Sai come si struttura una Instagram Caption? Ecco la formula che contiene 4 elementi da non dimenticare mai. Inizieremo dal primo punto, l’introduzione, che comporta un titolo di gancio. Poi scoprirai come scrivere il corpo del testo per la formula Instagram Caption perfetta. Il passo successivo contiene, la call to action, uno degli elementi da non dimenticare mai. Infine vedremo gli hashtag, assolutamente obbligatori. Continua a leggere...

Le persone famose possono di certo possono permettersi di non scrivere niente nella Instagram Caption. Nonostante la foto con testo in bianco, ricevono comunque migliaia di interazioni tra like, commenti e condivisioni. Ovviamente loro se lo possono permettere poiché hanno milioni di seguaci e fan, ossia, follower.

Le aziende devono sfruttare altri modi per aumentare l’engagement e il livello di coinvolgimento degli utenti su ogni singolo post o video. Al di là del formato, esistono 4 elementi obbligatori da non dimenticare mai per una Instagram Caption.

Si tratta di una formula segreta che genera conversioni, attira e mantiene l’attenzione nei contenuti e nel profilo. La didascalia Instagram permette di guidare il messaggio visivo della foto, ecco. Più conversioni? Più vendite?

L’algoritmo Instagram 2022 premia proprio le interazioni per spingere di più i contenuti. Come aumentarle? Con la formula Instagram Caption perfetta per ogni contenuto. Come si struttura una Instagram Caption? Ecco la formula segreta che è composta da 4 elementi da non dimenticare mai in una didascalia Instagram.

Partiremo dal primo punto, ossia, l’introduzione che comporta un titolo di gancio. Poi passeremo al corpo del testo per la formula Instagram Caption perfetta. Successivamente, ad un altro dei 4 elementi da non dimenticare mai: la call to action. Per finire con gli hashtag, assolutamente obbligatorio.

1. Introduzione, gancio e titolo Instagram Caption: tra gli elementi obbligatori

Il titolo, che viene chiamato anche gancio, oppure introduzione, è tra gli elementi da non dimenticare mai in una Instagram Caption. La formula segreta prevede che sia chiaro, breve e semplice.

L’obiettivo di tale elemento è che deve fermare lo scrool dell’utente. Dovrà essere interessante e non noioso ma soprattutto coinciso e veritiero.

L’introduzione è il primo passaggio, la prima cosa che vede l’utente e deve attirare l’attenzione. Il gancio per Instagram Caption è un titolo d’effetto, accattivante, che contiene la parola chiave e il contenuto d’interesse dell’utente.

Può essere un problema con la relativa soluzione, ad esempio. Inoltre, dovrà essere pertinente con l’immagine. Nella fase del titolo è molto importante evidenziare il beneficio, sempre.

È bene sottolineare che il titolo deve sicuramente entrare tutto intero nella prima frase poiché deve indurre a cliccare su “altro”, per proseguire con la lettura. Per cui, deve entrare in circa 55-60 caratteri.

2. Come deve essere il corpo del testo nella formula Instagram Caption perfetta

Il corpo del testo nella formula Instagram Caption perfetta deve essere in un certo modo, sempre. Deve essere diviso in paragrafi, senza muri di testi, con parole chiave evidenziate e iniziando sempre con un emoji per ogni frase e concetto.

Questa parte deve essere breve e deve essere di valore, per cui, concentrarsi su quello che vuole leggere l’utente è essenziale. Il corpo del testo nella Instagram Caption è esattamente il secondo passaggio da strutturare dopo il titolo.

Per cui, quest’ultimo ha lo scopo di attirare, mentre, il corpo ha l’obiettivo di mantenere l’attenzione dell’utente. Il contenuto deve avere un senso e deve trasmettere le cose più importanti che l’utente vuole leggere davvero.

Anche questa volta deve essere coerente con la foto allegata. In questa fase è bene considerare che i caratteri permessi sono solo 2.200.

3. Call to action per la Instagram Caption: da non dimenticare mai

Tra gli elementi da non dimenticare mai per la Instagram Caption, vi è l’invito all’azione, la cosiddetta call to action. Si tratta di una frase cortissima che invita l’utente a fare qualcosa in particolare. Chiara, semplice e diretta è la regola base per strutturarla.

Il terzo passaggio comprende per forza una call to action per la Instagram Caption deve indurre a cliccare e spingere le persone ad intraprendere una precisa attività veloce.

In linea generale, le migliori call to action per Instagram Camption, sono, ad esempio: “scopri di più”, “link in bio”, “lascia un like”, “commenta”, “condividi per farlo sapere ai tuoi amici”, “salva per non rimanere impreparato”.

Ovviamente, deve essere coerente e pertinente con tutto il testo. Una didascalia Instagram, ben fatta ha sempre un invito all’azione e un messaggio chiaro. La famosa call to action nella Instagram Caption può avere un grande impatto sulla performance, molto significativo.

4. Hashtag: uno degli elementi da non dimenticare mai di una Instagram Caption

L’hashtag è l’ultimo passaggio nella formula Instagram Caption. È uno degli elementi da non dimenticare mai. Non bisogna esagerare poiché rivelano delle etichette che categorizzano il contenuto per il posizionamento del profilo su Instagram.

Non bisogna metterne tanti ma nemmeno pochi: proporzionati e bilanciati in base al posizionamento. In questa fase bisogna introdurre le parole chiave riferite all’azienda, al prodotto o servizio, alla location e al contenuto in sé.

La ricerca degli hashtag di successo per la Instagram Caption è possibile farla su diversi canali professionali e ufficiali, come NotJustAnalytics, affidabile e sicuro.

Più sono pertinenti e più la piattaforma riesce a categorizzare il contenuto. Più sono confusionari e più sarai penalizzato. Per cui, fai molta attenzione a questo 4 elemento strategico.

