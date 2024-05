Chiara Ferragni è nei guai fino al collo: dallo scandalo del Pandoro-gate sembra che non le stia andando bene nemmeno una. La sua credibilità continua ad andare in discesa e il suo primo tentativo sui social nel gestire la situazione non ha certamente aiutato.

Prima cerca di smentire l’accaduto, ma di fronte alla reazione negativa del pubblico decide di fare un passo indietro; dopo meno di una settimana di silenzio ritenta con un video di scuse che però non riceve l’effetto desiderato e causa un maggiore calo di followers. A questo punto decide ti tornare nel silenzio che, in contrasto con le sue abitudini social, fa sentire maggiormente la sua mancanza.

Il 3 gennaio torna su Instagram con alcune stories e da all’ora i suoi contenuti social sono sono diversi da ciò a cui siamo abituati. Sembra che Chiara Ferragni ha adottato una nuova strategia per uscire dalla crisi: meno contenuti sui figli, niente più foto con i brand e più foto di Chiara. Ma come ha deciso di gestire le sue società?

La nuova strategia di Chiara Ferragni per gestire la crisi

Si è teorizzato molto su come Chiara Ferragni sarebbe potuta uscire dalla crisi.

Secondo diverse notizie, l’influencer ha adottato una nuova strategia di ripresa che prevede il riassetto delle sue società: la Fenice Srl che gestisce il marchio Chiara Ferragni Brand e Tbs Crew Srl, la società che si occupa del sito The Blonde Salad e di consulenza.

Per il momento la strategia è concentrata su Fenice Srl che nel 2021 aveva un fatturato di 6,4 milioni di euro, con un utile di 1,9 milioni di euro, e nel 2022 – ultimo bilancio disponibile- il fatturato era di 14,2 milioni di euro con un utile di 3,4 milioni di euro.

Il piano dovrebbe prevedere un aumento di capitale seguendo la politica statunitense “Quando hai problemi diventa più grosso”; infatti è stato rivelato che nella società potrebbe entrare il fondo guidato da Giovanna Dossena, AVM Gestioni SGR Spa, la quale era già entrata in contatto con la Ferragni a giungo 2023 con una trattativa che però non era giunto al termine.

L’ingresso del fondo nella società partirebbe da Alchimia, società guidata da Parolo Barletta che al momento risulta il primo azionista di Fenice con il 39,9% delle quote.

Quanto vale la Fenice Srl

Nel 2023, era stato rivelato che la società valesse 75 milioni di euro ed è il valore che ancora adesso viene riportato in diversi articoli di giornale. Ma dopo che Francesco Bechis, direttore di Open, ha diffuso la perizia giurata firmata dal commercialista Massimo Rho, si solleva il dubbio sul suo valore effettivo.

Sembrerebbe che in base alla situazione patrimoniale del 30 settembre 2022, il valore di Fenice Srl sia di 4.735.000 euro, ma nella prossima valutazione questa somma potrebbe variare a causa del danno di immagine legato allo scandalo di Balocco e, in aggiunta, le indagini sulle sponsorizzazione dell’uovo di Pasqua di Dolci Preziosi e della bambola Trudi.