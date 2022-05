Il creator studio è un potentissimo strumento di pianificazione messo a disposizione gratuitamente per gli account business su Instagram e Facebook. In questo articolo, vedremo come accedervi, come si usa e tutti gli strumenti a disposizione dei social media manager per gestire al meglio i canali aziendali su Facebook e Instagram!

Cos’è il Creator Studio di Meta?

Secondo Meta, il Creator Studio:

“Mette insieme tutti gli strumenti utili a pubblicare, gestire, monetizzare e monitorare i contenuti sulle tue pagine Facebook e sui tuoi account Instagram. Ti aiuta anche a sfruttare le nuove funzionalità di monetizzazione appena vengono rese disponibili”

In altri termini, il Creator Studio è uno spazio che ti dà accesso a tutta una serie di funzionalità a livello gratuito, così da non dover utilizzare software esterni. È strutturato in modo da evitare distrazioni e permetterti di focalizzarti al 100% sulla tua performance in ambito Meta.

Come si accede al Creator Studio?

Ci sono due modi per accedere al Creator Studio:

Recandosi direttamente a questo indirizzo

Nella sezione Strumenti di Pubblicazione della tua pagina Facebook, selezionando Creator Studio nella sidebar

Le funzionalità del Creator Studio

Di seguito andremo a coprire tutte le diverse funzionalità a cui potrai avere accesso sul Creator Studio, e come utilizzarle.

1. Home di Creator Studio

È la pagina iniziale di Creator Studio, ed è una dashboard che ti permette di avere una visuale a 360° dei tuoi account. Da qui potrai:

Entrare sul Creator Studio di Instagram o cambiare la pagina Facebook da gestire

Creare un post, aggiungere una storia, caricare un video o lanciare una live

Accedere alle guide per l’ottimizzazione dei tuoi account

Monitorare le insights dei tuoi post

Vedere la cronologia dei tuoi post

Controllare le notifiche

Puoi utilizzare queste funzionalità su tutti i tuoi account business, andando a cambiare account in alto a sinistra.

2. Creazione e pianificazione di un contenuto con Creator Studio

Come qualsiasi strumento di pianificazione a pagamento, il creator studio di Facebook ti permette di abbozzare, creare e pianificare i tuoi post direttamente dallo strumento dedicato. Ti basterà fare click su “Crea Post”, la prima voce sulla tua sidebar a sinistra.

La funzionalità chiave del creator studio è la possibilità di accedere alle tue bozze, ai tuoi contenuti già pianificati e a quelli già pubblicati nella tua Libreria dei Contenuti, che vedremo in seguito.

Se prima il creator studio di Instagram lasciava a desiderare, ad oggi sono state implementate delle funzionalità utili a rendere più efficace e gradevole l’esperienza e postare direttamente sul tuo account Instagram.

Dovrai selezionare l’iconcina di Instagram in alto al centro per passare alla gestione del tuo account Instagram, e fare click su “Crea Post”. Qui potrai creare e pianificare un post, un video o un Reel. La funzionalità per le storie non è ancora stata implementata.

Potrai anche accedere a funzionalità come la pubblicazione di caroselli, taggare altri account e molto altro.

3. Libreria dei contenuti di Creator Studio

La Libreria dei Contenuti sul creator studio è dove potrai avere accesso a tutti i post sulle tue pagine Facebook e account Instagram, sia le bozze, che quelli pianificati che quelli già pubblicati. Già nella pagina Home potrai visualizzare un calendario di contenuti, disposti per colonne:

Post

Stato del post

Data

Dettagli

Commenti

Condivisioni

Reazioni

Per ogni colonna è disponibile una breve spiegazione di ciò che rappresenta. Potrai filtrare la tua visuale attraverso caratteristiche come:

Post pubblicati

Post pianificati

Bozze

Scaduto

In scadenza

E potrai ulteriormente filtrare indicando se vuoi visualizzare:

Determinati tipi di post

Post pubblicati in una finestra temporale definita

Post specifici

4. Insights su Creator Studio

La funzionalità per le insights sul creator studio è probabilmente la più potente. Sappiamo quanto sono importanti i dati per una strategia social, quindi avere uno strumento che offre una visuale su di essi a 360° - gratuito per giunta – è una manna dal cielo. Potrai verificare:

La performance del post in termini di likes, condivisioni, commenti, copertura etc.

Guadagni stimati su un post

Insights avanzate specifiche per il tuo pubblico

5. Inbox su Creator Studio

Il creator studio di Meta dispone anche di una funzionalità “inbox”, che è in realtà il luogo dove tutti i messaggi alla – o alle tue pagine Facebbok e Instagram vengono raccolti. Si tratti di messaggi privati o commenti sotto ai post.

Questa è una funzionalità utile, perché ti aiuta a gestire meglio la comunicazione con followers e clienti, e inoltre offre un ambiente privo di distrazioni per rispondere con calma e al meglio. Ti permetterà di vedere:

Messaggi su Facebook Messenger

Commenti su Facebook

Commenti su Instagram

Messaggi su Instagram e menzioni alle storie

Potrai filtrare i contenuti a seconda di ciò che ti serve. Ad esempio, potresti voler contrassegnare una conversazione di follow up con un cliente, così da non perderla di vista: grazie al creator studio potrai farlo senza doverla andare a cercare.

Va da sè che questa funzionalità, nello specifico, ti potrà aiutare a fornire un servizio clienti imbattibile. Se sei una piccola o media impresa, lavorare con il creator studio ti permetterà di gestire al meglio i tuoi followers senza affidarti a un servizio esterno.

6. Gestione della proprietà intellettuale su Creator Studio

La funzionalità per la gestione della proprietà intellettuale – anche detto Right Manager – è un altro strumento importantissimo per proteggere i tuoi contenuti dai ladri sul web. Questo strumento – grazie a un algoritmo sofisticato – potrà capire se i tuoi contenuti audio o video vengono utilizzati in maniera impropria.

Se prima la gestione dei diritti sui contenuti era affidata a una ditta esterna, oggi Meta ha deciso di integrare questa funzione all’interno del proprio creator studio, così da gestire tutto in famiglia. Dovrai tuttavia seguire una procedura per avere accesso al Rights Manager, che potrai trovare spiegata qui.

7. Strumenti creativi di Creator Studio

Gli strumenti creativi ti daranno accesso alla tua dashboard per le live e a quella per l’aggiunta di musica e suoni originali, ma anche a tantissime altre funzionalità!

1. Live Dashboard for Gaming Streams

La dashboard per le live su Facebook è una funzionalità relativamente nuova, ed è stata sviluppata soprattutto per lo streaming di videogiochi. Ti permette di gestire i tuoi stream con le funzionalità di:

Lancio di una live o test della qualità prima di partire

Aggiornamento delle informazioni sui tuoi stream

Gestione delle notifiche sui tuoi stream

Insights sui tuoi stream

Pianificazione dei tuoi eventi streaming

Aggiunta di sondaggi e visualizzazione dei risultati

2. Sound Collection

Il creator studio ha dato la possibilità ai propri utenti di creare, monetizzare e monitorare i post, andando a proteggerli dall’utilizzo non autorizzato. Per questo motivo, Meta ha risposto alla necessità dei propri utenti mettendo a disposizione una libreria di contenuti royalty free per la creazione di contenuti.

La Sound Collection, ad esempio, è una libreria che offre centinaia di brani legali e effetti sonori utilizzabili nei video, andando di fatto ad aiutare i content creator su Meta a trovare il brano giusto o l’effetto giusto per il proprio video, che potrà essere pubblicato senza timore di infrangere il copyright.

Le impostazioni sul creator studio

La pagina delle impostazioni sul creator studio di meta di permetterà di accedere a tutta una serie di impostazioni per ciascuna pagina che gestisci. Ecco alcune funzionalità.

1. Permessi di amministrazione delle pagine e dati sulle pagine

Di default, quando clicchi sulla pagina delle impostazioni, verrai trasportato sulla sezione dei permessi di amministrazione e i dati base sulla pagina, dove potrai avere accesso a informazioni quali:

Followers più devoti

Il tuo ruolo su ogni pagina

Gli altri ruoli delle pagine e la sezione per assegnare un ruolo a un nuovo membro della pagina

Potrai scegliere se vedere questi dati su una singola pagina o su tutte le pagine. In quest’ultimo caso, dovrai selezionare la tendina che si trova in alto a destra del tuo schermo, e poi selezionare l’opzione “tutte le pagine” nella finestra che si aprirà.

Da questa sezione potrai anche creare una nuova pagina o aggiungere una persona per la gestione del tuo account. Queste opzioni sono sempre nel menu a tendina citato in precedenza.

2. Impostazioni specifiche per la pagina

Nel cliccare sulla pagina impostazioni in creator studio, potrai scegliere di andare sulle impostazioni specifiche della tua pagina, che verranno però aperte in un’altra scheda. Meta non ha infatti ancora implementato questa funzionalità nativa sul creator studio.

3. Qualità della pagina sul creator studio

Simile alla pagina delle impostazioni, cliccando sulla “Qualità della Pagina” avrai accesso ai tuoi strumenti Facebook Business Manager in un’altra pagina. Come avrai notato, la funzionalità di gestione delle impostazioni sul creator studio è ancora molto limitata.

Le funzionalità per la gestione Instagram con Creator Studio

Sebbene le funzionalità di gestione degli account Instagram siano ancora limitate rispetto a quelle di Facebook, il creator studio di Instagram ha fatto tantissimi progressi rispetto alla prima release iniziale, che garantiva poche funzionalità e spesso non funzionanti.

Sebbene il creator studio di Instagram non offra le stesse funzionalità di quelle di Facebook, ti darà comunque accesso a funzionalità come:

Pianificazione di foto, video e Reels

Libreria dei Contenuti

Insights

Monetizzazione

Gestione di più account

Anche qui potrai sfruttare una visuale sul tuo calendario di pianificazione dei post, e – funzionalità che supera quella del creator studio di Facebook – avrai la possibilità di verificare l’omogeneità e l’armonia dei post pianificati grazie a un overview prettamente visuale dei tuoi post.

Il creator studio risulta quindi uno strumento gratuito importantissimo da utilizzare per un social media manager, perché permette di avere sotto controllo tutti gli account Meta da un singolo strumento, funzionalità che spesso è delegata a una dashboard a pagamento!