo motivo, la Ferragni deve aggiornare e affinare la sua strategia perché rifletta il posizionamento che naturalmente un personaggio del suo calibro ha raggiunto.

3. Tornare sui social e restarci

Il 3 gennaio Chiara Ferragni è ricomparsa su Instagram, ma c'è il rischio che sparisca di nuovo per via di un eventuale riscontro negativo.

Tuttavia, è molto importante che l'influencer ritorni a tempo pieno sui social, chiarendo la questione senza mostrarsi spaventata dalle critiche, non nascondendosi più e non aspettando che il pubblico dimentichi quanto successo, perché è altamente improbabile che accada.

Non affrontare il problema, potrebbe avere ripercussioni anche molto serie sulla sua carriera in futuro. Il lavoro di Chiara Ferragni, infatti, è sui social e per continuare a farlo deve trovare il coraggio di tornarci.

4. Ricostruire la fiducia

Chiara Ferragni non ha altra scelta che mettersi a ricostruire. Dovrà ricostruire proprio tutto: la sua immagine, la sua reputazione, il suo brand e, soprattutto, la fiducia dei suoi fan.

Senza la fiducia dei suoi followers, è molto difficile che Chiara Ferragni riesca a vendere qualcosa a qualcuno. Allo scandalo Balocco e poi al caso uova di Pasqua si aggiunge il problema con gli ordini del Black Friday riscontrati dai clienti del suo shop online, Chiara Ferragni Brand. Molti, infatti, hanno raccontato sui social di aver ordinato regali di Natale che non sono mai arrivati. Durante le feste, è diventato virale il video pubblicato su TikTok da due amiche che dovevano scambiarsi dei regali firmati Chiara Ferragni ma, non avendo ricevuto nulla, fingevano di scambiarsi pacchetti immaginari.

Lo scandalo Balocco, comunque, ha tradito i valori di una grande fetta del pubblico di Chiara Ferragni e, per questo motivo, potrebbero volerci molti anni e molta fatica per riparare al danno di immagine che questo ha comportato.