L’ebook marketing è importante per brand e aziende. Qualora però le risorse siano limitate è possibile scrivere un ebook gratis. Ecco due soluzioni per farlo.

Scrivere un ebook è un'idea che solletica molti brand e professionisti. I vantaggi sono i più disparati e soprattutto i costi sono generalmente piuttosto contenuti.

Da vantaggi in termini di brand awareness, a vantaggi in termini di visibilità ed autorevolezza del proprio marchio, a vantaggi dal punto di vista SEO, scrivere un ebook è una strategia che andrebbe considerata nel momento in cui si decide di investire nella lead generation, ovvero nell'acquisizione di una lista di persone potenzialmente interessate al nostro brand.

In questo articolo, cerchiamo di spiegarti come poter scrivere il tuo ebook gratis (al netto del tempo impiegato per la sua composizione) in maniera pratica.

Ti illustreremo due modi differenti, entrambi completamente gratuiti.

Come scrivere un ebook gratis usando Google Slides

In questa sede, ammettiamo che l'analisi strategica in relazione alla pubblicazione del proprio ebook sia stata fatta. Ammettiamo quindi che gli obiettivi siano stati delineati e che il proprio lettore ideale sia stato identificato. Naturalmente è già stato già definito il tema e il contenuto.

A questo punto non resta che decidere quale supporto utilizzare per scrivere il proprio libro digitale.

Il primo passaggio da fare è legato alla scelta del programma in cui fisicamente inserire i propri contenuti. Dal momento che desideriamo farlo gratis, come tool noi suggeriamo uno dei più completi e facilmente accessibili per la scrittura di ebook: Google Presentazioni (chiamato anche Google Slides).

L'interfaccia è molto semplice e consente anche a chi si trova davanti alla sua prima pubblicazione digitale di scrivere un ebook senza troppe difficoltà.

Ricordiamoci inoltre che Google Slides fa parte della Suite di Google. In questo modo si avranno a disposizione tutti gli altri programmi (da Word a Excel, solo per citarne alcuni), oltre al fatto che si potrà condividere il proprio progetto con gli altri collaboratori.

Pur essendo molto facile nell'utilizzo, presenta anche alcune limitazioni che risiedono soprattutto nell'impossibilità di inserire file vettoriali (solitamente loghi) e una guida all'uso un po' parca di consigli.

Ecco come impostare il file:

Impostazione della pagina affinché sia leggibile da tutti i dispositivi: dal menù "File", bisogna cliccare su "Imposta pagina" e poi scegliere le impostazioni personalizzate inserendo 21 × 29,7 cm (A4) oppure 8,5 x 11 pollici (formato letter). Impostazione del tema, al posto di quello predefinito: si clicca sulla prima diapositiva vuota con il tasto destra e si sceglie l'opzione "Applica layout". Da lì è possibile è possibile impostare la pagina come si desidera.

Scrivere un ebook gratis usando Sigil e Calibre

Un'alternativa valida, e sempre gratuita, è quella di scrivere il proprio file in Word e poi trasformarlo in un file fruibile come ebook attraverso delle applicazioni terze.

In questo secondo caso, noi suggeriamo l'utilizzo di Sigil e Calibre, entrambe gratuite.

Una volta che si è creato il proprio file Word, avendo controllato che l'impaginazione sia come desiderata, è necessario salvarlo nel formato .RTF. A quel punto, bisognerà aprire Calibre (programma precedentemente scaricato) e importare il file nel nuovo formato. Bisogna scegliere l'opzione "Converti individualmente".

Si aprirà una nuova finestra dove bisognerà scegliere "file .epub" e lì compilare tutti i dati relativi al titolo, all'autore e alla descrizione. Se la copertina è già pronta, è tranquillamente inseribile in Calibre in questa fase.

Scarichiamo il file che, ricordiamolo, è in formato .epub e apriamolo con Sigil (precedentemente scaricato). Da questa applicazione è infatti possibile visualizzare il nostro ebook file per file: saranno infatti disponibili i singoli file HTML.

Sarà necessario controllare ogni file, verificare che le impostazioni siano state mantenute, in particolare modo quelle relative ai link, e infine salvare il nuovo file ottenuto.

La prova del nove è attuabile caricando il file .epub all'interno del proprio ereader. Se il proprio ereader richiede un formato mobi, è sufficiente andare su Calibre e scaricare il file nel nuovo formato.

Normalmente, gli ereader leggono due tipologie di formato: .epub e mobi. Il primo viene letto da quasi tutti gli ereader e tablet; movi invece è un formato creato da Amazon e dunque necessario per tutti coloro che possiedono un Kindle.

Come creare una copertina per ebook gratis: 3 metodi veloci

Sebbene sia vero che l'abito non faccia il monaco, quando si parla di ebook la scelta della copertina è fondamentale.

Ti suggeriamo quindi 3 strumenti che puoi utilizzare per realizzare facilmente la tua copertina.

Le immagini gratuite di Pixabay o Pexels e altri portali in cui poter scaricare immagini professionali ma royalty free .

e altri portali in cui poter scaricare immagini professionali ma . Iscriversi a Canva . La piattaforma, infatti, oltre a degli utili strumenti per la composizione della propria copertina, mette a disposizione dei modelli completamente gratuiti .

. La piattaforma, infatti, oltre a degli utili strumenti per la composizione della propria copertina, mette a disposizione dei . Utilizzare Adobe. Il processo qui è un po' più laborioso, ma se abbiamo qualche base grafica non sarà per noi difficile riuscire a creare gratis la copertina perfetta per il nostro ebook.

