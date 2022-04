Come si crea un portale web? Quali sono i passi da seguire? Un sito web è fondamentale per la maggior parte delle attività al giorno d’oggi. Ecco come crearlo in pochi passaggi e avere un portale professionale senza dover mettere a mano ad alcun codice.

Avviare un sito web da zero non è difficile, anzi, è un compito molto facile da fare anche per i principianti. Non è necessario conoscere lo sviluppo web o avere competenze di programmazione.

Come afferma il portale Register.it:

Al giorno d’oggi avere un sito web è una vera e propria necessità. Un’attività senza sito è come un albergo senza camere, un negozio senza insegna, un ristorante senza cibo.

Vi sono oltre 2,5 miliardi di persone che ogni giorno navigano sul Web, quindi, essere presente online con un proprio portale è di fondamentale importanza per moltissime realtà.

All’interno di questo articolo vediamo quali sono i passi fondamentali che è necessario seguire per creare il proprio sito web professionale.

Per un ulteriore approfondimento, consigliamo la visione del seguente video pubblicato sul canale YouTube Crea Il Mio Sito che illustra tutto il processo di creazione da zero di un portale basato su Wordpress:

Nozioni di base per l'apertura di un sito web

La modalità più complicata per creare un sito web sarebbe quella di comporre il codice da zero imparando a codificare in HTML, CSS, JavaScript e PHP che costituiscono i principali linguaggi alla base della codifica di qualsiasi sito web.

Tuttavia, però, oggi non è più l’unico modo per creare il proprio portale in quanto esistono numerosi costruttori di siti web che facilitano notevolmente il lavoro.

Se sai come utilizzare Word, Facebook o PowerPoint, sarai in grado di utilizzare anche questi strumenti senza alcun problema. Queste piattaforme offrono un editor visivo che ti consente di personalizzare le tue pagine semplicemente trascinando e inserendo degli elementi.

Un esempio di un sito web molto piccolo potrebbe essere un portfolio o un curriculum online. Un tipico caso d'uso sarebbe un copywriter, un traduttore o un illustratore che mostra alcuni riferimenti, informazioni di contatto e una pagina "chi siamo". Di solito questi siti web hanno circa sette pagine o meno.

Questo tipo di sito web non viene aggiornato molto ed è per lo più statico. Lo crei una volta, ti assicuri che tutto funzioni come dovrebbe, testi la versione mobile e poi lo lasci lì come una vetrina. Il traffico proviene principalmente da persone che digitano direttamente l'URL o da directory locali come Google Maps.

Se ti piace condividere i tuoi pensieri frequentemente, puoi anche aprire un blog. Questo dà ai tuoi visitatori un motivo per tornare sul tuo sito web e di solito li invita a commentare. L'aggiunta di post sul blog viene solitamente eseguita tramite un semplice editor in cui è possibile caricare testo e immagini. Un tipico esempio potrebbe essere un blog di viaggi o cibo.

Registra un dominio e acquista un hosting per il sito web

Il primo passo per creare un sito web è iscriversi a un servizio di web hosting. L'hosting web ti offre gli strumenti per creare un sito web e renderlo disponibile su Internet.

La scelta di un dominio è una delle decisioni più importanti che puoi prendere per il tuo sito. Si tratta, infatti, dell'indirizzo del tuo sito e del modo in cui le persone ricorderanno il tuo portale.

Sebbene molti dei migliori domini siano già utilizzati, ciò non significa che non sarai in grado di trovare un dominio perfetto per il tuo marchio.

Durante il brain storming di buoni nomi di dominio, considera i seguenti elementi:

Facile da dire e da scrivere . I potenziali visitatori dovrebbero essere in grado di dire ad alta voce il tuo nome di dominio a qualcuno senza che debbano chiedergli due volte come si scrive o come dirlo.





. I potenziali visitatori dovrebbero essere in grado di dire ad alta voce il tuo nome di dominio a qualcuno senza che debbano chiedergli due volte come si scrive o come dirlo. Breve e dolce . Consigliamo non più di 14 caratteri. Non vuoi un nome di dominio troppo lungo che sia difficile da ricordare e dire.





. Consigliamo non più di 14 caratteri. Non vuoi un nome di dominio troppo lungo che sia difficile da ricordare e dire. Vai con .com, .org o .net . Sebbene ci siano molti sistemi di nomi di dominio là fuori, è meglio attenersi al collaudato. Vuoi che le persone siano in grado di ricordarlo, dopotutto.





. Sebbene ci siano molti sistemi di nomi di dominio là fuori, è meglio attenersi al collaudato. Vuoi che le persone siano in grado di ricordarlo, dopotutto. Usa il tuo nome . Una scelta particolarmente ottima per un blog personale, un sito web o un portfolio.





. Una scelta particolarmente ottima per un blog personale, un sito web o un portfolio. Evita numeri e trattini. Questo lo fa sembrare strano nell'URL. Inoltre, rende più difficile per le persone condividere il tuo URL con altri.

Installa WordPress e acquista un tema per il tuo sito web

Successivamente, sceglierai il tuo sistema di gestione dei contenuti (CMS). Consigliamo di usare WordPress.

WordPress è, infatti, il sistema più semplice, economico e sicuro che puoi utilizzare.

Crea un account WordPress con una password complessa e scegli tra decine di diverse opzioni di layout per il tuo sito. Diversi layout sono noti come temi WordPress.

Devi solo fare una scelta in questo momento: sarai in grado di cambiare temi e personalizzare il sito in un secondo momento.

Un tema definisce il layout, i colori e l'aspetto del tuo sito. Non preoccuparti, cambiare il tema di un sito Web è molto semplice, quindi se cambi idea, puoi cambiarlo in un secondo momento.

Ecco fatto, in pochi minuti il tuo nuovo sito Web WordPress sarà pronto. Continua con i passaggi successivi per vedere come personalizzare e visualizzare il tuo nuovo sito web.

Personalizza il design e l'home page del sito web

Ora puoi personalizzare il tema a tuo piacimento facendo clic sul pulsante Personalizza.

Sarai in grado di modificare qualsiasi aspetto del tuo sito web che desideri. Ciò include cose come i colori, le opzioni di menu, le immagini di intestazione e altro ancora.

Dopo aver fatto clic su Personalizza, vedrai il tuo sito Web mentre effettui le modifiche e una barra laterale sinistra con diverse opzioni di personalizzazione.

Ogni tema offre opzioni diverse, ma c'è molta sovrapposizione tra i temi. Andremo più in dettaglio su cosa fa ciascuna opzione e se è vitale o meno:

Identità del sito . Quest'area ti consentirà di modificare il titolo del tuo sito, nonché di inserire un sottotitolo o uno slogan. Nella maggior parte dei casi, sarai anche in grado di caricare l'icona, ossia l'immagine che appare nelle nuove schede del browser quando le persone si trovano sul tuo sito web.





. Quest'area ti consentirà di modificare il titolo del tuo sito, nonché di inserire un sottotitolo o uno slogan. Nella maggior parte dei casi, sarai anche in grado di caricare l'icona, ossia l'immagine che appare nelle nuove schede del browser quando le persone si trovano sul tuo sito web. Colori . Ti permette di cambiare la tavolozza dei colori del tuo sito web.





. Ti permette di cambiare la tavolozza dei colori del tuo sito web. Menù . Ti permette di creare un menu di navigazione per il tuo sito web. Il tuo lettore utilizzerà questo menu per scoprire e navigare verso pagine specifiche del tuo portale. Potrai anche scegliere dove appare il menu (ad es. in alto, piè di pagina, barra laterale).





. Ti permette di creare un menu di navigazione per il tuo sito web. Il tuo lettore utilizzerà questo menu per scoprire e navigare verso pagine specifiche del tuo portale. Potrai anche scegliere dove appare il menu (ad es. in alto, piè di pagina, barra laterale). Widget . Si tratta di diversi strumenti che puoi inserire nel tuo sito web come archivio, calendari, barre di ricerca e altro ancora.





. Si tratta di diversi strumenti che puoi inserire nel tuo sito web come archivio, calendari, barre di ricerca e altro ancora. Impostazioni della home page . Questo controlla se hai o meno una home page statica o se il tuo sito web mostra automaticamente i tuoi ultimi post del blog.





. Questo controlla se hai o meno una home page statica o se il tuo sito web mostra automaticamente i tuoi ultimi post del blog. CSS aggiuntivo . Qui è dove puoi aggiungere ulteriori opzioni di personalizzazione usando il codice CSS. Questo può essere incredibilmente potente se hai le risorse e le conoscenze giuste per cambiare il tuo sito web.





. Qui è dove puoi aggiungere ulteriori opzioni di personalizzazione usando il codice CSS. Questo può essere incredibilmente potente se hai le risorse e le conoscenze giuste per cambiare il tuo sito web. Opzioni generali . Questa sezione ti consente di personalizzare un sacco di aspetti diversi del tuo sito web. Include cose come la dimensione dell'intestazione, le icone che puoi utilizzare, i titoli delle tue pagine, i layout e altro ancora.





. Questa sezione ti consente di personalizzare un sacco di aspetti diversi del tuo sito web. Include cose come la dimensione dell'intestazione, le icone che puoi utilizzare, i titoli delle tue pagine, i layout e altro ancora. Tipografia . Qui è dove puoi personalizzare tutte le cose relative ai caratteri. Ciò include la dimensione del carattere, il tipo di carattere che desideri utilizzare e dove appariranno quei caratteri. Ad esempio, potresti voler utilizzare Helvetica per le intestazioni H2, ma potresti voler scegliere Comic Sans per il tuo titolo (per favore, non farlo effettivamente; è solo un esempio).





. Qui è dove puoi personalizzare tutte le cose relative ai caratteri. Ciò include la dimensione del carattere, il tipo di carattere che desideri utilizzare e dove appariranno quei caratteri. Ad esempio, potresti voler utilizzare Helvetica per le intestazioni H2, ma potresti voler scegliere Comic Sans per il tuo titolo (per favore, non farlo effettivamente; è solo un esempio). Barra superiore . Questa sezione modifica l'area superiore del tuo sito web. Puoi aggiungere link social, pulsanti ad altre pagine e altro ancora.





. Questa sezione modifica l'area superiore del tuo sito web. Puoi aggiungere link social, pulsanti ad altre pagine e altro ancora. Intestazione . Ti consente di personalizzare completamente l'area dell'intestazione del tuo sito web. Aggiungi immagini o loghi, cambia font e colori o qualsiasi altra cosa tu voglia fare per rendere tuo il sito web.





. Ti consente di personalizzare completamente l'area dell'intestazione del tuo sito web. Aggiungi immagini o loghi, cambia font e colori o qualsiasi altra cosa tu voglia fare per rendere tuo il sito web. Blog . Ciò ti consente di modificare il layout del tuo blog e quali post vengono visualizzati nella pagina principale del tuo sito web.





. Ciò ti consente di modificare il layout del tuo blog e quali post vengono visualizzati nella pagina principale del tuo sito web. Barra laterale . Puoi aggiungere una barra laterale al tuo sito web. Questo è completamente facoltativo poiché i tuoi lettori possono semplicemente utilizzare la barra di navigazione in alto per spostarsi nel tuo portale online.





. Puoi aggiungere una barra laterale al tuo sito web. Questo è completamente facoltativo poiché i tuoi lettori possono semplicemente utilizzare la barra di navigazione in alto per spostarsi nel tuo portale online. Widget del piè di pagina . Aggiungi strumenti e personalizza il tuo footer.





. Aggiungi strumenti e personalizza il tuo footer. Piè di pagina in basso. Questa è la parte del sito web che mostra solitamente il copyright e le informazioni di contatto. È potenzialmente importante, soprattutto se gestisci un'impresa.

Ora personalizza il tuo sito web secondo i tuoi desideri. Al termine, fai clic su Pubblica e voilà! Il tuo sito web si aggiornerà automaticamente per riflettere le tue modifiche.

Aggiungi le pagine essenziali al sito web

Se il tuo sito web fosse paragonato a una casa, al momento sarà un lotto vuoto. Possiede solide fondamenta ed è collegato alle utenze essenziali, ma ha bisogno di pareti e stanze.

Per costruirli, devi creare pagine web. Questi sono documenti su Internet a cui i lettori accedono attraverso il tuo sito web.

Queste sono le aree che i visitatori vedranno e conosceranno te e il tuo sito web.

Sebbene esistano molti tipi diversi di pagine Web, le più essenziali sono:

Pagina iniziale. Questa è la pagina principale del tuo sito web. È ciò che i lettori vedono per primo, quindi è molto importante.





Pagina dei contatti. Questa pagina mostra come i tuoi utenti possono contattarti. Questo può essere di vitale importanza, a seconda della tua attività.





Informazioni sulla pagina. Questa pagina racconta ai nuovi visitatori tutto sul tuo sito web e/o sulla tua attività. In genere, le aziende mettono qui la loro "storia del marchio" su come sono nate.





Negozio online. È qui che i tuoi lettori possono acquistare prodotti e servizi da te. Ancora una volta, può essere di vitale importanza a seconda della tua attività.





Pagina del blog. Questa pagina è dove vanno tutti i post del tuo blog. Se hai intenzione di pubblicare articoli da far leggere ai lettori, questa sarà una parte molto importante della tassonomia del tuo sito web.

Crea il tuo logo e lancia il sito web

Dopo che avrai terminato la creazione delle pagine più importanti, puoi pensare a un altro aspetto molto importante che permetterà ai visitatori di identificare il tuo marchio, ossia il logo.

Per creare un logo, effettua prima un brainstorming sugli elementi che sono importanti per il tuo brand: colori, caratteri, immagini etc.

Puoi decidere, poi, se affidarti ad un professionista per la sua creazione oppure se crearlo personalmente mediante uno dei tantissimi strumenti presenti online come, ad esempio, Canva.

Una volta che avrai creato il tuo personale logo e lo avrai inserito all’interno del tuo portale avrai completato la creazione del tuo sito web e sarai pronto per pubblicarlo effettivamente online.