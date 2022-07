Con l’evoluzione del digital marketing, oggi è sempre più importante poter disporre di una presenza online solida e ben gestita. Il content manager risulta una figura fondamentale per svilupparla al meglio. Scopri cosa fa e come diventarlo!

Questo implica l’impiego di diverse figure professionali adibite a specifiche task, che solitamente fanno parte di un team per le aziende più grandi, o lavorano come freelance per le PMI.

Una di queste professioni è quella del content manager, ovvero colui che gestisce i contenuti di un sito web a 360°, dalla pianificazione strategica alla creazione dei contenuti fino all’implementazione di soluzioni tecniche per il corretto funzionamento e visualizzazione dei contenuti.

In questo articolo, esploreremo nello specifico la professione del content manager: cosa fa, quanto guadagna e come diventarlo!

Chi è un content manager e cosa fa

Un content manager solitamente si assicura che il contenuto giusto appaia al momento giusto e nel posto giusto sul sito web che gestisce. Il che implica l’editing di contenuti testuali, immagini e altri tipi di contenuti in maniera tale da garantire la massima qualità.

Naturalmente, un buon content manager dovrà saper utilizzare gli strumenti del mestiere, come Typo3, Wordpress o Drupal. In ogni caso, il compito sarà sempre quello di gestire al meglio i contenuti di un sito web per fornire una buona user experience ai suoi utenti.

Un content manager sarà quindi responsabile sia di attività tecniche che editoriali. La mole di lavoro dipenderà naturalmente dall’entità del sito e dal settore specifico, ma in generale le mansioni chiave di un content manager sono:

Lo sviluppo di una strategia di contenuti allineata con gli obiettivi aziendali

La pianificazione e il coordinamento dei contenuti

La creazione di contenuti testuali, video, immagini e altri formati

L’aggiornamento dei contenuti CMS

Il monitoraggio e la valutazione della performance di un sito web in relazione ai suoi contenuti

L’ottimizzazione dei contenuti in base ai criteri di user experience e SEO

Naturalmente, queste mansioni vengono spesso supportate da altre figure professionali, come editors e creatori di contenuti in ambiti specifici – copywriters, fotografi, videomaker etc.

A seconda del tipo di azienda, il focus principale di un content manager sarà la creazione dei contenuti o la gestione delle figure professionali esterne. Il che significa che – in caso di piccole o medie imprese – è probabile che un content manager sia anche content strategist e creator.

Nelle aziende più grandi – o comunque più strutturate dal punto di vista della comunicazione – la mansione del content manager in termini di sviluppo dei contenuti sarà quella di gestire le figure professionali esterne.

Le competenze chiave di un content manager

Un content manager dovrebbe prima di tutto avere delle basi fondamentali in ambito di marketing digitale – e nello specifico nella pianificazione, sviluppo, gestione e monitoraggio dei contenuti. Va da sè che le soft skills più richieste per questa professione sono la creatività e l’organizzazione.

Oltre al conoscere le migliori tecniche per la creazione di contenuti – ed i relativi strumenti per farlo – un buon content manager dovrà avere una conoscenza di base del linguaggio in HTML per intervenire alla sorgente del sito web.

Inoltre, dovrà conoscere la SEO e le migliori tecniche di content marketing sia sui motori di ricerca che sui social media. Dopotutto, l’obiettivo finale di un content manager è quello di portare traffico al sito web, il che significa che dovrà saper utilizzare anche fonti esterne ed ottimizzare il sito web per una user experience impeccabile.

Come persona responsabile per i contenuti di un sito web aziendale, spesso il content manager dipendente o freelance si troverà a lavorare con altre figure professionali come content creators, social media manager e data analysts. Quindi, anche la capacità di lavorare in team risulta fondamentale per questa professione.

Quanto guadagna un content manager?

In Italia, un content manager dipendente guadagna in media 1800€ al mese. Naturalmente il salario varia dalla dimensione dell’azienda e dalla mole di lavoro. Per quanto riguarda i freelance, invece, la tariffa oraria canonica è di 23 euro.

Diventare content manager: i corsi migliori

Per chi vuole muovere i primi passi per lavorare nel digital marketing potrebbero tornare utile fare dei corsi ad hoc. Ecco allora alcuni corsi consigliati per chi desidera cimentarsi nel ruolo di content manager.

La business school Alma Laboris offre un corso dedicato di Content Management specializzante di 16 ore. Il costo totale, comprensivo di IVA è di 353,80€, e fornisce nozioni complete e autoconclusive su tutte le principali competenze richieste il il ruolo di content manager.

Anche Digital Coach – una delle scuole marketing digitale più gettonate in Italia – offre un corso completo per diventare content manager, con un corso di 196 ore di formazione oltre alle 122 di esperienza sul campo.

In generale, tuttavia, è bene prima partire da una base fondamentale di digital marketing – il Google Digital Garage è un ottimo inizio – per poi specializzarsi prima in concetti come SEO e strumenti come Wordpress. In questo modo, sarà possibile disporre di una base solida per poi approfondire la professione di content manager.