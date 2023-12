Enoteche online: l'e-commerce per i vini è sempre più popolare

Le enoteche online offrono una varietà di vini davvero notevole. Inoltre, la comodità di fare acquisti in un e-commerce di vini è anche quella della consegna direttamente a casa, in tutta sicurezza e con imballaggi protetti.

Che sia per un regalo natalizio di buon gusto e sempre apprezzato o che sia per cene informali e convivi enogastronomici con famiglia e amici in occasione delle feste, una bottiglia di vino fa sempre piacere e poterla acquistare online in modo semplice e veloce è un’opzione che sempre più persone scelgono. Oltretutto, le enoteche online offrono una varietà di vini davvero notevole che spazia tra vini bianchi, rossi, vini nazionali, vini regionali, vini esteri, bollicine e vini da dessert particolarmente ricercati. Tra vitigni, case vinicole, abbinamenti e sentori differenti, non c’è che l’imbarazzo della scelta anche per gli intenditori.

Enoteca online: di cosa si tratta

Immaginate di avere davanti un’enorme cantina di vini dove sono disponibili vini rossi, vini bianchi, spumanti e champagne, vini da dessert e vini da meditazione, di ogni genere di vitigno e di ogni casa vinicola, soprattutto italiana, tra le più rinomate ed apprezzate: siete davanti ad un’enoteca online dove, con pochi clic, vi troverete davanti la scheda di ogni prodotto completa di descrizione, abbinamenti gastronomici consigliati, recensioni di altri utenti e prezzi spesso in promozione che offrono, nell’acquisto, anche un vantaggio economico.

La comodità di fare acquisti in un e-commerce di vini è anche quella della consegna direttamente a casa, in tutta sicurezza e con imballaggi protetti che garantiscono l’integrità del prodotto fino alla ricezione dell’ordine.

L'esempio di Bernabei

Uno degli esempi più apprezzati e più gettonati è quello di Bernabei, un’enoteca online che mette a disposizione tutta la conoscenza e l’esperienza dell’azienda per aiutare l’utente a trovare l’etichetta più adatta all’occasione, tramandando la filosofia del bere in modo responsabile.

L’esperienza centenaria che Bernabei ha acquisito nel settore del beverage permette all’azienda di trasmettere online i valori che possiede da sempre: meticolosa attenzione alle esigenze di ogni cliente, selezione accurata di ogni tipologia di etichetta proposta e rapporti solidi sia con i fornitori che con tutti i clienti che, negli anni, hanno avuto il piacere di scegliere i suoi prodotti per le loro occasioni più importanti e per una buona degustazione.

L’enoteca online Bernabei è disponibile anche su App, dando così la possibilità di accedere a centinaia di etichette in modo semplice, immediato e smart, ovunque ci si trovi.

La velocità nella consegna e la particolare accortezza nell’imballaggio completano un servizio da sempre eccellente e apprezzato da utenti di ogni dove.

Tra le proposte disponibili si può trovare l’Amarone della Valpolicella DOCG 2020 Fulminato, rinomato vino rosso rubino impenetrabile e compatto, dal sapore inconfondibile di confettura di amarene e ribes, tra l’altro in offerta; e ancora, per gli abbinamenti di pesce, il Trentino DOC Chardonnay 2022 Boem, dai classici sentori di frutta esotica, caratteristici del vitigno e dal sapore equilibrato e ricco; mentre per i brindisi o gli aperitivi, ma anche per accompagnare l’intero pasto, da provare c’è il Prosecco Di Valdobbiadene DOCG Limited Edition 90° Anniversario 2022 Bernabei, dal perlage di bollicine fini e persistenti, note fruttate di pera e pesca bianca e sentori floreali di lavanda e acacia.

Ma vediamo nel dettaglio i consigli per brindare al Natale e all’anno nuovo con i vini più consoni all’occasione.

I vini per i brindisi di Natale e Capodanno

Per i brindisi delle festività di Natale e Capodanno, la scelta dei vini dipende soprattutto dai gusti personali e dalle preferenze dei propri ospiti. In ogni caso, alcune raccomandazioni generali sono sempre valide per gli abbinamenti di ogni portata.

Il prosecco è un classico italiano per tutti i brindisi e va bene sia per aperitivi e antipasti che per tutte le altre portate di pranzi e cene delle feste. Ci sono poi gli Chardonnay, vini bianchi versatili che si abbinano bene a molti piatti festivi e, tra i vini rossi, da ricordare c’è il Chianti, il Barolo e il Pinot Nero, ottimi con i piatti di carne più o meno strutturati.

Lo Champagne è ideale per i festeggiamenti speciali, essendo considerato il re dei vini spumanti e, infine, ci sono anche i vini dolci o da dessert come il Moscato d’Asti o gli ottimi vini liquorosi siciliani come Malvasia, Passito, Zibibbo e vino alla mandorla che accompagneranno gli assaggi di dolci, panettone e pandoro.

Ciò che è importante ricordare è servire sempre i vini alla temperatura giusta e utilizzare calici adatti per valorizzarne al massimo aromi e sentori.