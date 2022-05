Il tuo target sui social si riferisce a uno specifico gruppo di consumatori che saranno più portati ad acquistare il tuo prodotto o servizio. In questo articolo ti spiegheremo come definire e segmentare il tuo pubblico target per determinare i messaggi giusti e lo stile comunicativo più adatto per le tue campagne di marketing!

Il tuo target sui social si riferisce a uno specifico gruppo di consumatori che saranno più portati ad acquistare il tuo prodotto o servizio, ovvero quel gruppo che dovrebbe effettivamente vedere le tue pubblicità sui social network.

Il pubblico target viene definito secondo tutta una serie di fattori, tra cui l’età, il genere, la posizione lavorativa e quella geografica, gli interessi e un insieme di tantissimi altri fattori che ne determinano l’affinità con il tuo brand.

Si stima che ogni anno oltre 37 miliardi di dollari a livello globale vengano sprecati per la creazione di campagne pubblicitarie che non raggiungono il pubblico desiderato. Il che risulta un terribile spreco di tempo e risorse, specialmente per le aziende più piccole con un budget ridotto.

A seconda di ciò che vendi, potresti doverti rivolgere a una nicchia o a una platea più ampia. Ad esempio, se vendi scarpe, il tuo pubblico sarà molto vasto, visto che tutti – donne, uomini e bambini, indossano scarpe.

Dall’altra parte, se nello specifico vendi scarpe da corsa, il tuo range si restringe agli atleti, magari nella fascia di età tra i 20 e i 40 anni che corrono o hanno mostrato interesse nel farlo.

In questo articolo ti spiegheremo come definire e segmentare il tuo pubblico target per determinare i messaggi giusti e lo stile comunicativo più adatto per le tue campagne di marketing. Continua a leggere per scoprirlo!

I vantaggi del definire un target dei social

Il pubblico target gira attorno a un gruppo specifico di persone. Potrebbe trattarsi di uomini, donne, adolescenti o bambini. In generale, esso condivide un interesse, che può essere la lettura, la corsa o il calcio.

Un metodo comprovato per definire al meglio il pubblico target è la creazione di una buyer persona, ovvero un personaggio di fantasia che vada a rappresentare fedelmente l’immagine di un tuo potenziale cliente.

Da professionista del marketing – o imprenditore – comprendere il tuo pubblico target sui social è vitale. Queste informazioni ti aiuteranno a definire meglio la tua strategia di marketing e le modalità di esecuzione.

Mandare una pubblicità in radio potrebbe infatti sembrarti un ottimo modo per raggiungere più persone possibile, tuttavia è anche molto costoso. Inoltre, magari solo un quarto delle persone si dimostrerà davvero interessato al tuo prodotto.

Conoscere gli interessi e i canali di comunicazione più utilizzati dai tuoi potenziali clienti significa creare una campagna pubblicitaria che magari verrà vista da meno persone, ma solo da quelle giuste. Ad esempio, se vendi prodotti di skincare, potresti collaborare con un influencer che si occupa proprio di quella nicchia, incrementando il tuoi ROI a lungo termine.

Oltre a incrementare il tuo ROI, comprendere il tuo pubblico ti aiuta anche a costruire relazioni più solide e durature con i tuoi clienti, e a comunicare meglio con i consumatori. Potresti sviluppare diverse campagne per diverse persone, e far sì che esse coincidano con gli interessi di ciascuno.

Questo risulta particolarmente importante in un momento in cui il consumatore si aspetta che ogni pubblicità a lui rivolta sia personalizzata e mirata. Si stima infatti che l’80% dei consumatori comprino più volentieri da aziende che offrono interazioni personalizzate, senza approccio generalizzato.

Quali sono i tipi di target dei social?

Il pubblico target può essere segmentato in diverse categorie che vanno a riferirsi a intenti, posizione geografica, interessi e molto altro. Di seguito, le diverse categoria attraverso le quali puoi segmentare maggiormente il tuo pubblico target.

1. Interessi

Separa i gruppi basandoti sui loro vari interessi, andando a includere hobby e preferenze di intrattenimento. Questo potrà aiutarti a sviluppare messaggi più mirati e specifici che ti permetteranno di connetterti con il tuo pubblico e incrementare la brand loyalty.

Fai attenzione a dove il tuo pubblico bazzica di più sui social media, e quali contenuti preferisce consumare.

2. Intenti di acquisto

Definisci gruppi di persone che cercano uno specifico prodotto, come ad esempio un nuovo autoradio o un nuovo prodotto per il makeup. Questo ti aiuterà a capire quali sono i pain points dei tuoi potenziali clienti e creare messaggi specifici per rispondere alle loro esigenze.

3. Sottoculture

Le sottoculture si riferiscono a gruppi di persone che condividono esperienze comuni – come ad esempio generi musicali o fandom di serie TV. Comprendere cosa motiva i tuoi potenziali clienti ad acquistare, potrai capire ancora meglio con chi stai tentando di interagire.

La differenza tra target dei social e target di mercato

Un target di mercato è l’insieme dei consumatori che un’azienda pianifica di raggiungere e a cui vendere. Un target dei social è il gruppo o segmento nell’ambito del target di mercato a cui verranno mostrate specificatamente le pubblicità. Questo rende il target dei social una sottocategoria più specifica.

Tornando indietro al business di scarpe da corsa, il tuo target di mercato sono le persone che fanno jogging. Immaginiamo però che tu voglia raggiungere una determinata fetta di mercato, ovvero quella che partecipa a una maratona a Torino. In quel caso, avrai definito il tuo pubblico target.

Il pubblico target può spesso essere utilizzato in maniera interscambiabile con il target di mercato, perché quest’ultimo è il pozzo a cui il primo attinge. Tuttavia, entrambe le definizioni sono distinte e separate.

7 modi per identificare il tuo target sui social

Per definire il tuo target sui social, dovrai passare del tempo ad analizzare i dati che ricevi dalle insights dei vari social su cui sei presente. Dovrai valutare i tuoi attuali clienti, analizzandone i comportamenti di spesa e gli atteggiamenti per ottimizzare al meglio la tua campagna.

1. Analizza i tuoi attuali clienti e chiedi il loro feedback

Uno dei modi migliori per capire chi è davvero il tuo target sui social è di guardare a chi già acquista i tuoi prodotti o servizi. Quanti anni hanno, dove vivono, quali sono i loro interessi? Un buon modo di capirlo è tramite le interazioni sui social network o la somministrazione di questionari.

2. Fai una ricerca di mercato e identifica i trend

Dai un’occhiata alle ricerche di mercato già presenti per il tuo settore per determinare i punti di forza e le criticità dei tuoi competitor su cui puoi capitalizzare. Osserva i trend riservati a prodotti simili al tuo, quali funzionano meglio e come sfruttarli per mostrare l’unicità dei tuoi prodotti.

3. Analizza i competitor

I professionisti del marketing possono imparare moltissimo analizzando i competitor, per vedere a chi essi si rivolgono e come vi si rivolgono. Utilizzano una piattaforma social più di un’altra? Sfruttano i gruppi o le pagine?

4. Crea la tua buyer persona

Creare una o più buyer persona è un ottimo modo per scendere ancora più a fondo nella tua analisi sul target dei social. Questo risulta particolarmente utile se dispone di un prodotto generalista, o che comunque si rivolge a più segmenti di consumatori.

Una buyer persona ti permetterà di determinare in ottica generale i dati demografici, la personalità, i bisogni e le esigenze dei tuoi consumatori. Essa viene creata basandosi su dati, sondaggi, insights e qualsiasi altro tipo di informazione che ti sarà possibile raccogliere.

Il che potrebbe includere anche gli hobby preferiti, le serie TV guardate, libri e riviste letti fino a – nello specifico – simpatie e antipatie. È raccomandabile sviluppare almeno tre e fino a cinque buyer persona diverse per ciascun brand, così da diversificare le campagne pubblicitarie.

5. Escludi il pubblico che non centra

Ci saranno sicuramente consumatori vicini al tuo target sui social, che però non avranno le carte giuste per parteciparvi. Sii specifico nel determinare chi è e chi non è target. La tua demografica sono, ad esempio, le donne in generale o nello specifico le donne tra i 20 e i 40 anni?

Saperlo ti aiuterà a tenere la tua strategia più mirata, e ti eviterà di sprecare tempo e risorse per rivolgerti a un pubblico che alla fine non converte.

6. Monitora e rimodula costantemente le buyer persona

Nel raccogliere sempre più dati e interazioni con i clienti, ti troverai a capire sempre di più cosa piace e cosa non piace al tuo target sui social. Basandoti su queste informazioni, dovrai ottimizzare e rimodulare in maniera costante le tue buyer persona per raggiungere i risultati migliori.

7. Usa Google Analytics

Google Analytics ti offre un insieme di dati molto interessanti sulle persone che visitano il tuo sito web dai social network. Queste informazioni possono essere utilizzate per restringere la cerchia di piattaforme che utilizzi, andando quindi a investire solo su quelle più remunerative.

Come creare le tue buyers persona per identificare il tuo target sui social

Abbiamo già stabilito che creare una buyer persona è forse il metodo migliore per comprendere al meglio il tuo target sui social. Una ricerca di mercato insieme ai feedback raccolti da coloro che sono già tuoi clienti saranno utili a creare persona sempre più specifiche.

Questo ti offrirà inoltre un’idea su quali fonti utilizzare per creare i contenuti per la tua strategia. Dovrai quindi considerare le seguenti caratteristiche demografiche:

Età

Genere

Posizione geografica

Hobby

Stipendio

Livello di istruzione

Professione e posizione lavorativa

Stato di famiglia

Valori morali

Passioni – cosa leggono o guardano in TV

Per estrapolare questi dati, potresti facilitarti il lavoro andando ad osservare:

Il tuo attuale bacino di clienti

Il bacino di clienti dei tuoi competitors

Una volta che avrai creato dalle tre alle cinque buyers persona, potrai finalmente creare delle campagne pubblicitarie ad hoc che ti garantiranno una maggiore copertura e un più alto conversion rate.

In questo articolo, approfondisco ulteriormente il discorso delle buyer persona!