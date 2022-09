Quando si parla di ecommerce, la realtà aumentata ci viene in aiuto, permettendo di fornire al cliente un’esperienza il più possibile simile a quella che potrebbe avere in negozio. Vediamo come!

Una delle sfide più complesse per un e-commerce è rappresentata dall’impossibilità per il cliente di toccare con mano il prodotto, come invece avviene nei negozi fisici.

Questi ultimi permettono infatti di provare un articolo di abbigliamento prima di acquistarlo, o di verificare la reale dimensione di un mobile per assicurarsi che non sia troppo grande o troppo piccolo.

Se queste specifiche azioni sono impossibili da riprodurre su un e-commerce, la realtà aumentata in questo caso ci viene in aiuto, permettendo di fornire al cliente un’esperienza il più possibile simile a quella che potrebbe avere in negozio dalla comodità di casa propria.

Vorresti sapere come? In questo articolo ti spiegheremo cos’è la realtà aumentata, quali sono le sue applicazioni nell’e-commerce e quali i vantaggi.

Cos’è la realtà aumentata?

Partiamo dall’inizio: la realtà aumentata è un sistema che permette di impiegare oggetti virtuali all’interno del contesto reale. Pensiamo a PokemonGO, il celebre gioco che ha spopolato nel 2016 e che permetteva di catturare animaletti di fantasia proiettandoli nel mondo reale tramite la fotocamera del proprio smartphone.

Il settore delle vendite online presenta diverse opportunità di utilizzo della realtà aumentata. Sebbene infatti a seguito della pandemia il consumatore si sia abituato all’acquisto online, esistono ancora dei prodotti specifici che richiedono un minimo di contestualizzazione nel mondo reale.

Il che potrebbe risultare una barriera per un negozio online. Ed ecco dove entra in gioco la realtà aumentata.

Ad esempio, un noto marchio di mobili ha implementato una funzione che permette ai propri clienti di personalizzare poltrone, scaffali, scrivanie e molto altro per poi trasporle in una stanza reale attraverso la fotocamera del proprio smartphone!

Come usare la realtà aumentata nell'ecommerce

Quindi, abbiamo appurato che la realtà aumentata può diventare un’ottima risorsa per i negozi online, perché permette ai clienti di avere un’idea reale di ciò che stanno acquistando – cosa importantissima per incentivare la conclusione di un acquisto. Ma quali sono i diversi impieghi di questa rivoluzionaria funzionalità in soldoni? Vediamoli.

Camerini di prova virtuali

Su TikTok, ultimamente, sta spopolando un particolare filtro che ti permette di “indossare” un vestito rosso, utilizzato per una challenge divertente. Tuttavia, i filtri in realtà aumentata su i vari social network potrebbero avere un utilizzo ben più remunerativo.

Il maggiore ostacolo se si parla di acquisti di abbigliamento online è proprio la paura di comprare qualcosa che non ci sta bene – o addirittura non ci entra. Ecco dove viene in aiuto la realtà aumentata: per ridurre al minimo i carrelli abbandonati e i resi, gli sviluppatori hanno creato vari sistemi per permettere ai clienti dei negozi online di provare i vestiti che stanno acquistando.

Il che vale anche per il makeup, gli accessori e gli occhiali!

Anteprima del prodotto

Acquistare mobili, articoli decorativi e quadri online è sempre un’impresa. Sì, magari possiamo immaginare come si posizioneranno a seconda delle informazioni contenute nella descrizione prodotto, ma non potremo mai sapere davvero se ci piace o no.

Grazie alla realtà aumentata, tuttavia, questo ostacolo può essere facilmente aggirato. Potrai dare ai tuoi clienti la possibilità posizionare virtualmente una poltrona, un armadio o un arazzo direttamente nel loro salotto e verificarne l’armonia con i resto dell’arredamento!

Manuali di istruzione interattivi

Questa opzione si applica principalmente per oggetti che devono magari essere installati prima di poterli utilizzare, oppure che necessitano di una spiegazione approfondita su come usarli al meglio. Grazie ai manuali di istruzioni interattivi, sarà ancora più facile per il cliente acquisire informazioni utili.

Un manuale di istruzioni interattivo permette infatti al cliente di ottenere supporto immediato e intuitivo senza dover chiamare un tecnico: basterà inquadrare l’oggetto per veder comparire frecce e indicazioni per pulsanti,, montaggio e funzionalità!

Filtri sui social media

Come dicevamo prima, i filtri su Instagram, TikTok e Snapchat potrebbero presto avere un utilizzo ben più interessare rispetto alle semplici challenge. In realtà, tantissime aziende li stanno già sfruttando nelle proprie campagne pubblicitarie, permettendo ai propri clienti di accedere ai prodotti comodamente da casa!

I vantaggi della realtà aumentata per il tuo e-commerce

Una delle difficoltà maggiori per un’e-commerce è quella di mostrare al cliente un prodotto fisico e tridimensionale in un ambiente virtuale bidimensionale. La realtà aumentata può aiutare i proprietari di e-commerce ad accorciare questa distanza, rendendo più facile e intuitivo l’acquisto.

Tuttavia, la realtà aumentata non ha solo questo vantaggio. Vediamo quali sono gli altri.

La realtà aumentata è intrinsecamente interattiva, e ciò rende ancora più coinvolgente il tuo sito web. E più tempo i tuoi clienti passano sul tuo ecommerce, più è probabile che comprino qualcosa. E se anche così non fosse, un incremento dell’engagement dimostra l’interesse dei clienti verso il tuo prodotto, e ti aiuta con la SEO!

Raggiungi nuovi clienti

Per attirare l’attenzione in un mondo competitivo come quello delle vendite online, dovrai saperti distinguere. Creare una innovativa campagna in realtà aumentata ti permetterà di fare proprio questo, specialmente in Italia, dove metodi di questo tipo non sono così comuni.

Riduci al minimo i resi

Grazie alla realtà aumentata, potrai fornire ai tuoi clienti molte più informazioni rispetto che a una semplice descrizione prodotto. Immagini, testi integrati e rendering 3D daranno al cliente un idea completa di ciò che stanno acquistando ed esattamente come esso renderà nella realtà, riducendo al minimo le possibilità di dover restituire il prodotto.