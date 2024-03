Come vendere più velocemente su Vinted? Ecco 5 trucchi efficaci per fare affari in fretta

Fare affari su Vinted non è sempre facile e spesso bisogna portare pazienza prima di vedere dei risultati. Come vendere più velocemente? Ecco 5 trucchi efficaci per liberarsi in fretta delle cose che non servono.

Vendere rapidamente su Vinted non è facile come sembra. Infatti, molti utenti lamentano le difficoltà incontrate nel liberarsi di alcuni articoli, che a volte rimangono invenduti anche se offerti a prezzi bassissimi.

Vinted è il più grande sito di compravendita di articoli usati, in particolare vestiti e accessori, ma anche oggetti per la casa, libri e giocattoli. Ogni giorno, sono venduti centinaia di migliaia di articoli e molti altri sono caricati e messi in vendita.

Per fare affari su Vinted serve sicuramente un bel po' di pazienza e un pizzico di fortuna, ma non solo. Infatti, ci sono alcuni trucchi utili per riuscire a vendere più velocemente su Vinted e fare finalmente spazio nel proprio armadio: come fare? Ecco i 5 metodi più efficaci.

Sommario:

1. Come fare per vendere più velocemente su Vinted? 5 trucchi efficaci per liberare l'armadio 2. Quando si vende di più su Vinted? 3. Qual è l'orario migliore per pubblicare su Vinted? 4. Come aumentare la visibilità su Vinted?

Come fare per vendere più velocemente su Vinted? 5 trucchi efficaci per liberare l'armadio

Per vendere velocemente su Vinted servono una buona dose di fortuna e molta pazienza. Infatti, ogni volta che un nuovo articolo viene pubblicato sulla piattaforma c'è il rischio che non susciti molto interesse nei potenziali clienti oppure che passi inosservato.

Non è solo questione di tempo o di fortuna, però. Ci sono alcune cose da fare e aspetti da curare se si vuole vendere più in fretta e liberare il proprio armadio da tutte quelle cose che non ci servono più, ma che potrebbero essere perfette per qualcun altro. Ecco 5 trucchi efficaci per vendere più velocemente su Vinted.

1. Valorizza il prodotto con foto di qualità e descrizioni dettagliate

La prima cosa da fare per vendere più velocemente è curare gli annunci dei propri articoli. Infatti, i consumatori tendono a ignorare più facilmente i post con fotografie di scarsa qualità, che non si vedono bene oppure con poche immagini e quelli con descrizioni troppo brevi, che non dicono quasi niente sul prodotto che stanno per acquistare.

Quando si vende qualcosa online, la chiarezza e la trasparenza sono fondamentali. In particolare, su Vinted è necessario conquistare la fiducia degli acquirenti, che difficilmente compreranno qualcosa senza prima essere convinti di stare spendendo i propri soldi in articoli autentici, di qualità e in buone condizioni.

Quindi, scattate foto che diano un'idea precisa dell'aspetto dell'articolo e non esitate a segnalare la presenza di eventuali difetti. Se l'articolo è di marca, allegate quante più immagini che ne provino l'autenticità. Per quanto riguarda la descrizione, riportate tutte le informazioni che vi vengono in mente e non dimenticate di allegare le misure precise e la composizione dell'articolo se si tratta di un capo di abbigliamento.

2. Cura il tuo profilo

Per conquistare la fiducia dei potenziali compratori, è importante curare il proprio profilo Vinted il più possibile. La prima cosa da fare è verificare l'account, così che gli altri utenti sapranno che è legittimo.

Dopodiché, aggiungi un'immagine che faccia capire chi sei e completa la descrizione su di te. In questo modo, le persone sapranno che ti sei impegnato a personalizzare il profilo.

Un altro modo per curare il proprio profilo è quello di pubblicizzarlo. Per farlo, copia il link sui tuoi profili social e invita i tuoi followers su Instagram, X e Facebook a seguirti.

Infine, chiedi a chi compra i tuoi prodotti di lasciarti una recensione positiva se si è trovato bene con te. Infatti, un profilo ben recensito attira l'attenzione degli utenti, che si sentiranno più sicuri ad acquistare da te.

3. Fai degli sconti

Fare degli sconti è un ottimo modo per invogliare gli utenti a comprare i tuoi articoli.

Puoi decidere di offrire uno sconto sui set, in modo da spingere gli acquirenti a comprare più prodotti insieme a un prezzo conveniente oppure puoi abbassare il costo dei singoli articoli della tua vetrina. Quando sconti un articolo, il nuovo prezzo è comunicato con una notifica a tutti gli utenti che hanno salvato il prodotto.

4. Rispondi alle domande dei clienti e mostrati disponibile

Quando qualcuno si mostra interessato a uno o più articoli del tuo armadio, rispondi alle domande cercando di esaudire il più possibile richieste o curiosità. Se ti sono chieste foto aggiuntive dell'articolo, non esitare a mandarle.

Anche per quanto riguarda le spedizioni, cerca di venire incontro agli acquirenti offrendo diverse modalità di consegna se e quando possibile e organizzando al meglio l'arrivo del prodotto, imballandolo con cura in modo che non sia danneggiato durante il viaggio.

5. Aumenta la visibilità degli articoli

Vinted offre alcune funzioni utili per rendere più visibili gli annunci. La prima è il "boost". Si tratta di un'opzione a pagamento che serve a dare maggiore visibilità a un prodotto in vendita. Il prezzo dei boost varia a seconda del prezzo dell'articolo e della durata del servizio (3 o 7 giorni).

In alternativa, si può mettere tutto il proprio armadio in evidenza. Anche questa è una funziona a pagamento, molto simile ai boost. La differenza è che invece di aumentare la visibilità di un solo prodotto, migliora la risonanza di tutto l'armadio, accrescendo le possibilità di vendere. Per attivare questa funzione bisogna avere almeno 5 annunci sul profilo e il prezzo per 7 giorni di servizio è 6,95 euro.

Quando si vende di più su Vinted?

Oltre a questi trucchi, ci sono altri fattori da tenere in considerazione se si vuole vendere più velocemente su Vinted. Da non trascurare il momento più propizio per le vendite.

Infatti, è stato provato che le persone tendono a comprare di più su Vinted in alcuni momenti ben precisi. Ecco quali sono:

• i cambi di stagione , quindi a settembre, dicembre, marzo e giugno

• a inizio mese , quando si riceve lo stipendio

• nel weekend, in particolare la domenica

• nel tardo pomeriggio, quando le persone rincasano dal lavoro

Qual è l'orario migliore per pubblicare su Vinted?

Per vendere velocemente su Vinted non è necessario limitare la pubblicazione degli annunci a determinati momenti del mese oppure della settimana. Si può pubblicare ogni giorno, ma esiste un orario più efficace di altri per assicurarsi la visibilità dei propri articoli.

Infatti, il momento migliore per pubblicare su Vinted è la sera. In particolare, l'orario che garantisce il maggior numero di visualizzazioni e di vendite sono le 18:00, quando le persone tornano a casa dal lavoro e dedicano un po' di tempo ad attività rilassanti come lo shopping online.

Come aumentare la visibilità su Vinted?

Ci sono diversi trucchi per vendere su Vinted e aumentare la visibilità dei propri annunci. Il sito offre due diverse funzionalità a pagamento per rendere più visibili i prodotti in vendita o il proprio armadio. Il primo è il boost, applicabile ai singoli articoli, e il secondo è l'armadio in evidenza, che aumenta la visibilità di tutti gli annunci sul profilo. Entrambi durano per un massimo di 7 giorni.

Se non si vuole usufruire di questi servizi, ci sono altri modi per migliorare le prestazioni dei propri annunci e aumentare le vendite. In primo luogo, è importante curare i propri post, inserendo immagini di alta qualità degli articoli in vendita e descrizioni il più possibile dettagliate.

Inoltre, è importante utilizzare gli hashtag in modo corretto, così che il prodotto compaia nelle ricerche delle persone che vogliono comprare qualcosa di simile. Anche il titolo dell'annuncio è importante in questo senso.

