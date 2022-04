La prima esigenza per le aziende nel web è quella di riuscire a gestire in maniera efficace le pagine di social media e social network, come Instagram e Facebook. Alcuni strumenti come creator studio sono stati progettati da Meta proprio per questa esigenza. Ma non solo! Scopri di più.

Si tratta di un tool incorporato a Facebook ormai diventato indispensabile nel mondo del marketing digitale. Una risorsa gratuita che permette di ottimizzare il lavoro in termini di tempo, monitoraggio e creazione. Non solo.

Ecco perché è fondamentale per chi gestisce i profili sui social saper usare creator studio in maniera eccellente. Abbiamo stilato 8 consigli nel caso in cui parti da zero. Come usare creator studio?

Leggendo questo articolo scoprirai subito come usare creator studio e i migliori consigli se parti da zero! In più, passerai da nozioni importanti e concetti pratici, come, ad esempio che cos’è creator studio e come funziona, come usarlo per Instagram e per Facebook e come entrare e accedere. Per finire con i suggerimenti per chi è alle prime armi.

Creator studio cos’è

Il programma per contenuti, creator studio di Facebook, è un content creator basando su post e storie, nonché progetti di comunicazione. Cosa è Creator Studio? Definisce i contenuti e li presenta in forma, dimensione e formato idoneo per i social.

A cosa serve creator studio? Insieme a tutti gli strumenti di pubblicazione e di gestione in un'unica schermata, permette di monetizzare, monitorare e programmare i contenuti da postare sui social media come Instagram e Facebook. Le pagine dei social network possono sfruttare queste funzionalità anche per guadagnare.

Coobis.com fornisce una interpretazione dettagliata:

Creator Studio viene quindi utilizzato per organizzare la strategia di pubblicazione di fan pages su Facebook. Ma anche dalle pagine aziendali di Instagram e IGTV tramite un personal computer.

Per coloro che si chiedono cosa sia Creator Studio la migliore spiegazione è che si tratta di un modo per organizzazione attraverso un unico strumento la pianificazione delle pubblicazioni sia su Facebook sia su Instagram.

Chiunque può gestire un profilo Facebook o una pagina Instagram con creator studio poiché è semplice e intuitivo con un’interfaccia facile da usare. Creator studio cos’è a tutti gli effetti? Un tool incorporato a Facebook con cui si può collegar anche il profilo Instagram, utile per la gestione e la progettazione dei contenuti.

È uno strumento dove puoi visualizzare in un unisco flusso i post, gestire i messaggi, analizzare gli insight e le metriche in una semplice finestra. Per cui, in pochi termini, si tratta di un programma in cui gestire la creatività dei contenuti e programmarla basandosi su un calendario.

Creator studio come funziona

Il creator studio è un tool che consente di lavorare in maniera facile e intuitiva. I dati generali si trovano nella sezione “libreria dei contenuti” insieme alle pubblicazioni delle foto, dei video e dei post in generale diversificati per pagina.

Difatti si possono collegare più pagine Facebook e più profili Instagram e gestirli in un'unica scheda ben leggibile e ben intuibile. Uno strumento offerto da Meta davvero notevole e geniale. Per altro, esso consente di leggere le informazioni delle statistiche per ogni poste e puoi visualizzare anche in tempo reale il totale delle interazioni.

Webinfermento.it spiega che:

Da Strumenti creativi puoi gestire la dashboard delle dirette, nonché i contenuti audio che puoi liberamente utilizzare come colonna sonora dei tuoi post.

Ma aggiunge anche:

Lo strumento è più adatto a piani di comunicazione orientati alla condivisione di quei contenuti che garantiscono un tasso maggiore di engagement e un più elevato tempo di permanenza sulla piattaforma.

È gratis ed è fornito direttamente da Facebook. Non è una app esterna di terze parti e ha più funzionalità messe insieme. Il creator studio è super utile per chi gestire pagine Facebook e profili Instagram, anche collegati.

Consente di guadagnare e di misurare i contenuti aziendali e creator. Nel particolare: gestire e programmare post, monitorare i dati, leggere e commentare i messaggi, monitorare le prestazioni e sfruttare raccolte audio.

Per la gestione e per la performa dei tuoi social media puoi tranquillamente te affidarti a creator studio che tra l’altro è ufficialmente offerto gratuitamente da Facebook.

Come usare Creator Studio per Instagram?

Per Instagram ci sono meno funziona ma pur sempre alcune molto importanti. Come usare creator studio per Instagram? Qui puoi gestire la libreria dei contenuti postati e da postare, monitorare le prestazioni mediante lo strumento di insight sulle attività e fare una grande analisi del pubblico in ogni dettaglio.

Come usare Instagram su creator studio? Come collegare Instagram a Facebook con creator studio? L’account deve essere convertito in aziendale o creator. Di conseguenza recarsi su creator studio e cliccare sull’icona di Instagram accanto a quella di Facebook che trovi sulla parte alta della finestra.

Dunque, dovrai seguire le istruzioni inserendo le credenziali e poi collegare in pochi click tramite le linee guide. La procedura è estremamente semplice poiché è guidata direttamente dal creator studio: devi solo attivare e verificare, nulla di più. Una volta collegato potrai gestire tutti i contenuti e monitorare gli insight da creator studio in piena autonomia.

Come usare Creator Studio Facebook?

Usare Facebook creator studio è molto semplice poiché è stato reso facile da chi lo ha progettato ed è a portata di tutti. Come usare creator studio Facebook?

Devi sapere che puoi fare le seguenti cose: creare, caricare pubblicare e programmare post e articoli; visualizzare aggiornamenti importanti nella home, gestire i contenuti nella libreria; informazioni sui dati statistici dettagliate; ottimizzare la posta e i commenti, gestire i guadagni, scaricare musica e gestire le pagine.

Come creare e gestire le pagine su Facebook creator studio? Ogni pagina ha informazioni specifiche come la tipologia, il numero di seguaci e il ruolo. In merito a quest’ultimo, solo gli amministratori possono avere il pieno controllo delle programmazioni di tutta la completa gestione.

Da tale figura potrai assegnare il ruolo a qualcuno, modificare i ruoli delle pagine ma anche creare nuove pagine con creator studio su Facebook. Insidemarketing.it conferma l’importanza del monitoraggio delle pagine su creator studio:

La gestione di pagine o profili aziendali non può considerarsi tale se non si effettua un costante monitoraggio delle performance ottenute dai contenuti pubblicati sui social. Da desktop dal menù verticale – sia relativo a Facebook, sia relativo a Instagram – è possibile accedere alla voce “Insights” e ottenere informazioni precise su diverse metriche

Come creare e gestire pagina Facebook su creator studio? Nella sezione delle pagine di tale tool troverai una panoramica di tutto.

In maniera riassuntiva potrai: creare pagine, raggrupparle nella raccolta, assegnare ruoli e modificarli. Per di più potrai programmare e postare non solo contenuti in formato post ma anche le stories, ma anche inserire la musica.

Come entrare e accedere in creator studio?

Qualsiasi professionista del settore può diventare idoneo per gestire una pagina e usare creator studio. Come entrare? Come accedere a creator studio? Basta cliccare su creator studio sulla barra di Facebook o sul link ufficiale. Prima di tutto, bisogni a fare una premessa e nonché un chiarimento.

Le pagine Facebook e gli account Instagram collegati a creator studio dipendono dal ruolo di gestione. Quindi, questo determina ciò che puoi vedere e le azioni che puoi compiere. Per cui devi avere accesso a creator studio anche come amministratore per poter usufruire di tutte le funzioni.

Ecco come entrare e accedere subito a creator studio secondo Studiosamo.it:

vai nella singola pagina e clicchi sulla tab omonima. In alto a sinistra trovi il link al Creator Studio, soluzione che ti viene suggerita anche prima di pubblicare sulla bacheca se vuoi programmare il tuo articolo o video.

Hai notato un accesso limitato? Dovresti verificare l’idoneità per abilitare le pagine di creator studio a tutte le funzioni. Per accedere al creator studio dovrai aprire la pagina Facebook e andare su strumenti di pubblicazione nella colonna ssinistra tra le varie voci. Molto semplice e veramente veloce il metodo per entrare in creator studio.

Creator studio: come usarlo? 8 consigli se parti da zero!

Come usare creator studio non è un problema perché è molto facile. Ecco perché è importante sapere cosa ti permette di fare. Le varie voci di menu sono: home, dati statistici, posta, monetizzazione, libreria contenuti e raccolta audio.

Nella home puoi postare e programmare i contenuti, negli insight monitorare i progressi, nella posta puoi gestire anche i commenti e nel reparto monetizzazione puoi vedere le transazioni e tutte le specifiche relative ai pagamenti. Nella sezione preferenze e audio potrai gestire le tracce e la durata. Come usare creator studio al meglio?

Ecco 8 consigli se parti da zero, passando anche tra le cose da non fare quando sei alle prime armi. Questo strumento per velocizzare le attività è in grado di fare in modo che tu possa gestire più pagine Facebook e account Instagram simultaneamente.

Cosa non puoi fare con creator studio? Ecco dei suggerimenti: vietato pubblicare contenuti su tutte le pagine, gestire contenuti di Instagram e vedere insight da pc (solo da smartphone), guadagnare con gli abbonamenti o con l’audience network e comunicare tramite messaggero.

Quali sono i consigli per usare creator studio bene? Puoi trovare suggerimenti personalizzati in base alle tue pagine nella sezione home di Facebook Creator studio, con informazioni generali interessanti e pertinenti per i tuoi account Instagram.

Inoltre, puoi passare da una pagina all’altra con lo strumento di selezione delle pagine, creare raccolte e eseguire azioni di gruppo. Sei alle prime armi anche tu? Usa creator studio! Semplice, funzionale e intuitivo: alla portata di tutti! Se parti da zero, fa proprio al caso tuo: tra l’altro è ufficialmente di Facebook.