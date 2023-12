Un bimbo di 10 anni e la sua petizione contro Apple: "L'emoji del nerd è offensiva"

La tecnologia e i suoi sistemi comunicativi fanno ormai parte delle vite di tutti, non più solo dei grandi (col vecchio motto "naviga su internet solo in presenza di un adulto"). Al giorno d'oggi, persino i bambini sanno usare con destrezza devices di ogni genere e sanno cosa sia il web (nonostante al suo interno i rischi non manchino, anzi). Proprio sul web però, nascono talvolta delle storie davvero particolari.

È il caso di Teddy, un bambino inglese, che ha deciso di combattere contro un emoji: quella del "nerd". Ritenendola offensiva contro i portatori di occhiali, ha scritto ad Apple motivando la sua opinione e proponendo un look sostitutivo. Addirittura la BBC lo appoggia.

Il bambino contro l'emoji "offensiva"

Il protagonista di questa storia è Teddy, un bambino di 10 anni che frequenta le scuole elementari nella città di Peppard, nell'Oxfordshire, in Inghilterra.

Teddy stava chattando dallo smartphone con suo cugino. Nella lista delle emoji ha notato casualmente la faccina del "nerd", che è attualmente caratterizzata da un paio di grandi occhiali e un sorriso che mostra due dentoni frontali.

A Teddy non è piaciuta per niente questa raffigurazione stereotipata, che può essere associata sì a un piccolo nerd, ma anche più in generale a un bambino o ragazzino con gli occhiali, quale è anche lui. Così ha iniziato a schierarsi contro l'emoji per evitare le conseguenze negative di un possibile scherno nei confronti dei portatori di occhiali.

Ne ha parlato così alla maestra Lisa, che ha notato la forza con cui il bambino ha sostenuto la propria opinione e ha deciso di appoggiarlo. "Mi piace la sua mente curiosa e il fatto che si batta per ciò in cui crede", ha dichiarato l'insegnante.

E così Lisa ha aiutato Teddy nell'organizzare una petizione nei confronti di Apple. L'obiettivo del bambino è quello di sostituire la vecchia emoji dell'occhialuto con una nuova, che non risulti più offensiva verso i portatori di occhiali: non sarebbe la prima volta che lo smartphone fa male ai bambini, anche indirettamente, con simili raffigurazioni.

La petizione contro l'emoji nerd: "Insulta chi ha gli occhiali"

La questione, che ci riporta a ricordare a che età comprare il primo smartphone ai bambini per evitare problemi psicologici, si è poi concretizzata in qualcosa di scritto. Teddy ha così redatto una petizione online, indirizzata ad Apple, per far rimuovere la faccina incriminata.

"Sono arrabbiato a causa dell'emoji nerd. Penso che sia offensiva e che insulti tutte le persone del mondo che usano gli occhiali. Credo che chi indossa gli occhiali sia cool e sono preoccupato che le persone che li mettono per la prima volta possano pensare che avranno l'aspetto di conigli o topi", si legge tra le righe della petizione. attualmente disponibile online.

La storia è giunta infine alla BBC, che ha deciso di testimoniarla con un video (in cui Teddy strappa la vecchia emoji) e un'intervista. "Vogliamo che sia cambiata - Apple la sta rendendo davvero orribile per le persone che indossano gli occhiali. Stanno facendo credere alla gente che siamo nerd, ed è davvero orribile", ha detto il bambino alla tv inglese.

All'interno della petizione è stato incluso anche un rimedio: il bambino, infatti, è disposto ad aiutare la grande multinazionale americana... In che modo? Teddy ha disegnato una nuova faccina, sempre con gli occhiali ma senza più quelli che definisce "stupidi denti". Al loro posto, un sorrisetto furbo e più simpatico. Aggiunge anche un nome nuovo: addio al vecchio "Nerd", per Teddy l'emoji dovrebbe chiamarsi "Genius".

Chissà se la proposta di Teddy, grazie all'appoggio della BBC, salirà alla ribalta come il nostro "Petaloso". E chissà se la sua proposta convincerà Apple a cambiare la raffigurazione dell'occhialuto. A proposito, i più curiosi di social avranno notato che su Android la sostituzione era già avvenuta in passato, e la faccina ora ha solo gli occhiali un po' cadenti, ma è priva di denti in vista.