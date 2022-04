Nel 2022, l'engagement è un fattore essenziale, si sa. Per aumentarlo sui testi, ci sono dei metodi che consentono la riuscita. Come scrivere titoli che convertono al click? Per far cliccare il lettore o l'utente online dovrai tener conto di determinati aspetti. Scoprili tutti e non restare impreparato! Fai titoli cliccabili anche tu!

Progettare un titolo non è così facile come si pensa. Scoprire tutti i fattori determina la riuscita. L’esperienza poi fa la differenza. Come scrivere titoli che convertono al click? Per aumentare l’engagement sarà indispensabile sapere come fare. Ecco a te 6 consigli!

Un testo dietro a qualsiasi contenuto digitale deve essere percepito come interessante da parte dell’utente online. Tutto parte dal titolo. Se questo non è efficace, l’engagement non crescerà. La conversione avviene nel momento in cui il lettore clicca su un contenuto dopo aver visto il titolo.

Anche il resto sarà da ottimizzare. Per questo abbiamo stilato 6 consigli e descritto come scrivere titoli cliccabili.

Nell’articolo, scorrendo, troverai: che cos’è l’engagement? Cos’è un titolo per l’engagement? Come funziona la conversione per i titoli aumenta engagement?

Esiste una formula per titoli che convertono al click? Come scrivere titoli che convertono al click? Come scrivere titoli acchiappa engagement? Infine: 6 consigli per titoli aumenta engagement che convertono.

Che cos’è l’engagement?

Per sapere come scrivere titolo che convertono al click, bisognerà capire che cos’è l’engagement. Che cosa si intende? Significa coinvolgimento e interazione. In poche parole, è l’atto di raggiungere il più alto livello di interesse, con lo scopo di dimostrare un’azione e con la finalità ultima di far compiere un’azione.

Quando si parla di engagement si fa riferimento al coinvolgimento emotivo di una o più persone determinando un comportamento attivo, manifestandosi attraverso la visione di un titolo o un testo all’interno di un’immagine.

La definizione e il significato di tale parola è un concetto anche un concetto di marketing. Si presenta come il livello di relazioni social che generano una conversione di qualsiasi tipo. A partire dalla vendita fino al traffico e alle visite.

Per riuscire a raggiungere risultati in termini di engagement, la comunicazione dovrà persuadere, essere accattivante e che dia una soluzione che converte al click. I titoli e i testi sono essenziali per l’engagement. Vediamo tutto quello che ti occorre sapere in proposito!

Cos’è un titolo per l’engagement?

Parte indispensabile di un qualsiasi tipo di contenuto è proprio il titolo. Primo punto di contatto, nonché uno dei fattori che determina l’engagement. Appunto, che cos’è un titolo per tale livello di coinvolgimento? Studiato attentamente, deve conquistare il pubblico e convertire subito al click.

Le tecniche si differiscono, ricordiamone le più importanti: breve, coinciso, chiaro, risolutivo e accattivante. Una volta conquistate le emozioni di chi lo legge, il click è assicurato. Si ricorda di essere coerenti e pertinenti con gli argomenti trattati.

Un titolo per l’engagement deve essere eseguito da semplici regole applicabili in qualsiasi contesto. Il titolo deve catturare l’attenzione in un attimo. Nei tempi odierni si è notato un crollo dell’attenzione e una frequente distrazione da parte degli utenti online.

Studiare il target e i concorrenti un tema sarà fondamentale. Il titolo dovrà ancor di più essere credibile ma anche veritiero. La formula per scrivere titoli che convertono al click esiste! L’engagement oggigiorno è la prima metrica da misurare. Per cui pensare in quest’ottica sarà indispensabile.

Titoli per l’engagement: come funziona la conversione

Se andiamo nel particolare ed esportiamo i processi di creazione di un titolo per un contenuto online, vedremo quanto è imprescindibile accurare gli aspetti generali e applicare le regole da rispettare. I consigli in questo caso sono essenziali. Le leve di conversione trasmettono un messaggio che suscita interesse in ogni lettore.

Come funziona la conversione? Come scrivere titoli per l’engagement? Quali obiettivi di comunicazione vengono maggiormente studiati per convertire l’utente online al click? L’affermazione, la negatività o la domanda sono declinazioni base da specificare per ogni forma.

Basandosi sul contesto sarà necessario capire come porre la questione e quale è il modo migliore per farlo. Usare una modalità piuttosto che un’altra dovrà essere una scelta basata sulla forma più efficace in base al target e all’argomento da trattare.

Ecco perché successivamente vedremo, oltre alla formula e a come scrivere testi che convertono l’utente al click, i consigli fondamentali da seguire alla lettera. Si tratta di suggerimenti funzionali utilizzati più spesso, famosi per essere efficaci e popolari proprio perché coinvolgono e convertono.

Formula Engagement: esiste per titoli che convertono al click?

Per convertire un lettore online oppure un utente a cliccare il tuo contenuto piuttosto che un altro, alcuni aspetti sono determinanti. Esiste una formula per scrivere titolo che convertono al click e aumentano l’engagement?

Non c’è una per definizione ma bensì ci sono alcune effettivamente funzionanti e già testate nel mondo del web. Generalmente, in un titolo, si fa tutto uno studio dietro a posteriori. In linea specifica, un qualsiasi titolo dovrà essere riferito ad un tipo di persona specifica e dovrà riguardare un determinato argomento.

Giusto? Sicuramente esistono delle tecniche di copywriting che puoi applicare, come AIDA, ad esempio. Il titolo dovrà essere semplice, breve e chiaro. Da qui possiamo estrapolare una formula efficace che parte dalla parola chiave dell’argomento o del tema che stai affrontando.

Successivamente dovrai inserire quello che l’utente sta cercando. Per finire con una comunicazione persuasiva che potrebbe comprendere una call to action, creatività e parole catchy. Dovrà essere accattivante e soprattutto creativo.

Per cui un titolo che converte al click potrebbe avere la seguente declinazione:

Argomento + cosa cerca e cosa vuole il lettore + comunicazione persuasiva (call to action)

Come fare un titolo d’effetto che aumenta l’engagement, il coinvolgimento e che converta l’utente a cliccare? Un suggerimento è usare i numeri, aggettivi, avverbi, parole guida tipo “come” e “quando”. Inoltre, fare una promessa è un gran metodo. Ricordati sempre di mantenerla dopo aver aumentato l’engagement.

Dato che la lunghezza sarà corta, sarà utile inserire il succo del discorso all’inizio così da catturare subito l’attenzione del lettore e dell’utente online. Tutto il resto dovrà suscitare il suo interesse! Un titolo cliccato sarà il risultato di un’ottima parte della progettazione della comunicazione di un qualsiasi contenuto digitale.

Engagement: Come scrivere titoli che convertono al click?

Un contenuto digitale che attira e coinvolge gli utenti online deve essere accattivante, sensazionale e che suscita il pubblico sul web a cliccare. Deve emozionare, incoraggiare, far condividere, aumentare il livello di coinvolgimento al massimo.

L’obiettivo è quello di fare leva su aspetti psicologici così da riuscire ad aumentare in maniera esponenziale l’engagement tramite il testo. Dopo aver capito cos’è l’engagement, vediamo come scrivere titoli che convertono al click.

Come far cliccare un contenuto con un titolo su Internet? I titoli acchiappa engagement funzionano e aumentano le interazioni. A livello percettivo si mettono in moto leve psicologiche che in un’ottica emotiva fanno sì che un utente faccia click su quel contenuto accattivante rispetto ad un altro poco catchy.

Incuriosire il lettore non sarà l’unica cosa da fare per aumentare l’engagement: ci vuole un click. Per cui si dovrà studiare in maniera corretta come arrivare a scrivere un titolo che converte tramite delle leve persuasiva, passando dalla semiotica alle regole della comunicazione.

Possiamo ricordare alcuni principi della comunicazione persuasiva: la reciprocità, il concetto di impegno, la coerenza, la riprova sociale, la paura, l’amore, il gradimento, l’autorità e la scarsità.

Anche tramite metafore puoi entrare nella mente attraverso figure familiari. Tutti questi aspetti sono da unire per dar vita alla scrittura di un titolo da cliccare per l’engagement. Scopri di seguito i consigli su come farlo!

6 consigli per titoli aumenta engagement che convertono al click

Diverse leve psicologiche, da sempre sono applicate anche nel marketing. Difatti possiamo affermare con certezza che questo succede anche nel digitale. Per sapere come scrivere titoli che convertono al click e che aumentano l’engagement, dovrai fare tesoro dei seguenti 6 consigli:

Promessa, vantaggio beneficio: far percepire all’utente di ricevere un vantaggio o un beneficio tramite la promessa riportata nel titolo è una tecnica che porta il lettore ad approcciarsi in maniera positiva. Convince e afferma di mantenere le promesse.

Di conseguenza sarà di vitale importanza risolvere quella promessa. Ad esempio: “Più soldi nello stipendio? Ecco 2 migliori trucchi per aumentare i guadagni! Scopri quello adatto a te”. La call to action alla fine guiderà la persona a compiere quella determinata azione proposta.

Urgenza e desiderio: stimolare la curiosità è il primo passo, convertire al click e aumentare l’engagement il secondo. Un titolo d’effetto dovrà fare leva sulla soddisfazione di un desiderio del momento. Esempio: Hai bisogno di relax? 7 giorni in Olanda a soli 200€! Manca un’ora! Scopri come risparmiare!

Consenso sociale, esclusione: un titolo che suscita emozione è una marcia in più. La leva emotiva in questo caso punto sul consenso della società. Sentirsi parte del gruppo e sentirsi esclusi e non sentire il senso di appartenenza è un dispiacere per tutti.

Ecco perché funziona far percepire di poter offrire tale coinvolgimento. Per esempio, “Evento marketing digitale: ci sarai? Manchi solo tu! Ecco 100 persone a cui è servito la scorsa volta! Scopri come partecipare gratis!

Esperienza e testimonianza: le recensioni aiuta a distinguersi dai competitor. Scegliere una struttura piuttosto che un’altra oppure acquistare un prodotto rispetto ad un altro della stessa qualità è una decisione.

Quest’ultima è psicologica e aiuta se qualcun altro ti suggerisce un qualcosa e ti aiuta a prendere una scelta al posto tuo. Esempi? Eccone uno: Capelli crespi? Affidati a Pantene: ecco come ha risolto Chiara Ferragni. Leggi di più!

Svantaggio, paura, errore: frasi negative, con finalità di prevenire situazioni spiacevoli, fanno la differenza. La gente ha paura di rimanere indietro, di fare errori, di essere in svantaggio, mentre parla e si paragona con gli altri. Per fare un esempio: mal di testa? Scopri come farlo passare in 2 minuti!

Guida all’uso: i principi di utilità nei contenuti sono evidenti e sottolineano bisogni ed esigenze. Aiutare qualcuno a fare qualcosa è già familiare nella nostra mente, come anche essere aiutati. Noi impariamo, fin dai tempi della scuola, non siamo nati già colti. Un esempio: come fare un sito web? Guida alla creazione dalla A alla Z!