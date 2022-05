Quando pubblichi un contenuto, sei certo che esso sia di qualità e convinto del suo potenziale. Ma immagina avere 10.000 persone che la pensano come te, e che mettono like! Un sogno vero? È la potenza della social proof, che ci fa desiderare di appartenere a una community sui social media.

Che tu stia tentando di diventare una celebrità sui social media, o semplicemente provando ad avviare una campagna di brand awareness su Instagram, potresti essere tentato dal prendere scorciatoie di ogni tipo per allargare il tuo bacino di utenza. Anche comprare i followers.

Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica, e oggi andremo a coprire tutte le domande da porsi prima di comprare dei followers su Instagram. Esploreremo anche i pro e i contro, così che potrai decidere da solo se si tratta di una mossa vincente per il tuo brand!

Si possono comprare followers su Instagram?

Si, è possible acquistare legalmente followers su Instagram. Esistono tantissimi servizi – anche poco costosi – che ti permettono di acquistare circa un migliaio di followers per una cifra irrisoria, circa 10 euro. Ma stai solo pagando per quel numero.

La maggior parte dei followers che acquisterai sono bots – ovvero account di persone finte, che non esistono – o account non più attivi, il che significa che non interagiranno mai con i tuoi post. Sei ancora sicuro che sia una buona idea?

1000 followers possono sembrare un affare per il prezzo di un biglietto del treno. Ma, naturalmente, se fosse così economico e semplice lo farebbero tutti. Quindi, qual è la fregatura? Comprare followers è una mossa sicura ed efficiente per il tuo brand, e ne vale la pena?

Quanto costa comprare followers su Instagram?

Il costo dei followers su Instagram può andare dai 5 euro fino alle migliaia a seconda di quanti pianifichi di acquistarne. Tuttavia, tieni a mente che comprare i followers è intrinsecamente contro i termini di servizio di Instagram, seppur non illegale. Il prezzo dei tuoi finti followers quindi potrebbe risultarti carissimo.

Non solo riscontreresti un calo significativo di metriche come engagement e copertura, ma rischieresti proprio di perdere il tuo account nell’interezza, con tutto ciò che ne consegue.

Come comprare followers su Instagram

Se sei ancora convinto di acquistare followers, tieni a mente che essi saranno bot o account inattivi. Ecco come funziona e quali sono i mezzi per acquistarli.

1. I venditori di followers finti

Comprare followers finti su Instagram è molto più difficile rispetto a qualche anno fa. Perché? Instagram ha cercato e bannato come un segugio tutti gli account che violano i termini e le condizioni di servizio. Ciò che prima sfuggiva, oggi viene catturato facilmente dall’algoritmo.

Per acquistare followers su Instagram, dovrai cercare un venditore che possa provare la consegna dei followers, e che quindi non ti freghi solo i soldi. Il che è piuttosto difficile da trovare di questi tempi, quindi dedicati a una ricerca estensiva e non fidarti del primo che capita.

Ma cosa succede una volta che avrai pagato per i tuoi followers? Partendo dal presupposto che il venditore sia onesto, dovrai aspettare giorni per veder crescere il tuo following. Il venditore opererà in questo modo così da ingannare Instagram con una crescita apparentemente organica.

Una volta che avrai raggiunto il numero desiderato di followers, però, non aspettarti molto da loro. Serviranno solo ad innalzare il numerino in alto, ma non avranno utilità in termini di engagement né copertura. Non vedrai neanche un commento da parte loro.

Quando acquisti followers su Instagram, ricorda che stai solo pagando per un numero. Né engagement, né copertura né tantomeno vendite sono garantite né previste.

2. Instagram Bots

I bots sono ovunque – probabilmente ne avrai anche incontrati diversi nella tua vita Instagram privata. Ci sono aziende che fanno proprio questo di mestiere, automatizzando il processo attraverso il quale vengono creati bots, così da poterli vendere a chi li vuole comprare.

In alcuni casi, I bots potrebbero anche “rubare l’identità” di qualcuno, utilizzando immagini e informazioni rubate. Il che, sorprendentemente, non è illegale!

A seconda del servizio che sceglierai di utilizzare, questi account “fantoccio” potrebbero quindi anche sembrare organici, perché la loro attività di condivisione e di like sarà automatizzata tramite le tecnologie di ultima generazione. Alcuni, produrranno anche contenuti.

Tuttavia, non essendo persone reali, avranno le metriche followers/following tutte sballate, e l’engagement che produrranno sarà inutile se non deleterio. Quindi, attenzione, perchè è proprio l’engagement la metrica che ti aiuterà ad arrivare al top!

Senza followers reali che interagiscono con i tuoi contenuti, i tuoi post sono essenzialmente nascosti da chiunque ad esclusione del tuo pubblico finto. In più, il bot non discuteranno del tuo brand nella vita reale con i loro amici e parenti perché beh… non esistono (senza offesa ai bot).

3. Account inattivi

Tuttavia, non tutti i finti followers sono bots. Alcune aziende vendono followers con account genuini. In questa situazione, questi account vengono creati per essere gestiti da persone il cui unico scopo e seguire ed essere seguiti.

E sebbene questo tipo di follower potrebbe inizialmente interagire con i tuoi contenuti, alla fine si concentreranno su clienti più recenti, lasciando annegare la tua metrica di engagement e non presentando alcun ritorno sull’investimento.

Dopotutto, questi account vengono creati per la sola utilità di diventare un numero sul tuo contatore, quindi la persona reale che sta dietro l’account non ha interesse a continuare a seguirti attivamente o acquistare i prodotti o servizi che vendi. Anzi, sei tu che hai probabilmente dato soldi a lei.

Senza l’interazione, il contatore dei followers verrà gonfiato senza però portare nessun valore aggiunto al tuo traffico organico, cosa che invece i veri followers fanno.

4. Account demografici

Oltre alla possibilità di acquistare followers direttamente, potrai anche pagare dei servizi che ti permettono di seguire account rilevanti a criteri di preferenze che stabilirai con il fornitore del servizio (ad esempio per localizzazione, utilizzo di hashtag, tipo di account, genere ed età).

In un mondo ideale, coloro che segui ti seguiranno.

Con questa opzione avrai accesso a un following composto da persone reali, ma l’engagement con esse è molto improbabile. Dal momento che il servizio non garantisce neanche che queste persone ti seguano di rimando, è un investimento rischioso. Il gioco non vale la candela.

La maggior parte delle persone che seguirai non ti seguirà, o se lo faranno è molto difficile che si trasformino in clienti a lungo termine fidelizzati e attivi.

Quindi, è furbo comprare followers su Instagram?

No. Se non si fosse capito fin’ora, comprare followers su Instagram è la mossa più ingenua che puoi fare. I tuoi followers saranno per la maggior parte bot o account inattivi che non interagiranno con i tuoi post, e quindi asfalteranno la tua metrica di engagement.

Il che significa che nessuno dei tuoi post apparirà su Esplora, o sul feed dei tuoi veri followers. Inoltre, sarà una tristezza analizzare le metriche a fine mese, perché non saprai discernere tra followers reali e finti.

I followers che acquisterai su Instagram non daranno valore a lungo termine per i contenuti del tuo acccount. Magari potrebbero darti qualche visualizzazione, like e commenti sporadici all’inizio, ma l’attenzione che riceverai da loro non permarrà a lungo. Quindi i tuoi report saranno tutti sballati.

E quanto risultano utili 10.000 followers che non calcolano minimamente i contenuti che condividi? Come abbiamo già accennato, la metrica di engagement è la più importante in termini di crescita, e se non hai quella non hai niente.

Followers finti su Instagram potrebbero inficiare alla tua credibilità

Avere una barca di followers potrebbe farti apparire credibile, ma non è una garanzia. Basterà una scorsa veloce ai nomi e alla genuinità dei bot che ti seguono per far capire a un potenziale follower reale che hai effettivamente comprato i followers, e si terrà alla larga da te.

Gli utenti potrebbero notare che hai 10.000 followers ma nessun commento sotto ai tuoi post, e capire in quattro e quattr’otto che non credi davvero nel tuo brand. E se non ci credi tu, chi dovrebbe farlo? Che figura ci fai con i tuoi potenziali clienti? È una battaglia persa.

Pensala in questo modo: seguiresti un account il cui follower più fedele è un bot o un account inattivo? Immagino di no. Ti suonerebbe disonesto e – a tratti – imbarazzante. E denota una mancanza di fiducia in ciò che fai. Il tuo prodotto vale, tu vali, non svalutarti!

I followers acquistati su Instagram rovinano tutte le metriche

È praticamente impossibile verificare quanto il tuo pubblico si sta connettendo con il tuo brand se un’altissima percentuale di quel pubblico è composta da fantocci. Come misurerai i post che performano bene con il tuo vero pubblico se bots e inattivi vengono compresi nel calcolo?

Se non sai quanto bene stanno performando i tuoi contenuti, o cosa pensa davvero il tuo pubblico reale, è matematicamente impossibile che i tuoi followers su Instagram diventino clienti reali. E – specialmente se vendi prodotti o servizi, questo è il risultato che vorresti ottenere.

In conclusione, se paghi per dei followers su Instagram non stai spendendo bene i tuoi followers. Paghi per un numero inutile. E visto che l’algoritmo di Instagram è dipendente dalla metrica di engagement – e non dal numero di followers – non fai altro che danneggiarti.

Prenditi il tempo, l’energia e le risorse che avresti dedicato ad acquistare followers finti e concentrala sul costruire una vera relazione con il tuo pubblico reale. Se il tuo contenuto è coinvolgente ed autentico, i tuoi followers più reali ti aiuteranno con il passaparola e interagiranno con il tuo brand senza bisogno di una “mazzetta”.

Instagram è perennemente a caccia di followers finti

Recentemente, Instagram ha aggiornato i suoi termini di servizio per identificare e rimuovere gli account finti dalla sua piattaforma. Instagram sta anche rimuovendo like, seguaci e commenti da app di terze parti designate specificatamente per far crescere in maniera disonesta gli account.

Comprando followers su Instagram non andrai in prigione né riceverai una multa, ma starai attivamente violando termini e condizioni, nonché le linee guida della piattaforma. Il che potrebbe far scaturire una reazione sproporzionata da parte dei moderatori di Instagram.

La piattaforma social sta tentando di mantenera il più possibile genuine le interazioni all’interno della sua rete, proteggendo gli account e le esperienze reali. Le attività disoneste infrangono la mission di Instagram, ed è per questo che la piattaforma sta adottando provvedimenti sempre più aspri.

Il consiglio è quindi di far crescere organicamente il tuo following su Instagram. Segui i nostri consigli su questo articolo!