Ogni brand e azienda desidera coinvolgere ed i propri clienti interagendo con loro. In questo articolo, vedremo quali sono i vantaggi dell’engagement marketing e come applicarlo alla tua strategia aziendale.

Quando si desidera veicolare messaggi ai clienti attraverso più canali, come e-mail, pubblicità su Facebook, TV, giornali, social network, ecc., si parla di interazione unidirezionale. Ma quando l’interazione è reciproca e a due vie, allora si parla di engagement marketing.

Questa conversazione può coprire molti argomenti diversi, ma il denominatore comune è che è correlata alle attività commerciali della tua azienda. Inoltre, può anche svolgersi di persona presso il punto vendita o tramite telefonata.

In questo articolo, vedremo cos'è l'engagement marketing, come farlo e quali sono i vantaggi.

Cos'è l'engagement marketing per un'azienda

Grazie a un servizio clienti ben strutturato, potrai fare affidamento sui dati di ricerca raccolti, sfruttare i feedback spontanei o rispondere ad eventuali domande, provocando e arricchendo così le conversazioni con informazioni che ti servono e nel contempo promuovendo l’interazione.

Quando compi tutte queste azioni, allora stai coinvolgendo i tuoi clienti con il tuo brand sia per creare fiducia sia per raccogliere dati importantissimi per migliorare la tua strategia in generale.

Se i clienti sono così a loro agio con il tuo brand da interagire con esso, allora hai creato una buona strategia di engagement marketing da tenere in piedi.

Tuttavia, non è semplice come può sembrare. Dovrai dedicare tempo alla ricerca sul comportamento dei tuoi clienti e all'elaborazione di una strategia di marketing personalizzata per il coinvolgimento dei clienti su più canali.

Al contrario, se non gestisci i dati dei clienti in modo efficace e non analizzi a fondo l'intera gamma omnicanale delle opzioni di coinvolgimento, fallirai nell'attirare gli acquirenti.

I vantaggi dell’engagement marketing

Offrire un’esperienza migliore ai tuoi clienti

Quando favorisci un’interazione bilaterale tra te e i tuoi clienti, avrai l'opportunità di ascoltare e vedere cosa sta succedendo in ogni stadio della buyer's journey, così da poter personalizzare l’esperienza e la costruzione di relazioni solide. Ciò influisce direttamente sull'esperienza del cliente, risolvendo i suoi problemi e fornendogli ciò che si aspetta durante la sua buyer’s journey.

Rafforzamento della brand loyalty

Quando personalizzi l'esperienza del cliente, fai in modo che esso si interessi alla tua azienda e diventi attivo sostenitore del tuo marchio. Non solo, ma con un buon engagement marketing, regolare e ben strutturato, la fedeltà verso il marchio favorirà il passaparola.

Brand awareness

Nel 2022, non è sufficiente avere i prodotti migliori. Le aziende devono fare in modo che i clienti ricordino di più il loro brand rispetto ai competitors, attraverso interazioni significative e frequenti. Pertanto, oltre agli altri vantaggi, le aziende devono anche saper offrire opportunità di interazione, perchè grazie ad esse il brand rimane più impresso nella memoria.

Crea fiducia nel marchio

Se un acquirente è rimasto deluso da un prodotto, spesso non si fiderà più dell’azienda da cui lo ha acquistato e preferirà recarsi da un’altra parte. Tuttavia, se sarai capace di interagire con un cliente insoddisfatto e risolvere il problema in modo tempestivo, la situazione potrebbe cambiare.

Come creare engagement nel cliente sul web e sui social

Sviluppa uno storytelling che coinvolga i lettori

Prima di lavorare sull’engagement con i tuoi clienti, dovrai creare una base e un'immagine consolidata della tua azienda su tutti i canali.

Il content marketing è una parte fondamentale del processo di engagement, poiché mostra ciò che vuoi che i tuoi clienti ottengano piuttosto che i tuoi prodotti e servizi. Utilizza l'arte della narrazione e dello storytelling per mantenere i clienti interessati al tuo brand e rimanere impresso più a lungo.

Imposta la tua strategia di engagement

Una volta che hai il contenuto, pianifica dall'inizio alla fine la tua strategia di engagement marketing basandoti sulle esigenze dei tuoi clienti.

Segmenta il tuo pubblico per offrire una maggiore personalizzazione e differenziare i messaggi inviati per ciascuna fascia di pubblico. Così facendo, ridurrai il bounce rate delle tue email di marketing, nonché delle tue campagne organiche o a pagamento sui social.

Ricorda, ogni cliente sarà interessato a un aspetto diverso del tuo prodotto o servizio. Allo stesso tempo, non tutti i canali sono adatti per inviare messaggi a tutti i clienti. Pertanto, scegli quelli giusti e i contenuti adatti a ciascun cliente in ogni stadio della buyer's journey.

Ottimizza la strategia in corsa

Se noti che una strategia funziona più di altre per l’incremento dell’interazione con i tuoi clienti, allora concentrati su di essa. Per fare ciò, assicurati sempre di testare vari tipi di contenuto rivolto ai tuoi clienti e ad ogni segmento, così da perfezionare sempre di più la strategia.

Raccogli dati sui tuoi clienti

Una piattaforma specifica per il monitoraggio dell’engagement marketing che si integri con i tuoi punti di contatto e concentri i dati in un unico spazio ti aiuterà a unificare i dati eliminando eventuali lacune.

Piattaforme come HubSpot e SemRush ti aiuteranno a raccogliere e analizzare dati specifici per ogni azione di engagement intrapresa su diverse piattaforme.

Personalizza l'esperienza del cliente

Una volta che hai abbastanza dati e informazioni sui tuoi clienti, trasforma i tuoi contenuti in strumenti personalizzati e sfrutta i giusti canali di marketing per incrementare il coinvolgimento dei consumatori. Più dettagliati e attenti eseguirai tutti i passaggi precedenti, più veloce e facile sarà questo passaggio finale.