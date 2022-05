Sebbene uno dei principali motivi per i quali le aziende si facciano pubblicità sia legato alla necessità di trovare nuovi clienti, in realtà, molteplici sono le ragioni che sarebbe opportuno considerare. In questo articolo, parliamo del valore della pubblicità e di come fare a strutturare un messaggio efficace per il proprio pubblico.

PUBBLICITÀ PER AZIENDE, PUBBLICATO: 2 ore fa

Uno dei principali motivi per i quali le aziende vogliono farsi pubblicità è certamente legato alla volontà di accedere ad un maggiore bacino di clienti. Può essere una motivazione ma, come vedremo tra poco, non può essere la sola.

Si tratta di un mezzo che infatti spesso, e soprattutto in Italia, non viene utilizzato nel modo corretto, ma soltanto al bisogno.

In caso di necessità, si ricorre all'email marketing, ai post sponsorizzati sui social media e ai cartelloni pubblicitari. Si tratta però di una strategia che non ha molta ragione d'essere, perché tende ad esaurirsi nel momento stesso in cui il bisogno è stato soddisfatto.

Senza contare che a causa di questa incostanza, molto spesso tale bisogno resta comunque sospeso ed è necessario procedere alternativamente. Insomma, dispendio di tempo, energie e soprattutto denaro.

Ecco quindi che se da un lato la pubblicità è uno strumento imprescindibile per farsi conoscere da nuovi clienti e poter gestire situazioni d'emergenza, in realtà, questo modo di procedere trascura alcuni aspetti importantissimi di una corretta, e soprattutto completa, strategia di marketing aziendale.

In questo articolo, cercheremo di introdurci nel mondo della pubblicità per brand ed aziende, scoprendo almeno 5 modi con cui è possibile farlo in modo efficace.

Perché è fondamentale che le aziende facciano pubblicità

Un secolo fa Henry Ford disse che la pubblicità è l'anima del commercio. Lo disse in un tempo in cui Internet e tutto il mondo legato al digital marketing non era nemmeno una lontana idea.

Ci sono diverse motivazioni che stanno alla base della necessità di farsi pubblicità.

Farsi conoscere da un pubblico più grande ;

; Promuovere i propri prodotti / servizi ed aumentare le vendite;

i propri prodotti / servizi ed aumentare le vendite; Mantenere la reputazione del brand ;

; Aumentare la consapevolezza sul brand. Se i clienti conoscono il prodotto, cercheranno di mantenersi aggiornati su tutte le novità che lo riguardano;

sul brand. Se i clienti conoscono il prodotto, cercheranno di mantenersi aggiornati su tutte le novità che lo riguardano; Competere con le altre aziende ma soprattutto distinguersi dagli altri brand;

con le altre aziende ma soprattutto distinguersi dagli altri brand; Far conoscere la propria professionalità e competenza.

Queste sono solo alcune delle principali motivazioni che dovrebbero spingere le aziende ad investire nel settore pubblicitario. Come possiamo vedere, nessuna di queste è generata da una semplice necessità di soddisfare un bisogno puntuale. Tutto è inserito all'interno di una visione più grande.

Come farsi pubblicità senza investire grandi budget?

Fare pubblicità richiede non solo competenza, ma anche tanto tempo ed energie. Soprattutto si pensa che richieda grandi investimenti.

In realtà, siamo ben lontani da quei tempi in cui l'unico modo per promuoversi era quello di acquistare spazi televisivi o radiofonici. Ora, invece, i mezzi di comunicazione sono molti di più e consentono anche alle aziende più piccole di avere accesso a diversi strumenti che non siano il semplice spot sulla rete locale o il passaparola.

Al giorno d'oggi è possibile accedere ad un pubblico pressoché illimitato di utenti, semplicemente sponsorizzando un post nei social media, oppure costruendo un blog all'interno del proprio sito web, oppure iniziando a produrre dei video tutorial su YouTube.

Ognuna di queste attività, però, per quanto sia relativamente poco onerosa sul fronte del budget, lo sarà sul fronte del tempo e delle energie spese. Ecco quindi che se non si ha una strategia alla base, anche qui sarà tempo del tutto sprecato.

Cerchiamo a questo punto di sondare a quali tipologie di pubblicità possano accedere le aziende.

Quali sono i tipi di pubblicità che possono sfruttare le aziende?

Come diciamo sempre, alla base di qualsiasi azione ci deve essere una chiara componente strategica, senza la quale il tutto può risultare come un nulla di fatto.

Ci sono 4 tipologie di pubblicità cui ogni brand può accedere per promuoversi:

mitica.

Il valore del prodotto è determinato da qualcosa di intangibile. Si basa sulla fantasia e l'immaginazione. Per creare questo tipo di pubblicità ci si basa sulla narrazione di storie, e si usano immagini e simbologie.

obliqua.

Si tratta di quella pubblicità che non ha un significato immediato, ma sfrutta il valore dell'ironia. Mostra un paradosso per fare in modo che l'utente arrivi da solo al nocciolo della questione.

referenziale.

Questo è il mondo delle pubblicità realistiche che fanno in modo che l'utente si immedesimi nella stessa. In questa particolare tipologia, infatti, vengono rappresentati estratti della vita quotidiana del target.

sostanziale.

Al centro del contenuto pubblicitario vi è unicamente il prodotto, con tutto il suo corollario di virtù e vantaggi.

Insomma, considerando già queste 4 tipologie, nel momento in cui si va a creare una strategia è essenziale chiarire se si va a creare un contenuto realistico oppure fittizio.

Quale canale pubblicitario scegliere per il proprio target?

Per poter capire quale sia lo strumento più adatto per il proprio messaggio pubblicitario è necessario porsi alcune domande.

Innanzitutto, chi è il target su cui vogliamo puntare? Bisogna partire da qui per riuscire a trovare non soltanto il canale di comunicazione corretto, ma anche per impostare il giusto tono di voce.

Bisogna anche capire in quale punto del processo di acquisto sia il nostro utente. Ecco che ci vengono in supporto i principi del marketing funnel. Funnel è una parola inglese che significa "imbuto". Il marketing funnel è dunque un modello ad imbuto, con una base più larga in cima che poi si restringe verso il fondo.

Serve a descrivere il comportamento di clienti, e potenziali tali, durante il loro processo di acquisto di un bene oppure di un servizio.

Capendo a che punto del processo di acquisto siano i nostri clienti, è possibile costruire dei messaggi pubblicitari ad hoc. Facciamo qualche esempio?

Se il nostro prodotto è ancora poco conosciuto, è possibile optare per degli annunci sponsorizzati su Facebook;

su Facebook; Se il prodotto è già chiaro nella mente dell'utente e quindi inizia a fare qualche ricerca su Google per informarsi maggiormente, potrebbe essere il momento giusto per qualche campagna pubblicitaria su Google stesso e per l' incremento degli articoli nel proprio blog;

per informarsi maggiormente, potrebbe essere il momento giusto per qualche su Google stesso e per l' nel proprio blog; Qualora il nostro target sia formato soprattutto da brand e professionisti, forse potrebbe avere più senso investire su LinkedIn.

Si tratta chiaramente soltanto di esempi che vanno adattati a quello che risulta dalla nostra analisi dei dati.

In questo particolare paragrafo non abbiamo infatti descritto la possibilità di utilizzare la pubblicità offline. Potremmo però avere a che fare con un'attività i cui clienti arrivano soprattutto da radio, TV, giornali.

5 strategie per rendere efficace il proprio messaggio pubblicitario

Ci sono diverse strategie alla base di qualsiasi pubblicità efficace.

La prima l'abbiamo già vista e consiste nel conoscere il proprio target. Maggiori informazioni avremo a disposizione in merito alle nostre buyer personas e più sarà facile colpire nel segno.

Per alcuni è molto meglio puntare su un bacino quanto più largo possibile. In realtà, però, come abbiamo visto dal modello ad imbuto, solo una piccola percentuale diventerà cliente pagante. E sarà ancora più piccola la percentuale di chi tornerà nuovamente.

In secondo luogo, è fondamentale avere degli obiettivi. Abbiamo parlato spesso di KPI e della differenza con gli obiettivi aziendali (ci raccomandiamo, sono due cose diverse!). Avere degli obiettivi che siano quantificabili, realistici e realizzabili in un tempo limitato (i famosi obiettivi S.M.A.R.T.) farà in modo che la propria strategia sia impostata sulla strada corretta.

In terzo luogo, una pubblicità efficace è una pubblicità che circoscrive la sua eccezionalità. Le persone infatti tendono ad attribuire più valore alle cose che percepiscono più rare.

Avete mai sentito parlare di FOMO? Si tratta della Fear of Missing Out, ovvero la paura di essere tagliati fuori. Nessuno vuole perdersi quel prodotto o quell'evento: ecco che fare leva su questa componente emotiva aiuterà senz'altro le vendite (con parsimonia e oculatezza).

In quarto luogo, bisogna mostrare il valore del proprio contenuto pubblicitario. L'offerta che stiamo proponendo deve essere interessante per il pubblico e mostrargli i vantaggi. In caso contrario, anche il principio di scarsità di cui abbiamo parlato poco fa non servirà a molto.

Infine, bisogna essere pronti a rivedere la propria strategia. Bisogna darsi un termine temporale e giudicare i propri risultati. Se non sono soddisfacenti evidentemente ci sono degli accorgimenti da portare avanti o, addirittura, ricominciare dal principio.

Il vantaggio sarà che avremo molti più dati sui quali basare le nostre strategie future.

Nell'ultima parte dell'articolo, dopo aver parlato delle pubblicità a pagamento, scopriamo se c'è un modo, o più di uno, con cui le aziende possono farsi pubblicità gratuitamente.

Come le aziende possono fare pubblicità su Internet gratis

Come accennato in apertura, i canali a disposizione delle aziende per poter far conoscere il proprio marchio e i propri servizi sono sempre di più. Vediamone alcuni.

Il Marketing sul canale YouTube.

Il mondo del visual marketing è sempre più importante e i video stanno diventando la componente fondamentale delle pubblicità. Ecco quindi che video tutorial, video che mostrino il dietro le quinte e video informativi possono essere strumenti validissimi per promuovere la propria realtà.

Utilizzare LinkedIn.

LinkedIn è una risorsa eccezionale per le aziende, che permette di far conoscere il proprio prodotto e le proprie competenze ai professionisti. Pubblicare post e articoli nella propria pagina aziendale sarà un modo efficace per promuovere il proprio brand.

Utilizzare il proprio blog professionale.

L'area del sito dedicato al blog è sorgente di molto traffico se strutturata in maniera corretta. Se i propri articoli sono ben posizionati grazie alle regole della SEO, il successo dei propri contenuti sarà duraturo.

Sfruttare content marketing e social media.

Se è vero che riuscire a diventare popolari sui social media è spesso questione di budget, una buona strategia può invece contribuire a far conoscere il proprio brand e a mantenersi in contatto più stretto con il proprio pubblico.