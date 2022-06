Un buon copywriter non è solo un buono scrittore. Per avere successo in questa professione, ci vuole molto di più del talento nella scrittura e del corretto utilizzo di grammatica e sintassi. In questo articolo, vedremo quali sono le competenze chiave di un vero copywriter, e come svilupparle per diventare il numero uno!

La definizione di copywriter è, per renderla semplice, un professionista che scrive testi per la pubblicità o per il content marketing in generale.

Il suo lavoro è quello di creare copy accattivanti e mai banali per una vastissima gamma di canali, dalla semplice pubblicità sponsorizzata fino ad articoli per blog aziendali o siti web. Dall’e-commerce al negozio fisico, fino alle aziende produttive, le istituzioni, tutti hanno bisogno di un copywriter.

L’obiettivo di un copy ottimizzato è quello di coinvolgere il lettore e fornire contenuti affini agli obiettivi di marketing aziendali, che diano i risultati sperati – siano essi conversioni o semplice acquisizione lead.

Non esiste un titolo di studio specifico per il copywriting, ma ciò non vuol dire che questa professione non richieda un alto livello di specializzazione, che è fortunatamente acquisibile tramite la formazione in autonomia. Vediamo su cosa dovrai puntare!

1. Ricerca e sviluppo per il copywriter

Un copywriter dovrà saper comprendere velocemente gli aspetti chiave del settore del cliente, perché dovrà sviluppare testi efficaci e fruibili dagli stakeholders interessati. Il che significa dover spesso svolgere ricerche approfondite che dovranno tradursi in una comprensione a 360° dell’argomento di cui si scrive, si tratti di ingegneria aereospaziale o cucina tradizionale.

Per sviluppare al meglio questa abilità, è bene saper prima di tutto individuare le keyword su cui si vuole basare il contenuto, ed effettuare ricerche solo da fonti autorevoli.

2. La capacità di trasmettere un messaggio specifico per ciascun brand è fondamentale per un copywriter

Che si tratti di una startup, di una multinazionale o di un’impresa individuale, comprendere il brand del cliente è fondamentale. Un buon copy è infatti estremamente personalizzato per ciascun cliente, e dovrà trasmetterne valori, etica e messaggi giusti.

Questo perchè – a seconda del tipo di brand – il tono di voce e lo stile di scrittura saranno nettamente diversi. Ad esempio scrivere il copy di un istituto bancario sarà molto diverso rispetto allo sviluppare un contenuto per un negozio di scarpe da bambino!

Ciascuna azienda ha una personalità, e starà quindi a te ricercare il tono di voce perfetto per ognuna di esse, così da poter costruire una connessione e un rapporto genuino con il pubblico di riferimento. Potresti prendere ispirazione da altri copy per poi svilupparlo e personalizzarlo!

3. Le tattiche di marketing essenziali per il copywriter

Tantissimi copywriter hanno almeno una base di conoscenza delle tattiche base per il marketing. L’utilizzo di formule come AIDA – attenzione, interesse, desiderio e azione – è un buon punto di inizio per creare testi che vadano davvero ad allinearsi agli obiettivi di marketing delineati.

La conoscenza delle pratiche di marketing di base e le relative teorie è un importantissima skill per un copywriter, ed è per questo motivo che è importante seguire dei corsi “bootcamp” di marketing digitale così da partire con delle buone fondamenta.

4. Linguistica e potere del linguaggio per il copywriter

Scrivere un copy efficace trascende il semplice stile di scrittura. Comprendere il linguaggio nella sua complessità è importante quanto utilizzarlo al meglio. Alcune parole hanno più impatto di altre, ed usare quelle sbagliate potrebbe inficiare sull’intera efficacia del testo.

La crescita massiva della domanda di copywriting per il web, tuttavia, chiede ai professionisti di parlare il più possibile al pubblico, e incontrare le sue esigenze con l’obiettivo di promuovere un prodotto o un servizio senza risultare troppo “commerciali”.

Il bisogno di comunicare in maniera chiara e concisa rende lo studio della linguistica, del linguaggio colloquiale e delle sue sfaccettature incredibilmente importante: non dimentichiamo che esistono le cosiddette “parole magiche” del marketing, che hanno un comprovato effetto psicologico sul lettore!

5. Competenze giornalistiche per il copywriter

Proprio come un buon giornalista, che ha l’abilità di scrivere articoli efficaci, ben sviluppati utilizzando fonti autorevoli per coinvolgere il lettore – anche il copywriter dovrà fare lo stesso.

Il rispetto delle dealine, inoltre è un’altra competenza giornalistica da non sottovalutare. Nel definire una scadenza, tieni sempre conto della fase di ricerca a monte così da darti il tempo necessario per raccogliere tutto il materiale che ti serve.

Inoltre, un’altra competenza che si allinea con quella di un giornalista, è quella di saper creare titoli davvero efficaci per catturare l’attenzione di un potenziale lettore. Con l’aggiunta, però, dell’ottimizzazione SEO!

6. La conoscenza della SEO per il copywriter

Qualsiasi copy diffuso sul web – dai siti web ai blog fino alle pubblicità – richiederà un’ottimizzazione SEO volta al posizionamento sui motori di ricerca.

La creazione di contenuti e la SEO vanno infatti spesso a braccetto. Tuttavia, non dovrai per forza essere un SEO Specialist: ti basterà seguire un corso approfondito sull’argomento per conoscere le principali tecniche di posizionamento da applicare a tutti i tuoi testi.

7. Creatività e pensiero critico per il copywriter

Meglio un blocco dello scrittore che un contenuto fatto male. Anche se ti troverai a crivere testi su argomenti molto simili – magari per lo stesso cliente – non potrai pensare di perdere di freschezza e coinvolgimento nel tuo stile comunicativo.

Prenditi del tempo per studiare la competizione e guardati sempre attorno per trovare nuove ispirazioni. Testa nuove tecniche e idee per vedere dove ti portano. Solitamente, queste sono le tecniche più utilizzate per poter disporre di contenuti sempre di alto livello.

Fidati anche sempre del tuo istinto. Ogni copywriter che si rispetti è un pensatore e un ricercatore, ma spesso ci dimentichiamo di ascoltare il nostro istinto più adattabile e curioso. Utilizza la tua intuizione e le emozioni per comprendere davvero ciò che vuoi trasmettere, e mettiti sempre nei panni del lettore.

8. La ricerca di mercato e della nicchia per il copywriter

Tantissimi copywriter trovano la propria nicchia per caso: quindi, il tuo primo cliente, e il suo settore, potrebbero essere ciò che ti fa avvicinare particolarmente a una nicchia specifica, anche se non l’avevi previsto.

Tuttavia, è sempre meglio evitare di improvvisare: all’inizio della tua carriera, dovresti saper definire due o tre settori in cui ti senti particolarmente preparato, e cercare – se possibile – lavori che abbiano a che fare con essi.

In questo modo, non ti troverai a dover studiare un settore e un argomento da capo. A prescindere da ciò, tuttavia, se avrai la pazienza di effettuare ricerche approfondite e ben strutturate, avrai il potenziale di eccellere in quasi tutti i settori.

Il consiglio, tuttavia, è sempre quello di lavorare in un settore affine alle nostre capacità e interessi, così da non andare subito in burnout.

9. Conoscere gli strumenti del mestiere per un copywriter

La scrittura è a tutti gli effetti una professione, e come tale richiede una combinazione di talento, abilità, istinto e pratica per avere successo. Esistono, tuttavia, tantissimi strumenti disponibili per supportare un copywriter nel campo del content marketing, studiati per semplificare alcuni processi.

Eccone due con cui dovresti cominciare a prendere dimestichezza.

1. Language Tool

Questo è un ottimo strumento per ricontrollare eventuali errori grammaticali e di sintassi nei tuoi testi. Language Tool ha una versione free, che offre la correzione base, ma la versione pro dà invece accesso a tutta una serie di funzionalità che ti aiuteranno a migliorare tantissimo il tuo stile di scrittura!

2. Simplified

Se stai scrivendo un post per un blog, questo è un ottimo strumento di ottimizzazione che ti darà una mano con la ricerca degli argomenti, le keyword e addirittura ti aiuterà a comporre frasi che in quel momento non riesci a buttare giù. L’intelligenza artificiale per il copywriting!

In conclusione: la professione del copywriter

Non importa il settore o l’industria, il copywriting richiede in ogni caso un buon set di skills e non è una professione improvvisata. Dovrai capirne le dinamiche, migliorare ogni giorno il processo tramite il quale sviluppi i tuoi contenuti e trovare le strategie migliori per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Esistono diversi corsi da seguire per ognuna delle competenze di cui abbiamo parlato in questo articolo, tuttavia, ti consigliamo prima di dare un’occhiata alla pagina di Trend Online sul copywriting: potresti trovare spunti molto interessanti!