Il social media manager sta diventando sempre di più un lavoro redditizio. Hai intenzione di lavorare sui social? Le piattaforme fornisco il giusto spazio a tutti perchè c'è molto pubblico online. Come diventare social media manager? Tra hard e soft, le skills sono fondamentali. Scopri le 8 competenze e non solo!

L’evoluzione di internet e della tecnologia dei social network hanno portato importanti figure nel mondo del digital marketing. Una fondamentale è il social media manager. Questo ruolo gestisce in maniera strategica la comunicazione di un brand. Si tratta di uno dei lavori più redditizi online.

L’età e l’esperienza fanno la loro parte come in ogni settore. Vuoi diventare un social media manager anche tu? Il web, ossia i new media, come soprattutto i social network hanno dato un grandissimo spazio a tutti ultimamente.

Questo perché la comunicazione non è più come nei mass media uno a tutti, ma tutti a tutti, per cui veloce e pronta a raggiungere un ampio raggio di pubblico online rispetto ai metodi offline. Inoltre, non dimentichiamo che con i social media si possono misurare i risultati.

Il social media manager aiuta anche parte di queste operazioni. Italiaonline.it riporta un concetto importante:

Il Social Media Manager è una figura indispensabile nel mondo delle aziende, in quanto si occupa di lead generation e di engagement dei clienti.

Come puoi diventare un social media manager? La professione richiede 8 competenze da avere, tra soft e hard skills, le descriveremo tutte. In azienda, si occupa di marketing e pubblicità sui canali di social media, includendo molte macro e micro task.

Cosa saprai dopo questa lettura? Come diventare social media manager con le 8 competenze da avere assolutamente. Per di più: cosa fa questa figura, quanto guadagna, quanto tempo ci vuole per diventare social media manager, quale università occorre fare e come farlo senza laurea. Concluderemo con le 8 skills, tra soft e hard, da avere per forza per poter diventare un social media manager.

Social media manager cosa fa

La figura aziendale che gestisce parte di marketing e pubblicità sui social media è detta social media manager. Tra macro e micro-task, tra le cose che fa, vi è la pianificazione, la strategia, la definizione degli obiettivo e lo sviluppo della reputazione del marchio online.

In più, il social media manager ha le competenze per creare contenuti di valore pertinenti al prodotto/servizio e al pubblico, generare traffico in entrata, nuovi contatti e fidelizzare i clienti sui social media.

Insieme al community manager gestisce e modera la community. Il professionista social media manager cosa fa? Per l’esattezza, dovrà essere creativo e analitico contemporaneamente, aggiornarsi, individuare e replicare i trend e trasformare i clienti in sostenitori accaniti del brand.

Il marketing strategico, la comunicazione persuasiva, il graphic e web design, il copywriting, la seo, la flessibilità mentale, le basi del management e varie conoscenze di settore come food e bellezza sono necessarie. È un lavoro quotidiano ma anche programmato.

Quanto guadagna un Social Media Manager?

Lo stipendio medio di un social media manager varia dall’età, all’esperienza e lavori svolti simili settoriale. Questo vuol dire che la media di guadagno all’anno mondiale è di un lordo pari a trentacinquemila euro. Quindi, di 1800 euro al mese. In Italia circa 500 euro in meno mediamente a livello aziendale.

Quanto guadagna davvero un social media manager? Dipende se ha un contratto con l’azienda oppure è un freelance. Se invece collabora con aziende più piccole o per privati è diverso.

Basandoci sulle stime medie aziendali, un social media manager guadagna in media dai 600 agli 800 euro nel primissimo periodo ma poi questa media sale.

Un senior potrebbe prendere e ricevere soldi come ventisettemila euro o superare i quarantamila euro l’anno. Un lavoro redditizio? Ebbene sì! Difatti, secondo jobbydoo.it:

La retribuzione di un Social Media Manager può partire da uno stipendio minimo di 22.400 € lordi all'anno, mentre lo stipendio massimo può superare i 85.000 € lordi all'anno.

E lo conferma contocorrenteonline.it:

Il Social Media Manager è una figura che può lavorare sia in forma autonoma che come subordinato. A seconda della realtà presso cui presta la propria opera può arrivare a guadagnare anche più di 50.000€ netti all'anno.

Quanto tempo ci vuole per diventare social media manager?

Dipende, se frequenti un corso di laurea dai 3 ai 5 anni, mentre un corso qualche mese. Invece, se studi da autodidatta e hai avuto risultati personali da inserire nel curriculum, il tempo dipende da te e da quanto sei veloce ad imparare e a mettere in pratica.

Nel seguente modo ci metterai meno tempo: Inizia a valuta un corso di laurea in comunicazione o marketing con tirocini lavorativi. Continua ad aggiornati sulle tecnologie e i nuovi strumenti di social media. Segui gli altri e prendi ispirazione dai migliori. Crea un portfolio online e consolida il tuo cv. Dimostra di saper gestire bene il tempo: è essenziale.

In linea generale, questi appena citati sono gli aspetti che aiutano ad ottimizzare i tempi. Il social media manager è un lavoro in continuo aggiornamento perché trend cambiano, le piattaforme si evolvono. Quindi non basta fare uno studio iniziale e poi fermarsi in questo settore online.

La maggior parte dei corsi veloci dura dalle 20 ore a settimana fino ai 6 mesi. Il corso aiuta a sfruttare i social e gli altri canali online come Google. Uno gratuito è quello di quest’ultimo, appunto. Per fare pratica, usa dei progetti personali e ottieni risultati.

Fai tanta esperienza e specializzati sempre di più nel tempo. Inoltre, per fare prima dovresti creare una rete e continuare a formarti e aggiornarti insieme ad altre persone come te e nel tuo settore.

Quale Università fare per diventare social media manager?

Gli studi da intraprendere per diventare un social media manager variano. Si parte dalla facoltà di comunicazione, pubblicità, marketing fino ai master in social media manager. Varie università hanno promosso questo corso di laurea.

Ad esempio, la 24 Ore Business School o Ninja Academy. Quale università fare per diventare un social media manager effettivo? La specialistica in digital marketing potrebbe aiutare a formarti per entrare subito nel mondo del lavoro. Unicusano.it ha un’ampia offerta riferita a questi corsi:

Il modo migliore per diventare Social Media Manager è dedicarsi allo studio della comunicazione e del marketing nel mondo digitale. Puoi farlo sia attraverso corsi di laurea, sia master o corsi di perfezionamento che si trovano un po’ in tutta Italia. L’Unicusano offre due percorsi attinenti all’area di comunicazione: il Corso di Laurea in Comunicazione Digitale e Social Media; il Corso di Laurea Magistrale in Comunicazione Digitale.

Come diventare social media manager senza laurea?

Senza laurea si può lavorare. Studiare da autodidatta è semplice e non è uno spreco. Poi, accompagnata all’esperienza sul campo è ancora meglio.

Come diventare un social media manager senza laurea? Non esiste un albo ufficiale per questa figura, quindi, se ottieni risultati, qualsiasi corso può renderti un social media manager. Non per forza la laurea, un ‘università o un’accademia può aiutarti a fare questo percorso.

Anche mysocialweb.it ha detto:

Posso lavorare senza laurea? Certo, non esiste un albo ufficiale dei social media manager. E non ci sono neanche facoltà specifiche per chi vuole lavorare in questo settore ma molti Master e corsi post-laurea. Inoltre, avere una base forte negli studi dà sempre vantaggi.

Non esistono facoltà per iniziare così specifiche ma piuttosto per continuare a specializzarsi. Alcuni corsi post-laurea e Master ne hanno di facoltà simili. Ma anche studiare da autodidatta e applicare la pratica sul campo ha i suoi vantaggi.

Un’altra ulteriore prova e dimostrazione la fornisce Money.it:

Non esiste una laurea o un esame per l’abilitazione della professione, anzi per essere precisi non è ancora una professione riconosciuta. (…) è fondamentale aggiornarsi e rimanere al passo con le novità dei social, che sono tante, ma non è obbligatorio avere una laurea per essere un social media manager. Per chi volesse intraprendere questo percorso sicuramente il consiglio è quello di fare riferimento ai corsi (…) Anche i libri che approfondiscono come impostare e gestire una strategia, un piano editoriale e i contenuti sui social

8 skills da avere per diventare social media manager

Ecco le 8 competenze che un social media manager deve avere, le quali, sono indispensabili per poter diventare subito un bravo social media manager nel campo. Dividiamo le skills in hard e soft. Le prime sono le seguenti:

Budgeting: capacità di saper gestire il budget

Project management: prevedere ogni fase di sviluppo di un progetto, per cui la ricerca, l’analisi e la pianificazione sono aspetti fondamentali.

Social skill: attitudine a comunicare con il target in base al tono di voce del marchio e delle piattaforme

Analytics: si intuisce il percorso giusto, gli errori, dove migliorare e dove aver fatto centro. La reportistica e il monitoraggio dei dati è l’unico modo per misurare i risultati e migliorare.

Copywriting, advertising e graphic design: testi e immagini sono i contenuti per eccellenza da saper realizzare e progettare, come anche il video making e la pubblicità.

Le hard skills di un social media manager vanno dalla pianificazione all’analisi fino al mondo del design, della pubblicità e della comunicazione di testi, immagini e video principalmente in maniera digitale. Racchiudiamo le soft skills nella lista di seguito:

Public speaking: saper parlare in pubblico e nei canali delle stories o nelle dirette e i reel

Problem solving: risolvere qualsiasi tipo di problema tecnico

Curiosità, empatia adattabilità e creatività: ispirarsi ai trend, adattarsi ai nuovi tool e progettare contenuti da zero. La passione e la voglia di imparare continuamente sono attitudini perfette per questa figura

Queste soft skills di un social media manager vanno da aspetti del carattere fino a parti della personalità, le quali, offrono un grandissimo contributo nel mondo dei social media. Difatti, risolvere velocemente i problemi tecnici, essere empatici e creativi, è una marcia in più per dare una svolta ai risultati ottenuti dalle competenze necessarie e obbligatorie.