Hai sempre sognato di lavorare per te stesso? Vorresti provare a lanciarti nel mondo del freelance copywriting? Tantissime persone pensano di non poterlo fare perché non hanno l’esperienza giusta, ma non è sempre così.

Anzi, per entrare in un campo di expertise, l’unico modo è proprio fare esperienza!

“Se chiunque aspettasse di essere un esperto prima di iniziare, nessuno diventerebbe un esperto” - Richie Norton

Diventare un freelance senza esperienza è quindi possibile. Tuttavia, dovrai comunque possedere un set di capacità iniziali, che includono un’ottima padronanza della grammatica e della sintassi e l’abilità di trasmettere un messaggio efficace attraverso la scrittura.

Se non c’è bisogno di un’esperienza professionale, aver già scritto qualcosa in precedenza – anche a livello personale e informale – aiuta. Vediamo nell’articolo come diventare un copywriter freelance!

Quali sono le skills essenziali per il copywriting?

Come già menzionato in precedenza, la padronanza della lingua italiana è assolutamente essenziale per un copywriter freelance. Se andrai a consegnare lavori con errori grammaticali e di sintassi, è difficile che essi tornino da te.

Un copywriter freelance dovrà anche sapere come gestire il proprio tempo. Non basta scrivere: dietro c’è un lavoro di ricerca e di stesura che va organizzato al dettaglio, per riuscire a stare al passo con le scadenze.

Inoltre, aiuta anche un’esperienza non formale o professionale nella stesura di testi. Hai un blog? Hai scritto i testi per un volantino a tempo perso o per un progetto di volontariato? Condividi ai potenziali clienti i tuoi lavori e mostra le tue competenze.

Se non hai ancora questo tipo di materiale, allora crealo: avviare un blog è facilissimo al giorno d’oggi. Scegli un argomento che ti appassiona e sii creativo. Io personalmente consiglio Altervista: si basa sul sistema Wordpress e puoi creare un sito web nel giro di un’ora!

Bisogna per forza avere la laurea o un’esperienza pregressa per fare copywriting?

Ciascun cliente è diverso, e ogni collaborazione ha i suoi requisiti. Alcuni preferiscono assumere un writer con una laurea specifica o una qualifica, mentre altri potrebbero anche solo chiederti di mostrare loro degli esempi di stile.

Tantissimi copywriters sono laureati in Lettere o Scienze della Comunicazione, altri in Economia, Scienze Politiche o addirittura Giurisprudenza. Tuttavia, non è necessario possedere nessuno di questi titoli: ti basterà essere bravo. Vengono in aiuto – e solo in questo caso – se devi scrivere su argomenti specifici.

Se non hai un’educazione formale puoi quindi diventare comunque un copywriter di prima classe, e la mancanza di un titolo è una barriera inesistente. Tantissimi clienti sono più interessati a trovare una persona interessante e motivata, rispetto a qualcuno con un titolo di studio ma che non riesce a comprendere le loro esigenze.

Fare copywriting senza esperienza: è possibile?

Se sei interessato a trovare lavoro come copywriter freelance, abbiamo raccolto un insieme di consigli su come buttarti nel mondo del copywriting anche senza esperienza.

1. Unisciti a una Copywriting Agency per freelance

Un’agenzia digitale per freelancer come Freelance.com è un ottimo posto dove iniziare. Potrai creare un account gratuito e vedere quali lavori potrebbero fare al caso tuo. Per iscriverti, dovrai sottoporre un esempio del tuo lavoro. Una volta approvato, potrai cominciare a lavorare da subito.

Questo tipo di agenzie sono ottime per i neofiti, perché ti permetteranno di costruire l’esperienza che ti serve e migliorare la tua reputazione nel mondo del copywriting. Inoltre, su queste piattaforme, non c’è il rischio di rimanere con un palmo di naso: il pagamento è assicurato.

2. Contatta tu stesso i potenziali clienti

Potresti anche approcciare i clienti per cui vorresti scrivere, ed offrire loro i tuoi servizi. Contattare redazioni ed aziende potrebbe spaventarti inizialmente, ma con un po’ di pratica e perseveranza, diventerà automatico per te.

Ricorda che un lavoro ottenuto al di fuori di un’agenzia vale il doppio per il tuo portfolio, se il cliente ti permette di utilizzarlo. Più vasta e rilevante sarà la tua esperienza lavorativa, più saprai destreggiarti nel mondo del copywriting per guadagnare sempre di più.

3. Fai rete nel mondo del copywriting

Se contattare direttamente i clienti è un’ottima idea, ritagliati un po’ di tempo anche per stringere connessioni con altri writers freelance – online e offline. Ad esempio, potresti cominciare a seguire un influencer chiave del tuo settore su LinkedIn!

Di solito, un professionista del mondo del copywriting è ben disposto a rispondere alle tue domande e a condividere la sua conoscenza con te. Inoltre, potrebbe passarti delle collaborazioni interessanti. Inoltre, se stai cercando di farti spazio in un settore preciso, il networking è fondamentale.

4. Crea la tua nicchia di mercato

Entrare nel mondo del copywriting senza esperienza è molto più facile se sai attingere alle tue abilità preesistenti. Ti piacciono i videogiochi? La domanda di recensioni è altissima. Sei bravo nel giardinaggio? I blog e le aziende agricole bramano il tuo expertise.

Come costruire il tuo business nel copywriting

Una volta stabilita la tua presenza nel mondo del copywriting, potrai cominciare a cercare collaborazioni più grosse – e soprattutto più consistenti in materia di soldi – con clienti fidelizzati e fissi. Potrebbe volerci un po’ di tempo, ma ne varrà la pena.

Comincia dai lavoretti di scrittura per le agenzie e assicurati un buon flow di lavori, e nel mentre punta sempre più in alto: più ti mostrerai, più avrai la possibilità che il cliente giusto ti veda e ti scritturi in maniera fissa.

Se seguirai i nostril consigli, vedrai il tuo portfolio crescere senza che tu te ne accorga, ma ricorda sempre di chiedere una recensione e un feedback alle persone per cui lavori. Più positive sono le esperienze dei tuoi clienti, più positiva sarà la tua reputazione.

10 sfide nel mondo del copywriting

Naturalmente, fare il copywriter non è tutto rose e fiori. Ci sono degli aspetti negativi da considerare, alcuni più prominenti di altri a seconda della tua esperienza personale. Ecco le 10 sfide più comuni.

1. Procrastinazione

Procrastinare non è un problema specifico dei copywriter, ma degli scrittori in genere, specialmente quelli freelance. È facile distrarsi, specialmente quando si lavora per sé stessi. Una distrazione dopo l’altra potrebbe portarti a disastrose giornate poco produttive.

Soluzione: una soluzione per scoraggiarti dal procrastinare è quella di acquistare un semplice timer o scaricare un’app apposita. Il che ti permetterà inizialmente di misurare il tempo speso a lavorare contro quello sprecato a fare altro. Consiglio Pomodoro Timer, che offre peraltro un metodo sensazionale.

2. Mancanza di ispirazione

Ci sono momenti in cui le parole semplicemente non arrivano. Vorresti cominciare, ma non sai neanche da dove. Una delle possibili ragioni è che l’argomento su cui devi scrivere non ti piace, o non lo conosci.

Soluzione: prenditi il tuo tempo. Fai qualche ricerca sull’argomento: solitamente, più lo conosci, più comincia ad interessarti!

3. Clienti rompiscatole

Non tutti i clienti sono facili. Alcuni non sanno neanche cosa vogliono, e riversano la loro frustrazione su di te. Penserai di aver capito la loro idea per poi trovarti a dover rifare tutto il lavoro perché essi non sono soddisfatti, e non sarà neanche colpa tua.

Soluzione: la comunicazione è il segreto. Fai tutte le domande che ritieni importanti, e ricordati di fare un debriefing alla fine di ogni incontro con il cliente. Così facendo, ti assicurerai di aver compreso appieno le esigenze del cliente.

Tuttavia, non devi trovarti a combattere con i mulini a vento. Se vedi che una collaborazione semplicemente non funziona, anche dopo aver tentato il tutto per tutto, non avere paura di gettare la spugna e lasciare che sia qualcun altro ad occuparsene.

4. Poca fiducia in te stesso

Che tu voglia lanciarti nel mondo dell’email marketing o nel content writing, la fiducia in sé stessi è la chiave nel mondo del copywriting. Potresti scoprire – specialmente all’inizio – di non credere abbastanza in te stesso, specialmente comparandoti ai colleghi.

Soluzione: non forzare la mano. La fiducia in te stesso verrà con il tempo, con la dedizione, l’esperienza e lo studio. Se senti di non essere abbastanza, ricorda sempre che scrivere è un’abilità che può essere affinata man mano!

5. Competizione

Guardati attorno: tantissimi come te vogliono sfondare nel mondo del copywriting. E può sembrarti impossibile al momento superare i mostri sacri che hanno già un portfolio impeccabile e uno stuolo di seguaci.

Soluzione: concentrati su di te e sul tuo porfolio. Ricordati che tu dovrai diventare un brand.

6. Non ottieni risultati subito

Problema comune nel mondo della creazione dei contenuti: un ottimo lavoro che però non produce i risultati sperati. Se il tuo copy non converte, questo potrebbe gettarti nello sconforto più totale e farti sentire scoraggiato.

Soluzione: tratta ogni copy “fallimentare” come una lezione, e impara il metodo dell’A/B Testing. Cosa funziona e cosa no? Fa tutto parte della scienza del copywriting, dove analisi e dati sono importanti tanto quanto la tua creatività!

7. Poca familiarità con la nicchia

Potrebbe risultare difficile scrivere un copy che voglia convincere qualcuno ad acquistare un prodotto quando non hai neanche idea di cosa sia.

Soluzione: pensa al pubblico target. Cos’è più importante per loro e come potresti far sembrare il prodotto eccezionale da non lasciargli altra scelta se non comprare?

8. Isolamento

Scrivere è un’attività solitaria. E, alle volte, passare così tanto tempo davanti al computer potrebbe farti mancare l’interazione con altri esseri umani.

Soluzione: assicurati di ritagliare sempre uno spazio per te e per i tuoi interessi durante la settimana!

9. Non capisci il pubblico

Se guardi alle migliori pubblicità di copywriting, vedrai che tutte usano la stessa voce del loro pubblico. Ma cosa succede se non hai idea di cosa vuole il tuo pubblico di riferimento?

Soluzione: prima di cominciare il tuo lavoro, dovrai farti un’idea sul pubblico target. Visita forum e community sui social network. Di cosa parlano? Quali sono le loro preoccupazioni? Spiali un pochino per capirli meglio!

10. Blocco dello scrittore

Ecco la bestia nera del copywriter: trovarsi davanti al foglio bianco e dimenticarsi all’improvviso tutte le lezioni di italiano della tua professoressa del liceo. Leggere qualsiasi cosa in merito all’argomento che devi scrivere diventa un’impresa, figuriamoci scriverla.

Le lettere sono come galline impazzite, e non riesci in nessun modo a mettere le dita sulla tastiera. Panico, sconfitta. Sarai felice di sapere che succede anche ai migliori.

Soluzione: non sforzare. Allontanati per una mezz’oretta dalla scrivania e distraiti con un libro che hai voglia di leggere. Come dicono in molti non puoi produrre ciò che non consumi. Inoltre, potresti anche trovare degli spunti interessanti su come altri scrittori superano il blocco!