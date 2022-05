I social network oggi rappresentano un'ottima opportunità per le aziende, sia dal punto di vista del marketing, sia per un miglioramento della loro reputazione. Ci sono però alcune piattaforme più popolari e utilizzate di altre. Come potrete immaginare al primo posto troviamo Facebook! In particolare, in questo articolo vogliamo parlarvi di Facebook Business Manager: un programma interamente dedicato agli inserzionisti per la creazione di campagne pubblicitarie.

Nella società di oggi i social network ricoprono un ruolo fondamentale: nel corso del tempo, infatti, sono passati dall’essere delle semplici piattaforme di interazione tra persone, al diventare uno degli strumenti principali per chi svolge determinate professioni.

Questa trasformazione ovviamente non è avvenuta per caso!

L’uso di Internet, e della tecnologia in generale, ha avuto una crescita esponenziale negli ultimi anni, sia grazie alle numerosissime novità introdotte, sia per merito di tutte quelle persone hanno intravisto in questo mondo un potenziale infinito.

Effettivamente è proprio così. Se utilizzati nel modo corretto, i canali social possono garantire a molte imprese italiane un aumento notevole del fatturato.

E tutto ciò che giova all’economia del nostro paese è ben accetto!

Secondo gli studi fatti dal sito Cultadv.com, in Italia sono circa 35 milioni coloro che ogni giorno navigano sui social network per svariati motivi. Stiamo parlando del 58% della popolazione.

Togliendo le fasce d’età troppo giovani e troppo avanzate, che sono teoricamente distanti da questa realtà, possiamo affermare che si tratta di un numero veramente strabiliante.

È vero anche che alcune piattaforme sono più utilizzate di altre. Sempre da quanto riportato da Cultadv.com, infatti, in Italia il primo gradino del podio se lo aggiudica Facebook con ben 29 milioni di utenti. Segue Instagram con 20 milioni e medaglia di bronzo per Snapchat con 3,05 milioni.

In questo articolo però vogliamo focalizzarci sul nostro vincitore: Facebook!

O meglio, una specifica sezione di Facebook: Facebook Business Manager, ideato proprio per supportare e aiutare le aziende presenti sul mercato, ampliare la propria cerchia di clienti e sponsorizzare prodotti e servizi.

Cos'è Facebook Business Manager e come funziona

Facebok Business Manager è uno strumento che fornisce servizi di assistenza a tutti coloro che possiedono un profilo aziendale e vogliono mettere in atto determinate strategie di marketing.

Più nello specifico possiamo dire che si tratta di un tool dedicato agli inserzionisti che intendono creare annunci e campagne pubblicitarie a favore della propria attività.

È importante dire che Facebook Business Manager prevede la gestione delle inserzioni sia per le pagine Facebook, sia per quelle Instagram.

Come tutti saprete, infatti, le due piattaforme fanno parte della medesima società, il cui nome dall’ottobre 2021 è Meta.

Di conseguenza, gli aggiornamenti per questi due programmi e per le rispettive applicazioni viaggiano un po’ di pari passo.

Ma veniamo ora alle cose salienti: come funziona concretamente Facebook Business Manager?

Essenzialmente ciò che permette di fare questa piattaforma è di creare advertising mirati per la propria azienda o per il proprio brand e, successivamente, di monitorare i risultati ottenuti.

Uno dei vantaggi primari è sicuramente quello di poter definire un target di riferimento, ovvero comunicare al sistema quale pubblico si intende raggiungere.

Questo è possibile farlo inserendo alcuni filtri demografici, ad esempio il genere, l’età, la regione di provenienza o la lingua.

Se non dovesse bastare, si possono inserire ulteriori informazioni, quali gli interessi che potrebbero o dovrebbero avere i visitatori della pagina.

Insomma, Facebook Business Manager fa risparmiare un sacco di tempo e soldi a tutti quei team aziendali che ogni giorno progettano su misura campagne pubblicitarie, le quali spesso si dimostrano poco efficienti.

Inoltre, il programma è realizzato proprio come un vero e proprio spazio lavorativo. Si può infatti ricoprire il ruolo di amministratore generale, che si occupa di gestire tutto, oppure di impiegato, ovvero colui che assiste l’amministratore e svolge i compiti assegnati.

In particolare, gli impiegati possono essere inserzionisti, analisti, editor, addetti alla supervisione, etc…

A cosa serve Facebook Business Manager?

Come abbiamo detto, il primo scopo di Facebook Business Manger è quello di supportare le aziende offrendo loro la possibilità di creare campagne pubblicitarie personalizzate in poche semplici mosse.

Sicuramente non si tratta dell’unico programma esistente in rete che consente ai commercianti di realizzare adv a proprio piacimento.

Dovete però tenere in considerazione che questo sistema in particolare sfrutta l’enorme seguito che ha Facebook a livello mondiale e la rispettiva risonanza all’interno della società.

Si tratta quindi di un metodo quasi del tutto privo di effetti negativi!

A livello generale possiamo dire che Facebook Business Manager serve per creare e rendere pubbliche le inserzioni pubblicitarie, monitorare il loro impatto sul pubblico, gestire più account aziendali contemporaneamente ed eventualmente aggiungere un partner che possa supportare l’azienda nelle attività di marketing.

Entrando più nel merito della piattaforma, possiamo attribuire ad essa le seguenti finalità:

Organizzare e gestire al meglio il team aziendale che si occupa del settore marketing: dalla pubblicità, alle sponsorizzazioni, alle collaborazioni, sino a tutte le azioni volte a promuovere i prodotti ed i servizi offerti al pubblico

Coordinare nel medesimo momento più account business facenti parte anche di canali social diversi. Sono infatti compresi tutti i profili aziendali e pubblicitari di Facebook e di Instagram

Controllare costantemente tutti gli accessi effettuati all’account stabilendo le autorizzazioni e le persone alle quali garantirle. Come abbiamo detto, infatti, una pagina può essere utilizzata da più persone con ruoli diversi e proprio per questo motivo la piattaforma da modo di organizzarli esattamente come il reparto di un’impresa

Permettere all’attività di crescere collaborando con altri account aziendali e condividendo con essi determinate risorse

Proteggere le informazioni interne e riservate all’impresa. Su questo punto in particolare Meta si sta muovendo al fine di migliorare le normative di sicurezza e privacy. Quando si usano i social network a scopo lavorativo è sempre meglio assicurarsi che tutti i movimenti siano sicuri e tutelati dal social che utilizziamo

Quelli elencati finora erano chiaramente scopi puramente professionali, nonché i più importanti per un imprenditore che opera in questo mondo.

Tuttavia, non bisogna sottovalutare un aspetto di ugual importanza legato alla praticità e comodità di tutti gli utenti Facebook.

Infatti, se ancora non si fosse capito, la sezione Business Manager è completamente distaccata dagli account personali. Rappresentano proprio due mondi paralleli.

Non vi è alcun rischio che le informazioni presenti in un profilo privato vengano mischiate con quelle di un profilo aziendale.

Come creare un account Facebook Business Manager

Siamo sicuri che chi tra di voi ha un brand o lavora nel settore marketing di un’azienda è rimasto per lo meno incuriosito dall’esistenza e dalle potenzialità di questa piattaforma.

Rimarrete ancora più colpiti nel sapere che si tratta di un programma la cui iscrizione è completamente gratuita e fattibile in pochissimi semplici step.

Ovviamente per qualsiasi dubbio o difficoltà, potete consultare in ogni momento il blog ufficiale creato da Meta e dedicato interamente a Facebook Business Manager.

La pagina è visibile a questo link e al suo interno troverete tantissime informazioni in merito all’utilizzo della piattaforma, alle sue funzionalità e a tutti i servizi offerti.

Inoltre, c’è un’intera sezione riservata alla risoluzione di eventuali problemi relativi alla verifica dell’azienda o alla cancellazione dell’account.

Veniamo ora al procedimento vero e proprio!

Se volete iscrivervi a Facebook Business Manager vi basterà seguire i seguenti passaggi:

1 Collegatevi alla pagina business.facebook.com/overview

2 Cliccate su “Crea un account” in alto a destra

3 Inserite il nome del brand o dell’azienda che intendete registrare e un account di posta elettronica aziendale. Successivamente premete sul pulsante “Avanti”

4 Ora dovrete specificare le informazioni richieste inerenti all’azienda e premete su “Invia”

E voilà! Vi ritroverete subito all’interno della community pronti per creare le vostre prime inserzioni!

Inizialmente vi consigliamo di prendere un po’ di familiarità con la piattaforma, così da riuscire a muovervi nella schermata con più dimestichezza.

Come usare Facebook Business Manager per il marketing

Ora che siete ufficialmente iscritti a Facebook Business Manager sarete impazienti di sapere come si usa per fare marketing.

Innanzitutto, prima di creare un’inserzione è opportuno personalizzare il profilo e renderlo adatto alle proprie esigenze.

Come vi abbiamo anticipato, ad ogni account è possibile aggiungere altri profili aziendali o commerciali e associare ad ogni utente un ruolo.

Fare tutto questo è estremamente semplice, infatti, già nella homepage iniziale vi troverete di fronte ai pulsanti “Aggiungi pagina” o “Aggiungi account pubblicitario”.

Vi basterà quindi cliccare sull’azione che vorrete compiere e seguire i passaggi: per le pagine aziendali è sufficiente indicare il nome di quella che si desidera aggiungere, mentre per gli account pubblicitari occorre inserire l’ID del profilo.

Per quanto riguarda le singole persone, nonché i dipendenti che cooperano nell’azienda, il discorso è leggermente più complesso. Vediamo quindi gli step per aggiungere un lavoratore e associargli un ruolo:

1 Cliccare su “Impostazioni” in alto a destra

2 Premere su “Aggiungi”

3 Indicare l’indirizzo di posta elettronica aziendale del dipendente che si intende aggiungere e selezionare un tipo di accesso (dipendente o amministratore). Successivamente premere su “Avanti”

4 Assegnare al dipendente le risorse di cui può usufruire, ad esempio cataloghi, pagine, etc… e il ruolo che ricopre all’interno dell’account, ad esempio inserzionista, editor, analista, etc…

5 Cliccare su “Invita”

Una volta completati tutti i passaggi, al dipendente arriverà in automatico l’invito da parte di Facebook Business Manager direttamente nella casella di posta. Dovrà solo accettarlo!

A questo punto il vostro profilo avrà sicuramente un aspetto più professionale e sarà giunto quindi il momento di mettersi all’opera.

Prima di realizzare una campagna pubblicitaria completa, è utile definire gli obiettivi che si vogliono raggiungere con ogni singolo annuncio.

In particolare, Facebook Business Manager offre quattro differenti tipologie di inserzione:

Adv finalizzati ad aumentare la notorietà dell’azienda, i quali puntano ad un aumento dei feedback (mi piace, commenti, condivisioni, follower)

Adv per far compiere ai clienti una determinata azione, quindi tramite frasi “Call to action”. Questi vengono usati solitamente per consigliare di iscriversi ad una determinata pagina o effettuare il download di un’applicazione

Adv finalizzati all’ampliamento del flusso di visitatori sul sito web

Adv finalizzati all’incremento delle vendite sul sito web, quindi esposizione del catalogo e dei prodotti

Una volta individuata la strada che si intende percorrere, il resto è tutto in discesa!

Vi basterà infatti recarvi nella sezione “Gestione inserzioni” e cliccare su “Crea”. Qui sarà possibile pianificare l’intera campagna pubblicitaria scegliendo gli annunci che maggiormente vi interessano.

Ricordate che gli advertising possono essere condivisi su tutti i canali Meta, quindi Facebook, Instagram e Messenger.

Facebook Business Manager: 3 consigli per usarlo al meglio

Concludiamo questa piccola guida con alcuni consigli per poter sfruttare al meglio la piattaforma e godere di una ottima esperienza.

Il primo consiglio che vogliamo darvi riguarda la messa in sicurezza del vostro account che, come abbiamo detto precedentemente, rappresenta un tassello fondamentale per tutti i social network.

Per assicurarvi una corretta e completa tutela vi basterà andare su “Impostazioni” e selezionare “Centro per la sicurezza”: qui potrete personalizzare una serie di suggerimenti per proteggere il vostro account e ridurre il rischio di compromettere le attività aziendali.

Il secondo consiglio riguarda i ruoli all’interno del profilo.

È sempre meglio nominare minimo due amministratori e mai solo uno. Questo perché nel caso in cui l’accesso del primo amministratore riscontri dei problemi, avrete sempre una scorciatoia per poter continuare a lavorare indisturbati senza subire arresti.

In ultimo ma non per importanza vi suggeriamo vivamente di leggere questa guida realizzata da Meta prima di iniziare le vostre attività.

In questo modo potrete partire informati e pienamente consapevoli di cosa state facendo. D’altronde si tratta pur sempre di lavoro, quindi è bene preoccuparsi di svolgerlo al meglio.