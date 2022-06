Hai subito un calo copertura Instagram anche tu? Non sei l'unica persona, anzi. Scopri qui le cause e cosa fare per risolvere immediatamente. Vedremo cosa sta succedendo in proposito del calo engagement Instagram 2022, perché c’è poca copertura, tutto sul calo visualizzazioni storie e like e cosa fare per risolvere. In più scoprirai anche cos’è il calo copertura Instagram per poter avere un quadro della situazione ancor più chiaro. Inizieremo proprio da questo.

Diversi profili aziendali e account creator hanno notato questo enorme e forte calo copertura Instagram in questo ultimo periodo. Sarà stato l’aggiornamento dell’algoritmo Instagram o c’è qualcos’altro sotto?

In tanti hanno risolto subito poiché ci sono modi per poter adeguarsi alla piattaforma e riuscire a riprendersi il proprio engagement. L’applicazione tende a mostrare utenti con più interazioni, per questo è bene puntare sempre su questo aspetto.

Cosa si intende per copertura Instagram? Un parametro fondamentale!

La copertura Instagram è il numero dei profili unici che hanno visualizzato il tuo account. A differenza delle impression che tracciano tutte le volte che qualcuno entra a vedere il tuo profilo anche più di una volta.

La stessa persona, nel caso in cui vede il tuo account dieci volte, è considerata all’interno dell’insieme delle impression. La copertura Instagram è un vero e proprio parametro che misura gli utenti unici che vedono i tuoi contenuti. Rappresenta il numero esatto di visitatori unici che hanno visto un tuo post, storia, reel, live o profilo in generale.

Essa si può verificare negli insight Instagram, ossia, i dati statistici. Impression e copertura vengono spesso confusi ma hanno due significati ben diversi come abbiamo specificato. La copertura Instagram può diminuire oppure aumentare o essere costante nel tempo.

Tutto si può verificare all’interno dei dati e monitorare la performance basandosi sulla copertura Instagram, su ogni singolo post e sul profilo generico.

Calo engagement Instagram 2022: cosa sta succedendo?

L’anno 2022 è stato preso da tanti cambiamenti soprattutto sui social network, questa è una delle motivazioni per cui tanti profili hanno un calo engagement Instagram. Cosa sta succedendo? Questo anno ha portato cambiamenti anche all’algoritmo, come quello di dare maggiori opportunità ai piccoli account.

La novità della visualizzazione dell’ordine cronologico è un altro aspetto fondamentale che entra in gioco in questi casi. Il calo engagement Instagram potrebbe mostrare conseguenze negative ma si può anche recuperare. Si sta dando più spazio alle pubblicità e non ai contenuti organici, ad eccezione dei reel.

Le continue modifiche cambiano i fattori di ranking del profilo e del posizionamento rispetto ai concorrenti. Il calo copertura Instagram in questo periodo è a livello generale, a partire dai grandi ai piccoli account. Ecco cosa sta succedendo al calo copertura Instagram per alcuni e le cause:

Utenti passivi: le persone che non interagiscono possono diminuire la copertura Instagram.

Hashtag: i più popolari non funziona sempre perché è proprio su quelli che c’è tanta concorrenza. Nel caso in cui vengono messi tanti potrebbero essere considerati spam, pochi non categorizzerebbero bene il contenuto, per cui necessitano di proporzione.

Servizi di terze parti: compromettono e si aggiungono alle cause di calo copertura Instagram, soprattutto se non sono autorizzati dal social media, essendo vietati, aumentano il calo engagement Instagram.

Reclami relativi al profilo: questo è un segnale negativo poiché tante segnalazioni portano ad essere un profilo non ben visto agli occhi del social network.

Shadowban: il social taglia letteralmente tutte le interazioni quando si è in questa posizione. Questo può succedere a causa di un ban che proviene da hashtag o aspetti simili. Si viene espressamente messi nell’ombra e di conseguenza vi è un calo copertura Instagram.

Bot: ricevere da qualcuno o comprare follow fake porta subito un calo copertura Instagram poiché il social tiene conto dei profili finti.

Perché ho calo copertura su Instagram? Le cause ufficiali!

Uno dei motivi del momento del perché si ha meno copertura Instagram e non solo dell’anno intero è che d’estate la routine di tante persone cambia, non utilizza più il cellulare come prima e preferisce andare in vacanza e staccare.

Un’altra ragione del calo copertura Instagram sono i continui bug, aggiornamenti e nuove funzioni che hanno diminuito la voglia di stare sulla piattaforma. Nella homepage compaiono troppi annunci e contenuti di persone che non conosciamo, ecco perché anche questo fa sì che gli utenti escano dall’applicazione.

Mediante i dati statistici si può trovare un modo per recuperare, come trovare gli interessi degli utenti e capire quale contenuto ha più rilevanza. D’altronde la piattaforma fa parte del circuito Meta.

Infatti, Facebook fa in modo di far fare ai profili le pubblicità per aumentare l’engagement e diminuisce la copertura organica Instagram. Ecco anche perché si ha un calo copertura Instagram nel 2022.Effettivamente, ci sono altre cause per la quale stai ricevendo un calo copertura Instagram.

Nel particolare, non stai migliorando la qualità delle pubblicazioni, dimentichi il formato stories, non pubblichi video, non fai dirette e live e non inserisci il giusto testo e hashtag sui contenuti. Per cui ci sono tanti fattori per cui potresti avere un calo copertura Instagram.

Calo visualizzazioni storie Instagram 2022: non solo colpa dell’algoritmo!

Il calo visualizzazione delle storie su Instagram non riguarda solo il 2022. È vero, di questi tempi, l’algoritmo e i continui aggiornamenti sono, come dire, cambiati. Inoltre, la piattaforma ora riesce a comprendere gli utenti attivi e che interagiscono regolarmente.

Questi li posiziona in cima alle storie con l’apprendimento automatico. Viene abbandonato il feed cronologico e questo cambiamento ha portato un distacco da parte di alcuni seguaci e fan che a loro volta hanno creato un calo copertura Instagram sui profili seguiti.

Il calo visualizzazioni storie Instagram 2022 proviene dal calo copertura Instagram generale. Dato che il social media tiene traccia dei profili affezionati e considerando i vari abbandoni di recente, questo porta un calo engagement di conseguenza.

Per cui è importante in queste circostanze non abbandonare mai i formati delle stories e cercare di riportare gli utenti proprio lì attraverso altri formati. Lo scopo è quello di aumentare la copertura Instagram e cercare di andare incontro al calo visualizzazioni storie.

Calo like Instagram: questo è importante!

Le interazioni sono il punto più forte per aumentare la popolarità di ogni profilo sui social network. Il calo like Instagram prevede diversi elementi.

Se prendiamo in considerazione la continua evoluzione dell’algoritmo e approfondiamo le caratteristiche principali che portano i contenuti in alto, scopriamo che l’interesse per i contenuti simili, la rilevanza e l’engagement sono i pilastri su cui preme l’algoritmo.

Di conseguenza abbiamo un calo like Instagram poiché non si è andati incontro direttamente a questi tre fattori appena elencati. In questo momento, concentrarsi su contenuti di qualità, originali e postati in maniera costante potrebbe aumentare il coinvolgimento dei like Instagram da parte degli utenti.

Il calo like Instagram proviene soprattutto da cambiamenti, come abbiamo detto. Riuscire ad adeguarsi a essi è la soluzione. Il segreto è sfruttare l’algoritmo e cercare di coinvolgere il pubblico per fare in modo di non a vere il calo like Instagram.

Ecco cosa fare per risolvere il calo copertura Instagram 2022!

Per risolvere subito il calo copertura Instagram è necessario sapere cosa fare passo passo. Controllare gli insight e postare quando gli utenti sono attivi.

La possibilità di pubblicare quando c’è più gente online vuol dire riuscire a mostrare a più persone il contenuto e nel momento in cui piace, il social network gli fornisce la spinta per partire e farsi notare.

Per questo progettare contenuti di valore e di qualità per le persone e che parlino a utenti specifici è un modo per risolvere il calo copertura Instagram. Una audience attiva è quindi indispensabile. Cosa fare per risolvere subito il calo copertura Instagram?

Per farlo nel più breve tempo è necessario includere hashtag pertinenti, call to action per ogni contenuto, che sia stato pubblicato sul formato post o stories e utilizzare la comunicazione persuasiva.

Per aumentare la visibilità del contenuto e risolvere il calo copertura Instagram si dovranno anche pensare degli argomenti caldi e puntare su una grafica e un testo che cattura e mantiene l’attenzione.

La maggiore visibilità ai contenuti arriva quando si riesce a mettere insieme tutti i tasselli principali, come l’orario giusto, usare bene i formati, ecc. Inoltre, ecco cosa fare per risolvere il calo copertura Instagram 2022 nello specifico:

ridurre frequenza pubblicazione per almeno 48 ore

rimuovere hashtag dagli ultimi post (ci potrebbero essere etichette bannate)

eliminare utenti inattivi e bot

non superare limiti e non ricevere restrizioni

non modificare spesso i post

cancellare contenuti vietati

Per concludere, la copertura Instagram è un criterio di successo. Può aumentare e diminuire e rimanere costante. Il calo copertura Instagram non si verifica senza motivo poiché la penalizzazione avviene per ragioni specifiche che abbiamo riportato. Per poter risolvere subito è bene sapere cosa fare e soprattutto applicare tutti i consigli alla lettera. Questo porterà la soluzione.