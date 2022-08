In molti sono convinti che, anche solo per partire come travel blogger, ci vogliano a monte un sacco di soldi: come viaggiare senza? In realtà non è proprio così. Scopri perchè!

Con il boom dei social network, abbiamo assistito a una crescita esponenziale del numero di nano, micro e macro influencer, che oggi sono riusciti a raggiungere l’indipenenza economica semplicemente creando una piattaforma in cui condividere le proprie passioni e i propri interessi.

Uno dei tipi di influencer più invidiati in assoluto è sicuramente il travel blogger: pagato per viaggiare nei luoghi più sensazionali, un travel influencer conduce letteralmente “una vita in vacanza”.

Tuttavia, in molti sono convinti che, anche solo per partire, ci vogliano a monte un sacco di soldi: come viaggiare senza? In realtà non è proprio così. In questo articolo, ti spiegheremo come diventare un travel blogger su Instagram anche senza soldi, quale sarà il tuo lavoro e quanto potrai guadagnare!

Diventare un travel blogger: alcune linee generali

Se i social media diventano ogni giorno più popolari e popolati, è normale che in molti fiutino l’opportunità. Quindi, se diventare un travel blogger senza soldi non è impossibile, comunque non è una passeggiata, per via della competizione. È bene subito metterlo in conto

Fare il travel blogger non significa semplicemente visitare qualche posto qua e là e postare due o tre foto con i nomi dei posti. Ci sono tantissime strategie che gli influencer di questo tipo possono – e devono studiare – per rimanere rilevanti verso il proprio pubblico.

La regola è però sempre la stessa: offrire un valore aggiunto ai propri followers. Una persona che segue un travel blog sicuramente desiera viaggiare e scoprire posti nuovi. Offri ai tuoi followers consigli e trucchetti per raggiungere varie destinazioni: low cost? luoghi poco turistici? Posti dedicati a una nicchia specifica? Le possibilità sono infinite.

I soldi non sono un problema

Prima di tutto, come specificato in precedenza, dovrai trovare una nicchia. Le più popolari oggi sono:

Solo female travel – quindi donne che viaggiano da sole

Vivere all’estero

Van life

Nomadi digitali

Scegliere una nicchia ben delineata è un ottimo punto di partenza per raccogliere un buon numero di followers coinvolti. Una volta scelto il tuo settore di competenza, però, dovrai capire come viaggiare il mondo senza una lira.

Ed è proprio qui che entrano in gioco le piattaforme come Workaway. Questo tipo di servizi connettono tra di loro ospiti e ospitanti, tramite un reciproco scambio: l’ospite offrirà la propria manodopera per alcune ore al giorno in mansioni in cui è competente, l’ospitante, vitto e alloggio – a volte anche un piccolo emolumento – a titolo gratuito.

Si tratta del metodo migliore per visitare diversi posti spendendo solo per i trasporti. Naturalmente, dovrai essere pronto a lavorare: alcuni chiederanno servizi da baby sitter, altri aiuto con l’orto, altri ancora, lezioni di italiano. Insomma, dovrai informarti prima su quali servizi vorrai e saprai offrire!

In cambio, però, avrai vitto e alloggio gratuiti, vantaggio che ti permetterà di poter investire i soldi risparmiati in esperienze, trasporti e materiale per la creazione di contenuti.

Diventare travel blogger su Instagram

Instagram conta circa un miliardo di utenti che interagiscono con post, storie e reels ogni mese – rendendolo di fatto la piattaforma più utilizzata al mondo.

Il livello di engagement riscontrato su Instagram è secondo solo a quello di TikTok, quindi si tratta di una piattaforma davvero popolata e piena di persone che cercano contenuti ogni giorno. Tuttavia, qui è fondamentale restare al passo.

Dovrai pubblicare almeno un giorno sì e uno no – se non ogni giorno – per soddisfare un algoritmo perennemente affamato di nuovi contenuti. Inoltre, non potrai limitarti a pubblicare solo foto dei posti che visiti: i tuoi followers vorranno sapere come ci sei arrivato, quanto costa e qualche curiosità.

Il che implica che dovrai essere informato su ciò di cui parli, e dovrai saper trasmettere informazioni corrette, chiare e concise. Inoltre, non potrai solo limitarti ad utilizzare i post: il contenuto video è quello che performa meglio, quindi assicurati di concentrarti su di esso.

Quanto guadagna un travel blogger

È difficile quantificare un guadagno medio per un travel blogger, perché trattandosi di una professione da influencer le opportunità sono infinite. Durante i primi mesi in cui il blog comincia a guadagnare trazione, potresti arrivare a percepire circa 500€ al mese.

Se saprai stabilire una presenza coinvolgente e costante, il guadagno derivante solo da sponsorizzate potrebbe arrivare anche oltre i 5000€ mensili. Tutto questo, escludendo le possibili ramificazioni di questa professione: vendita di merchandise, collaborazioni, marketing di affiliazione e molto altro.

Purtroppo, la professione è piuttosto satura al momento, quindi potresti inizialmente fare difficoltà, ma con un po’ di costanza e impegno nel creare contenuti sempre più interessanti e coinvolgenti per la tua nicchia, puoi farcela anche tu!