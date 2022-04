Uno dei motivi del successo di un’azienda o di un brand è la capacità dei rispettivi team aziendali di promuovere e sponsorizzare i prodotti nel modo giusto. Questo concetto deriva e conferma una grande evidenza: qualsiasi attività per poter andare avanti nel mercato ha bisogno della pubblicità. Molte persone credono che solo le imprese più piccole non siano in grado di automantenersi in assenza di un piano pubblicitario, mentre le multinazionali o i colossi economici non avrebbero problemi. Lasciatevelo dire: questa idea è assolutamente sbagliata! Innanzitutto, ogni giorno abbiamo la prova del contrario: quanti spot vediamo passare in tv di firme e marchi conosciuti in tutto il mondo? Quante volte ci ritroviamo davanti a inserzioni di aziende di grande rilevanza sul mercato? Vi assicuriamo che buona parte degli incassi di queste grandi attività viene destinata proprio nella pubblicità e nel marketing. Ed è giusto che sia così! In particolare, ad oggi, tra i principali obiettivi di un qualsiasi business plan ci sono sicuramente i social network. Come molti sostengono, i social sono la nuova televisione e forse non hanno tutti i torti. Uno dei motivi di paragone tra questi due mezzi di comunicazione è la pubblicità! In questo articolo vediamo perché è fondamentale farsi pubblicità online e soprattutto quali sono i migliori canali social per farla. Perché fare pubblicità online nel 2022? Prima di introdurvi i social migliori per fare pubblicità online, vogliamo spiegarvi perché oggi è così importante assicurarsi di avere più di un canale di comunicazione con i propri clienti. Innanzitutto, è importante comprendere che il mondo nel 2022 è estremamente tecnologico: gli smartphone, Internet e tutto ciò che ruota intorno a ciò hanno di gran lunga sostituito i giornali, la tv e le radio, diventando di fatto il primo mezzo tramite cui informarsi e condividere i propri pensieri. Di conseguenza, tutto ciò che prima era tipico dei metodi tradizionali ha dovuto subire un notevole cambiamento per adattarsi alle piattaforme social. Questo ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per le aziende, le quali si sono rese conto dell’effettiva potenza dei social network e di quanto questi impattino ed influiscano nella vita delle persone. Ormai non è esagerato dire che tutto ciò che non compare sui social praticamente non esiste. Sicuramente questo concetto ha un qualcosa di triste al suo interno, poiché ci mette davanti ad una realtà schiacciante; d’altra parte, però, è giusto favorire e sostenere lo sviluppo della tecnologia provando a conviverci e, perché no, a sfruttarla a proprio favore. Proprio questo hanno provato a fare i commercianti e gli imprenditori tentando di dar vita a campagne pubblicitarie online. Quali sono i vantaggi di questa scelta? Miglioramento della brand awareness Nessun limite di spazio e tempo: la pubblicità è visibile in qualsiasi momento e dovunque Ampliamento del pubblico Diversificazione del target Possibilità di monitorare più facilmente i risultati Possibilità di usare più canali differenti contemporaneamente Facebook: il primo social in assoluto per fare pubblicità Facebook rappresenta senza ombra di dubbio l’apripista per la maggior parte dei social network esistenti oggi. È stato infatti il primo ad ottenere determinati numeri di accessi ed iscrizioni. Sull’onda di questa sua popolarità, ogni anno la piattaforma ha integrato moltissimi aggiornamenti ed introdotto un sacco di novità. Tra queste vi è un’intera sezione dedicata a Facebook Business e alla creazione di inserzioni pubblicitarie. Ci teniamo però a specificare sin da subito una cosa: tutto ciò che riguarda la realizzazione di annunci o post a fini commerciali rappresenta di fatto un investimento, di conseguenza per poter beneficiare di questi servizi su Facebook è necessario effettuare un pagamento. Ma andiamo per ordine e scopriamo tutto! Innanzitutto, il requisito di partenza fondamentale è avere installato sul proprio dispositivo (smartphone, tablet o pc) due applicazioni: Facebook e la rispettiva app dedicata agli annunci chiamata “Gestione inserzioni di Meta”. Entrambe si possono scaricare da Apple Store per dispositivi iOS e da Google Play Store per dispositivi Android. Una volta scaricate le piattaforme è necessario effettuare l’accesso su entrambe con il medesimo account. A questo punto, si può procedere con la creazione di un’inserzione seguendo questi passaggi: 1. Aprire l’app “Gestione inserzioni di Meta" e clicca su “+ Crea inserzione” 2. Scegliere l’obiettivo dell’inserzione. La piattaforma propone i seguenti: mettere in evidenza un post, ricevere più messaggi, promuovere la propria pagina, ottenere più contatti, aumentare le visite di un sito web 3. Ora si aprirà l’anteprima dell’inserzione, la quale può essere modificata a proprio piacimento. In particolare, nella sezione “Pubblico” è possibile indicare i destinatari dell’annuncio 4. Scegliere la durata della campagna pubblicitaria, il budget ed i canali di diffusione (Facebook, Instagram, Messenger) Chiaramente per fare un buon lavoro è necessario conoscere il proprio target di riferimento e impostare in base a quello le inserzioni migliori. Queste devono sempre essere coinvolgenti, creative e in grado di catturare sin da subito l’attenzione: non dimenticate che Facebook è pieno di utenti che scrollano velocemente la homepage senza fare troppo caso ai singoli post. Di conseguenza, è bene assicurarsi di fare un buon lavoro. Se doveste riscontare dubbi o problemi, non dimenticate che è possibile visionare il centro assistenza per inserzionisti a questo link. Instagram: fare pubblicità tra post e IGstories Alla pari di Facebook, anche Instagram rappresenta un social perfetto per promuovere un’azienda online. Non a caso le due piattaforme fanno parte della medesima società (Meta). Su Instagram esistono diversi tipi di inserzioni. Scopriamoli qui di seguito: Foto: questa è sicuramente la tipologia più semplice, nonché la più utilizzata. Si tratta della pubblicazione di un’immagine in formato verticale o orizzontale che può essere modificata cambiando le impostazioni di colore e luce presenti direttamente all’interno della piattaforma Video: in questo caso si tratta di un file multimediale animato la cui durata non può superare i 60 secondi. Le inserzioni di questo genere sono tendenzialmente le più efficaci poiché, se i video sono ben realizzati, catturano maggiormente l’attenzione Carosello: ovvero la pubblicazione di più foto o video nel medesimo post. In particolare, è possibile condividere fino a 10 contenuti insieme che gli utenti possono visionare semplicemente scorrendo con il dito come fosse la galleria del telefono IGstories: le storie sono senza dubbio il metodo più innovativo ed intelligente, poiché quasi sicuramente queste verranno viste puntualmente da tutti i follower di un profilo. Concretamente si tratta della condivisione di una foto o un video, i quali possono essere editati tramite l’aggiunta di filtri, scritte, gif ed altro. La cosa principale da sapere è che questo tipo di inserzione resterà visibile per sole 24 ore Ora che abbiamo visto quali tipologie di inserzioni esistono, arriviamo al sodo e scopriamo come effettivamente si crea un annuncio pubblicitario su Instagram. Innanzitutto, è importante specificare che, ovviamente, per realizzare un’inserzione è obbligatorio avere un account business. Una volta fatto questo, potrete proseguire con i seguenti passaggi: 1. Pubblicare il post foto, video o carosello che si intende trasformare in inserzione 2. Una volta pubblicato il post, premere il pulsante “Promuovi post” posto sotto di esso 3. Selezionare l’obiettivo che si intende raggiungere, ad esempio ottenere maggiori follower, aumentare le visualizzazioni del profilo, etc… 4. Scegliere un pulsante “Call to action” per richiamare gli spettatori all’azione 5. Definire il budget e la durata dell’inserzione 6. Aggiungere un metodo di pagamento per procedere alla conferma della pubblicità Ed ecco fatto! La vostra inserzione sarà online e pronta per generare feedback. NOTA BENE: prima di procedere alla pubblicazione, Instagram si riserva di controllare se l’annuncio sia in linea con le normative pubblicitarie in vigore. Di conseguenza, la verifica potrebbe richiedere fino a 24 ore. LinkedIn: la pubblicità mirata per lavoratori LinkedIn è il primo social in assoluto dedicato interamente al mondo del lavoro. Si tratta infatti di una piattaforma il cui unico obiettivo è mettere in contatto le aziende con i rispettivi professionisti del settore. Questo permette sia alle imprese di ampliare l’organico aziendale, sia agli utenti di valutare differenti offerte di lavoro e trovare quella che maggiormente si addice al proprio profilo. Dal punto di vista della pubblicità, LinkedIn sembra essere una piattaforma perfetta! Dopotutto quale miglior modo per sponsorizzare la propria attività se non in un social network dedicato alle aziende? LinkedIn prevede 3 tipologie di inserzioni: Annunci sponsorizzati Messaggi sponsorizzati Contenuti sponsorizzati Tutti e tre i metodi sono a pagamento, ma vi assicuriamo che ne vale la pena! Si tratta infatti di escamotage perfetto per aumentare notevolmente la brand awareness di un marchio. Vediamo ora gli step da fare per creare una buona campagna pubblicitaria su LinkedIn: 1. Andare sulla homepage e premere il simbolo dei puntini in alto a destra 2. Creare un account pubblicitario cliccando sulla sezione “Pubblicizza” ed inserendo il nome dell’account che si vuole utilizzare e una valuta di riferimento 3. Ora che siete abilitati, potrete scegliere un obiettivo di riferimento, ad esempio aumentare la popolarità del brand, ampliare il pubblico su un sito web, far crescere le visualizzazioni, etc… 4. Scegliere il pubblico di riferimento indicando la propria località, la lingua e le caratteristiche dell’audience che si vuole raggiungere (istruzione, professione, dati demografici, interessi) 5. Scegliere il tipo di annuncio che si desidera realizzare, ad esempio foto, video, testo, spotlight, etc… 6. Inserire il budget che si intende impegnare per la campagna pubblicitaria A questo punto dovrete attendere che il team di LinkedIn approvi la pubblicità proposta. Una volta che l’inserzione verrà confermata, potrete monitorarla in ogni momento ed osservare se genera i risultati ed i feedback sperati. YouTube: fare pubblicità attraverso i video Tra tutti i social citati fino ad ora, YouTube è sicuramente un discorso a parte. Questa piattaforma, infatti, si differenzia dalle altre per una lunga serie di motivi. Innanzitutto, la primissima cosa che si nota è l’interfaccia completamente differente da quella tipica degli atri social network. In secondo luogo, non vi sono post o testi di alcun genere, ma solo ed esclusivamente video. Quindi come si può fare pubblicità su YouTube? Specifichiamo sin da subito che qualsiasi utente è autorizzato alla creazione di annunci pubblicitari, a patto che possieda un account Google Ads. Questo è infatti l’unico requisito obbligatorio. Vediamo ora come effettivamente creare un annuncio pubblicitario su YouTube: 1. Realizza il video che intendi usare come annuncio e caricalo sul tuo canale YouTube come un semplice contenuto 2. Collegati alla pagina di YouTube Advertising, premi su “Inizia ora” ed effettua l’accesso tramite un account Google Ads. 3. Incolla l’URL del video realizzato sotto la dicitura “Il tuo video YouTube” 4. Scegli una delle seguenti caselle da fleggare: “Riproduci automaticamente prima di altri video YouTube” oppure “Pubblica sotto forma di miniatura accanto a video correlati o sulla homepage di YouTube”. Nel primo caso dovrai indicare il link da cliccare per gli utenti che saranno interessati alla pubblicità. Nel secondo caso dovrai inserire un titolo ed una descrizione dell’annuncio pubblicitario 5. Seleziona la località e la lingua in cui mostrare l’inserzione 6. Definisci il pubblico a cui mostrare la pubblicità indicando età, sesso, etc… 7. Inserisci un budget di riferimento 8. Conferma il pagamento ed accetta i termini e le condizioni 9. Premi su “Invia” ed il gioco è fatto!

Chiara Nardulli

Copywriter, classe 1997.

Laureata presso l’Università degli Studi di Milano in Scienze Politiche, indirizzo diritto, integrazione e mercati.

La passione per la scrittura mi accompagna sin da piccola, perché è sempre stata l’unico mezzo per riuscire ad esprimere me stessa. Lì dove non arrivo con la voce, scrivo.

Nutro anche un forte interesse per il mondo della moda, infatti, da diversi anni, lavoro all’interno di multinazionali di abbigliamento ed alta moda.

Il mio sogno è quello di conciliare questi due percorsi ed arrivare a scrivere per una rivista di moda.

Sono una persona determinata, testarda e molto libera. Non mi piace pormi limiti.