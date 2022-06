Oggigiorno, i podcast sono più popolari che mai. Il formato audio è ormai disponibile su qualsiasi piattaforma, e chiunque ha un’opinione o un’interesse da condividere con il popolo di internet. In questo articolo, vedremo cos’è Google Podcast, come si usa e soprattutto perché molte più persone dovrebbero utilizzarla! Continua a leggere!

Oggigiorno, i podcast sono più popolari che mai. Il formato audio è ormai disponibile su qualsiasi piattaforma, e chiunque ha un’opinione o un’interesse da condividere con il popolo di internet. Tuttavia, le piattaforme più utilizzate sono sempre Spotify e YouTube, raramente sentiamo parlare di Google Podcast.

Apple Podcast domina il mercato, anche perché è stata una delle prime a integrare l’app dedicata in tutti gli smartphone. Google Podcast realizza solo lo 0.9% degli ascolti totali di podcast a livello globale. Ma come mai?

In questo articolo, vedremo cos’è Google Podcast, come si usa e soprattutto perché molte più persone dovrebbero utilizzarla! Continua a leggere!

Cos’è Podcast Google?

Google Podcast – conosciuta prima come Google Play Podcast – è un’app specifica per ascoltare podcast. L’app è gratuita per Android e iOS, e si integra con gli assistenti vocali Google. L’interfaccia minimalistica la rende semplice da utilizzare, e le funzionalità sono tantissime.

Inoltre, dispone anche di un’app web per desktop.

Come questa, esistono tantissime altre app per podcast su Android e iOS, ma la funzionalità che la distingue è l’intelligenza artificiale sviluppata ad hoc per migliorare e targettizzare maggiormente l’esperienza utente.

Come funziona Podcast Google?

L’interfaccia di Google Podcast è molto simile tra iOS e Android, mentre sulla versione web è ancora più semplice ed essenziale. Esistono tre sezioni: “Home”, “Esplora” e “Attività”. Alla prima apertura, la schermata Home sarà vuota, e dovrai selezionare i tuoi programmi preferiti per l’accesso rapido.

Dopo esserti iscritto – e dopo che avrai già ascoltato qualche programma – la tua homepage si modificherà grazie all’intelligenza artificiale, basandosi su ciò che hai consumato in precedenza e offrendoti suggerimenti specifici per te.

Esplora dispone di una barra di ricerca e una barra per le categorie, come ad esempio “Notizie”, “Cultura”, “Divertente” e “Tecnologia”. Le attività che programmi vengono inserite in una cosa, mentre potrai scaricare i programmi che preferisci per ascoltarli offline.

Sul web, vedrai invece una lista dei podcast migliori per categoria con una semplice barra di ricerca in cima.

Scegli qualsiasi podcast dalla pagina Home o da Esplora per saperne di più e verificare se ci sono nuovi episodi, poi clicca su “Iscriviti” se vuoi rimanere aggiornato. Alcuni podcast hanno anche un’opzione per effettuare una donazione e supportare i creators.

I podcast a cui ti iscriverai verranno posti in cima alla tua homepage. Da lì, potrai vedere una lista di episodi, gli episodi che hai iniziato ad ascoltare e hai lasciato a metà e tutti gli episodi che hai scaricato per l’ascolto offline.

Dalla pagina descrittiva per ogni podcast, potrai vedere un breve sommario degli argomenti trattati. Da qui, potrai far partire l’episodio, scaricarlo o segnarlo come già ascoltato. Un metodo minimalistico e molto semplice, ma estremamente efficace.

Quando farai partire il podcast che avrai deciso di ascoltare, vedrai una piccola barra in basso con il logo del podcast, il nome dell’episodio e i pulsanti di play, pausa e manda avanti. L’interfaccia è molto simile a quella di Spotify, se vogliamo fare un esempio.

Per disiscriverti da un podcast, vai alla pagina del programma e clicca su “Iscritto”, dopodichè seleziona “Disiscriviti” dalla finestra che compare dopo aver cliccato. In questo modo, non riceverai più aggiornamenti né vedrai il podcast sulla tua homepage.

Le funzionalità di Podcast Google

L’app di Google Podcast ha diverse funzionalità incluso lo scaricamento di episodi per l’ascolto offline e la sincronizzazione tra due dispositivi per riprendere l’ascolto con comodità. Inoltre, è possibile utilizzarla su quasi ogni dispositivo.

Grazie all’integrazione con Google Assistant, potrai inoltre utilizzare i comandi vocali per controllare Google Podcast su Android. Ecco qualche esempio:

Avvia “Alessandro Barbero Podcast - La Storia”

Ascolta l’ultimo episodio di “Alessandro Barbero Podcast - La Storia”

Prossimo episodio

Pausa

Cosa sto ascoltando?

Se ad esempio ti piace ascoltare un podcast quando vai al lavoro, ma non riesci a finirlo prima di arrivare a casa, puoi trasferire l’audio direttamente su Google Home, riprendendo esattamente da dove avevi lasciato!

Google sta inoltre lavorando su una funzione speech-to-text per aggiungere i sottotitoli, così che anche le persone non udenti o con problemi di udito possano godersi i podcast dei loro personaggi preferiti. Presto, arriverà anche la funzione di traduzione simultanea.

Domande frequenti su Podcast Google

1. Cosa significa il simbolino “E” sul titolo di un Podcast?

La piccola “E” vicino al titolo di un episodio sta per “Esplicito”, ovvero un contenuto che ha al suo interno tematiche o parole rivolte a un pubblico adulto. Questo serve a schermare i podcast più “accesi” a un pubblico di minori tramite le funzioni di limitazione.

2. Qual è il bitrate raccomandato per caricare un podcast su Google Podcast?

Il bit rate più indicato per i podcast su Google Podcast è di 64-128 Kpps o maggiore. Un bitrate più alto si traduce in una qualità audio migliore, mentre uno più basso è indicato per i podcast solo audio senza musica o effetti sonori che uscirebbero distorti.

3. Qual è la differenza tra Google Podcast e Google Play Music?

Google Play Music è un servizio di streaming interrotto da Google che – come Spotify – permetteva l’ascolto di musica e podcast. Con l’acquisto di YouTube da parte di Google, oggi esistono due app separate per entrambe le funzioni: YouTube Music e Google Music.

Come caricare il tuo podcast su Podcast Google

In passato, Google non era coinvolto come oggi nel mondo dei podcast, ma oggi, tramite la piattaforma dedicata, è sempre più semplice diventare creators. Vediamo come caricare il tuo podcast in maniera semplice e veloce.

Far sì che le persone ascoltino il tuo podcast su Google Podcast è un po’ diverso rispetto all’inviare il tuo show su altre directories, perché questa tecnologia sfrutta i modori di ricerca. Ecco come facilitarti il processo.

1. Assicurati che il tuo feed RSS e il tuo sito web podcast incontri i criteri Google

Prima di inviare la richiesta di indicizzare il tuo podcast, dovrai verificare che il tuo feed RSS e il sito web del tuo podcast incontrino le linee guida di Google, così da non incorrere in errori.

Puoi utilizzare strumenti esterni, come ad esempio Buzzsprout, per creare un sito web apposito utile a soddisfare tutte le esigenze di Google in materia di podcast, senza scervellarti troppo!

2. Invia il tuo feed RSS a Google Podcast

Se vuoi aiutare Google a trovare più velocemente il tuo show di quanto lo farebbe normalmente, potresti inviare manualmente il tuo feed RSS a Google. Inviare il tuo feed RSS avvia infatti la tecnologia di ricerca di Google che andrà mirata a ricercare il tuo sito web, velocizzando il processo.

3. Aspetta qualche giorno

Google potrebbe impiegare da due ore a qualche giorno per indicizzare il tuo feed RSS, quindi dovrai avere pazienza. Se non vedi il tuo show su Google Podcast dopo una settimana, assicurati di aver incontrato tutti i criteri stabiliti da Google come indicato nel passaggio 1!

Potrebbe essere che un dettaglio nel tuo feed RSS o nel sito web del tuo poscast mandi un errore a Google, o che non rispetti le sue linee guida, quindi assicurati di fare attenzione a tutti i dettagli così da velocizzare il processo il più possibile.

Utilizza Podcast Google Manager per monitorare e migliorare la tua performance

Google Podcast Manager è un nuovo strumento sviluppato per aiutare i creators di podcast a scoprire di più sul proprio pubblico – proprio come succede per gli artisti su Spotify, che hanno accesso alle statistiche.

I dati di Google ti possono dire quando un utente si collega a un episodio, quando lo abbandona e quali dispositivi utilizza maggiormente, tutte informazioni estremamente preziose per creare contenuti sempre più coinvolgenti ed accattivanti.

Quindi, dovresti dare un’occhiata alle varie funzionalità e utilizzare Google Podcast Manager così da rendere il tuo show disponibile sulla Google Seach, Google Assistant e Google Home, rendendolo ancora più accessibile per una platea più ampia di utenti.

Ecco come avere accesso alla dashboard specifica per i creators, così da avere tutto perfettamente sotto controllo. Recati su Google Podcast Manager e seleziona “Inizia”.

1. Inserisci l’RRS feed del tuo podcast

Apri una nuova scheda e vai sul sito web del tuo podcast per copiarne l’URL. Se utilizzi un programma esterno – come ad esempio Buzzsrpout che è creato apposta per i creators di podcast – potrai copiare direttamente il tuo RSS feed dalla sezione “Directories”.

Se Google non dovesse riconoscere il tuo feed RSS e ti dovesse dare un messaggio d’errore, non ti preoccupare. Ricontrollalo e assicurati che non vi siano errori e che il feed non violi le linee guida di Google: di solito, l’errore sta sempre qui!

2. Verifica l’anteprima del tuo feed

Se Google non riesce a trovare il tuo feed, ti mostrerà comunque un’anteprima del tuo podcast. Dopo aver revisionato l’anteprima e aver verificato che tutto è al posto giusto – la copertina, i contenuti e tutti gli episodi – sarai pronto per lo step finale.

3. Verifica che il podcast è tuo

Per verificare il tuo account, clicca su “Invia Codice”, e Google ti invierà un codice di verifica all’indirizzo e-mail associato al tuo feed RSS. Inserisci il codice e seleziona l’opzione “Invia” per verificare l’account.

Una volta fatto ciò, potrai accedere alla dashboard per creator chiamata Google Podcast Manager, e cominciare a raccogliere, organizzare e utilizzare i dati provenienti dai tuoi follower per creare contenuti che potranno davvero incontrare le esigenze del tuo pubblico di riferimento!

In conclusione: usa Google Podcast per condividere i tuoi interessi con gli altri

Google Podcast è un’ottima piattaforma per creare e mandare online il tuo personalissimo show, in cui potrai parlare delle tue opinioni e dei tuoi interessi in maniera libera, condividendoli con altre persone che la pensano come te!