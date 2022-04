Il mondo del commercio, in particolare dell'e-commerce, è estremamente vario: ad oggi comprende tanti tipi di aziende, differenti figure coinvolte e persino diversi metodi di scambio.

Per quanto riguarda quest’ultimo, sicuramente la prima distinzione in assoluto che si può e si deve fare è quella tra commercio B2B e B2C.

Questi due insiemi di lettere, che visti così possono significare poco, altro non sono che le sigle utilizzate per indicare due tipologie opposte di commercio.

B2B sta infatti per “Business to Business”, mentre B2C sta per “Business to consumer”.

Se siete ferrati con l’inglese sicuramente avete già capito: nel primo caso si tratta di scambi che avvengono tra aziende, mentre nel secondo caso si fa riferimento al metodo di vendita più classico tra azienda e consumatore.

Le informazioni da dire per questi due modelli sono veramente tantissime.

In questo articolo cercheremo di fornirvi quelle più importanti, partendo dall’analisi di entrambi i casi, fino ad analizzare somiglianze, differenze, vantaggi, svantaggi ed alcuni esempi.

Commercio business to business: cos’è e come funziona

Come si può facilmente intuire, la sigla B2B sta appunto per “Business to Business” ed indica una specifica attività commerciale basata su transazioni che avvengono tra aziende.

In altri termini, si tratta di scambi tra professionisti possessori di partita IVA.

Trattandosi di commercio tra aziende, ovviamente comprende tutti i tipi e tutte le categorie di imprese presenti sul mercato e, come potete immaginare, i meccanismi di vendita tra esse sono molto più complessi di quelli classici.

Il motivo è abbastanza scontato: un’azienda che vende ad un’altra azienda non deve preoccuparsi di soddisfare i bisogni e gli interessi di un unico consumatore, semplicemente perché sono team di persone ad occuparsi degli acquisti per un’attività intera.

Di conseguenza, è necessario gestire le dinamiche dello scambio in maniera più attenta, dettagliata e profonda. Questo chiaramente da entrambe le parti.

Mettiamoci ad esempio nei panni di un’impresa che opera nel settore dell’informatica e ha bisogno di acquistare importanti stock di merce.

In casi come questo è importante innanzitutto contattare diversi fornitori, anche perché questi ultimi avranno a loro volta colossi economici alle spalle che si occupano di procurargli i prodotti.

In secondo luogo, bisogna valutare le quantità, i prezzi, eventuali convenzioni, metodi di fatturazione e di spedizione. Tutto deve essere deciso e stabilito di comune accordo tra i responsabili aziendali.

Allo stesso modo, anche l’azienda venditrice deve assicurarsi di avere e mantenere una certa reputazione ed una posizione di rilievo nel mercato. Altrimenti non può sperare di ottenere clienti importanti.

Nel mondo del commercio B2B i concorrenti sono davvero tantissimi. Uno degli esempi più famosi ed eclatanti è sicuramente Amazon, anzi più nello specifico Amazon Business.

Più avanti analizzeremo il caso di questa azienda mondiale e le sue strategie di successo.

Commercio business to consumer: cos’è e come funziona

Il secondo tipo di commercio che prendiamo in esame oggi è il B2C, ovvero "Business to Consumer".

In questo caso, le parti protagoniste dello scambio commerciale non sono più due aziende, bensì un’azienda ed un consumatore.

Con il termine consumatore si intende un acquirente singolo che decide di effettuare un acquisto per svariati motivi, i quali, nella maggior parte delle situazioni, sono personali.

Come si può notare sin da subito, si tratta di un tipo di compravendita totalmente differente da quella tipica del B2B, non solo per gli attori coinvolti, ma anche e soprattutto per le strategie di marketing che vengono progettate.

L’impresa venditrice, infatti, interfacciandosi con un solo cliente avrà come unico scopo quello di gestire al meglio le sue necessità ed i suoi bisogni.

Quindi l’obiettivo finale dell’azienda e della transazione nel suo complesso è la soddisfazione del consumatore.

Partendo da questo concetto entrano in gioco tantissime altre componenti utili a regolare i processi di scambio.

Iniziamo analizzando il punto di vista di chi compra, ovvero il soggetto singolo che decide di effettuare un acquisto.

Innanzitutto, a prescindere dall’articolo o dal servizio di cui ha bisogno, questo si troverà di fronte ad una vastissima scelta, e già qui incontriamo il primo importante fattore: la concorrenza.

Il senso di concorrenza all’interno del commercio B2C è di gran lunga più elevato rispetto a quello presente nel B2B.

Questo perché, a differenza del metodo Business to Business dove le imprese fanno riferimento solo ai fornitori che operano nel loro settore, la tipologia Business to Consumer pone i consumatori di fronte ad una giungla di prodotti, i quali agli occhi di chi compra vengono percepiti in egual maniera.

A tutto ciò si sommano le innovazioni portate dalla tecnologia, dagli e-commerce e dal mondo di Internet, che sicuramente hanno introdotto il concetto di rapidità nel commercio di oggi.

Dal lato delle aziende, quindi, risulta spesso complicato rimanere perfettamente al passo con i tempi.

Infatti, si trovano a dover fare i conti con gli aggiornamenti del sito web, delle applicazioni, dei canali social, dell’assistenza clienti, etc… tutto continuando a fornire un’eccellente esperienza d’acquisto.

Insomma, ogni singolo tassello è fondamentale, anche perché non si tratta di concludere affari che prevedono imponenti stock di merce a prezzi esorbitanti, anzi, al contrario, bisogna assicurarsi che tutti i prodotti siano apprezzati e scelti tra migliaia di offerte simili.

Commercio B2B vs commercio B2C: somiglianze e differenze

Ora che abbiamo visto nei dettagli cosa significano le sigle B2B e B2C e come funzionano i rispettivi metodi di commercio, possiamo focalizzarci sulle similitudini e sulle differenze.

Partiamo subito analizzando le somiglianze tra commercio B2B e commercio B2C:

Strategie di marketing

Entrambi i modelli prevedono l’utilizzo di solide tattiche di marketing per mandare avanti gli affari e l’attività. Senza una strategia di vendita, infatti, non è possibile richiamare l’attenzione né di altre imprese né di singoli clienti.

In particolare, sia il B2B sia il B2C sfruttano l’e-mail marketing, la SEO, i social network, l’influencer marketing e il content marketing.

Servizio clienti

Fornire assistenza ai consumatori è una prerogativa assolutamente indispensabile, se non obbligatoria.

È impensabile non accompagnare il cliente nella sua esperienza di acquisto e non aiutarlo con eventuali problematiche.

Questo servizio deve essere presente ed efficiente per tutte le tipologie di commercio.

Studio del target ed analisi della concorrenza

A prescindere dal tipo di scambio, è importante ricordare che nessuna azienda opera da sola ed indisturbata nel mercato.

Sicuramente, come abbiamo visto, il tipo di concorrenza è differente, ma questo non significa che uno dei due modelli è esente dal confronto con altri competitor.

Sia il commercio B2B che il B2C devono fare i conti con i loro diretti avversari e per avere la meglio devono effettuare periodicamente uno studio su di essi e sul target a cui si affacciano.

Vediamo ora quali sono le differenze tra commercio B2B e commercio B2C:

Decisore dell’acquisto

La prima importante differenza che salta all’occhio è senza dubbio chi sceglie di effettuare l’acquisto.

Nel caso del commercio B2B, come abbiamo detto, sono interi gruppi aziendali e dirigenti che scelgono se approvare o meno la compera di uno stock di merce.

Nel commercio B2C, invece, è un unico acquirente che decide l’acquisto di un prodotto.

Numero di clienti

Come abbiamo anticipato, la vendita Business to Business prevede un numero limitato di potenziali clienti, poiché l’azienda può fornire merce solo ad altre aziende che operano nello stesso settore.

Al contrario, il commercio B2C ha un pubblico a tratti illimitato, in quanto qualsiasi consumatore prima o dopo potrebbe aver bisogno di qualsiasi prodotto.

Ratio dell’acquisto

Questa differenza è in realtà abbastanza intuitiva e molto semplice da spiegare.

Gli acquisti nel commercio B2B sono effettuati unicamente per necessità aziendali, infatti, sono decisi e concordati da team appositi.

Per quanto riguarda il B2C, invece, la motivazione dietro una compera è per lo più emotiva o varia in base alle necessità del consumatore.

Processo di compravendita

Il commercio B2B prevede un meccanismo molto più complesso per quanto riguarda la vendita di un prodotto. Infatti, a causa delle lunghe trattative, spesso lo scambio si compie nel giro di mesi.

Tutta un’altra storia per il commercio B2C: in questo caso lo scambio e la transazione avvengono nell’immediato.

Tipo di rapporto fra le parti

L’ultima differenza di cui vogliamo parlarvi oggi riguarda il legame che si crea tra chi vende e chi compra.

Nel caso del commercio B2B si tratta spesso di un rapporto duraturo che non si conclude alla prima vendita. Questo perché nel 90% dei casi le aziende hanno fornitori di fiducia con i quali stipulano contratti annuali. Di conseguenza, gli acquisti vengono effettuati sempre dalla medesima impresa.

Al contrario, nel commercio B2C è raro che un acquirente si rivolga sempre e solo allo stesso negozio per i suoi acquisti. Anzi, con grande probabilità tenderà a variare spesso le sue scelte.

Commercio B2B vs commercio B2C: vantaggi e svantaggi dei due modelli

Arrivati a questo punto non ci resta che scoprire quali sono i vantaggi ed i punti di criticità del commercio Business to Business e del commercio Business to Consumer.

Siamo sicuri che se avete letto tutto con attenzione, sarete arrivati da soli a capire i pro ed i contro di questi due modelli. Ma per chiarezza, facciamo un quadro completo della situazione.

Partiamo dal commercio B2B!

Sicuramente il primo vantaggio che garantisce questo modello è un’ottima comunicazione tra più imprese operanti nel medesimo settore ed una maggiore collaborazione tra di esse.

Questo è molto importante, poiché permette alle aziende di mantenere costantemente in vita tutti i reparti del mercato, facendo in modo che si alimentino tra di loro.

In secondo luogo, chi vende in questo campo ha sicuramente delle entrate fisse e costanti nel tempo. Come abbiamo visto, infatti, si tratta di un tipo di compravendita che prevede contratti di fornitura a lunga durata.

D’altro canto, però, la clientela è estremamente limitata e questo è sicuramente uno svantaggio non indifferente.

Inoltre, affermarsi nel mondo del B2B non è per nulla semplice: chi vuole intraprendere un percorso in questo campo, è bene che sappia che la strada è ripida ed in salita.

Questo perché ogni attività ha già i propri fornitori di fiducia e scegliere di cambiarli non è sicuramente una decisione semplice.

Veniamo ora al B2C!

In questo caso i vantaggi sono sicuramente la velocità negli acquisti, nei tempi di spedizione e nei prezzi molto più ridotti e variabili nel tempo.

Inoltre, chi vende in questo settore può godere di una vastissima clientela, quasi infinita.

Non è però tutto oro ciò che luccica! Anche il Business to Consumer ha i propri punti critici.

Forse non ci crederete ma uno degli svantaggi più lamentati negli ultimi anni è la scarsa praticità di molti siti e-commerce.

Quasi l’80% dei clienti, infatti, tende ad abbandonare un acquisto e rivolgersi ad un altro negozio solo perché non sono stati in grado di concludere la compera con facilità.

Commercio B2B vs commercio B2C: esempi e strategie a confronto

Per concludere l’analisi di questi due tipi di commercio, non ci resta che portare degli esempi concreti.

Dopotutto si sa, l’esempio è la più alta forma di insegnamento, e se per caso siete operatori di questo settore sicuramente potrete trarne ottimi consigli.

Il commercio Business to Consumer ci offre in realtà ogni giorno miliardi di casi a cui possiamo ispirarci: basti pensare a tutti i negozi di abbigliamento che possiamo trovare sia su strada sia online.

Oltre a questi, però, ci sono anche i più famosi ingrossi che rivendono ai clienti qualsiasi genere di articolo, ad esempio eBay o AliExpress.

D’altro canto, il commercio B2B online è dominato da un unico grande fornitore di beni e servizi: Amazon Business.

Amazon Business è la sezione di Amazon dedicata interamente alle aziende ed è il principale punto di riferimento per moltissime imprese italiane, sia PMI sia grandi aziende.

Le strategie di marketing messe in atto dai due modelli sono a tratti simili ed a tratti distinte.

Sicuramente entrambe devono mirare alla soddisfazione e alla fidelizzazione del cliente sfruttando tutti i canali social possibili ed offrendo ottime schede prodotto che facciano figurare bene l’azienda.

Nel commercio B2C, però, è importante focalizzarsi maggiormente sugli incentivi che possono spingere un singolo consumatore ad effettuare un acquisto, ad esempio promozioni, sconti, offerte, newsletter, wishlist e molto altro.

Allo stesso modo, nel B2B, le aziende possono puntare a convenzioni vantaggiose per ampliare la cerchia di attività da rifornire.