Il Creator Studio di Meta è un ottimo strumento messo a disposizione per Facebook e Instagram che ti permette di gestire al meglio la tua strategia su entrambe le piattaforme. È gratuito, e offre diverse funzionalità tutte in una singola dashboard.

Tuttavia, tantissimi brand e aziende ignorano ancora i benefici dell’utilizzare il Creator Studio, gestendo la strategia analogicamente e sprecando tempo e risorse in questo senso. Ma niente paura: in questo articolo, vedremo le risposte alle domande più frequenti.

Imparerai qual è l’utilità del Creator Studio, e tutte le funzionalità da utilizzare nella strategia social del tuo brand o della tua azienda. Continua a leggere!

1. Cos’è il Creator Studio di Meta? 3 funzionalità principali

Il Creator Studio di meta è una potentissima dashboard di gestione dei social media – in particolare Facebook e Instagram – totalmente gratuita. Aiuta brand, aziende e influencer a:

Gestire i loro contenuti sui social

Tracciare la performance dei propri post

Gestire le interazioni con followers, pubblico e clienti

Meta ha sviluppato il creator studio per incoraggiare gli utenti Business a sviluppare e creare sempre più contenuti – in sempre più formati – sulle sue piattaforme. Tuttavia, ancora tantissime aziende non ne sfruttano a pieno le potenzialità.

In tantissimi utilizzano ancora software di terze parti per gestire la strategia, tuttavia se per la tua utilizzi solo Facebook e Instagram allora stai buttando soldi! Il Creator Studio è nativo per le pagine Business di Meta, e non ha procedure né costi di attivazione.

Questo strumento esiste essenzialmente per gestire specificatamente i contenuti pubblicati sui vari account, il che significa non solo la pubblicazione, ma anche la pianificazione, il monitoraggio e la valutazione delle insights per ogni post.

Nell’utilizzare il Creator Studio, puoi dare accessi – più o meno limitati – ad altri membri del tuo team, che dall’app desktop o mobile avranno la possibilità di pubblicare e monitorare i post sulle varie pagine. La sincronizzazione è in tempo reale.

Esistono cinque ruoli possibili sul Creator Studio: admin, editor, moderatore, pubblicitario, analista, e naturalmente potrai assegnarli a seconda delle mansioni per ciascun membro del tuo team. Non tutti avranno quindi il controllo totale della pagina, il che è utile come misura preventiva.

2. Come si pianificano i post sul Creator Studio? 3 passaggi fondamentali

Questa è la domanda principale che in molti si pongono nell’iniziare a utilizzare il Creator Studio, perché si tratta di una delle funzionalità più utili per i Social Media Manager. Anche perché se prima era possibile pianificare il post direttamente dalla pagina di pubblicazione.

Quindi, dovrai andare sulla pagina dedicata a Creator Studio in alto a sinistra e cliccare su Crea Post, Aggiungi Storia, Carica Video, Vai Live o Pubblica su più Pagine. Qui, avrai la possibilità di comporre il tuo post esattamente come faresti normalmente.

Per pianificarlo, però, dovrai fare click sulla finestrella che si apre vicino al pulsante “Condividi Ora”. Qui ti verrà data la possibilità di scegliere una data e orario di pubblicazione, retrodatare il post oppure salvarlo come bozza.

Inoltre potrai anche decidere chi potrà vedere il tuo post: l’opzione Pubblico lo mostrerà a chiunque su Facebook, l’opzione Pubblico Limitato lo indirizzerà solo a un pubblico di cui dovrai delineare i criteri e l’opzione. Potrai scegliere l’età, la geolocalizzazione, il genere e la lingua.

3. Come si pianificano i contenuti su Instagram da Creator Studio?

Il Creator Studio offre anche una funzione per pianificare i post su Instagram. È molto più comodo farlo utilizzando la funzione desktop, che ti permetterà di caricare foro, video e scrivere le caption aggiungendo gli hashtag che più desideri.

Per passare al Creator Studio di Instagram, dovrai scegliere l’icona centrale in alto, e vedrai la pagina colorarsi con i classici fucsia e viola, segno che hai effettuato correttamente il passaggio. Questa funzione ti permetterà quindi di pianificare post, video, storie e Reel, ma non le Storie.

Potrai caricare foto e video – sia caricandole dal tuo PC che dalla tua pagina Facebook – scrivere le didascalie, taggare altri account e scegliere gli hashtag migliori dai suggerimenti. Inoltre, potrai scegliere le limitazioni da applicare sui tuoi post, e – anche qui – pubblicare, pianificare o salvare come bozza.

Per i Reels potrai pubblicare video fino a 30 minuti, aggiungere titoli e didascalie – qui potrai anche includere link – scegliere o caricare un’immagine di copertina e addirittura scegliere se condividere un’anteprima sul tuo Feed o sulla tua pagina Facebook.

4. Come gestire le interazioni con il tuo pubblico su Creator Studio?

Il Creator Studio ti mette a disposizione una casella di posta molto simile a quella che potresti trovare sulla tua regolare pagina Facebook Messenger. Da qui, potrai vedere i messaggi in arrivo su Messenger e Instagram Direct, e raccoglierli tutti insieme per gestirli al meglio.

Inoltre, dalla sezione di interazioni, vedrai anche i commenti sotto ai post, i post in cui vieni taggato e i dettagli sulle condivisioni. Avrai la possibilità di rispondere direttamente da Creator Studio, il che toglierà l’elemento confusionario di doverti recare su ogni post per reagire. Insomma, potrai gestire tutte le interazioni da una singola dashboard!

Il che si traduce in un’ottima funzionalità per qualsiasi Community Manager, perché l’obiettivo è finale sarà quello di gestire servizio clienti e pubblico di Facebook, Instagram e Whatsapp in un colpo solo direttamente da Creator Studio, solidificando ancora di più la tua presenza su questi social!

5. È possibile impostare delle risposte automatiche per Creator Studio?

Meta ti consente di impostare – da Creator Studio – risposte automatiche alle domande frequenti che ti vengono poste sul tuo account Business. L’utente verrà guidato con suggerimenti sulle domande da chiedere, e il software risponderà automaticamente per farti risparmiare tempo.

Ma funziona anche al contrario: ad esempio potrai inviare un messaggio automatico a coloro che visitano la tua pagina, e inviare notifiche automatiche per tantissimi tipi di task – come ad esempio, ricordare a un cliente un appuntamento.

Potrai impostare il momento esatto in cui domande, interazioni e risposte automatiche vengono inviate – che si tratti di invio immediato, di un orario preciso o in risposta a un particolare tipo di interazione. Ad esempio, se un cliente chiede “A che ora aprite?” il software risponderà immediatamente: “Buongiorno, il negozio è aperto dal Martedì alla Domenica dalle ore 8.30 in orario continuato”.

Inoltre, la funzione Messenger del Creator Studio ti permette di categorizzare le tue interazioni con il pubblico: ti basterà fare click sulla piccola lente di ingrandimento per cercare account e persone, ed etichettarle come più ti è comodo.

Quando cliccherai su qualsiasi interazione, vedrai di lato l’immagine profilo della persona. Potrai cliccarci sopra e guardare il profilo. Da qui, avrai la possibilità di aggiungere annotazioni ed etichette che ti servono – il loro indirizzo e-mail, compleanno, indirizzo di casa, ufficio.

Potrai anche vedere – nel caso in cui tu avessi implementanto queste funzioni – le prenotazioni degli appuntamenti, gli ordini sul tuo e-commerce e lo storico delle interazioni. Infine, potrai scegliere se prioritizzare alcuni clienti rispetto ad altri, evidenziandoli sul tuo Messenger.

La funzione Messenger di Creator Studio si configura quindi come un vero e proprio servizio di gestione clienti. In futuro, Meta sta pensando di implementare un client di e-mail integrato, così da poter gestire tutto dalla dashboard di Creator Studio. Il futuro è qui!

6. Come monitorare e valutare la performance tramite le Insights su Creator Studio

La sezione Insights di Creator Studio è leggermente diversa da quella che possiamo trovare sulla pagina Facebook e su Instagram, ma avremo più o meno gli stessi dati su likes, engagement, followers, commenti e condivisioni ai post.

Inoltre, Creator Studio ha introdotto recentemente una metrica denominata “Fedeltà”. In anni recenti infatti l’algoritmo di Facebook è cambiato, e ha cominciato a dare la priorità al numero di followers che consuma in maniera costante i contenuti di una pagina business.

Tramite la sezione “Fedeltà” delle Insights, potrai vedere quanti followers acquisisci in un determinato periodo di tempo, quanto spesso consumano i tuoi contenuti e se tornano frequentemente.

Nella sezione “Pubblico” potrai avere una panoramica dei dati dei tuoi followers e del tuo pubblico, divisi per età, posizione e altri dati rilevanti. Grazie ad essi, potrai scegliere il pubblico migliore a cui condividere i tuoi contenuti, perché saprai già chi ha la tendenza a consumarli più frequentemente.

Nella sezione “Mantenimento”, Meta ti dirà da dove proviene il tuo pubblico, e quanto tempo passa effettivamente sui tuoi contenuti. Questo risulta particolarmente importante per i video: potrai infatti capire se i tuoi video catturano davvero l’attenzione del tuo pubblico.

Conclusioni: perchè dovresti usare Creator Studio per il tuo business?

Ora che conosci tutte le funzioni di Creator Studio, avrai compreso quanto questo strumento sia importante per rimanere organizzati con la propria strategia di social media marketing. Tuttavia, riassumiamo brevemente tutti i motivi.

Facebook e Instagram sono le piattaforme più utilizzate – insieme a TikTok e YouTube – per pubblicizzare brand, aziende e personaggi pubblici. Per questo motivo, disporre di un piano solido e ben organizzato.

Il Creator Studio è un’estensione di Facebook, ed è una dashboard che ti permette di gestire i tuoi post, i messaggi e le interazioni tutti su una singola piattaforma. Ecco le funzionalità principali:

Tramite le funzionalità di pianificazione, potrai creare e caricare i tuoi post proprio come faresti normalmente, ma pianificarli per una data futura o salvarli in bozze.

Accesso a insights importantissime sulla pagina in generale e su ciascun post, utili a generare report per il monitoraggio e lo sviluppo di nuove strategie

Gestione dei messaggi, commenti, condivisioni e tag dei tuoi post in un singolo posto per Instagram e Facebook, e quindi funzionalità di servizio clienti e automatizzazione delle risposte

Strumenti per lo sviluppo dei contenuti – come musiche e suoni royalty free per dare un tocco più professionale ai contenuti video