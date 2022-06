Imparare i fondamenti di Google Analytics e di SEO è il primo passo per diventare esperti in marketing digitale. La professione di data analyst è una delle più pagate in questo ambito, e in questo articolo vedremo quali sono i corsi migliori da seguire per specializzarti e ottenere un attestato qualificante! Continua a leggere!

Le professioni digitali sono un campo decisamente in crescita, ma ancora poco esplorato in Italia. Per questo motivo, chiunque decida di scegliere questo ambito, si troverà ad operare in un territorio molto fertile, ma ancora poco strutturato rispetto alle realtà estere.

Tuttavia, la professione di data analyst è una delle più pagate in ambito digitale, e in questo articolo vedremo quali sono i corsi migliori da seguire per specializzarti e ottenere un attestato qualificante utilizzando la dashboard di Google Analytics! Continua a leggere!

Perché l’abbiamo scelto?

Questo corso su Udemy ha un’ottima valutazione da parte degli utenti, e ti guida dall’inizio del tuo percorso nella analisi dei dati fino al diventare un esperto. Il costo è leggermente più alto rispetto agli altri corsi, ma si tratta di un pacchetto completo.

Cosa ci piace

Approfondimento Google Analytics da parte di due esperti del settore

Un corso molto pratico, con risorse scaricabili ed esercitazioni

Certificazione ufficiale di completamento del corso pubblicabile su LinkedIn

Cosa non ci piace

Costo leggermente alto per sole 3,5 ore di lezione

Il corso si compone di 3.5 ore di lezione, diviso in 4 lezioni singole e tenuto da Riccardo Sozzi e Eugenio Di Fraia, esperti del settore. L’esperienza completa parte dalle componenti base di una strategia di analisi dei dati, trucchi per l’ottimizzazione fino ad arrivare a tattiche più avanzate.

Potrai seguire il corso al tuo ritmo, anche se è suggeribile mantenere costanza per evitare di perdersi acluni concetti. Non avrai bisogno di alcun fondamento Google Analytics per iniziare, tuttavia è consigliabile leggere qualche articolo per arrivare preparato.

Il costo del corso completo, comprensivo di attestato e risorse aggiuntive, è di 84.99€, e dopo aver pagato avrai accesso illimitato nel tempo ai materiali per tutto il tempo che ti serve.

Ad oggi, non esistendo un corso universitario specifico, formarsi autonomamente è l’unico modo per imparare i fondamenti e le tecniche di Google Analytics avanzate, e questo corso è un ottimo punto di partenza. Anche perché potresti lanciarti in questo ambito anche solo con le nozioni imparate qui!

Certificazione Corso Web Analytics Specialist di Digital Coach: non solo Google Analytics

Perchè l’abbiamo scelto?

Il corso Google Analytics di Digital Coach è organizzato da uno dei nomi più importanti del marketing digitale in Italia, e offre tantissime nozioni fondamentali su diversi aspetti analisi dei dati web, risultando estremamente completo.

Cosa ci piace

Corso Google Analytics completo che puoi affiancare ad altri argomenti (come la SEO)

Esperienza reale nel settore

Esame finale e certificato rilasciato da un nome rispettabile del settore

Cosa non ci piace

Letteralmente niente, nessuno si è mai lamentato di questo corso!

Digital Coach è forse l’accademia per il marketing digitale più gettonata in Italia. Nelle tue ricerche ti ci sarai già sicuramente imbattuto, perché la sua copertura sulle tematiche digitali a 360° è molto conosciuta in questo ambito.

Digital Coach mette a disposizione ben 6 corsi relativi ad argomenti correlati all’analisi dei dati composti di videolezioni. Ad esempio, il corso Google Analytics base parte dai fondamenti, mentre esiste anche un corso specifico per diventare consulente analista freelance. Alcuni corsi impiegano poche ore per essere completati, altri invece qualche settimana.

Google Analytics Accademy di Google

Perchè l’abbiamo scelto

Abbiamo scelto il corso Google Analytics completo di Google perché – oltre ad essere gratuito e con certificato – si basa su un approccio molto pragmatico, utile per assimilare meglio i concetti proposti. Inoltre, è offerto gratuitamente da Google.

Cosa ci piace

È un corso gratuito offerto da Google

Offre esempi concreti ed esercitazioni utili a imparare facendo

Incredibilmente approfondito e aggiornato rispetto ad altri corsi

Cosa non ci piace

È disponibile solo in lingua inglese con sottotitoli in italiano

Il corso su Google Analytics Accademy è un’ottima scelta per i futuri professionisti che cercano un corso approfondito sull’argomento.

Guarderai 17 video e verrai sottoposto a quiz per verificare se hai assimilato le competenze. Grazie alle nozioni che imparerai, sarai pronto ad ottimizzare qualsiasi sito web grazie alle tecniche di analisi, che potrai impiegare in qualsiasi strategia.

Il corso di Google è strutturato molto bene. Probabilmente, le nozioni che imparerai non saranno tutte quelle di cui hai bisogno, ma si tratta di una buona base per poi procedere a corsi più avanzati, sempre offerti da Google gratuitamente.

Sotto la voce Google Analytics sul sito web della Accademy, potrai trovare diversi corsi, e ognuno di essi offre un approccio approfondito e completo. Il che potrà aiutarti a gettare una base completa su vari argomenti in ambito di analisi di strategie di marketing digitale.

Corso Google Analytics di Ninja Accademy

Perchè l’abbiamo scelto

Ci piace questo corso perché è gratuito, e pieno di nozioni utilissime per l’analisi dei dati di e-commerce e siti web. Inoltre, è sviluppato da un nome decisamente importante nel settore.

Cosa ci piace

Sviluppato da Ninja Accademy, una delle accademie di marketing digitali più quotate

Nozioni Google Analytics con esempi reali

Certificazione rilasciata da un nome autorevole

Cosa non ci piace

Il corso dura solo un’ora, quindi saranno necessari ulteriori approfondimenti

Il corso Google Analytics di Ninja Accademy è una masterclass gratuita che ti permetterà di acquisire le prime basi per avviare la tua carriera in ambito di analisi dati. È tenuta da Gianpaolo Lorusso, esperto del settore, e ti guiderà nei tuoi primi passi in ambito Google Analytics.

Trattandosi solo di una masterclass di un’ora, naturalmente, non ti darà accesso a tutte le competenze necessarie, e ti converrà poi iscriverti a un corso completo a pagamento. Ninja è indicata particolarmente a coloro che fossero interessati al mondo dell’ecommerce.

Il Corso Google Analytics Base di Google su YouTube

Perchè l’abbiamo scelto

Abbiamo scelto questo corso base ideato da Google perché si tratta di una formazione di base per iniziare, ed è disponibile gratuitamente per la consultazione su YouTube. Inoltre, è rilasciato proprio da chi ha creato Google Analytics!

Cosa ci piace

Corso online gratuito specifico per chi sta iniziando

Creato dalla stessa Google per dare un’introduzione completa a Google Analytics

Cosa non ci piace

Essendo un corso consultabile su YouTube, non è possibile ottenere un certificato

Le informazioni sono un po’ vecchie rispetto agli sviluppi più recenti, ma danno comunque un’idea della struttura gratuitamente

Il Corso Google Analytics è un breve corso gratuito offerto da Google che si distingue dagli altri, ed è un’ottima scelta per chi sta iniziando. Si compone di contenuti video immediati e facilmente digeribili, che ti permetteranno di assimilare velocemente i concetti erogati.

Naturalmente, quando avrai finito, dovrai approfondire e ottenere possibilmente una certificazione, ma avrai le nozioni base per affrontare qualsiasi altro corso in futuro.

Verdetto finale: qual è il corso migliore per imparare la Google analytics?

Non esiste una formula esatta per posizionarsi al primo posto sui risultati di ricerca di Google, né per realizzare immediatamente tutte le conversioni che desideri. Tuttavia seguire un corso Google Analytics potrebbe aiutarti a imparare le competenze e le strategie già utilizzati da siti web e blog di successo. Non si tratta di copiare, ma di imparare dai migliori!

Questo ci dice anche che non esiste un corso Google analytics perfetto: dovrai mettere sulla bilancia costi, qualità e nozioni che ti interessa imparare. Quindi, un corso a pagamento potrebbe non essere il migliore, mentre un corso free potrebbe essere più specifico per ciò che vuoi imparare.

Se vuoi davvero imparare come analizzare al meglio i dati su un sito web, tuttavia, ti consigliamo di impegnarti da subito con un corso completo, che ti guiderà in un percorso da principiante fino ad esperto. Così facendo, potrai rimanere costante e non disperdere le tue energie su più corsi, magari più brevi, che potrai seguire in seguito.

Cosa imparerai in qualsiasi corso Google Analytics?

Un corso Google Analytics andrà a darti tutte le nozioni utili ad utilizzare la dashboard messa a disposizione da Google per l’analisi dei dati su un blog o un sito web. Il che risulta particolarmente importante in un periodo di transizione come quello in cui ci troviamo oggi.

L’eliminazione dei cookies di terze parti rende ancora più importante conoscere e saper utilizzare le informazioni di base sui comportamenti degli utenti, quindi oggi un blog o un sito web che vuole sopravvivere dovrà sapere come utilizzare al meglio gli strumenti di analisi.

In genere, un corso Google Analytics comprende anche nozioni base di SEO, e parte dalle competenze di analisi di base sulla dashboard fino a quelle più avanzate, e di come utilizzare i report per rimodulare una strategia.

Un buon corso disporrà di tutorial completi, e di consigli che potranno aiutarti a ottimizzare il tuo sito web utili a portare più traffico sul tuo sito web.

Perchè sostenere un corso Google Analytics?

I corsi Google Analytics sono perfetti per gli imprenditori che vogliono lanciarsi nel mondo digitale, manager e professionisti del marketing che vogliono offrire un servizio migliore ai loro clienti.

Che tu sia un imprenditore o un marketer con la voglia di migliorare le tue competenze, sapere come analizzare il traffico e i comportamenti dei clienti non farà che giovare alla tua strategia.

Puoi trovare lavoro studiando la web analysis e Google Analytics?

Sebbene alcuni corsi Google Analytics si concentrano principalmente sulle competenze e le conoscenze teoriche con un approccio prettamente pragmatico, altri potrebbero includere certificazioni vere e proprie da mostrare in sede di invio di candidature, o da aggiungere al tuo profilo LinkedIn.

Sicuramente, come già accennato in precedenza, le professioni digitali stanno vedendo un boom negli ultimi anni, anche in Italia, sebbene a un ritmo più lento. Quindi, ti troveresti a navigare in un mare di opportunità, anche se l’incertezza è ancora predominante.

Le imprese italiane stanno sempre di più imparando l’importanza di una presenza online ben consolidata per raggiungere più fasce di pubblico, ma tantissime non sono ancora disposte a investire le risorse appropriate per costruirla.

Quindi, probabilmente, potresti trovare il tuo posto in un’agenzia di comunicazione o come consulente freelance all’inizio, ma in futuro, quando avrai affinato le tue competenze, potresti arrivare a lavorare in collaborazione fissa con più aziende.