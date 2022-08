Come pubblicizzare il proprio blog? Questa è una domanda che si pone qualsiasi blogger. Eppure, complice l'enorme mole di lavoro che comporta la gestione di un sito web, spesso ci si scorda dell'importanza della promozione. Diversi sono i modi che ci permettono di farlo e in questo articolo ve ne suggeriamo 5 davvero efficaci.

Quando si gestisce un blog, una delle azioni più complesse da fare è quella di gestirne la promozione. Pubblicizzare un blog, infatti, per quanto possa sembrare apparentemente semplice grazie al proliferare di nuovi sistemi di comunicazione, spesso gratuiti, può essere invece un'attività assai insidiosa.

Ecco perché in questo articolo cerchiamo di proporvi le 5 strategie per riuscire a promuovere il proprio blog in maniera davvero efficace. In modo che tutto il lavoro fatto ed il tempo investito nell'apertura e costruzione di ogni singolo blog post non sia stato vano.

5 modi per pubblicizzare il proprio blog che sono davvero efficaci nel 2022

Chi gestisce un blog sa bene quanto sia il tempo richiesto per riuscire a ideare i contenuti e crearli. Riuscire anche a gestire la fase promozionale può sembrare davvero complicato.

In effetti lo è, ma se abbiamo in mente una visione di quello che vogliamo sia il futuro di questo spazio virtuale, certamente anche la fase promozionale risulterà assai più naturale.

Se infatti abbiamo strutturato il blog avendo in mente sin dall'inizio chi sarà il nostro pubblico di riferimento (la nostra nicchia) e quali sono i bisogni che potrebbero spingerlo ad entrare nel sito web, siamo già ad un buon punto.

Ancora prima di iniziare, dobbiamo anche avere molto chiaro qual è il prodotto o servizio che intendiamo offrire e come lo vogliamo proporre. Avere un tone of voice ben definito, ci aiuterà certamente nella gestione del sito.

A seguire, dobbiamo anche aver chiaro chi sono i nostri principali competitor, ed analizzare quali sono le strategie che mettono in campo per generare traffico.

Se abbiamo ben chiare almeno queste informazioni, anche pubblicizzare il blog risulterà meno complicato. Vediamo perché analizzando le 5 strategie più efficaci di promozione del blog nel 2022.

Concentrati su un solo argomento ben specifico: ne beneficia lo E-A-T

Il fine della promozione del proprio blog è certamente quello di accrescere le visite al sito. Nonostante la prima cosa che si possa immaginare sia quella di pubblicizzare il sito in qualche piattaforma esterna, ad esempio i social, il primo lavoro che si può fare è invece interno al sito.

In effetti, accrescere la visibilità di un blog, in buona parte significa raggiungere le prime posizioni nella SERP, ovvero la pagina dei risultati di ricerca.

Per farlo, occorre fermarsi a riflettere su come ragioni un motore di ricerca. Per la verità, nessuno lo sa con assoluta certezza, però ci sono alcuni fattori che sono abbastanza chiari.

Stiamo parlando dello E-A-T (expertise, authoritativeness, and trustworthiness). Per riuscire ad aumentare il nostro ranking (posizionamento), occorre sapere come farsi riconoscere da Google come fonte autorevole, ossia come un punto di riferimento nel settore.

Crea una rete di contatti di altri blogger

Qualsiasi sia il proprio campo professionale, certamente la creazione di una rete di contatti di colleghi può risultare molto utile.

Possono essere un aiuto nei momenti di difficoltà (si pensi magari ad un post all'interno di un gruppo di LinkedIn), ma soprattutto possono essere un notevole boost alla visibilità del nostro blog.

Come fare?

Un buon esempio è quello rappresentato dalle costruzione di una buona strategia di link building, una delle più importanti tecniche SEO off page o SEO off site. Naturalmente dovremo selezionare accuratamente per quali blog inserire un link, e a quali blog consentire l'inserimento di un link che rimandi al nostro sito.

Oltre a questa pratica, un altro esempio interessante è rappresentato dal guest posting. Scrivere un articolo per un sito più popolare di noi con un link di rimando al nostro blog può aumentare la visibilità e popolarità del nostro stesso sito.

Inviare la newsletter per gli iscritti al nostro blog

Questo è il primo consiglio che ti diamo che si basa sull'utilizzo di una piattaforma diversa da quella del nostro blog.

La mail è uno strumento potentissimo e la newsletter sta tornando in auge dopo molti anni di buio.

Non si tratta semplicemente di inviare agli iscritti dei link con gli ultimi articoli scritti. Una mail del genere non soltanto non servirà a pubblicizzare il blog, ma non verrà nemmeno letta da nessuno.

Si tratta invece di costruire un dialogo con i proprio iscritti, una sorta di appuntamento dinamico e ricco di stimoli, in modo che l'engagement non cali.

Partecipa attivamente nei gruppi digitali specializzati nel tuo settore

Ci stiamo avvicinando al mondo dei social.

In effetti, la condivisione di opinioni, di case study ecc, è uno degli strumenti più interessanti per riuscire a promuovere il proprio blog.

Possono essere gruppi sui social media ma anche forum e qualsiasi luogo che stimoli la condivisione di idee, opinioni e soluzioni di problemi.

Naturalmente questa condivisione non dovrà essere votata unicamente alla promozione dei contenuti del proprio blog, ma deve essere intervallata da consigli e domande disinteressate, in modo da riuscire a costruirsi una solida reputazione online.

Utilizza i canali social per pubblicizzare il tuo blog

Non possiamo concludere questo articolo senza citare l'immenso aiuto dato dai canali social.

Per riuscire a sfruttarne il potenziale, però, è fondamentale che quanto abbiamo detto in precedenza in merito al pubblico di riferimento, al prodotto e ai competitor sia ben chiaro.

In questo modo, saremo in grado di scegliere i social media più giusti per il nostro pubblico e il linguaggio da utilizzare.

Solo così l'immagine del nostro brand riuscirà a distinguersi dal mare magnum di offerta proposto dal web.