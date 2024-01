Come fare il commento blu su TikTok: la guida per mettere il commento in evidenza

Tutti i passaggi da fare per ottenere il commento blu su TikTok: ecco i consigli e i suggerimenti da seguire per aumentare la visibilità dei commenti.

Sono davvero molti gli appassionati di TikTok che ogni giorno sono alla ricerca di qualche trucco o guida dedicata a come fare il commento blu su TikTok.

Si tratta di un modo per mettere in evidenza il proprio commento, al fine di farsi notare e distinguersi rispetto al solito colore nero su sfondo bianco tipico dei commenti su questo social network.

In questo articolo, quindi, andiamo a vedere i consigli per poter ottenere più facilmente un commento blu su TikTok.

Innanzitutto, prima di andare a vedere quali sono gli step e i passaggi da conoscere per poter fare il commento blu sul social di TikTok, è importante chiarire un aspetto fondamentale.

Infatti, rispetto a quanto promesso spesso da alcuni influencer e content creator della piattaforma, in realtà fare un commento blu su TikTok non è semplice come si può pensare.

Questo perché il social network non da la possibilità ai suoi utenti di poter decidere autonomamente il colore del commento. Ciò significa che ogni utente di TikTok non può personalizzare a proprio piacimento il colore del commento sulla piattaforma.

Per questo motivo, va detto che la scelta del colore del commento viene presa direttamente dagli algoritmi della piattaforma di condivisione video.

Tuttavia, possiamo ritrovare alcuni piccoli trucchi e accorgimenti da eseguire, con l’obiettivo di aumentare le possibilità che l’algoritmo scelga un proprio commento personale per renderlo di colore blu.

Forse alcuni si stanno domandando a cosa può servire andare a pubblicare un commento blu su TikTok.

In realtà, chi è esperto ed appassionato della piattaforma lo saprà sicuramente. I commenti pubblicati sotto alcuni contenuti e video, soprattutto quando si tratta di contenuti condivisi da influencer e content creator da centinaia di migliaia di follower, possono essere davvero tantissimi.

Per questo motivo, per essere notati rispetto a tutti gli altri commenti, sicuramente quello di avere un commento di colore blu può essere uno dei modi più efficaci.

Dunque, fare un commento blu su TikTok permette di essere notati e aumentare la visibilità del proprio profilo.

Insomma, avere un commento di colore blu su questo social network permette all’utente in questione di differenziarti rispetto a tutti gli altri utenti.

Cominciamo con un primo modo che può essere utile sapere per riuscire ad ottenere un commento blu su TikTok.

Si tratta di andare a scrivere delle parole chiavi rilevanti per il contenuto che si decide di andare a commentare.

Cosa vuol dire? Significa che all’interno del commento dovranno essere inserite delle parole chiave coerenti con il contenuto, che possono essere prese direttamente dal titolo del contenuto.

Al contempo, può essere utile anche fare riferimento ad eventuali hashtag presenti nella descrizione del video che si va a commentare.

Non è finita qui. Per poter riuscire ad ottenere un commento blu su TikTok, oltre alla coerenza con le parole chiave rilevanti, in base a titolo ed hashtag del contenuto, si può usare anche un altro modo.

Stiamo parlando del controllo di tutti gli altri commenti che sono presenti sotto il video. Nei casi in cui vi sono già altri commenti di colore blu, è possibile andare a copiare le parole chiave che sono state utilizzate da parte di quell’utente, per poi inserirle nel proprio commento.

