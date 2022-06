Facebook, social media gestito da Meta, sta sperimentando nuovi modi per fare pubblicità all'interno della piattaforma, grazie all'introduzione di Facebook Basic ADS.

Novità di giugno 2022 è infatti che Facebook, parallelamente a Facebook ADS che già tutti conosciamo, voglia dare sempre maggiori possibilità agli inserzionisti.

La concorrenza tra i vari social media, infatti, è sempre più serrata (parlavamo in questo articolo di Instagram vs Tiktok, ad esempio). Dunque anche Meta, che all'interno racchiude due dei social network più usati, Facebook ed Instagram, debba trovare sempre nuove idee per guadagnare attraverso i contenuti.

Qual è però il problema che ha fatto in modo che Meta pensasse a Facebook Basic ADS?

Di questo problema e della possibile soluzione studiata dal social media ne parliamo in questo articolo. Potrebbe trattarsi di una rivoluzione per chiunque lavori nel social media marketing.

Perché Meta pensa a Facebook Basic ADS: qual è il problema di fondo

Uno dei più grandi motivi c'è stata quell'enorme operazione di rebranding che ha portato alla creazione di Meta, al cui interno troviamo Facebook, è legata ad un grande problema di violazione dei dati personali.

In effetti, gran parte del successo delle campagne pubblicitarie effettuate sulla piattaforma è dovuto all'abilità di Facebook di carpire quanti più dati possibili dei suoi utenti.

Chiunque faccia marketing conosce l'importanza di usare, archiviare ed usare dati di ogni tipo. In questo senso, in Europa il GDPR, il Regolamento sulla Protezione dei Dati Personali, influenza le attività di marketing.

Chi fa pubblicità su Facebook all'interno dei confini dell'UE è allo stesso modo influenzato dal GDPR. Anche se Facebook appartiene a Meta che è statunitense, i dati appartengono infatti a persone residenti in Europa.

Ecco quali sono le più importanti implicazioni legate al GDPR nel momento in cui si fanno ADS su Facebook in maniera conforme al regolamento:

Bisogna informare i propri utenti di come si useranno i loro dati;

di come si useranno i loro dati; Tali utenti dovranno accettare che i propri dati sensibili vengano usati per gli scopi di cui sopra. Allo stesso modo sono liberi di togliere il consenso ;

che i propri dati sensibili vengano usati per gli scopi di cui sopra. Allo stesso modo sono ; I clienti possono richiedere , e sono tenuti a ricevere in ogni momento, le informazioni che li riguardano;

, e sono tenuti a ricevere in ogni momento, le informazioni che li riguardano; Gli utenti possono cancellare da Facebook e da Meta tutte le informazioni che desiderano quando lo desiderano.

In altre parole, i brand devono ottenere il permesso di utilizzare i dati personali e devono anche essere completamente trasparenti sull'utilizzo che ne fanno.

In effetti, si tratta di una cosa buona. Solo le persone effettivamente interessate riceverebbero informazioni in relazione al nostro prodotto o servizio. Questo genera naturalmente maggiori vendite (ne parlavamo a proposito di Marketing funnel).

Ad ogni modo, Facebook Meta sta testando un nuovo modo per ovviare a questa difficoltà di gestione dei dati personali. Da un lato, i brand potranno continuare a fare pubblicità, e dall'altro agli utenti non verranno chieste informazioni.

Com'è possibile tutto ciò?

Da Facebook ADS a Basic ADS: spiegazione pratica in 3 passaggi

Per riuscire a fare degli annunci pubblicitari (Facebook ADS) che rispettino la privacy degli utenti, Meta starebbe studiando Facebook Basic ADS.

1. Il problema del GDPR, le leggi federali e Apple.

Infatti, la compagnia americana si è dovuta scontrare non soltanto con il GDPR europeo, ma anche con le leggi di alcuni stati degli USA e anche con uno dei più grandi player mondiali nell'ambito della tecnologia, ovvero Apple. Le nuove regole in tema di privacy della compagnia della mela sarebbero costate a Facebook, oggi Meta, qualcosa come 10 miliardi di dollari solo nel primo trimestre 2021.

2. La costante decrescita degli ultimi mesi davanti alla quale Facebook non può certo restare indifferente.

La degli ultimi mesi davanti alla quale Facebook non può certo restare indifferente. 3. La soluzione che Facebook avrebbe deciso di introdurre (siamo ancora in fase sperimentale, lo ricordiamo).

Per spiegarla semplicemente, si tratterebbe di attivare delle campagne pubblicitarie che non si basino sui dati degli utenti. O, perlomeno, su troppi dati.

Anziché fare targeting mirato, insomma, i dati degli utenti resterebbero del tutto anonimi.

Il targeting mirato, infatti, è basato sulla conoscenza approfondita del proprio target. Il vantaggio più importante è l’individuazione di un particolare segmento di pubblico le cui caratteristiche lo rendono interessante per l'azienda. Conoscendone esattamente bisogni e desideri, l'azienda può infatti creare la proposta di valore adatta.

In questo contesto, tutti gli altri segmenti di pubblico verrebbero ignorati, e l'azienda si concentrerebbe solo sul target più adatto.

Con Facebook Basic ADS di Meta cambia invece tutto.

Capiamoci meglio: come funziona adesso Meta Facebook ADS

Facebook Ads è la piattaforma di Meta finalizzata alla pubblicazione di annunci pubblicitari al suo interno.

Come abbiamo ben capito, Facebook ha a disposizione tantissimi dati dei propri utenti che vanno dall'età, alla località agli interessi. A questo social media, infatti, sarà sufficiente un like ad una pagina per capire cosa rientra nello spettro dei nostri interessi.

Le potenzialità dunque sono abnormi.

In quest'epoca sono proprio i social media i canali pubblicitari più interessanti. Qui infatti è più facile intercettare nuovi lead e trasformarli in clienti (ne parliamo a proposito di contatti vs lead vs clienti).

Chi ha fatto pubblicità avvalendosi di Facebook Ads ha visto infatti i propri risultati crescere molto nel tempo, anche fino a 5 volte, sia per quanto riguarda la pubblicità B2C che B2B.

Naturalmente non per tutti Facebook ADS di Meta sarà la chiave giusta per il proprio business.

In alcuni casi, però, si tratta di un elemento a dir poco valevole. Avete mai sentito parlare di retargeting? Questa tecnica funziona benissimo con Facebook. In cosa consiste?

Accade spesso che consultando un blog, un sito web o un ecommerce in merito ad un particolare prodotto o servizio sia capitato di ritrovare poco dopo su Facebook un annuncio pubblicitario che riproponeva proprio l'oggetto delle ricerche.

Sfruttare questo tipo di concetto permette infatti di riuscire a incanalare al meglio le proprie vendite attraverso i principi del succitato funnel di vendita.

Come sempre, quando si inizia a lavorare con Facebook ADS è imprescindibile avere una strategia che sia chiaramente alla base della propria campagna pubblicitaria. Il modello ad imbuto proposto all'interno del marketing funnel ci aiuterà in una ristrutturazione mirata degli annunci.

A seconda della vicinanza, o meno, del nostro potenziale cliente al momento dell'acquisto, anche gli annunci saranno diversi. Ad esempio, non si mostrerà un annuncio che fa conoscere il brand ad un utente che ha già acquistato varie volte un prodotto.

In ogni caso, stando a quanto commentato dai dirigenti di Meta, tutto potrebbe cambiare con Facebook Basic ADS. A quando, però, l'introduzione di questa novità?

L'arrivo in Italia di Facebook Basic ADS: ecco quanto bisogna attendere

In realtà, non è ancora noto quanto ci vorrà per l'introduzione di Facebook Basic ADS.

Come detto, il progetto è ancora in via sperimentale e, addirittura, in fase iniziale.

Ciò che potrebbe stupire i lettori è che, non appena pronto, si pensa di far partire questo nuovo tipo di campagne pubblicitarie dall'Europa e non dagli Stati Uniti. Il motivo risiederebbe nel fatto che i nuovi social network, in particolare TikTok, stanno avendo una forte presa sugli utenti, in particolare i più giovani.

Di conseguenza, nonostante la volontà di rendere ufficiale questo progetto il prima possibile, i tempi non sono ancora maturi per poter parlare di una sua uscita.

Le prime critiche a Facebook Basic ADS di Meta

Ancor prima che un progetto veda la luce, piovono già le critiche. Si tratta anche del caso di Facebook Basic ADS.

Meta è in effetti costantemente sommersa da critiche, che piovono non soltanto per i motivi visti sopra, ma anche per critiche mosse dagli ex dirigenti stessi. Anche le campagne pubblicitarie senza targeting diretto sembrano bersaglio prediletto di molti detrattori.

Il targeting mirato, infatti, è ciò che per molto tempo ha reso potenti i brand.

Ha permesso che le aziende riuscissero a conoscere meglio il proprio pubblico e a proporre prodotti e servizi che fossero perfettamente in linea con le loro esigenze. Insomma, un'evoluzione sostanziale dalle regole del marketing tradizionale che hanno dominato le scene negli ultimi 100 anni. Come farne a meno?

Con Basic ADS, Meta sembra voler riscrivere le regole non soltanto della pubblicità su Facebook, ma della pubblicità in genere.

Naturalmente Facebook ADS continuerebbe ad esistere, e a ricevere fondi consistenti. Gli investimenti infatti continuerebbero a essere rivolti a questa redditizia piattaforma.

Dall'altra parte, però, i Basic ADS dovrebbero riuscire ad emergere per la loro economicità. Una campagna meno in target costerà anche meno di una perfettamente in linea.

E in questo modo, Meta, e Facebook conseguentemente, riuscirebbe anche a risolvere quei problemi di sfruttamento dei dati personali che le stanno causando così tanti problemi e perdite economiche negli ultimi anni.

D'altra parte, le piattaforme contro cui Meta cerca faticosamente di schierarsi, TikTok in primis, stanno lavorando sul fronte opposto. Il desiderio di TikTok è proprio quello di proporre cose che siano sempre più adatte e sempre più interessanti per gli utenti. Addirittura cose che nemmeno l'utente stesso pensava potessero interessargli (si veda la sezione "Per Te" di TikTok).

Come affermato dallo stesso Graham Mudd (VP of product marketing for ads), gli annunci pubblicitari subiranno una consistente evoluzione nei prossimi 5 anni.

Per questa ragione, asserisce Mudd, è fondamentale che Meta investa, e continui a farlo, nella direzione giusta e dia a tutti gli utenti di Facebook e tutti gli altri social media l'opportunità di beneficiare di questa riscrittura delle campagne pubblicitarie.

Non resta quindi che lasciar scorrere questi ulteriori 5 anni e vedere come il futuro della pubblicità sui social media verrà riscritto.