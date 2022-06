Ti sei mai chiesto come ottenere la migliore e perfetta strategia di lead marketing? Anche a te servono più clienti? Privato? Azienda? In questo articolo leggerai i 7 step di successo per generare i potenziali clienti di una qualsiasi attività. Scopri tutti i passaggi e applicali per avere risultati.

Come avere più clienti? La strategia di lead generation nel marketing tratta una delle migliori fasi di generazione di potenziali clienti. Si tratta di captare persone realmente interessate all’acquisto, con caratteristiche precise.

Per questo, chiunque si occupa di strategie di digital marketing, conosce i metodi per come metterla in pratica. Non è complicato e nemmeno estremamente facile, basta applicare le metodologie perfette. I lead nel marketing sono potenziali clienti realmente interessati. Possono essere generati solo grazie ad una strategia perfetta: questa è la verità.

Ecco cosa scrive digital4.biz in merito ai lead:

Un’azienda che vuole essere competitiva e far crescere il proprio business, infatti, non può limitarsi a cercare di aumentare le vendite sui clienti già in casa, deve per forza guardare a nuovi potenziali contatti qualificati. E il modo più facile per trovarli è online.

Per fare la migliore strategia perfetta di lead marketing, abbiamo stilato esattamente 7 step che vi sveleremo in questo articolo. Non farti prendere impreparato: metti in pratica questi passaggi!

1 STEP: Studia la concorrenza per la strategia perfetta di lead marketing

Nel primo step di una strategia perfetta di lead marketing occorre studiare la concorrenza. Questa è una fase essenziale che richiede una analisi approfondita. In primis, bisogna controllare i portali dei competitor e verificare il loro modo di utilizzo dei form di contatto all’interno del sito web.

Sicuramente ci sarà da verificare come usano la strategia di lead generation su tutti i social media. Innanzitutto, è necessario individuare i competitor durante l’analisi.

Si possono usare degli strumenti utili (Google, Similarweb, insight di Facebook, ecc.) per trovare informazioni sulla concorrenza. Successivamente raccogliere i dati sul computer e analizzare tramite dei modelli o dei template.

Una volta fatto ciò, nel pratico, si dovrà puntare sui punti di forza rispetto ai loro punti di debolezza e sopprimere i loro punti di forza. È necessario evidenziare i propri punti di forza e sottolinearli in modo persuasivo.

2 STEP: Analizza il target e la segmentazione per avere più clienti con i lead

Per avere più clienti e generare lead marketing, il passaggio successivo è quello di analizzare il target, segmentarlo in var gruppi. Per l’esattezza, si intende un gruppo e dei sottogruppi di persone interessate al prodotto/servizio. È l’insieme di potenziali clienti da individuare.

Sono dei consumatori con caratteristiche simili che si rivolgono ad un’azienda per acquistare un bene. Individuare i gruppi di appartenenza sarà la prima cosa da fare. Poi, capire se si dovrà sviluppare un approccio di massa, se studiare segmenti ampi, adiacenti, multi-segmentati o di nicchia.

Questo dipende dal tipo di prodotto o servizio offre il brand. A questo punto bisogna comprendere, tramite appositi strumenti: interessi, segmentazione demografica, si acquisizione e il comportamento. Dovrai farti le seguenti domande: età del cliente tipo? Abitudini? Quali passioni ha? Il suo reddito medio? I suoi desideri?

Un lead può essere una donna o un uomo, una famiglia, una coppia, un single e via dicendo. Un esempio potrebbe essere una nuova offerta riferita alla depilazione viso da uomo, progettata da un’azienda di depilazione.

Il lead e il target in questo caso non è una donna. Per cui, bisogna indirizzare la campagna lead marketing solo ed esclusivamente ad un certo tipo di uomini con elementi e caratteristiche in comune.

4. Progetta la creatività e il testo di lead marketing in base alle buyer personas

Nel quarto step dovrai basarti sui vari gruppi di persone a cui è indirizzata la comunicazione. Nello specifico, dopo aver individuato le buyer personas, si dovrà progettare una creatività e un testo rivolto proprio a loro.

Quando parliamo di buyer personas ci riferiamo a delle rappresentazioni fittizie dei lead, ossia, dei potenziali clienti, a cui ci rivolgiamo nel messaggio comunicativo. Si tiene conto delle caratteristiche sociali, demografiche, psicografiche e anche di comportamento.

I dati sono fondamentali per poter sapere a chi ci stiamo rivolgendo esattamente. Rappresentare un potenziale cliente ideale rende più semplice progettare i contenuti, scegliere i canali e strutturare la strategia. Fare un testo e un’immagine che parla a persone nello specifico è una fase importantissima.

In questo proposito è sufficiente rispettare le regole auree e grafiche e dei colori. Invece, per quanto riguarda il testo occorre svolgere un lavoro di copywriting. Questo deve essere prettamente mirato ad un tipo di persona con elementi che rappresentano il cliente ideale.

L’immagine deve essere pertinente al testo e dovrà anticipare il messaggio. Il corpo del testo generalmente è breve, chiaro e preciso.

Infatti, wearemarketing.com conferma cosi:

Lo abbiamo sentito spesso: “Content is the King”, una delle espressioni più usate nel marketing digitale. Ma non è utilizzata a caso. Dare valore al copywriting, affidarsi a diverse risorse per creare i contenuti migliori, avere la capacità in poche parole di rendere attraente la tua offerta, riuscire a differenziarla da quelle della concorrenza, elaborare messaggi adatti a ciascun formato… questo fa la differenza!

Invece, in merito alla buyer personas, digital360hub.it si esprime con dei consigli utili:

Quali sono le informazioni utili al marketer da includere nel profilo di una buyer persona? Ecco alcuni suggerimenti: Ruolo in azienda e industry di riferimento; (Eventuale) superiore a cui riporta; Obiettivi da raggiungere; Problemi da affrontare; Competenze e conoscenze; Dove raccoglie le informazioni necessarie a fare le sue valutazioni, prima, e a prendere le decisioni poi; “Luoghi” virtuali frequentati, anche nel tempo libero.

5 STEP lead marketing: Ottimizza il budget per avere il ROI più il guadagno

I lead nel marketing sono ancora attuali e molte strategie migliori provengono proprio da questo tipo di obiettivo di una campagna. Ottimizzare e saper gestire il budget è fondamentale in una strategia di lead marketing.

Per avere il ritorno di investimento più il guadagno in termini di lead, quindi, di cliente, questo step è essenziale da trattare. Manualmente occorre calcolare il budget basandosi sulle proprie aspettative. Poi, misurare i risultati per ottenere miglioramenti rispetto agli errori commessi.

Un modo pratico per chi è alle prime armi è quello di utilizzare l’ottimizzazione del budget della campagna di Facebook. Uno strumento che controlla la spesa e ottiene in modo automatico i risultati prestabiliti. Lo fa tra i vari gruppi di inserzioni e garantisce risultati migliori.

Si tratta di un modo per gestire il budget in una campagna di lead marketing efficace perché è direttamente lo strumento a cui ci si affida che fa in modo che si ottengono i risultati sperati.

Generalmente, si dovrebbe fare una proporzione con il prezzo attuale del prodotto o servizio e considerare di acquisire un numero definito di lead attraverso il numero del prezzo del bene. Dipende, sempre, dal livello di conoscenza del settore.

6 STEP strategia lead marketing: Crea un modulo di contatto che converte in lead

Importantissimo il sesto step della strategia di lead marketing che si riferisce alla creazione di un modulo di contatto. Sicuramente, deve essere studiato e progettato secondo logiche di conversione.

Significa che deve intrappolare il potenziale cliente che, lasciando i dati, viene ricontattato per l’acquisto o per delle informazioni inerenti ad una offerta. Persuadere è la parola giusta ma vengono in gioco anche altri fattori.

I lead sono persone interessate al prodotto o servizio, quindi, oltre a creare la giusta offerta, bisogna anche pensare al modulo ideale che il potenziale cliente vuole trovare.

In altre parole, e in modo concreto deve necessariamente essere breve e deve chiedere solo ed esclusivamente domande, dati e informazioni inerenti alla campagna lead. Il nome, cognome, e-mail, telefono, si, sono fondamentali.

È importante ricordare che su alcuni strumenti come Facebook si possono creare moduli ottimizzati, con il fine di creare un form che generi direttamente i dati dell’utente, nel momento in cui clicca.

In modo chiaro e sintetico si dovranno chiedere le informazioni necessarie per contattare i potenziali clienti. Inoltre, il modulo per i lead non deve avere grafiche particolari e non deve distrarre l’utente mentre sta compilando i dati.

Anche blog.leevia.com ne ha parlato:

Per fare lead generation su Facebook e Instagram è possibile attivare le lead ADS, ovvero delle particolari inserzioni che permettono di acquisire contatti in target direttamente sui due social network di Zuckerberg, senza far uscire l’utente dalla piattaforma. (…) Il fatto che siano form precompilati è sicuramente un vantaggio perché l’utente deve fornire pochi dati personali, quindi non si sentirà scoraggiato dal compilare troppi campi, e l’integrazione delle piattaforme con Mailchimp permette alle aziende di scaricare i lead senza troppi passaggi.

7 STEP: Scelta dei canali e strumenti per strategia lead: ecco quali

La scelta dei canali e degli strumenti sono essenziali in una strategia lead perfetta e di successo. I canali da considerare dove si possono acquisire lead sono: social network, email marketing e motori di ricerca. In più, si possono tenere a mente anche altri canali online come i forum, aggregatori, siti di community dove fare domande, siti di recensioni, ecc.

Ninjacademy.it ha comunicato:

Uno degli strumenti più utilizzati nella fase di acquisizione dei contatti è rappresentato dalle Squeeze Page, fondamentali per una campagna di lead generation, in cui viene fornito agli utenti un contenuto di valore (es. ebook, video-tutorial, etc…) in cambio dei propri dati personali, per iniziare a costituire il proprio database profilato di potenziali clienti.

Invece, tecnicamente, gli strumenti utili per veicolare il messaggio della campagna di lead generation sono diversi. In primis il sito web ma anche la landing page, i blog e gli annunci sui social.