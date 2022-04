Come scrivere testi che vendono? Hai anche tu un e-commerce e non conosci l'ux writing? Ecco perchè te ne parliamo qui insieme a tutto quello che devi sapere! Passerai dalla parte introduttiva a quella centrale fino ad arrivare ai dettagli. Scopri come fare anche tu!

La progettazione di una comunicazione persuasiva non si limita solamente ai manifesti e ai siti web, questa disciplina avanza in avanti fino a diventare parte centrale anche nel mondo dell’e-commerce. Cosa significa? Le immagini, i video e i testi hanno sempre un messaggio.

Dietro c’è uno studio che mira a vendere. Nasce così l’ux writing: un modo di comunicare e far eseguire determinate azioni all’utente tramite un percorso già progettato a posteriori. Questo include anche i testi! Quanto è importante l’ux writing nell’e-commerce?

Di cosa si tratta nello specifico? Vediamo come scrivere testi che vendono approfondendo una materia di digital marketing. Nell’e-commerce, scrivere testi che vendono, sia all’interno di una pagina, sia in una immagine che in un video: è essenziale. L’ux writing tratta proprio l’esperienza utente di lettura e di leggibilità, volta a comunicare per convertire alla vendita. Spieghiamo di seguito i particolari.

Come scrivere testi che vendono? Scoprirai tutto sull’UX writing nell'e-commerce. Esamineremo vari aspetti, tra cui: copywriting o ux writing per e-commerce? Il micro-copy può influenzare l’esperienza utente in un e-commerce? Infine, dedicheremo 3 paragrafi all’argomento centrale: come scrivere testi che vendono con ux writing in un-e-commerce. Passando per l’introduzione, ogni caratteristica e i dettagli.

Copywriting o ux writing per e-commerce? Ecco la risposta!

Il copywriter e l’ux writer sono entrambe figure fondamentali nel mondo della comunicazione e del marketing. Quale ruolo è più adatto per un e-commerce? Per arrivare alla risposta, dobbiamo spiegare le definizioni e il significato di entrambi i termini. Secondo InsideMarketing.it, la definizione di copywriter è:

Il Copywriting è l'attività di scrivere testi pubblicitari, nell'ambito del più ampio settore del marketing, con lo scopo di attirare e catturare l’attenzione del target di riferimento così da ottenere una vendita o generare un lead. Chi si occupa di scrivere tali testi è definito copywriter.

Invece, chi è l’ux writer? Il significato per Digital-Coach è:

Il professionista UX Writer o User Experience Writer si occupa sostanzialmente della creazione e gestione di testi online. Ha il compito di tener incollato allo schermo l’utente attraverso la sua scrittura. Quindi non stiamo parlando di un semplice web copy: lo UX Writer deve creare ottimi contenuti; seguire le regole della scrittura per aiutare l’utente e accompagnarlo a effettuare quello che il sito o l’articolo richiede.

Per quanto riguarda un e-commerce, è chiaro che il professionista da scegliere è proprio chi si occupa di ux writing perché scrive testi che vendono e aiuta l’utente a percorrere e a navigare per gli scopi di vendita tramite parole e testi. Anche il suono è un testo, come un’immagine. Alla base di tutto c’è un testo che comunica.

Il micro-copy può influenzare l’esperienza utente in un e-commerce? Si, con ux writing

Breve, coinciso e immediato, il micro-copy influenza tante azioni da parte dell’utente. In un e-commerce, l’esperienza conta tantissimo per l’acquisto. Ma che cos’è il microcopywriting? Italiaonline.it ne parla bene:

Il microcopywriting consiste nella creazione di brevi testi che, attraverso determinate strategie, invitano l’utente all’azione. Questi contenuti li troviamo, ad esempio, nei bottoni delle call to action, nelle headline e nei sottititoli, nelle meta description, nelle didascalie (…) rendendo più semplice il percorso dell’utente verso la conversione.

Detto questo, è compito di chi si occupa di ux writing nell’e-commerce di scrivere micro-testi che influenzano l’esperienza utente. Il micro-copy è una sorta di tecnica in grado di influenzare direttamente l’utente a compiere una determinata azione oppure a scegliere di recarsi in una pagina specifica dopo aver cliccato un pulsante d’azione, la tipica call to action.

Per queste motivazioni, l’ux writing nell’e-commerce è più che fondamentale. Aiuta a vendere! Difatti, saper scrivere testi che vendono è un fattore imprescindibile per le attività di user experience writing.

Come scrivere testi che vendono con ux writing in un e-commerce: introduzione

Partiamo dalla base. In ottimo ux writer, per scrivere testi che vendono, dovrà studiare prima tutto sull’e-commerce in questione.

La conoscenza della comunicazione persuasiva e del neuromarketing sono essenziali. Infatti, non basta saper scrivere, ma piuttosto, capire la psicologia che sta dietro un essere umano e guidarlo nelle giuste scelte che riguardano i suoi desideri.

Aver studiato user experience per le interfacce digitali è un altro aspetto importante di questa figura. Essa è specializzata in micro-testi o contenuti brevi che aiutano gli utenti a muoversi all’interno dell’e-commerce basandosi sulle loro esigenze del momento.

Come scrivere testi che vendono? Chi si occupa di attività di ux writing per e-commerce sa benissimo che i pulsanti e i bottoni di call to action sono sempre da perfezionare in base all’azione e devono essere super brevi e semplici da capire.

Inoltre, l’ux writer deve saper scrivere headline e sottotitoli, tag title, meta description, etichette di menu, didascalie, campi di vari moduli, istruzioni, faq, messaggi di errore, pagina 404 e testi di percorsi. Con lo storytelling e raccontando brevi storie si rafforzano i concetti nei testi.

Infatti, shopify.com si esprime così:

La scrittura dell'esperienza utente è la pratica di ottimizzazione della copia dell'interfaccia utente che guida gli utenti all'interno di un prodotto e li aiuta a interagire con esso. Includere le parole su una pagina di prodotto, ma anche microcopia su un pulsante di invito all'azione, un modulo, un messaggio di errore o un'e-mail di conferma.

Possiamo affermare che al giorno d’oggi sempre più imprese stanno comprendendo l’importanza e l’efficacia di questa materia. Difatti, ultimamente, tante più aziende hanno capito che i testi all’interno dell’e-commerce sono vitali per i risultati in termini di vendite, quindi, per il successo.

L’ux writing si sta affermando ormai. Si tratta di una parte chiave dei processi di user experience dentro i testi. Ecco perché oggi svolge una funzione che crea un percorso fluido e interessante da parte dell’e-commerce per l’utente che ci sta navigando.

Le frustrazioni e le obiezioni vengono eliminate grazie a questo metodo di scrivere testi che vendono. Il mondo intero si sta approcciando a questa disciplina che sta avanzando e progredendo sempre più. Vitale per ogni e-commerce!

Senza, un utente può perdersi, non capire, comprendere male o addirittura abbandonare il sito e non tornarci più. È affermato ormai: scrivere testi che vendono in un e-commerce significa farlo tramite l’ux writing. Saper scrivere non significa nulla in questo caso!

E-commerce con ux writing: scopri la scrittura di testi che convertono

Passiamo alla parte centrale per poi finire con i dettali. Scoprire come scrivere testi che vendono è il primo passo. Coerente con il tono di voce aziendale, il testo fatto da una persona che si occupa di ux writing nell’e-commerce, deve essere semplice, chiaro, intuitivo e coinciso.

Le parole devono essere d’impatto e brevi, trasparenti, leggibili e ben comprensibili. Micro testi che impattano sono accattivanti e portano l’utente a compiere un’azione che gli stai chiedendo con i testi. A monte c’è un grande lavoro che parte dalla prima parola che vedi nell’e-commerce fino all’ultima passando tra le varie pagine.

Oggi l’utente medio è cambiato, è distratto, vuole tutto e non vuole niente, ha poco tempo e non riesce a scegliere. Ecco perché la figura dell’ux writing è nata. Per poter dirigere l’utente verso un percorso studiato appositamente per invogliarlo ad acquistare un prodotto oppure un servizio.

Ma anche a leggere un articolo oppure a guardare un video serve l’ux writing nell’e-commerce. Saper scrivere testi che vendono è il miglior metodo per convertire i potenziali clienti.

Come scrivere i prezzi? Il numero fa parte di un testo e noi lo percepiamo in un determinato modo. Questo concetto lo anticipa uxcontent.com:

C'è una strategia di marketing diffusa che afferma che i prezzi devono includere decimali e terminare con .99. Il motivo principale per cui il marketing dice che $ 27,99 è meglio di $ 28 è che noi occidentali leggiamo da sinistra a destra. Quando vediamo a prima vista 27 invece di 28, pensiamo che il prezzo sia inferiore a quello che è in realtà.

Ux writing e-commerce: come scrivere testi che vendono? I dettagli

Siamo arrivati ai particolari e ai dettagli che riguardano come saper scrivere testi che vendono. Un’attività di ux writing nell’e-commerce deve essere studiata e progettata basandosi sul target, sui concorrenti e sulle esigenze dei consumatori. I consigli in proposito sono diversi.

Scrivi frasi semplici e brevi. Questo aiuterà la permanenza del sito. A seguire dovresti sicuramente pensare in ottica seo poiché riguarda sempre il settore di digital marketing. Scegliere i titoli in base al tono di voce del brand darà una marcia in più al copy perché il cliente conosce i valori aziendali e li condivide.

Per cui compirà sicuramente l’azione richiesta all’interno del testo. Come scrivere testi che vendono? Creatività e tecnicità vanno a pari passo nelle attività di ux writing dedicati ad un e-commerce. Importante aggiornarsi, sperimentare e fare test A/B, sempre. Anticipare i desideri del target è uno dei punti centrali delle attività di ux writing per e-commerce.

In conclusione, ecco cosa esamina noetica.it rispetto alla questione:

Lo ux writing parte dal presupposto che dietro ogni dispositivo c’è un essere umano, con abitudini, pensieri, timori, impulsi, emozioni. E questo essere umano deve poter compiere un viaggio sensato, coerente e utile sul sito che sta navigando, nell’ecommerce dove vuole acquistare un dato prodotto, all’interno dell’applicazione in cui si vuole registrare.

Per saper scrivere testi che vendono e capire come farlo bisognerà anche studiare la materia. Nulla è dato al caso!