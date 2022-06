Tantissime aziende si trovano davanti a una pletora di possibilità infinite, rendendo lo sviluppo di una strategia ben mirata decisamente difficile. L’influencer marketing non è infatti qualcosa da prendere a cuor leggero. Ecco dove entrano in gioco le agenzie di influencer marketing: cosa fanno, come funzionano e come se ne gestisce una?

Se ti piace rimanere aggiornato sul mondo del marketing digitale, probabilmente sarai già al corrente della esponenziale crescita delle strategie di influencer marketing. Con un valore ci circa 1 miliardo di euro solo nel 2019, l’influencer marketing è un’industria davvero interessante.

Le grandi multinazionali hanno già implementato delle strategie di questo tipo – alcune su grande scala, altre a livello locale – ed hanno tutte avuto un grande successo in questo ambito. Quindi, è evidente che l’influencer marketing sia una strategia di ottima efficacia su qualsiasi livello.

Purtroppo però, tantissime aziende si trovano davanti a una pletora di possibilità infinite, rendendo lo sviluppo di una strategia ben mirata decisamente difficile. L’influencer marketing non è infatti qualcosa da prendere a cuor leggero.

Una strategia sviluppata male e con la persona sbagliata potrebbe danneggiare irreparabilmente la reputazione di un brand. Ecco dove entrano in gioco le agenzie di influencer marketing: cosa fanno, come funzionano e come se ne gestisce una?

Un’agenzia di influencer marketing è l’unica strada?

Solitamente, esistono tre approcci principali per avviare la propria campagna di influencer makreting:

Organico, ovvero il cercare e costruire relazioni con influencer in autonomia, per poi avviare una collaborazione senza bisogno di terze parti

Piattaforme, ovvero hub dove trovare gli influencer per categorie e dimensione, così da snellire gli sforzi di ricerca organica su piattaforme gigantesche come Instagram o Facebook

Agenzie. In questo caso, pagherai un intermediario che però si occuperà di tutto: dalla ricerca del personaggio giusto fino allo svolgimento delle campagne stesse ed il loro monitoraggio.

Tantissime agenzie di marketing dispongono in realtà di un ramo specifico dedicato all’influencer marketing, con un professionista specializzato che si occupa solo di quello. La spesa risulta maggiore, ma la probabilità di ottenere risultati migliori è decisamente più alta.

Quindi, cos’è un’agenzia di influencer marketing?

Come dice già il nome, un’agenzia di influencer marketing è un ente che lavora come intermediario tra brand e influencer per sviluppare e gestire campagne di marketing, più che altro sui social media. Alcune agenzie si specializzano in creare campagne su uno o due social media, mentre altre lavorano a tappeto su qualsiasi piattaforma. Starà a te scegliere la più giusta per te.

Le agenzie di influencer marketing che offrono un pacchetto completo si dedicano a gestire una campagna dall’inizio alla fine. Organizzano qualsiasi cosa, dall’ideazione, alla pianificazione fino al monitoraggio e alla valutazione finale dei risultati generati.

Sebbene ci siano tantissime agenzie di influencer marketing specializzate, alcune agenzie di marketing in generale dispongono di un ramo specifico per l’influencer marketing che offrono ai propri clienti come parte della collaborazione.

Cosa fa un’agenzia di influencer marketing?

Un’agenzia di influencer marketing pianifica, esegue e gestisce le campagne di influencer marketing per i propri clienti. Esse possono avere vari tipi di forme e contesti: dal product placement, ai contenuti sponsorizzati fino alle produzioni specifiche per il lancio di un prodotto.

Tantissime agenzie di influencer marketing costruiscono relazioni con gli influencer più quotati in una grande varietà di nicchie, così da disporre di una “flotta” già pronta nel caso in cui un cliente avesse delle esigenze specifiche.

Il che rende più facile il lavoro di ricerca e scrematura dei personaggi più indicati per ciascuna campagna di marketing, passando immediatamente alla fase di implementazione della campagna. Solitamente, una campagna di influencer marketing coinvolge:

Product placement. Qui, un influencer va a integrare un prodotto all’interno dei loro contenuti sui social media – magari parlandone in un post, includendolo in un’immagine o un video o anche in una storia.

Incremento del following. Qui il focus sta nell’incrementare la popolarità di un brand sui canali social media. A volte, un influencer potrebbe addirittura occuparsi di gestire l’account del brand per un breve periodo di tempo, trascinando il proprio following con sé nel processo.

Contest e giveaway. Queste campagne coinvolgono l’agenzia nel gestire concorsi a premi o competizioni promosse da uno specifico influencer da parte di un brand.

Campagne a tema o hashtag brandizzati. Qui, il brand lavorerà con un influencer per creare e condividere contenuti attorno a una tematica centrale o un hashtag. Idealmente, l’influencer chiederà ai suoi follower di partecipare creando i propri contenuti e ricondividendoli sui social.

Campagne creative. Queste coinvolgono un influencer nella creazione di contenuti che riflettano il messaggio, la vision e la mission di un brand con il loro linguaggio.

Spesso, un’agenzia di influencer collaborerà con l’influencer creando essa stessa i contenuti da ricondividere, così da assicurare il risultato.

L’influencer marketing secondo un’agenzia specializzata

Poco tempo fa, Chris Wilson – co fondatore e CEO di una delle più famose agenzie di influencer marketing – ha dichiarato in un’intervista il vero scopo e le attività di un’agenzia di influencer marketing come si deve. Ecco i passaggi:

1. Preparazione

In questa fase, un brand andrà a contattare l’agenzia di influencer marketing, spiegando quali dovranno essere gli obiettivi e i risultati attesi di una campagna. Magari si tratta di conversioni, traffico, o semplice brand awareness.

L’agenzia andrà a creare poi una proposta specifica per il brand andando a sottolineare gli aspetti fondamentali per il raggiungimento degli obiettivi.

2. Implementazione

Una volta che il brand avrà accettato la proposta dell’agenzia, a questo punto sarà necessario:

Effettuare una ricerca di mercato approfondita sul brand, sui competitors, l’industria ma soprattutto il pubblico di riferimento.

Trovare e selezionare l’influencer – o gli influencer giusti per la campagna. Se già presenti nella flotta dell’agenzia, il compito è più semplice, mentre se così non fosse un professionista dovrà occuparsi della pratica di acquisizione e negoziazione.

Creazione di un contratto che incontri le esigenze del brand e dell’influencer

Delineare il layout della campagna, tramite prima di tutto una strategia di contenuti che coinvolga piano editoriale, visuali, hashtag, messaggio e piattaforme da utilizzare.

Definizione dei risultati da raggiungere e dei KPI che ne determinino il successo

Il piano editoriale dovrà poi essere calendarizzato al millimetro andando a incontrare anche le esigenze dell’influencer

Produzione dei contenuti tra influencer e agenzia, così da sollevare il brand dall’incarico. Gestione della comunicazione con l’influencer.

Il brand dovrà approvare l’influencer scelto e tutti i contenuti prodotti

Al termine della campagna, e al raggiungimento degli obiettivi, l’agenzia dovrà creare un report ben dettagliato sullo storico delle attività e su come i risultati sono stati raggiunti.

Qual è la differenza tra un’agenzia di influencer marketing e una piattaforma per la ricerca di influencer?

Per capire questa distinzione, dobbiamo pensare a una paittaforma di ricerca influencer come uno strumento che aiuta i brand a selezionare l’influencer più giusto in autonomia. Alcune piattaforme supporteranno anche il brand nella gestione delle comunicazioni e nell’implementazione della campagna, ma in generale tutto sta in responsabilità al brand.

Quindi, un brand dovrà comunque conoscere le fondamenta di una strategia di influencer marketing e come utilizzare gli strumenti per il monitoraggio delle campagne. Se un brand dispone già di un team di comunicazione, una piattaforma per l’influencer marketing è una scelta migliore.

Tuttavia, se un brand non avesse il tempo e le risorse interne per gestire una campagna come si deve, allora è sempre meglio affidarsi a un’agenzia specializzata. In questo modo, il brand dovrà occuparsi solo di approvare strategie e decisioni già sviluppate.

Perchè lavorare con un’agenzia di influencer marketing?

Con tantissimi brand che oggi si affidano ad agenzie per le loro attività di comunicazione, ha senso anche fare lo stesso se si tratta di una campagna di influencer marketing. Le agenzie specializzate nel campo solitamente hanno tutte le competenze utili a garantire un buon ritorno sull’investimento.

Inoltre, il brand non dovrà preoccuparsi di nulla: dalla fase di preparazione e ricerca a quella di valutazione, tutto viene gestito da esperti interni all’agenzia. Essi si occuperanno di 8 lavori principali:

Definire il pubblico target di una campagna per categoria, età, posizione geografica e altri filtri rilevanti alla buyer persona tipo dell’azienda.

Identificare gli influencer giusti e popolari che hanno già dimostrato un’attitudine positiva ed efficace verso le campagne di influencer marketing, ed hanno la volontà di continuare. Questi influencer dovranno essere rilevanti per il messaggio del brand, avere un buon numero di followers che interagiscono regolarmente.

Sviluppare relazioni consolidate e durature con gli influencer

Lavorare con influencer su più piattaforme social, andando a comprenderne le sfumature per ciascuna di esse. Ad esempio, gli influencer su Twitch sono molto diversi rispetto a quelli su Instagram o Twitter, e presentano un pubblico molto variegato. Le agenzie conoscono questi canali e sono l’approccio migliore per avere successo.

Sviluppare una strategia ben delineata per raggiungere gli obiettivi richiesti dal cliente

Assistere gli influencer nel creare contenuti rilevanti e interessanti, che siano ben studiati per il pubblico specifico

Lavorare con i brand e gli influencer per pianificare i post nei momenti più efficaci – ogni piattaforma social ha infatti orari e giorni migliori per postare

Monitorare che ciascun influencer condivida contenuti di qualità e non offensivi, che incontrino gli standard di un brand e altre linee guida legali

La maggior parte delle agenzie di influencer marketing dispongono di una rete di influencer già testati e di cui si fidano. Queste agenzie possono prendere un obiettivo e trasformarlo in risultati completi, perché hanno già testato e implementato un metodo in precedenza.

Inoltre, le agenzie sono terze parti fondamentali per far sì che gli accordi contrattuali vengano rispettati. Tanti influencer sono persone impegnate – esattamente come i brand – e ricevono centinaia, se non migliaia, di messaggi ogni giorno.

Quindi, tra un impegno e l’altro, brand e influencer potrebbero non rispettare gli accordi contrattuali, e questo sarà difficile da risolvere senza una terza parte coinvolta. Grazie a un’agenzia, non ci saranno di questi problemi!