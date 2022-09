Aprire un eCommerce può, all’apparenza, sembrare decisamente più semplice rispetto ad un negozio fisico. Qui, non bisogna acquistare una sede, occuparsi delle utenze e avere a che fare con i clienti nella vita reale. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica.

Man mano che un negozio online cresce e si espande, è essenziale che tutti i processi aziendali vengano gestiti nella maniera più veloce ed efficiente possibile. Ed è proprio qui che entra in gioco la figura dell’eCommerce manager, a cui viene delegata la gestione di tutte le aree operative.

In questo articolo, vedremo di cosa si occupa un eCommerce manager, come diventarlo e qual è lo stipendio.

Cosa fa un eCommerce manager e quali sono le sue mansioni

Solitamente, le task di un eCommerce manager sono molto simili a quelle di un responsabile marketing. La differenza sostanziale, qui, è che non c’è un negozio fisico, e si tratta quindi solo di gestire la presenza online.

Conoscere a fondo obiettivi e strategie aziendali

Prima di avviare la gestione di un eCommerce, un eCommerce manager deve conoscerne strategia e obiettivi. Parliamo quindi di conversioni, brand awareness e lead generation, tutti obiettivi generali che però diventano specifici per ogni negozio online.

Conoscere il pubblico

Un buon eCommerce manager conduce prima di tutto un’approfondita ricerca di mercato sul pubblico di riferimento, e crea diverse buyer persona per intraprendere azioni volte a delineare la strategia di marketing più efficace per il brand e i prodotti.

Conoscere il prodotto

Per una corretta gestione delle varie aree e processi, un eCommerce manager deve conoscere a fondo il prodotto – o i prodotti – che dovrà disseminare. Il che diventa particolarmente importante per prodotti complessi o di nicchia, che necessiteranno di una strategia ancora più approfondita.

Conoscere le strategia più efficaci di marketing digitale

Un eCommerce manager, per diventare tale, necessita di un’approfondita e completa conoscenze delle principali strategie di marketing digitale: SEO, PPC, CMS, web developement, social media marketing, e-mail marketing.

Inoltre sarà necessario per un eCommerce manager conoscere il funzionamento di tutti i processi interni che coinvolgono le diverse azioni di conversione: aggiunta dei prodotti nel carrello, processo di checkout, soluzioni web per il corretto sviluppo di un sito web veloce ed efficiente.

Sviluppo di piani d’azione

Una volta ottenuta una visuale a 360° sulle strategie e il pubblico da coinvolgere, un eCommerce manager dovrà saper delineare un piano d’azione comprensivo di indicatori di successo e work breakdown structure da condividere con i vari team aziendali.

Ad esempio, se l’obiettivo è quello di rendere più veloce il negozio online, l’eCommerce manager dovrà saper condurre una riunione approfondita con il team di sviluppatori, conoscere le task da compiere per raggiungere l’obiettivo e monitorare l’andamento dei lavori e l’adempimento delle deadline.

Così per il team di comunicazione, quello commerciale, del servizio clienti etc.

Lavorare con più team

Un eCommerce coinvolge diverse figure professionali e, su larga scala, diversi team assegnati a ciascuna task. Un eCommerce manager dovrà saper gestire i team separatamente e assicurare una corretta interdipendenza tra di essi.

Diventare un eCommerce manager: cosa studiare, quali corsi seguire

Idealmente, un eCommerce manager ha una laurea in Amministrazione Aziendale, Business & Management, Economia Aziendale, Management dell'Informazione e della Comunicazione Aziendale, anche se non è un requisito mandatorio per tutti.

Esistono infatti diversi corsi – che possono servire come integrazione alle competenze già possedute – offerti da diverse agenzie di formazione principalmente online. Tra di essi, i migliori offerti da scuole davvero certificate sono:

Corso ECommerce Manager: certificazione di Digital Coach

eCommerce Management: Master Online di Ninja Academy

Quanto guadagna un eCommerce manager?

Trattandosi di una professione digitale – e quindi molto variabile– è difficile specificare uno stipendio medio per la professione di eCommerce manager. Un dipendente percepisce circa 40.000€ l’anno, mentre un freelance circa 20€ all’ora.

Per quanto riguarda una posizione “entry level” parliamo di circa 35.000€ all’anno, mentre per coloro che lavorano a progetti più grandi – e quindi con più esperienza – si arriva anche a 50.000€ l’anno.