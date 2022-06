Il SEO Specialist è un membro fondamentale per qualsiasi team di marketing, responsabile di assicurare che il sito web aziendale sia sempre ottimizzato per gli ultimi standard dei motori di ricerca e posizionato ai primi posti dei risultati. in questa guida, Introdurremo brevemente la SEO e, in seguito, vedremo quali sono le mansioni di un SEO Specialist.

Se non sei familiare con il concetto di SEO, probabilmente questa definizione potrebbe confonderti un tantino. Niente paura: in questa guida, introdurremo brevemente la SEO e, in seguito, vedremo quali sono le mansioni di un SEO Specialist.

Il concetto di SEO e le mansioni di un SEO Specialist

Se lavori già nel campo – o ai avuto esperienze nel marketing digitale, avrai sicuramente sentito nominare almeno una volta l’acronimo SEO, che è l’abbreviazione di Search Engine Optimization.

Milioni di persone utilizzano i motori di ricerca come Google e Bing ogni giorno, anche per trovare le risposte più banali. Ecco perché la ricerca organica è uno dei mezzi più semplici per farti trovare sul web, rispetto alla visita diretta.

Si tratta di una metodologia potenzialmente gratuita – anche se la maggior parte delle aziende con siti web ad alto posizionamento investono sulla creazione di contenuti e sull’ottimizzazione – quindi arrivare ai primi posti oggi risulta molto difficile, se non si sa come farlo.

L’ottimizzazione per i motori di ricerca assicura che i contenuti che crei e pubblichi si allineino il più possibile ai criteri di indicizzazione dei motori di ricerca, andando a differenziare tra contenuti di qualità e contenuti invece da scartare.

Con i triliardi di pagine web che esistono oggi, non è semplice oggi capire la formula magica per posizionarsi sempre ai primi posti, anche perché gli algoritmi si modificano costantemente e tengono spesso standard altissimi di qualità.

Tuttavia, esistono dei criteri di posizionamento piuttosto efficaci, che permettono a un sito web di avere più opportunità di posizionarsi ai primi posti, ed è proprio qui che entra in gioco la posizione del SEO Specialist.

L’obiettivo di un SEO Manager in ambito aziendale

L’obiettivo primario di un SEO Specialist è quello di aiutare i siti web aziendali a posizionarsi ai primi posti a seconda del loro settore di competenza, così da generare più traffico e – di conseguenza – più clienti.

Un SEO specialist solitamente lavora in un team di marketing aziendale o in un’agenzia, ma non è raro trovarne anche di freelance. Collaborano con altre figure chiave del marketing digitale, come ad esempio content managers, social media specialists e data analysts,

Sebbene il risultato finale sia piuttosto diretto, un SEO Specialist svolge diverse mansioni e deve possedere diverse competenze per avere successo. Vediamo quali.

Le mansioni e responsabilità di un SEO Manager

Abbiamo scandagliato LinkedIn e altri siti di job search per capire quali sono le mansioni più richieste per un SEO Specialist. Ecco le più prominenti:

Effettuare una ricerca keyword e un’analisi dei competitors per ottimizzare il contenuto già esistente e scoprire nuove opportunità

Modificare o creare contenuti in relazione agli obiettivi SEO aziendali

Fornire supporto tecnico in ambito SEO e implementare strategie per l’ottimizzazione in materia di crawling, indicizzazione, XML sitemap, schema markup

Fornire assistenza con la strategia di link-building collaborando con siti esterni per incrementare l’autorevolezza del sito web

Utilizzare software analitici da diverse fonti – Google Analytics, Semrush, Ahrefs – per valutare l’efficacia della strategia di incremento del traffico, e fornire raccomandazioni per il miglioramento dei contenuti, dell’esperienza utente e le conversioni

Generare report sulla performance del sito web e suggerire strategie per il suo miglioramento ad altri membri del team di marketing

Utilizzare software analitici per esportare dati fondamentali sulla performance che serviranno a prioritizzare determinati contenuti rispetto ad altri

Rivedere e analizzare la performance così da rimodulare eventualmente la strategia per incrementare il traffico e le conversioni

Per svolgere in maniera efficace tutte queste mansioni, uno specialista SEO dovrà disporre di diverse competenze e abilità chiave che gli permetteranno di sviluppare strategie moderne e in linea con gli obiettivi aziendali. Sebbene si tratti di una professione complessa, è una delle più richieste.

Le competenze chiave di un SEO Specialist

Solitamente, esistono due tipi di SEO Specialist: quelli che si concentrano più sugli aspetti tecnici e quelli che invece scelgono di lavorare maggiormente sul contenuto. Tuttavia, le skills richieste per entrambi sono più o meno le stesse:

Competenze di utilizzo su software come Ahrefs, Google Analytics, SemRush, HubSpot, Mox e Google Search Console

Capacità analitiche per valutare l’efficacia e i risultati delle campagne effettuate e rimodularle a seconda delle esigenze – come ad esempio, scelta delle keyword migliori

Capacità di comunicazione per imbastire una strategia di procacciamento backlink da siti web di qualità, collaborare con gli altri membri del team di marketing, convertire i dati in report e dimostrare come l’ottimizzazione SEO ha avuto effetto

Abilità organizzative per gestire tutti gli ambiti SEO necessari

Il SEO Specialist che si basa sulla SEO tecnica

Un SEO Specialist che si concentra sulla SEO tecnica dovrà essere in grado di condurre audit tecnici. Il che significa risolvere eventuali problemi sul sito, problemi di indicizzazione, individuare e bloccare i backlink “tossici” e molto altro.

Dovranno anche tenere sott’occhio la strategia di link building interna, aggiungere schema markups all’HTML e creare una sitemap in XML insieme alle competenze sopracitate.

Il SEO Specialist che si basa sul contenuto

I SEO Specialist che si concentrano principalmente sul contenuto dovranno avere abilità di stesura e sviluppo contenuti molto avanzate per ottimizzarli in ottica SEO e dovrà poter fornire le linee guida giuste agli altri membri del team.

Inoltre, dovrà avere una visione a 360° dei tipi di contenuto che si allineano al brand, siano rilevanti per il pubblico di rifermimento e aiutino a incrementare la credibilità e l’autorevolezza del sito web.

Lo stipendio medio di un SEO Specialist in Italia

Naturalmente, lo stipendio di un SEO Specialist varia a seconda della posizione geografica, del livello di competenze, della dimensione dell’azienda oppure delle proprie tariffe come freelance. In media tuttavia, in Italia, un SEO Specialist guadagna circa 2.160€ lordi al mese oppure 20 euro l’ora come freelance.

6 domande da porti prima di considerare una carriera come SEO Specialist

Se il ruolo di SEO specialist ti ha in qualche modo intrigato, potresti cominciare a chiederti se sei tagliato per questa specifica professione. Ecco qualche domanda per aiutarti:

Mi piace analizzare dati e cercare il perché dietro ai risultati?

Sono interessato a rimanere aggiornato sugli algoritmi dei motori di ricerca e a sviluppare strategie dinamiche per tenere il passo?

Potrebbe interessarmi anche il lato tecnico della SEO, per quanto complesso?

Sono un pensatore strategico?

Ho la capacità di tradurre idee complesse in concetti semplici da esporre anche a persone senza un background tecnico?

So creare contenuti web, o sono interessato a collaborare con copywriters, grafici e social media managers?

Prendendo in considerazione che i servers di Google stimano una media di circa 2 trilioni di ricerche all’anno, e che il commercio online è in costante crescita, la SEO è un ottimo campo in cui gettarti se si è alla ricerca di una sferzata nella propria carriera.

Sempre pià aziende competono per i primi posti sui motori di ricerca, quindi non mancherà mai il lavoro, e inoltre lo stipendio medio è nettamente più alto rispetto a quello medio per altre professioni in Italia.

Come avviare la tua carriera nel mondo della SEO

Esistono diversi trampolini di lancio per avviare la tua carriera nel mondo della SEO, anche senza esperienza né competenze iniziali. Naturalmente dovrai seguire un percorso di formazione autonomo, perché ad oggi non esiste formazione istituzionale sull’argomento.

Potrebbero interessarti questi articoli sull’argomento:

Qualche consiglio aggiuntivo:

Effettua qualche prova gratuita sugli strumenti SEO più popolari come Ahrefs, Hubspot, SemRush, Google Analytics e familiarizza su come funzionano

Segui qualche corso online gratuito per capire se ti interessa davvero l’argomento. Potresti partire da YouTube per poi investire qualche soldo su qualche corso completo.