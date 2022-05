Anche tu non sai come cambiare font Instagram? Tantissimi profili li personalizzano sulle stories, post, bio, commenti e altro. Abbiamo stilato una guida per te, raggruppando anche i migliori siti e app gratis per farlo. In particolare scoprirai tutti i tipi di Instagram font, come cambiare font Instagram nelle stories, post, commenti e didascalia Instagram. Per finire con i generatori online e scaricabili per personalizzare qualsiasi carattere e testo su IG.

Il regno dei filtri e delle foto online offre la possibilità di cambiare a proprio piacimento la tipologia di carattere. I protagonisti di questo social media ne hanno uno per ogni scopo. Difatti, un profilo di successo, che va dalla biografia, ai post e alle stories, dovrà contenere testi leggibili e accattivanti.

I font Instagram non solo molti ma tutti sono diversi tra loro. Abbiamo gli Instagram font sans serif e serif (con le grazie e senza), i corsivi, i grassetti, quelli ideali per la call to action e tanti altri. Ogni Instagram font avrà uno scopo.

Per poterli cambiare come si preferisce, abbiamo stilato questa guida che accompagna passaggio dopo passaggio. Scopri come fare per cambiare Instagram font come si vuole. Successivamente potrai sapere quali sono tutti i tipi di Instagram font, come cambiare font Instagram nelle stories, post, commenti e didascalia Instagram.

Finiremo con tutto su Instagram font generator (generatore di font online) e sugli approfondimenti sul corsivo che tanto piace a tutti. Abbiamo raggruppato i siti web online e le applicazioni gratuite per poter personalizzare il carattere dei testi su IG.

Scopri tutti i tipi di Instagram font!

Personalizzare lo stile dei post, delle stories e della biografia è davvero pazzesco per avere come risultato un profilo avvincente, che interessi e coinvolga tutti. Dal font Instagram classico, al moderno, neon, macchina da scrivere e grassetto, li vedremo tutti uno ad uno.

Che sia sulle stories, post o nella bio, quando si decide quale Instagram font è più adatto e che rispecchi la comunicazione del brand, le scelte non sono sempre limitate. Nello specifico, per i commenti, la bio e i post, si possono scegliere qualsiasi carattere si vuole grazie alle estensioni online.

Evidenziamo che studiojem.it ha riportato i codici dei colori del brand (Hex: #231F20; RGB: 35,31,32) e i nomi ufficiali dei font instagram:

Instagram usa anche una combinazione di diversi gradienti. ? difficile capire quali sono i singoli colori e in quale scenario dovrebbero essere utilizzati, ma qui puoi trovare tutti gli asset del brand di Instagram. Per essere onesti, ? raro vedere questi colori in natura – quelli che fanno riferimento ai loro canali di social media tendono a utilizzare “Instagram Gray”.

I nomi dei caratteri sono: Windows: Segoe UI; macOS: San Francisco; iOS: San Francisco; Android: Roboto

Invece, quando si tratta di inserire un font Instagram all’interno delle stories, la possibilità di scelta è limitata.

Le grafiche nelle stories possono essere accorpate solo a determinati Instagram font che l’applicazione ha messo a disposizione. Al massimo si possono realizzare grafiche con applicazioni esterne e testi a proprio piacimento.

Più nel particolare, troviamo i seguenti tipologie e categorie di font Instagram:

classic

modern

neon

typewriter

strong

drop-shadow

comic sans

serif e sans serif

Digitando il testo nella schermata delle stories, nella sezione della formattazione, si possono modificare gli Instagram font.

Ecco come cambiare font Instagram per stories e post

Nei post e nei commenti è possibile generare qualsiasi carattere diverso dai font Instagram. Iniziamo dalle stories. Entrando nell’applicazione e recandosi presso l’icona di pubblicazione delle stories, si troverà all’interno ulteriori icone.

Un'anticipazione interessante di breakingsocial.it, è:

Instagram, per quanto riguarda in cambio del font, è abbastanza limitato. Di fatto non esiste un’impostazione ufficiale che ti permette di modificare il carattere nella tua biografia o persino nei tuoi commenti. L’unica opzione, al momento, per cambiare i font è disponibile soltanto nelle storie. Ma ciò non significa che è impossibile cambiare i font anche nella biografia o nelle didascalie dei post.

Tra queste, vi è quella riferita ai testi e al cambiamento degli Instagram font. Dopo aver cliccato sull’icona con il riferimento “Aa”, verranno visualizzati i font Instagram ufficiali. Compariranno i classic, modern, neon, typewriter, strong, serif e sans serif ecc.

Si potrà scegliere solo tra questi nelle story. Nella finestra si potrà digitare il testo e cambiare Instagram font a proprio piacimento in base alla grafica prestabilita. Tra le diverse opzioni, nelle stories, vi è anche quella di diversificare il colore dei font, la grandezza del testo, l’allineamento e l’animazione/movimento.

Il font Instagram predefinito, nonché il primo da poter scegliere nelle stories è il classic. Per cui è il primo che vedrai tra tutti. Andando avanti con il carosello dei diversi caratteri del testo, potrai decidere quel che più ti piace.

Nel caso in cui hai la necessità di personalizzare font Instagram diverso da quelli esistenti e forniti dalla schermata delle storie dell’applicazione, si dovrà fare affidamento ad una grafica con il testo già impostato e usando strumenti esterni che vedremo di seguito.

Ora, concentriamoci sul carattere dei post. Il solito carattere predefinito si può personalizzare attraverso delle applicazioni esterne e dei siti online. Ad esempio, lo strumento Fonts For Instagram scaricabile gratuitamente per dispositivi iOS e Android, offre una lista di tutti i caratteri esistenti.

Tramite il copia e incolla potrai cambiare carattere anche nei post. Non vuoi scaricare l’applicazione? Puoi utilizzare, sempre con il copia e incolla, dei siti online per personalizzare i testi: sono gratuiti.

Font Instagram bio e commenti: come fare e dove trovarli!

Cambiare Instagram font alla bio è un procedimento semplicissimo simile a quello dei post e dei commenti. Si può personalizzare anche il nome dell’account in questo modo.

Come detto in precedenza, scaricando un app o con lo strumento copia e incolla sui siti online, nella sezione modifica profilo, si andrà a modificare il testo della didascalia Instagram. Il funzionamento è identico anche nei commenti.

Importantissimo anteprima e a seguire concetto di socialon.it:

Il sito fa notare che se vuoi cambiare il carattere sulla tua biografia di Instagram alcuni dei caratteri speciali potrebbero non funzionare (in tal caso possono apparire come punti interrogativi o quadrati aperti), è perché il tuo dispositivo non supporta quei codici. Ciò che ci piace nel cambiare font alla biografia di Instagram è l’unicità…..e che c’entra tutto ciò con il vendere online? Riteniamo che tutto ciò che possa distinguerci o farci emergere dalla massa sia un valido aiuto.

Per farlo, dovrai scegliere il preferito sul sito o app che ti elencheremo di seguito, scrivere il testo che interessa, selezionare il font che si preferisce tra moderno, classico, con grazie e senza grazie, corsivo e via dicendo, copiare e incollare sulla biografia di Instagram o sui commenti.

Be-influencer.com, anticipa un pensiero e interpretazione che troviamo molto interessante:

Prima di iniziare ti faccio una premessa: se cambi font pensando di ottenere immediatamente un sacco di follower, non ci sperare. Ma non abbatterti perché a tutto c’è rimedio! (...) Ti senti pronto per un restyling alla tua pagina? Comincia col cambiare font di Instagram nella bio. Poi aggiungi qualche simbolo, ma fallo con moderazione. Se il risultato è interessante, sicuramente porterà a qualcosa di buono, come qualche follower in più.

Continua la lettura per sapere come generare un testo che abbia qualsiasi carattere si voglia e incollarlo sul social network.

Instagram font generator

Per utilizzare e personalizzare un carattere sui post, commenti e didascalia Instagram, si potrà andare incontro a strumenti online o scaricabili completamente gratuiti.

Anche socialmediamarketing.it ha ufficializzato e confermato:

Solo nei gruppi è possibile inserire grassetto e corsivo, ma anche aumentare il carattere. Per questo devi arrenderti: non è possibile cambiare font su bio, didascalia e commenti di Instagram con quello che ti offre Mark Zuckerberg. D’altro canto esistono infinite app e servizi online che superano il problema e ti offrono la possibilità di personalizzare tutto ciò che scrivi.

Di default, Instagram non prevede tutto questo, ma ci sono dei metodi comuni applicabili da tutti per poterlo fare. Le applicazioni esterne che generano molteplici caratteri disponibili sono:

Fonts For Instagram

Fonts for Android

Cool Fonts

Non preferisci istallare l’applicazione sul cellulare? Potresti utilizzare siti gratis interamente e unicamente dedicati a questo. Ne abbiamo raccolti altri siti, tutti gratuiti, per cambiare e generare Instagram font a proprio piacimento.

Lingojam

Fonts social

Igfonts Generators

FontGet

Meta Tags

Fsymbols

Fancy Fonts

Tutti comodi e in base alle varie esigenze. Altri esempi di riferimenti, tra i più popolari, troviamo: igfonts e instafonts.

Instagram font corsivo

Su Yaytext, un sito online gratuito tra i più famosi, puoi trovare qualsiasi tipo di carattere esistente al mondo. Infatti, si presenta come uno dei più completi in assoluto. Ecco perché ti consigliamo di usarlo non solo per il font Instagram corsivo, ma per tutto.

In questo portale si trovano un grandissimo numero di Instagram font corsivi tra i vari stili, passando anche per i contorni e i maiuscoletti. Sempre con la stessa funziona copia e incolla, può generare una qualsiasi tipologia di Instagram font corsivo che preferisci.

Worldsmart.it ha riportato:

Su Android o iPhone, prova a scaricare e installare un font generator da Google Play o App Store. Poi, scorri la lista dei caratteri per vedere se ne trovi uno che è simile al corsivo italico. Nel caso lo trovassi, scrivi il testo ed effettua il copia e incolla su Instagram. Come potrai notare, il testo formattato manterrà il font che hai scelto anche dopo la pubblicazione.

Esistono diversi generatori di caratteri online in corsivo. Potresti capire qual è più perfetto in base ai bisogni che sicuramente sono diversi dagli altri. Oltre a quelli elencati, che tra l’altro, sono i più usati, ne trovi una marea che nemmeno immagini. Pronti a cambiare Instagram font come si preferisce?