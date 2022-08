Il mondo della moda genera da sempre un indotto consistente, specie sul mercato italiano. È per questo motivo che in molti appassionati di moda desiderano intraprendere la carriera di fashion blogger. Ma da dove iniziare? Scoprilo!

L’avvento di internet ha modificato diametralmente la nostra quotidianità: le informazioni che erano disponibili solo su carta sono oggi reperibili in formato digitale, le vendite e il marketing sono ormai per una significativa parte svolti online: sono gli effetti della rivoluzione digitale.

Quindi, anche le testate cartacee come Vogue e Cosmopolitan hanno dovuto integrare il web nelle proprie attività. Il mondo della moda genera da sempre un indotto consistente, specie sul mercato italiano. È per questo motivo che molti appassionati di moda desiderano intraprendere la carriera di fashion blogger.

In questo articolo, ti spiegheremo chi è un fashion blogger, cosa fa, i segreti per diventarlo e quanto potresti guadagnare!

Cosa fa un fashion blogger

Un fashion blogger è un appassionato di moda che ha trasformato il suo hobby in un lavoro, dando il suo tocco personale e sfruttando le sue competenze per intraprendere una carriera in questo senso.

Esistono diversi tipi di blog: alcuni si concentrano sugli accessori, altri sull’abbigliamento e alcuni sulla moda a 360°! Sebbene gli aspetti e le competenze del lavoro di un fashion blogger siano diversi, alcuni sono in comune, e risultano fondamentali per avere successo in questa carriera.

Come diventare un fashion blogger

Se vorrai intraprendere una carriera come fashion blogger, dovrai creare il tuo sito utilizzando una piattaforma blog che si allinei alle tue esigenze, e personalizzarlo con il tuo tocco personale. Dovrai inoltre aprire un profilo Facebook, Instagram e TikTok dove pubblicizzarlo, quindi ti toccherà studiare qualche fondamento di social media marketing.

L’investimento sarà di circa 1.000€ - tra l’acquisto del dominio e le prime pubblicità sponsorizzate – per assicurarti un inizio promettente.

Per diventare fashion blogger, avrai prima bisogno di sviluppare alcune competenze chiave e seguire corsi specifici per acquisire l’expertise e le conoscenze che ti servono. Di seguito, vedremo quali sono, e, di conseguenza, quali saranno le abilità su cui dovrai lavorare.

Un fashion blogger si occupa di:

Fornire consigli di stile ai propri followers

Nulla da dire, questa è la primissima competenza chiave per diventare un fashion blogger. Dovrai conoscere tutti i segreti per abbinare diversi capi ed accessori senza stufare, e poter consigliare ai tuoi followers gli stili migliori. Ricorda che sarai un’ispirazione, quindi assicurati di fare le cose per bene!

Rimanere al passo con le ultime tendenze

Nell’era del fast fashion e delle tendenze “usa e getta”, i fashion blogger che si occupano degli ultimi trend devono rimanere al passo con gli stili del momento, per fornire ai loro follower ispirazioni sempre aggiornate. Quindi, il tuo compito sarà quello di seguire tutti i profili social delle varie case di moda e dare una tua personale interpretazione alle tendenze del momento.

Fotografia

Il pubblico ama i contenuti visuali – specialmente sui social network – e non c'è modo migliore per comunicare uno stile se non attraverso le immagini. Un blog con solo una manciata di post testuali non racconta davvero la storia che desideri e non è visivamente accattivante! A tal proposito ci sono tutta una serie di suggerimenti e consigli per fare foto di qualità con Iphone per esempio.

Montaggio video

Un tipo di contenuto estremamente accattivante per qualsiasi utente è quello video. Gira ed edita i tuoi video in modo da poterli pubblicare sul tuo blog e sui tuoi canali social. I video dovranno riuscire a bilanciare il contenuto informativo e quello di coinvolgimento per tenere l’utente attaccato allo schermo!

Dare consigli su marchi e prodotti specifici

Ricorda che il tuo pubblico si fida di te e del tuo gusto. Quindi, se ti troverai a pubblicizzare uno specifico prodotto o servizio sui tuoi canali, dovrai assicurarti che esso sia di qualità e incontri le esigenze del tuo pubblico. Mai pubblicizzare qualcosa senza prima averlo provato: ne andrà della tua reputazione!

Gestione dei contenuti sponsorizzati

Tantissime aziende conoscono il potenziale dell’influencer marketing. Quando comincerai a prendere trazione nel mondo del fashion blogging, comincerai a ricevere diverse richieste di sponsorizzazioni a pagamento. In questo caso, dovrai saperle gestire, accettare e rifiutare, quindi è necessaria un’ottima competenza gestionale e onestà intellettuale per rifiutare collaborazioni ben pagate, ma con aziende scadenti.

Gestione del piano editoriale

I fashion blogger hanno molte responsabilità, ma la più importante è mantenere un blog coinvolgente e di buona qualità che attiri l'attenzione del pubblico di destinazione. I post possono essere di qualsiasi forma purché siano coinvolgenti e pubblicati in maniera costante, così da non perdere l’interesse del pubblico. Ti servirà quindi un buon fondamento nel social media management e marketing, nonché un corso di copywriting persuasivo!

Quanto guadagna in media un fashion blogger e come

Ci sono diversi modi per fare soldi come fashion blogger ma ricorda che – a differenza di molti altri lavori – il guadagno è graduale. Non comincerai subito a guadagnare 10.000€ a sponsorizzazione come Chiara Ferragni, ma le potenzialità sono infinite.

Le sponsorizzazioni sono il metodo più classico per guadagnare sul web: una volta che inizierai ad avere un discreto seguito – dai 1000 ai 10.000 followers – potresti cominciare a ricevere richieste di sponsorizzazioni per prodotti e servizi. Scegli solo le aziende migliori e affidabili, e fai le tue ricerche prima di promuovere qualcosa.

Una sponsorizzazione per un nano influencer potrebber arrivare fino a 100€, mentre da micro influencer anche 250€. Man mano che guadagnerai più followers e copertura, i guadagni non faranno che aumentare:alcuni fashion blogger di nicchia arrivano a guadagnare anche 5.000€ al mese, quelli più mainstream, 100.000!