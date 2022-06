Vedere le storie di Instagram dei profili che ci interessano ma in modo del tutto anonimo è possibile. In effetti, non servono nemmeno grandi tecnologie per poterlo fare. In alcuni casi, non serve nemmeno un account Instagram. In questo articolo, vediamo almeno 3 modi per farlo!

Da quando Instagram ha aggiunto la possibilità di vedere le storie il nostro approccio all'applicazione è cambiato del tutto, facendoci trascorrere molto più tempo all'interno della piattaforma per scoprire tutto di chi seguiamo.

Tutti però sanno che, nel mondo dei social network, vedere le storie significa anche essere visti.

Insomma, chi carica le storie può vedere, anche se ha un profilo personale (quindi non Business e non Creator), l'elenco dei followers, e anche dei non followers, che hanno visualizzato i loro contenuti. Non c'è dunque spazio per l'anonimato.

Se però vi dicessimo che è possibile vedere le storie di Instagram in anonimo?

Anzi, che non vi è un modo soltanto, ma più di uno? In questo articolo, raccogliamo in un unico luogo tutti i modi conosciuti per vedere le storie del social media in completo anonimato. Anzi, in fondo all'articolo, vi daremo anche un suggerimento in più!

Vuoi vedere le storie Instagram in anonimo? L'occorrente senza siti esterni

Anche se normalmente non è un problema che gli altri utenti di Instagram scoprano che abbiamo visionato le loro storie, potrebbero capitare delle situazioni in cui vorremmo che il tutto fosse svolto in maniera più discreta.

Se non si vogliono utilizzare applicazioni esterne delle quali parleremo a breve, ci sono fondamentalmente due tecniche che si possono utilizzare.

1. Impostare il telefono in modalità Aereo.

Questa prima tecnica consiste nell'accedere all'applicazione di Instagram e poi, sempre con l'app aperta, impostare il telefono in modalità aereo. Alcune storie infatti vengono precaricate automaticamente dalla piattaforma. In questo modo, vedremo le storie che ci interessano ma non lasceremo traccia nel profilo altrui.

Naturalmente non è una tecnica infallibile, in quanto non sono molte le storie che Instagram riesce a precaricare e a mostrarci senza l'ausilio di rete. Se si tratta di storie che mostrano video, è ancora più difficile che l'app le mostri in automatico.

2. Usare un secondo profilo.

La seconda tecnica è molto più semplice, ma forse un po' meno sicura. Consiste nell'utilizzare un secondo profilo Instagram di nostra proprietà. Accedendo all'altro profilo, infatti, avremo libero accesso alle storie altrui senza timore di essere scoperti.

Anche in questo caso, però, la tecnica non è del tutto infallibile.

Se ad esempio il profilo in questione è privato? Non riusciremo a vedere le storie, né in anonimo né in modo dichiarato. E se invece non fosse proprio così? Di questo ne parleremo al termine dell'articolo, nella sezione BONUS!

In ogni caso è un sistema rischioso, perché è sempre più facile riuscire a ricondurre un profilo fake al suo proprietario, oppure, se non ci convince del tutto, arrivare semplicemente a bloccarlo.

Con i paragrafi successivi, invece, cercheremo di scoprire come poter vedere le storie in anonimo ma con l'ausilio di applicazioni esterne.

1. Guarda le storie in anonimo con una semplice estensione

Prima di verificare dei siti esterni (ce ne sono molti), un modo semplicissimo per vedere le storie di Instagram in modo del tutto anonimo è fattibile grazie ad un'estensione.

Sarà quindi sufficiente disporre di un computer, di Chrome, e, naturalmente, di un account sulla piattaforma. Come fare dunque?

L'estensione per Chrome si chiama HiddenGram ed è scaricabile gratuitamente dallo store di Google. Una volta scaricata l'estensione, bisognerà fare login nel proprio account di Instagram. A quel punto, sarà facilissimo vedere le storie di chi seguiamo e anche le storie dei profili pubblici di chi non seguiamo.

Se volessimo farlo anche da mobile?

Per poterlo fare, dovremmo munirci di un particolare browser, Kiwi, che supporta tutte le funzionalità di Chrome per PC. Questo browser è scaricabile dal Play Store di Android e permette a tutte le estensioni di Chrome di funzionare correttamente. Via libera dunque alla visione di storie in completo anonimato anche da mobile!

Se invece vogliamo dei metodi più sofisticati, non resta che continuare a leggere l'articolo! Illustreremo i siti web che permettono, con qualche limite talvolta, di visionare le storie dei profili che ci interessano.

2. I 5 siti web che ti fanno vedere le storie in modo anonimo da PC

Sono proliferati i siti web che permettono agli utenti di Instagram di visionare le storie di chi di interesse in modo del tutto anonimo.

Cerchiamo di vedere in questo articolo non soltanto i più noti, ma anche quelli che tendenzialmente presentano meno problemi nell'utilizzo. Segnaliamo, comunque, che le storie visibili sono solo quelle dei profili pubblici o quelle dei profili privati che però ci hanno consentito di seguirli.

La cosa sorprendente di queste applicazioni è che non necessitano di un account Instagram per essere utilizzate. Tutto è assolutamente a disposizione di tutti. Vediamone alcuni.

Dunpor: uno dei siti più famosi, con l'interfaccia molto semplice.

Questo sito è molto apprezzato non soltanto perché è uno di quelli che tendenzialmente funzionano, ma anche perché permette non soltanto di fare ricerche per utente, ma anche per location e tag.

Si possono quindi trovare i profili che si sono geolocalizzati in un particolare luogo, che sono stati taggati. Inoltre, Dunpor permette di analizzare i dati trovati e anche scaricare i contenuti desiderati. Insomma, un sito completamente gratuito e completamente anonimo!

InstaNavigation: un altro dei siti più popolari.

Graficamente parlando è molto più intuitivo e pulito di Dunpor, anche se capitano delle volte in cui i banner pubblicitari arrivano a coprire l'intero schermo.

Ad ogni modo InstaNavigation è un sito web di grande efficacia che permette di visionare le storie dei profili pubblici in modo del tutto anonimo. Infatti, come Dunpor, anche qui non è richiesto alcun login al proprio account.

Infine, InstaNavigation permette di visionare anche le storie in evidenza dei profili e, di conseguenza, anche di salvarle.

InstaSaved: un sito comodo e molto pratico.

Fortunatamente anche su InstaSaved i contenuti pubblicitari non sono troppo invasivi e permettono la navigazione in piena libertà.

Questo sito web è veramente completo perché, in realtà, oltre alle storie permette di scaricare in totale anonimato tutti i contenuti del profilo, compresa addirittura la foto profilo!

StorieIG: un sito web dedicato alla visualizzazione delle storie.

Un altro sito web molto interessante per il nostro scopo è sicuramente questo. La grafica è davvero minimale e consente di visualizzare le storie del profilo di nostro interesse (naturalmente solo quelle dei profili pubblici) senza alcun bisogno di registrarsi alla piattaforma.

Le store sono tutte lì, a disposizione di chiunque.

MyStalk: ultimo ma non meno importante.

Questo sito web, infatti, permette di visionare i contenuti dei profili Instagram di nostro interesse anche se non conosciamo esattamente il nome dell'utente. In effetti, digitando parte del nome, MyStalk propone una serie di profili Instagram dal nome simile tra i quali potremo scegliere quello di nostro interesse.

Insomma, abbiamo visto 5 siti, ma in realtà ve ne sono molti di più con funzionalità più o meno simili.

Ciò che è interessante capire è che i dati dei profili pubblici possono essere visionati comodamente anche da utenti che non sono interni alla piattaforma.

3. Le APP per vedere le storie in totale anonimato

Se non si ha a disposizione un computer, potrebbe essere utile conoscere le applicazioni mobili per poter visionare le storie di Instagram in anonimo. Vediamo quali, sia per Android sia per iOS.

Post Saver for Instagram, disponibile per Android.

L'applicazione è gratuita, ma contiene pubblicità (eliminabile con il pagamento di circa un euro). Una volta scaricata l'app, il funzionamento è molto simile a quello dei siti web visti prima. Digitando l'account utente si potrà visionare le storie in modo molto veloce.

Le storie possono anche essere scaricate cliccando sul tasto Save.

Profile+ è invece l'applicazione disponibile per iOS.

Il funzionamento di questa applicazione è del tutto simile a quella di Android. Diversamente da Post Saver, però, l'applicazione per iOS consente la visualizzazione di sole 3 storie ogni 24 ore. Se si desiderasse visualizzarne di più sarà necessario pagare qualche euro per l'abbonamento.

Anche con Profile+, comunque, è disponibile la possibilità di scaricare i contenuti delle storie in modo gratuito.

BONUS: Come posso vedere le storie di un profilo privato?

Arrivati a questo punto, dal momento che è possibile visualizzare tutti i contenuti dei profili pubblici non soltanto in modo anonimo, ma addirittura senza nemmeno la necessità di un account, sorge spontaneo chiedersi se non ci sia un modo anche per vedere le storie dei profili privati.

In realtà, ci sono due modi, ma nessuno dei due sarà in grado di placare del tutto l'interesse degli utenti curiosi.

Far seguire il profilo da parte di un profilo di un nostro amico o conoscente che ci mostrerà i contenuti del profilo in questione. Bisognerà però che la persona della quale vogliamo vedere i contenuti accetti di essere seguita dal nuovo follower.



Se la persona in questione ha degli altri account social e non sono privati potremmo provare a verificare i contenuti di quelli.

In effetti, non esistono applicazioni o siti web che permettono di vedere storie e contenuti dei profili privati. Quelli che lo permettono, o promettono di farlo, in realtà sono siti e app piuttosto pericolosi che potrebbero minare alla sicurezza dei nostri device.

Insomma, è del tutto sconsigliato provare a visionare i contenuti di profili privati con questi mezzi alternativi.

Da un lato, si tratta di un grave problema di sicurezza per i propri dispositivi e dei propri account (a volte richiedono anche numeri di carte di credito). Dall'altro, vi è un problema ben più grave ed è il rispetto della privacy di tutti gli utenti.

Se il profilo è stato reso privato, insomma, è proprio perché la persona in questione desidera la privacy dei propri contenuti. Si tratta di una decisione che va assolutamente aggirata con mezzi di dubbia sicurezza.