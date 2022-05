Vorresti diventare anche tu uno specialista di marketing digitale? Ti sei mai chiesto quali sono i migliori corsi digital marketing specialist? Continua a leggere per scoprire quali sono i migliori corsi da seguire. Per di più, scoprirai: tutto sul lavoro del digital marketing specialist, una introduzione su come diventare, cosa serve, cosa fa e quanto guadagna.

I risultati vanno e vengono come i fallimenti, alcuni spariscono, altri ritornano. C’è un aspetto che tanti sottovalutano ma che molti hanno capito. Uno dei fattori più importanti di ogni lavoro è la formazione oltre all’esperienza.

Nel campo del marketing digitale, il lavoro del digital marketing specialist è inevitabile. Ecco perché ogni figura deve prepararsi bene per entrare nel mondo del lavoro. Un esperto digital marketing specialist si aggiorna e studia continuamente. Vuoi diventare anche tu un digital marketing specialist? Chi è, cosa fa, quanto guadagna?

Abbiamo selezionato 3 corsi tra i migliori forniti dalle università Italiane e dai pilastri del digital marketing. Ecco cosa ha comunicato Wired.it:

Dalla recente ricerca realizzata da TAG Innovation School , in collaborazione con Cisco Italia e Intesa Sanpaolo, su un campione di 550 PMI italiane ben il 60% dichiara di avere bisogno per la crescita del proprio business di incrementare l’attività di Digital Marketing puntando sempre di più su Content Marketing, Email Marketing, Paid Search, e in generale su attività di Lead Generation. Proprio per questo il Digital Marketing Specialist è la figura professionale di cui le aziende non potranno fare a meno nei prossimi 3 anni.

Come diventare un ottimo digital marketing specialist? Ecco i migliori 3 corsi da seguire! Di seguito vedremo tutto sul lavoro del digital marketing specialist, una introduzione su come diventare, cosa fa, quanto guadagna e i migliori corsi.

Chi è e cosa fa un digital marketing specialist?

Il significato di digital marketing specialist è l’insieme delle attività di marketing digitale volte all’utilizzo di canali web con lo scopo di progettare una rete di vendita, analizzare le tendenze di mercato, prevedere l’andamento e sviluppare offerte in linea con il cliente.

Il mestiere di digital marketing specialist è una figura responsabile delle promozioni sul web di un sito, riferite ad un prodotto o un servizio o al posizionamento di un marchio online. Sfruttando i canali digitali e creando una strategia, riesce a fornire risultati in termini di visibilità e di coinvolgimento. Cosa fa e di cosa si occupa?

In particolare, il lavoro include attività di web marketing, e-mail marketing, seo, web analytics, lead generation e social media marketing. Quali sono gli obiettivi che ha questo ruolo? La promozione e la vendita sono attività primarie, che comprendono lo studio delle tecniche, tattiche e strategie di marketing digitale.

È una persona specializzata proprio in questo! Ancor più nello specifico, deve saper fare content marketing, applicare i criteri della SEM, ottimizzare i canali online attraverso l’utilizzo di strumenti specifici e attuare campagne pubblicitarie. Nel modo più breve possibile, sastudiosantagostino.com spiega:

In concreto il Digital Marketing Specialist è quel professionista che deve essere in grado di studiare una Digital Strategy traducendola in un piano operativo di Marketing utilizzando gli strumenti messi a disposizione dal web (Social Media, Email, SEO, etc.).

Lavoro digital marketing specialist

Chi fa questo lavoro si dedica prettamente di studiare un modo per raggiungere più utenti in target possibili, innescando meccanismi precisi. Deve essere in grado di creare una digital strategy di successo e di tradurla in un piano di marketing funzionale.

Diversi obiettivi o kpi aziendali guidano chi fa questo lavoro digital marketing specialist. Anche il mobile marketing è incluso tra le attività da svolgere. In più, dovrà saper comprendere le dinamiche digitali e mettere in pratica il marketing sul web.

Le caratteristiche più importanti sono: progettazione e monitoraggio di campagne SEO, ottimizzazione di campagne PPC e di content marketing, generare traffico dai social media, aumentare la reputazione e la consapevolezza del brand e tanto altro.

Possiamo dire che il digital marketing specialist è un lavoro essenzialmente specifico ma che comprende diverse micro-realtà. Infatti, questo lavoro comprende la definizione di obiettivi e l’analisi delle prestazioni, il coordinamento delle attività digitali e la supervisione della social media strategy. Bitmetrica.it conferma che:

Per riuscire ad attrarre nuovi clienti, occorrono le strategie adatte per farlo. La figura del Digital Marketing Specialist inoltre, prima di promuovere quella che poi sarà la strada da intraprendere, effettuerà delle analisi di mercato utili per comprendere il modo migliore per riuscire a posizionarsi.

Quanto guadagna un digital marketing specialist?

Il guadagno di un digital marketing specialist in media annuale si aggira intorno ai venticinquemila euro fino ai settantacinquemila euro.

Per quanto riguarda le figure junior digital marketing specialist, lo stipendio arriva fino ai trentacinquemila euro, mentre, le figure senior riescono a guadagnare dai sessantacinquemila euro fino ai settantacinquemila.

Il 69 per cento hanno esperienza che va dai due ai 4 anni. Invece, il 19 per cento dai cinque ai nove anni e il 13 per cento fino ai 19 anni di esperienza.

Talent.com specifica il guadagno medio di un digital marketing specialist in Italia e riporta che è pari a 2500 euro al mese. Specifica che è di 30000 euro all’anno e si aggira sui quindici euro all’ora per le posizioni junior. I lavoratori digital marketing specialist con più esperienza guadagnano fino ai trentanovemila euro.

Quanto guadagna un digital marketing specialist secondo Glassdoor.it? Ha annunciato che la media è di trentatremila euro l’anno e scrive:

La stima della retribuzione totale come Digital Marketing Specialist è di 34.964 € all'anno nell'area di Italia, con uno stipendio base medio di 33.876 € all'anno. Questi importi rappresentano la mediana, ovvero il punto centrale degli intervalli del nostro modello di stima totale degli stipendi e si basano sugli stipendi raccolti dai nostri utenti. La stima della retribuzione aggiuntiva è di 1.088 € all'anno.

Digital marketing specialist: 3 migliori corsi

Le competenze più richieste che soddisfano i requisiti e la formazione per diventare digital marketing specialist vanno dalla pubblicità online, alla seo organica, fino alla gestione dei canali di social media.

Tra queste, ci sono anche la capacità di sviluppare una content strategy, conoscenza degli strumenti di marketing, capire le statistiche e progettare campagna di alto livello.

Oltre a queste attività principali esistono diverse sfide da affrontare poiché la realtà lavorativa muta e cambia in base alle tendenze di mercato. La strategia di marketing è sempre in continua evoluzione per adattarsi alle esigenze dei consumatori.

Aggiornarsi frequentemente è veramente indispensabile per un digital marketing specialist. La formazione è l’elemento fondamentale che questa figura deve considerare costantemente. In merito ai corsi di digital marketing specialist riportiamo i migliori in termini di preparazione e di risultati sul campo del lavoro.

Il Master di digital marketing e Omnichannel Strategy management di Alma Lavoris Business School è un corso specializzato e di altissima formazione. Difatti, è una delle scuole più richieste nei curriculum dei futuri digital marketing specialist.

Anche l’università Ecampus fornisce un corso davvero notevole, chiamato digital school per diventare digital marketing specialist. Si tratta di un master universitario che ti consentirà di gestire la digital trasformation aziendale.

Alla fine del percorso sarai a conoscenza delle basi dello sviluppo di attività di marketing digitale, nozioni importanti sulla SEO e la SEM, strategie di e-commerce, social media management e WordPress.

Avrai una visione completa anche su come funzionano le startup, UX e UI, Google Ads, ecc. Frequentando questo corso puoi avere la possibilità di svolgere un tirocinio pratico incluso.

Un altro corso online digital marketing specialist testimoniato di successo è di un brand che sta acquisendo grande popolarità per i risultati ottenuti. Si tratta di Digital Coach, la scuola di formazione digitale con più visibilità del momento. In tanti si sono trovati bene e sono subito entrati nel mondo del lavoro.

Come diventare digital marketing specialist? Cosa serve?

Ora vediamo come diventare e cosa serve per essere un digital marketing specialist. Per prima cosa, sicuramente aver seguito uno dei migliori corsi. Altre attività e azioni importanti saranno riferiti agli strumenti, alle strategie e alle nozioni pratiche che dovrai mettere in atto.

Assimilare gli elementi essenziali è importantissimo, ecco perché dovrai approfondire i canali di marketing digitale, come, i siti web, i motori di ricerca, il content markeitng, le mail marketing, l’affiliate marketing e il video marketing.

Studia tutto ciò che riguarda la seo e aggiornati sempre poiché è una disciplina in continua evoluzione. Padroneggiare la pubblicità PPC è un ottimo vantaggio e verrà apprezzato da tutte le aziende.

Inoltre, sviluppare competenze di gestione dei social media è più che essenziale, ecco perché non dovresti fermarti alle nozioni base ma continuare sempre a comprendere le più avanzate. Alla domanda “come si diventa digital marketing specialist?” ha già risposto 4stars.it, così:

L’ideale, per diventare Web Marketing Specialist, è una laurea in economia e commercio, scienze della comunicazione, relazioni pubbliche o marketing. (...) Per ottenere le abilità necessarie a svolgere la professione, alla laurea dovrebbe seguire un Master o percorso di specializzazione in web marketing e comunicazione digitale.

Creare campagne di content marketing, massimizzare e ottimizzare l’e-mail e abituarti ad usare gli strumenti per un digital marketing specialist è fondamentale. Soprattutto, le imprese apprezzano e premiano chi riesce a fare bene l’analisi e il monitoraggio dei dati.

I principali tool da saper usare sono: Google Analytics, Data Studio, Search Console, Facebook Business Manager e Business Suite e Semrush. Integrare i canali tradizionali co le novità online è un’azione da implementare nella strategia. Infine, sviluppare capacità di coordinamento del team sarà una caratteristica vantaggiosa.