Sai come inserire facilmente un'emoji da copiare nei contenuti social da pc? Ecco come fare sia da Windows che da Mac, più 7 segreti per usarle bene. In particolare saprai dove trovare emoji da copiare e incollare da pc sui social, come inserirle facilmente, come usarle bene, dalla base ai segreti.

Inserire facilmente un’emoji nei contenuti social da pc è un gioco da ragazzi, ma non tutti sanno come usarle bene, infatti, esistono dei segreti per farlo. Gli emoji sono un’ottima tattica per avvicinarti al pubblico e generare maggior engagement.

Difatti, la nuova comunicazione moderna online prevede l’utilizzo delle emoji su tutti i canali digitali. È un caso secondo te che vengono utilizzati in un certo modo dalle migliori aziende? Assolutamente no! Il cervello umano vede nelle emoji qualcosa di famigliare come le espressioni ed è tutto legato alle sfumature emotive.

Ecco perché è importante sapere non solo come inserire facilmente un’emoji da copiare nei testi social da pc, magari nei contenti social media trends ma anche sapere come usarle per attirare l’attenzione delle persone nel loro subconscio.

Continua a leggere per sapere dove trovare emoji da copiare e incollare da pc sui social, come inserirle facilmente, come usarle bene, dalla base ai 7 segreti. Buona continuazione di lettura!

Ecco dove trovare emoji da copiare da pc: per Mac, Windows e su siti ufficiali

Dove trovare emoji da copiare da pc è semplicissimo, infatti esistono diversi metodi per farlo. Il primo in assoluto di usare le scorciatoie da tastiera sia sul modello Windows che Mac.

Il secondo metodo anche molto efficace è quello di usare dei siti ufficiali. Per quanto riguarda il Mac basta cliccare due tasti nella barra di ricerca di qualsiasi browser, invece, per il computer Windows è necessario direttamente usare un piccolo tasto in combinazione.

Per trovare emoji da copiare da pc sui siti ufficiali, consigliamo gatemoji.com, emojipedia.org, piliapp.com, noto emoji di fonts.google.com, emojikeyboard.top, emojiall.com e emojitool.com. Come inserire facilmente un’emoji nei contenuti social da pc? Ecco come nelle prossime brevi righe.

Nel prossimo paragrafo spiegheremo precisamente quali tasti bisogna cliccare per far apparire emoji da copiare e incollare da pc sui social.

Inserire facilmente un’emoji nei contenuti social da pc? Ecco come

Come abbiamo detto, inserire facilmente un’emoji nei contenuti social da pc è molto facile e si può fare sia attraverso il copia e incolla sui siti ufficiali verso i social, oppure direttamente dalle scorciatoie da tastiera di un pc Mac o Windows.

Per inserire le emoji da quest’ultimo modello, dovrai richiamare il pannello delle emoji. Come si fa? Si può inserire in qualsiasi testo da un computer Windows con la scorciatoia da tastiera dei tasti in combinazione, ossia “Win +.” (Win più punto), da premere in contemporanea.

Precisamente, il tasto Win è il pulsante con la bandierina colorata posto sulla tastiera. Dopo aver cliccato contemporaneamente questi tasti, apparirà il pannello per poter scegliere tra una vasta gamma universale di emoji esistenti che puoi facilmente inserire in qualsiasi testo tu voglia semplicemente con un copia e incolla.

Per i pc Mac, inserire le emoji è anche molto facile, infatti, per richiamare il visore delle emoji e far apparire il pannello con tutta la raccolta e la lista, anche questa volta si dovranno premere in maniera contemporanea soli tre tasti, cioè “control, command e barra spaziatrice”.

Sui siti ufficiali riportati nel precedente paragrafo abbiamo suggerito i migliori per poter copiare e incollare le emoji da li verso i social. Per cui anche in questo caso risulta un procedimento super semplice e intuitivo: basta solo recarsi sul sito, cercare le emoji che ci servono, copiare e incollare all’interno dei testi sui social.

Come usare le emoji sui social: la base da sapere

Come usare le emoji sui social è la base e devi assolutamente conoscerla. Prima di ogni cosa definiamo cosa sono le emoji.

Si tratta dell’evoluzione delle emoticon (forme, faccine o smile che riproducono le espressioni del viso umano), si presentano in maniera grafica o animata e si possono condividere su tutti i canali digitali, a partire dalle piattaforme di messaggistica istantanea come WhatsApp o Telegram fino a tutti i social media e social network.

Le emoji sono dei caratteri speciali che riproducono la realtà. Nella comunicazione aziendale vengono usate sempre come vengono utilizzate anche dagli utenti in generale. Infatti, queste faccine creano empatia ed engagement, rendendo la comunicazione sui social più accattivante e immediata.

Per usare le emoji sui social bisogna farlo in modo pertinente, non a caso, e soprattutto nella maniera idonea che può rendere immediato un testo.

Usare bene queste forme di smile è possibile e devi sapere che anticipano il contenuto del testo, per cui bisogna ragionare in questa ottica, sempre creando empatia con i visitatori poiché questo tipo di emoticon sono già nella loro mente poiché familiari alle espressioni umane nella realtà. Come è possibile usarle bene? Prosegui la lettura per sapere i segreti.

Emoji per i contenuti social: 7 segreti per usarle bene

Gli emoji per i contenuti social sono essenziali per catturare l’attenzione e anche per anticipare all’utente in maniera immediata e visiva cosa sta per leggere. Infatti, le faccine fanno parte di diverse iniziative strategiche attuate da molte aziende o brand attuali sui social.

Ecco perché è fondamentale sapere come usarle nel momento in cui decidi di inserirle all’interno dei contenuti social. Le emoji possono essere usate alla grande se comprendiamo il loro scopo per i contenuti social. Segui alla lettera questi 7 segreti:

1. Inserire le emoji prima o dopo di ogni paragrafo del testo

2. Puntare sul coinvolgimento anticipando il contenuto coerentemente

3. Usare le espressioni con creatività

4. Non forzare l’utilizzo, quindi usarle solo se pertinenti al testo e non usare troppe

5. Mantieni la comunicazione coerente attenendoti al messaggio del brand

6. Realizza la tua emoji personalizzata per ogni tipo di contenuto

7. Fai Gamification lanciando quiz agli utenti e chiedendo di rispondere solo con i pittogrammi espressivi

Prosegui le seguenti letture:

Come avere successo con i meme: 6 linee guida da seguire!

Aumenta l'engagement: 4 trucchi infallibili per ogni social!

Come scrivere titoli che convertono al click: 6 consigli!