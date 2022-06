È innegabile però che TikTok sia cresciuta esponenzialmente negli ultimi quattro anni, e che in molti abbiano fiutato l’occasione di usarla per farsi pubblicità, siano essi influencer o brand. In questo articolo, vedremo come iniziare ad utilizzare TikTok per la tua azienda, così da aggiungere questa piattaforma ai tuoi canali di marketing digitale!

Puoi usare TikTok per la tua azienda? Questa applicazione ha la reputazione di essere divertente, creativa e a tratti demenziale, e si basa esclusivamente sul contenuto in video breve. Quindi viene naturale chiedersi se sia il caso di usarla per il business.

È innegabile però che TikTok sia cresciuta esponenzialmente negli ultimi quattro anni, e che in molti abbiano fiutato l’occasione di usarla per farsi pubblicità, siano essi influencer o brand. Quindi, se stai cercando una strategia verso i più giovani, allora dovresti proprio considerare TikTok.

In questo articolo, vedremo come iniziare ad utilizzare TikTok per la tua azienda, così da aggiungere questa piattaforma ai tuoi canali di marketing digitale!

Perchè proprio TikTok? 3 ragioni fondamentali

TikTok è un’app per smartphone incredibilmente popolare, e in continua crescita. Oggi, ha superato i due miliardi di download sull’App Store, e viene utilizzata prevalentemente dalla fascia d’età 16-29. In media, ciascun utente spende almeno 52 minuti ogni giorno sulla piattaforma.

Grazie a un potenziale di copertura organica vastissimo, TikTok mostra uno tra i più alti valori di Ritorno sull’investimento. Questo perché il contenuto autentico e genuino di TikTok risponde perfettamente alle esigenze dei suoi utenti.

L’interazione sulla piattaforma è altissima, superando anche la metrica di engagement di Instagram in alcuni casi. Account con meno di 10k followers possono anche arrivare a realizzare un engagement rate del 9%.

Come creare un account TikTok Business in 6 semplici passaggi

Creare un account TikTok Business per la tua azienda è facilissimo. Grazie a un account di questo tipo, potrai gestire al meglio le tue campagne pubblicitarie organiche o a pagamento tramite l’analisi delle insights. Vediamo come!

Una volta cliccato su “Crea Account”, dovrai scegliere l’username. Scegli un nome che non viene già utilizzato da un altro brand, e avvicinati il più possibile al nome della tua azienda. Una volta trovato l’username giusto, clicca su “Registrati” per continuare.

Ti troverai davanti a un profilo completamente vuoto, che mostrerà solo il tuo nome, username, immagine profilo, numero di followers e following, likes e video. Clicca sulle tre lineette in alto a destra per modificare il tuo account ad account business.

Una volta cliccato su “Impostazioni e Privacy”, vai su “Gestione Account” e fai click su “Passa al Business Account”. L’app ti chiederà di scegliere una categoria di business che ti permetterà di monitorare meglio le tue analitiche.

Ti verrà poi chiesto di selezionare un tipo di account. Potrai scegliere tra “Creator” e “Business”. Gli account Creator sono perfetti per i personaggi pubblici, gli influencer e i personal brand. I Business account si rivolgono invece alle aziende.

Sotto la sezione “Impostazioni e Privacy”, vedrai ora un’opzione “Analitiche”. Potrai qui analizzare, in futuro, le insights dei tuoi video, come l’interazione, i likes e i nuovi follower acquisiti una volta che comincerai a caricare contenuti.

Ora, potrai cominciare a personalizzare il tuo profilo. Scegli come immagine del profilo il tuo logo aziendale, aggiungi una biografia breve ma incisiva e infine aggiungi i link alle tue altre pagine social. Una volta fatto ciò, sarai pronto a cominciare la tua avventura su TikTok!

Come creare contenuti su TikTok davvero rilevanti per la tua azienda: 4 consigli

Dal momento che TikTok si basa principalmente su video divertenti ed educativi, vorrai assicurarti non solo di creare ottimi contenuti, ma soprattutto che si allineano con il tuo brand e il tuo settore. Il che potrebbe tradursi in un’estensione dei tuoi consueti contenuti su altre piattaforme, ma con una nota più divertente.

Utilizza hashtag che possano estendere la tua copertura su TikTok. Nello scegliere gli hashtag, l’applicazione ti mostrerà una lista di hashtag rilevanti. Questo potrà aiutarti a scegliere quali sono i migliori e quali raggiungeranno più persone nel tuo settore. Inoltre, utilizza la sezione “Scopri” per trovare nuovi hashtag di tendenza da utilizzare.

La sezione “Scopri” contiene non solo gli hashtag più popolari, ma anche le ultimissime “Challenges”, ovvero video in cui più account partecipano utilizzando lo stesso brano o effetto sonoro per creare video simili ma personalizzati.

Ricorda che l’obiettivo finale – almeno fino a che non avrai raggiunto i 1000 followers e potrai inserire link a contenuti esterni – è quello di portare gli utenti al di fuori di TikTok alle tue piattaforme Instagram e YouTube.

Come promuovere al meglio il tuo account TikTok: 4 consigli

Esistono diversi modi in cui promuovere il tuo account TikTok a seconda del tuo settore, ma ci sono delle regole generali che dovresti assolutamente seguire. Vediamo quali!

1. Usa video in formato verticale

Nel creare video per il tuo account TikTok, utilizza l’orientamento verticale sul tuo smartpgone. Siccome TikTok è creata proprio con questo formato in mente, utilizza lo schermo intero e assicurati di massimizzare il potenziale della piattaforma a tuo favore!

2. Crea video più brevi possible

Recentemente, TikTok ha introdotto funzioni che permettono di creare video fino a 10 minuti, ma in realtà è altamente sconsigliato per i brand andare oltre i 60 secondi. I video più brevi tendono ad attirare più l’attenzione degli utenti, quindi cerca di dire il più possibile in meno tempo!

3. Partecipa alle challenge usando gli hashtag consigliati

Le hashtag challenge sono un modo geniale per incrementare la tua copertura complessiva e per far conoscere la tua azienda a più persone. Una challenge è un trend in cui gli utenti si ispirano a un video popolare ricreandone la propria versione personalizzata. Su TikTok, questo tipo di contenuto è molto popolare, ma assicurati che le challenge si allineino in qualche modo al tuo brand!

4. Partecipa ai trend più popolari

La pagina dei “Per Te” mostra di solito suoni e video popolari. Sebbene alcuni di essi facciano parte delle challenge ufficiali, altri sono invece trend creati dagli utenti a cui in molti partecipano informalmente. Utilizza questi trend per apparire ancora più autentico agli occhi dei tuoi followers!

4 consigli per creare TikTok davvero irresistibili per i tuoi clienti

1. Segui e interagisci con brand e personaggi influenti del tuo settore

Interagire con altri brand e creator di successo nel tuo settore può aiutarti a incrementare la tua copertura e raggiungere nuove fasce di pubblico. Più interagirai con gli utenti su TikTok, più engagement avrai – il che impatterà positivamente sulla crescita del tuo account.

Se, ad esempio, riuscirai ad attirare l’attenzione di un colosso del tuo settore, ed egli commenterà o duetterà con il tuo contenuto, raggiungerai molte più persone. Inoltre, studia cosa fanno i tuoi competitors sull’app per sfruttarne criticità e punti di forza!

2. Posta i tuoi contenuti su più piattaforme

Quando crei video su TikTok, potrai scegliere di scaricarli automaticamente sul tuo smartphone. In questo modo, potrai poi caricarli su altre piattaforme come Instagram Reels, Twitter e YouTube Shorts. Questo incrementerà anche la tua copertura esterna a TikTok, nel contempo attirando followers da altre piattaforme!

3. Sfrutta il potere delle live

Dopo aver raggiunto almeno 1000 followers, potrai trasmettere live dal tuo profilo TikTok. Questa è un’ottima opportunità per creare contenuti esclusivi per i tuoi utenti, come ad esempio giveaway in diretta o sessioni di domande e risposte sui tuoi prodotti e servizi!

4. Considera di utilizzare le campagne pubblicitarie a pagamento

Le campagne pubblicitarie a pagamento su TikTok sono diventate decisamente più accessibili negli ultimi mesi – anche se rimangono sempre piuttosto costose rispetto ad altre piattaforme. Naturalmente, su TikTok è possibile raggiungere tantissimi utenti anche senza , ma le ads ti permetteranno di focalizzare fin da subito i tuoi sforzi di marketing al pubblico che più ti interessa!

Gli errori da evitare: 4 cose da non fare su TikTok

Sebbene TikTok possa sembrarti una miniera d’oro per la copertura organica, ci sono alcuni errori che potresti commettere, e che potrebbero affossare la tua presenza su questa piattaforma. Eccone 4:

1. Non leggere i punti salient delle condizioni di utilizzo

Sappiamo che nessuno legge tutti i Termini e le Condizioni di Utilizzo, ma dovresti almeno soffermarti sulla natura dei contenuti che potrai postare e quelli che invece dovresti evitare. L’algoritmo di TikTok è molto attento alla questione, e magari non arriverà a cancellarti i video, ma limiterà la tua copertura tramite il temuto “shadowbanning”.

2. Utilizzare hashtag popolari di cui però non conosci il significato

Come per ogni altra piattaforma, non utilizzare hashtag di cui non conosci il significato. Nel migliore dei casi, potresti trovarti a essere di tendenza su un argomento che non centra niente. Nel peggiore, potresti caricare un video su un hashtag demenziale, danneggiando la tua reputazione.

3. Non includere i sottotitoli

Aggiungi sempre i sottotitoli ai tuoi video per renderli più accessibili. Dovrai semplicemente scegliere dove farli comparire e lasciare che TikTok faccia il resto. Vorrai che più utenti possibile consumino i tuoi contenuti, quindi assicurati che sia i non udenti che coloro che guardano i video senz’audio possano farlo!

TikTok ha cambiato il modo in cui i consumatori vedono i brand sui social: come?

Gli utenti su TikTok recepiscono molto di più i brand creativi e che sfornano spesso contenuti coinvolgenti. Se svilupperai una strategia solida e costante su questa piattaforma, avrai buonissime opportunità di raggiungere nuove fasce di pubblico.

Questo rende TikTok uno strumento fantastico per le aziende. Le possibilità di copertura organica e l’altissimo ritorno sull’investimento sono altissime, ed ora è un ottimo momento per avventurarsi su questa piattaforma e testare la tua nuovissima strategia!

Dai un'occhiata al Tag TikTok su Trend Online per scoprire altri utilissimi consigli su come sfruttare al meglio questa piattaforma!