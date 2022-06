L’influencer marketing è uno dei trend più remunerativi ed utilizzati in ambito di marketing digitale. Grazie ad esso, le aziende riescono a relazionarsi in maniera più profonda con il proprio pubblico. Ma dovrai fare attenzione a commettere degli errori che potrebbero addirittura danneggiare la tua reputazione! Scopri quali e come evitarli!

Il valore complessivo dell’influencer marketing a livello globale è di 13.8 miliardi di dollari – tra celebrità da social media e grandi aziende che hanno dato vita a una delle strategie di marketing più efficienti disponibili sul mercato attuale.

Ma anche con tutto il potenziale che l’influencer marketing può portare al tuo business, se una campagna non viene implementata secondo determinati criteri, i risultati saranno scarsi e non ti faranno rientrare dalle risorse spese per crearla.

O addirittura, una campagna fatta male potrebbe danneggiare in maniera irreparabile la tua reputazione, portando il tuo pubblico e quello dell’influencer con cui collabori ad allontanarsi per non tornare più.

Tuttavia, non lasciare che questo ti scoraggi dal provarci: seguendo i miei consigli su quali errori evitare nell’influencer marketing e come evitarli, non andrai incontro a nessun problema! Continua a leggere!

Il primo errore con l’Influencer Marketing è di non definire bene gli obiettivi della tua campagna: ecco come fare

Ogni attività della tua azienda sarà sicuramente creata con un obiettivo ben definito: che si tratti di vendite, brand awareness o lead generation. La tua campagna di influencer marketing non dovrebbe assolutamente fare eccezione.

Purtroppo, però, un grosso numero di aziende e di professionisti dimentica questo passaggio critico, e finisce ad ottenere risultati scarsissimi come un bassissimo livello di engagement e un ROI davvero sconfortante. Una conseguenza terribile, ma inevitabile.

È quindi essenziale avere un obiettivo ben delineato prima di lanciare qualsiasi campagna. Se dimentichi di definire un obiettivo, stai semplicemente sparando al buio sperando di prendere qualcosa che non è lì.

Da imprenditore o professionista, saprai che questo non è il piano d’azione più consigliato per nessuna azione mirata alla crescita di un business. Anzi, potrebbe rivelarsi addirittura deleterio sul lungo periodo. Ma come risolvere la questione?

Semplice, chiediti cosa vuoi ottenere con questa specifica campagna di influencer marketing.

Vorresti incrementare il tuo numero di followers o semplicemente risultare più presente su una determinata piattaforma? Magari il tuo obiettivo sono le conversioni, o il raccogliere più dati e insights sul tuo pubblico di riferimento che potrai utilizzare per altre campagne.

Qualsiasi sia il tuo obiettivo, definiscilo chiaramente e sviluppa un piano ben preciso per raggiungerlo. Così, quando sarai in contatto con l’influencer con cui collaborerai, saprai spiegare al meglio le tue esigenze e le tue aspettative.

Ricorda che – per quanto brutto possa suonare – l’influencer è il tuo “strumento”, non il tuo social media manager, quindi egli farà solo ciò che gli chiedi nello specifico. Senza una guida, sarà difficile che i suoi contenuti risultino davvero efficaci quanto desideri!

I danni di collaborare con le persone sbagliate nell’Influencer Marketing

Tutti vorrebbero poter collaborare con una Chiara Ferragni o con un Khaby Lame, e il sentimento è più che legittimo. Immagina vedere il tuo prodotto esposto ad una platea di oltre 250 milioni di persone. Dovrà funzionare per forza, giusto?

Beh, non è proprio così. Naturalmente, se pubblicizzi un prodotto di bellezza e disponi di 50k o più per ciascuna promozione, allora saremo i primi a consigliarti di contattare subito l’agente di Chiara Ferragni e organizzare una campagna di influencer marketing di proporzioni bibliche.

Tuttavia, se invece ti occupi di sviluppo software o di adesivi per dentiere, Chiara Ferragni potrebbe non essere proprio il personaggio pubblico più indicato. La stessa regola dovrai applicarla per ogni influencer che scritturerai per le tue campagne.

Concentrarti semplicemente sul numero di followers è un errore imperdonabile, ma fin troppo comune, senza contare che la collaborazione con gli influencer sbagliati potrebbe rovinare irreparabilmente la reputazione del tuo brand.

Dovrai andare oltre quel numerino tanto invitante e trattare gli influencer con cui collaborerai proprio come se fosse un colloquio di lavoro, con domande sulle loro competenze nel tuo settore e su come gestirebbero la campagna che hai in mente.

Del resto, stai per collaborare con una persona che rappresenterà la tua azienda di fronte a una platea vastissima, quindi assicurati di effettuare ricerche molto approfondite per evitare di collaborare con un personaggio controverso: l’ondata d’odio coinvolgerà anche te.

Vediamo quindi qual è il modo migliore per scegliere l’influencer più giusto per te.

Per scegliere l’influencer migliore, dovrai tenere conto di tre variabili importantissime:

Rilevanza con il tuo brand, ovvero se la tua azienda e il tuo influencer sono più o meno nello stesso fattore di competenza.

Tipo di influencer, se si tratta di un mega, macro, micro o nano influencer – questo si definisce a seconda del numero di followers

Relazione con il proprio pubblico – il che significa il livello di engagement con il pubblico e quindi il numero di interazioni tra likes, commenti e condivisioni

L’influencer che sceglierai dovrà quindi essere nel tuo settore, o almeno essere interessato abbastanza e conoscerne abbastanza da poter portare avanti una campagna pubblicitaria per un’azienda ad esso appartenente.

Inoltre, l’influencer che sceglierai dovrà impegnarsi a interagire con il proprio pubblico nell’ambito della tua campagna, rispondere a domande o commenti per incrementare l’engagement e nel contempo dimostrare conoscenza e interesse verso il tuo prodotto o servizio.

Ricorda che la metrica che le maggiori piattaforme social tengono maggiormente in considerazione è quella dell’engagement: se l’influencer con cui pensi di collaborare ha magari 10k followers, ma solo 2 o 3 commenti sotto ogni post, riconsidera.

Significa che molto probabilmente il personaggio ha una platea di followers “finti”, ovvero bot comprati da agenzie truffaldine che non contribuiscono in nessun modo alla metrica di engagement, ma anzi, possono danneggiarla e danneggiare anche la tua reputazione se collabori con un furbetto!

Le aziende che non considerano la competizione nell’influencer marketing commettono un errore

Delineare un obiettivo per la tua campagna o il tipo di influencer con cui collaborare ti dà naturalmente un vantaggio sui tuoi competitors, perché i due aspetti più importanti sono già stati sviluppati.

Tuttavia, non svolgere una ricerca di mercato, ma nello specifico una ricerca sulle precedenti collaborazioni portate avanti dall’influencer con cui collaborerai potrebbe rivelarsi un grosso danno per la reputazione della tua azienda.

Ricorda che un influencer è libero di lavorare con qualsiasi brand voglia, a meno che non vengano apposti vincoli contrattuali. Come nel mondo del lavoro assumere qualcuno proveniente dalla concorrenza è considerato sleale, così funziona anche per l’influencer marketing.

Quindi, fai molta attenzione a chi assumi: vediamo come evitare uno scandalo.

Effettua una ricerca approfondita sui profili social dell’influencer con cui intendi collaborare e verifica se non esistono contenuti creati in collaborazione con uno dei tuoi diretti competitors. Dovrai cercare in tutti i suoi profili social, da Instagram a TikTok, Facebook, Twitter etc.

Attenzione: non basta semplicemente chiedere. Alcuni nasconderanno di aver collaborato con la competizione per aggiudicarsi una nuova fonte di guadagno. E non c’è contratto che tenga, a meno che tu non lo crei in maniera dettagliata, cosa che potrebbe spaventare chiunque.

Se troverai prove che il personaggio ha già lavorato con la competizione, conviene che tu cerchi altrove.

Come impostare una collaborazione fruttuosa nell’influencer marketing: strutturare le riunioni

Sebbene gli influencer siano tali grazie alla loro creatività e capacità di creare contenuti interessanti per il loro pubblico, avranno comunque bisogno di una guida per creare i contenuti specifici secondo le tue esigenze.

Se fornirai loro indicazioni vaghe e poco dettagliate, finiranno con il creare contenuti che non trasmettono il messaggio giusto, e che magari risulteranno troppo generali o troppo impostati. Il che è un male in entrambi i casi.

Quindi dovrai spiegare loro nel dettaglio tutti i benefici e le funzionalità del tuo prodotto prima di promuoverlo, e se non lo farai, il fallimento nel raggiungere l’obiettivo sarà imputabile solo a te!

Ma attenzione invece a non trovarti dalla parte estrema della barricata! Potresti pensare che – se indicazioni vaghe e poco definite siano un danno – allora sia necessario istruire l’influencer nei mini dettagli per avere successo. Niente di più sbagliato.

Troppi termini e condizioni andrebbero a limitare la libertà creativa del personaggio con cui collaborerai, e il risultato potrebbe anche tradursi in un passo indietro da parte sua, interrompendo di fatto la collaborazione. Quindi, come trovare l’equilibrio giusto?

Tieni a mente che dovrai parlare in maniera chiara e dettagliata del tuo prodotto o servizio, m niente di più. Magari potrai aggiungere informazioni rilevanti sulla vision e la mission del tuo brand, andando a dare più valore aggiunto ai contenuti, ma niente di più!

Perchè è importante misurare i dati nell’influencer marketing, non solo monitorarli

Non puoi gestire qualcosa che non stai misurando! Misurare i risultati della tua campagna è fondamentale se vuoi davvero sapere quanto è efficace la tua campagna. Aiuta tantissimo definire i KPI giusti, e ne parlo nello specifico nell’articolo linkato.

Se non misurerai e analizzerai i risultati, a cosa serve creare una campagna? Non basta solo raccogliere i dati, dovrai studiarne gli effetti, confrontarli con le metriche precedenti e compararli in maniera precisa, per generare un report utile a capire quanto la campagna è stata efficace nel raggiungimento degli obiettivi. Come fare?

Dopo aver implementato la tua campagna, fermati un attimo e analizza – magari in compagnia del tuo Social Media Manager – com’à andata. Non saltare mai questo passaggio, perché ti fornirà informazioni di grandissimo valore sulla qualità delle tue campagne e di come utilizzare gli insegnamenti per le prossime!

Mai tagliare i ponti con i tuoi collaboratori dopo le tue campagne di influencer marketing: ecco perchè

Ricordi la regola secondo la quale dovresti trattare i tuoi influencer come se fossero tuoi dipendenti effettivi? Questo si applica anche dopo che le tue campagne sono terminate. Se hai avuto successo, è sconsigliabile tagliare completamente i ponti con la persona con cui hai collaborato.

E c’è una ragione ben specifica: costruire relazioni a lungo termine dovrebbe essere il tuo obiettivo primario per creare – in futuro – campagne in cui potrai raggiungere obiettivi diversi attingendo dal successo delle tue campagne precedenti! Come?

Semplice: continua ad interagire con gli influencer attraverso i loro contenuti e dai loro il riconoscimento che meritano. Complimentati con loro dopo una campagna di successo e impegnati con le cause che supportano.

È importantissimo pensare agli influencer come persone comuni, e non solo asini da monete!